Орбан: Унгария не може да бъде изнудвана или заплашвана от Зеленски

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във видеообръщение, публикувано днес в неговия профил в социалната мрежа „Фейсбук“, че страната му не може да бъде изнудвана или заплашвана от украинските власти, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Според Орбан украинският президент Володимир Зеленски „вчера отново се е застъпил за петролна блокада“. Украинските власти „не позволяват на унгарските правителствени експерти да приближат тръбопровода „Дружба“, заяви премиерът, допълвайки, че това нежелание „е равно на признание и те продължават да изнудват Унгария“.
„Зеленски нарочно застрашава енергийната сигурност на Унгария, защото иска да помогне за идването на власт в нея на проукраинско правителство“, обяви премиерът.
„Унгарците сме миролюбив народ. Не се стремим към конфликт с когото и да е, но винаги ще се защитим. В ситуация като тази трябва да защитим Унгария. Нека покажем на президента Зеленски, че Унгария не може да бъде изнудвана и че не си струва да заплашва страната“, заяви Орбан.
