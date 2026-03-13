Ванс се е противопоставял на войната срещу Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изразил съмнения относно американските военни удари срещу Иран непосредствено преди президентът Доналд Тръмп да даде зелена светлина за операцията, съобщава „Политико“, позовавайки се на двама високопоставени американски служители, предава News.bg.

Макар публично да защитава действията на администрацията, Ванс е изразил резерви в навечерието на решението. Според източници от Белия дом той е бил „скептичен“, „притеснен за успеха“ и по принцип се е противопоставял на войната срещу Иран.

Друг високопоставен служител обясни, че ролята на вицепрезидента е да представя различни гледни точки пред президента. След като обаче окончателното решение е било взето, Ванс е застанал изцяло зад него.

Скептицизмът на Ванс към американските военни намеси в чужбина е добре известен и се свързва с опита му като морски пехотинец в Ирак. По-сдържаните му публични изявления за операцията подхраниха спекулации за възможни разногласия между него и Тръмп.

Подобни различия не са новост. Когато САЩ нанесоха удари срещу хусите в началото на миналата година, Ванс е написал в чат в приложението Signal с други представители на администрацията, че смята операцията за „грешка“.

Темата за потенциални различия между двамата беше засегната и от самия Тръмп, който коментира въпроса в резиденцията си Мар-а-Лаго. Според него Ванс „философски е бил на малко по-различно мнение“, но все пак е подкрепял действията на администрацията.

Говорителката на Ванс Тейлър Ван Кърк заяви, че различни изтичания на информация представят противоречиви версии за позицията на вицепрезидента и подчерта, че той пази разговорите си с президента в тайна.

От своя страна говорителката на Белия дом Анна Кели отхвърли твърденията за разногласия, като заяви, че опитите да се създаде разделение между Тръмп и Ванс са „напълно погрешни“. Тя подчерта, че президентът изслушва различни мнения от екипа си по национална сигурност, преди да вземе окончателно решение.

Източник, запознат с позицията на Ванс, отбелязва, че той е смятал бързия удар за необходим, тъй като евентуално забавяне би могло да доведе до риск от изтичане на информация за американските военни планове.

През първата година от втория мандат на Тръмп Ванс често е давал глас на по-предпазливите позиции по отношение на военни операции. След ударите по ирански ядрени съоръжения през юни той ги защити, но призна, че много американци основателно се тревожат от продължителни военни ангажименти в чужбина.

В публичните си изявления след началото на операцията Ванс подкрепя целите на президента, но използва значително по-сдържан тон. Той подчерта, че Тръмп няма да въвлече САЩ в продължителна война без ясна цел и че задачата е ограничена до унищожаване на иранския ядрен капацитет.

Въпреки сегашната си подкрепа за операцията, Ванс и преди е заявявал, че по принцип е скептичен към военни интервенции в чужбина. Два дни преди началото на ударите той подчерта, че предпочита дипломатическите решения.

Още преди две години, като кандидат за вицепрезидент, той заяви, че според него интересът на САЩ е „да не воюват с Иран“, тъй като подобен конфликт би представлявал сериозно разсейване на ресурси и би бил изключително скъп за страната.