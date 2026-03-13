Новини
Ким се ядоса на Япония! Преминавате червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага

Ким се ядоса на Япония! Преминавате червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага

13 Март, 2026 15:21

13 Март, 2026 15:21 2 239 30

Северна Корея твърди, че разполагането на далекобойни ракети поставя целия архипелаг в обсега на Япония. Според КНДР това е опасен военен акт

Ким се ядоса на Япония! Преминавате червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея осъди плановете на Япония да разположи далекобойни противокорабни ракети в югозападния си регион, наричайки този ход заговор на Токио за възраждане на милитаристичното му минало, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Обвинението на КНДР идва, след като Япония обяви, че модернизираните ракети Тип-12 ще бъдат разположени в лагер Кенгун в префектура Кумамото на 31 март. Пхенян също така осъди намерението на Япония да разположи далекобойни балистични ракети в други райони, включително префектура Шизуока.

Северна Корея твърди, че разполагането на далекобойни ракети поставя целия архипелаг в обсега на Япония. Според КНДР това е опасен военен акт.

Властите в Пхенян отбелязват, че регионалната сигурност е застрашена от безразсъдния ход на Япония да възроди милитаристичното си минало.

"Ако Япония продължи да се държи безразсъдно, ще се окаже в лоша ситуация, преминавайки червената линия, което неизбежно ще доведе до потъването на архипелага", заяви Северна Корея.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Видяла жабата,

    21 39 Отговор
    Че подковават коня и тя вдигнала крак. Скоро и на този ще му дойде реда.

    Коментиран от #12

    15:24 13.03.2026

  • 2 Българин

    36 12 Отговор
    Добрия човек Ким няма да ги бави...там решения се вземат бързо без оглед на последствията...

    Коментиран от #7

    15:25 13.03.2026

  • 3 Анджо

    18 23 Отговор
    Тоя изстрелва всеки ден такива ракети и прави забележки. Всички диктатури са едни и същи.

    Коментиран от #17

    15:30 13.03.2026

  • 4 само така

    24 9 Отговор
    Браво на Ким-чо! Велик е!

    15:31 13.03.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    24 10 Отговор
    Великия Ким не се шегува и не блъфира.

    Коментиран от #10

    15:31 13.03.2026

  • 6 .....

    4 12 Отговор
    Само кимчо ли да има🤣🤣

    15:31 13.03.2026

  • 7 Димитров

    12 27 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Този Ким ще бъде занулен като великия аятолах, заедно с цялото си семейство и потомство.

    Коментиран от #9, #11, #15, #25

    15:32 13.03.2026

  • 8 В.В.П.

    20 5 Отговор
    Ким е непредсказуем и държи ядрена тояга.А да видим

    15:32 13.03.2026

  • 9 Ако можеха

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Димитров":

    да са го направил. Ама не могат.

    Коментиран от #13

    15:35 13.03.2026

  • 10 Брат

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Що не идеш да живееш при Великия, като гледам как му се радваш.

    15:37 13.03.2026

  • 11 Браво на бай Дончо

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Димитров":

    Трепи ги яко тези терористи от целия свят. Кимчо, Путинчо и последния Хаменей. Ненормалници!

    Коментиран от #30

    15:37 13.03.2026

  • 12 Цък

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Видяла жабата,":

    С този никой не се закача тъпчо. Ким има армия, има хиперзвукови ракети, има и ядрено оръжие.

    Коментиран от #20, #24

    15:37 13.03.2026

  • 13 Евгени

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако можеха":

    Могат, но нямат интереси там. Те американците са лисици, атакуват само там, дето има нефт.

    Коментиран от #16

    15:38 13.03.2026

  • 14 Състезание

    10 1 Отговор
    Стига с тези войни и бомби! Направете си едно състезание между севернокорейското таекуондо и японското карате.

    15:39 13.03.2026

  • 15 Има малка разлика!

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Димитров":

    В сравнение с Иран, неговите ракети достигат до САЩ!

    15:40 13.03.2026

  • 16 В Русия има нефт

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени":

    и други неща.
    И са се напиняли да ги гепят.

    15:42 13.03.2026

  • 17 Точно

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Разликата е, че западните диктатори (в сянка) си играят на демокрация и си връткат разни президенти-марионетки през 4-5 години.
    Цар Симен Велики и той ли е бил диктатор?

    15:43 13.03.2026

  • 18 Наглец

    4 7 Отговор
    Ким Ун, който е по-широк отколкото висок, през 3-4 месеца тества балистични междуконтинентални ракети, къде успешно къде не, взел да се газира, че на Японците им минава през ума да мислят за защита от него.

    15:45 13.03.2026

  • 19 Евгени

    2 4 Отговор
    Е, ти защо мислиш е тая война в Украйна? Американците им направиха капан, и руснаците без да преценят попадваха в тоя капан. И вече 4 години се мъчат,а заводите за ракети и ракетни компоненти гърмят ли гърмят. А след това, те от лакомия, сами се набутаха в капана Иран. И те така.

    15:46 13.03.2026

  • 20 Тъп

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Цък":

    Си ти, че му се радваш. Кой пък иска и да се занимава с него. Аман от такива Гелосани Копейки разбирачи на Руско оръжие, Жигулита и Москвичи.

    Коментиран от #23

    15:49 13.03.2026

  • 21 Интересно

    4 1 Отговор
    "Северна Корея осъди плановете на Япония да разположи далекобойни противокорабни ракети в югозападния си регион,..." ----- Защо в югозападния!?!? Да не ги нападат Джак Спароу и Анджин сан през Магелановия проток?

    15:52 13.03.2026

  • 22 Фикри

    1 2 Отговор
    На Ким, му писна да гледа как другите луди се гърмят и си търси повод и той да се включи в играта.

    16:09 13.03.2026

  • 23 Шпек

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тъп":

    Направи си клизма и ме чакай клекнал за старт на 100 метра ,цигане некъпано

    16:10 13.03.2026

  • 24 Фикри

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цък":

    Има дървени макети, както имаше и великия путин, но оня комика го направи за смях. Тоя е същия

    Коментиран от #26, #27

    16:11 13.03.2026

  • 25 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Димитров":

    При първият мандат на Тръмп му прате един самолетоносач ,ама лодката се оказа в Австралия,след което рижия нарече Ким "водородншят". Ако не помниш има много източници да го видиш.

    16:12 13.03.2026

  • 26 Ама нещяха краварите при

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фикри":

    предзния срок на рижавия ветропоказател да се сбие с него въпреки,че беше пратил 6ти краварски флот с бързи темпове,но Ким вдигна всичко по тревога и подготви силозите и флота с най-бърз темп нарправи командата кръгом и пак напред и се прибра в краварника и всичко утихна,преди да е започнало.

    16:15 13.03.2026

  • 27 НАДървените макети се оказаха дълбоко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фикри":

    забити в задните ви дворове и най-вече в WCкрайна,па ти си квичи беззъбо и безпомощно в агонията преди онази с косата. Тъй лаехте за мултиките и преди СВО,а като започнаха да падат и напълнихте памперсите.

    16:18 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай ти Дончо рижавия

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на бай Дончо":

    ветропоказател е силен на приказките и това да безпокои Путин по ранни доби онзи ден за да го моли да говори с иранците,че свършват ракетите. За 14 дена изстреляха 5000 ракети по Иран и срещу иранските ракети и дронове,а иранците изразходиха сама стари ракети и дронове,а новите им сега тепърва започват да чешат 4ифутите и краварите.

    16:22 13.03.2026

