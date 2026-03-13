Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени

Главен редактор във Fakti.bg

Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира.

Той заяви, че "за Иран наближава нов път към свободата" и бъдещето на републиката зависи от нейните граждани.

Преди това турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви Нетаняху за бедствие за собствения си народ.

На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран.

Многобройни градове в Ислямската република бяха атакувани, включително столицата. Един от ударите порази резиденцията на върховния лидер Али Хаменей, който загина. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски въздушни бази в Близкия изток.