Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени

Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира.
Той заяви, че "за Иран наближава нов път към свободата" и бъдещето на републиката зависи от нейните граждани.
Преди това турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви Нетаняху за бедствие за собствения си народ.
На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран.
Многобройни градове в Ислямската република бяха атакувани, включително столицата. Един от ударите порази резиденцията на върховния лидер Али Хаменей, който загина. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски въздушни бази в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоянчо Пуканката
04:40 13.03.2026
2 Д-р Ментал
04:41 13.03.2026
3 Грозната истина
04:42 13.03.2026
4 Който нож вади
04:43 13.03.2026
5 Адвокати на дявола
04:53 13.03.2026
6 Тоа па
Когато евреи ти обещават свобода, бягай далече. Подготвили са дебели окови за тебе.
04:54 13.03.2026
7 хехе
04:55 13.03.2026
8 По същия начин
Много глупав начин на война, ама успешен... Замениха 2014 г правителство в Киев с хазари и какво стана с укра? Кадрите решават всичко.
05:00 13.03.2026
9 Сатана Z
05:01 13.03.2026
10 Хмм
05:03 13.03.2026