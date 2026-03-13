Ким се ядоса на Япония! Преминавате червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага

Северна Корея осъди плановете на Япония да разположи далекобойни противокорабни ракети в югозападния си регион, наричайки този ход заговор на Токио за възраждане на милитаристичното му минало, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Обвинението на КНДР идва, след като Япония обяви, че модернизираните ракети Тип-12 ще бъдат разположени в лагер Кенгун в префектура Кумамото на 31 март. Пхенян също така осъди намерението на Япония да разположи далекобойни балистични ракети в други райони, включително префектура Шизуока.

Северна Корея твърди, че разполагането на далекобойни ракети поставя целия архипелаг в обсега на Япония. Според КНДР това е опасен военен акт.

Властите в Пхенян отбелязват, че регионалната сигурност е застрашена от безразсъдния ход на Япония да възроди милитаристичното си минало.

"Ако Япония продължи да се държи безразсъдно, ще се окаже в лоша ситуация, преминавайки червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага", заяви Северна Корея.