Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени

13 Март, 2026 04:34, обновена 13 Март, 2026 04:37

Турският президент Ердоган обяви израелския премиер за "бедствие за собствения си народ"

Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира.

Той заяви, че "за Иран наближава нов път към свободата" и бъдещето на републиката зависи от нейните граждани.

Преди това турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви Нетаняху за бедствие за собствения си народ.

На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран.

Многобройни градове в Ислямската република бяха атакувани, включително столицата. Един от ударите порази резиденцията на върховния лидер Али Хаменей, който загина. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски въздушни бази в Близкия изток.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянчо Пуканката

    14 1 Отговор
    Човеконенавистици, сатанинсти... па после се чудите що цял свят ви мрази...

    04:40 13.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    14 2 Отговор
    Е браво- хвали се с убийство на учен. Що за идиот си!?

    04:41 13.03.2026

  • 3 Грозната истина

    8 0 Отговор
    Дано да се случи на твойте деца а ти да гледаш

    04:42 13.03.2026

  • 4 Който нож вади

    1 6 Отговор
    Русофилите нали викаха, че е мъртъв.

    04:43 13.03.2026

  • 5 Адвокати на дявола

    2 0 Отговор
    Някои се радват, че Сатаната в човешки образ е жив, ли? Ако е жив, въобще.

    04:53 13.03.2026

  • 6 Тоа па

    2 0 Отговор
    "..Иран наближава нов път към свободата""
    Когато евреи ти обещават свобода, бягай далече. Подготвили са дебели окови за тебе.

    04:54 13.03.2026

  • 7 хехе

    2 0 Отговор
    австрийския художник с мустачките се скъсва от смях в гроба си мошетата се оказаха най-добрите му ученици.

    04:55 13.03.2026

  • 8 По същия начин

    1 0 Отговор
    Действа и зеленото. Убиват важни хора на противника. Учени, генерали, идеолози... И тоя така. Хазарите така действат. Ама не знам, защо Путин бил обещал да не прави така? А ако зеленото клоун беше сменено, едва ли толкова подходящ зруг артист щеше да намерят?
    Много глупав начин на война, ама успешен... Замениха 2014 г правителство в Киев с хазари и какво стана с укра? Кадрите решават всичко.

    05:00 13.03.2026

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Абе,не ви ли омръзна да показате този мъртвец ката ден? Вчера Иран е нанесал ракетен удар по къщата на фамилията ,при което неговия брат Иддо Нетаняхо е убит.Иран започва да убива всеки свързан с този режим.

    05:01 13.03.2026

  • 10 Хмм

    0 0 Отговор
    и всичко това, за да се отърве Нетаняху от затвора

    05:03 13.03.2026