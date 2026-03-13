Новини
Орбан: Унгария не може да бъде изнудвана или заплашвана от Зеленски
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария не може да бъде изнудвана или заплашвана от Зеленски

13 Март, 2026 15:48

Не се стремим към конфликт с когото и да е, но винаги ще се защитим, каза унгарският премиер Виктор Орбан

Орбан: Унгария не може да бъде изнудвана или заплашвана от Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във видеообръщение, публикувано днес в неговия профил в социалната мрежа „Фейсбук“, че страната му не може да бъде изнудвана или заплашвана от украинските власти, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Според Орбан украинският президент Володимир Зеленски „вчера отново се е застъпил за петролна блокада“. Украинските власти „не позволяват на унгарските правителствени експерти да приближат тръбопровода „Дружба“, заяви премиерът, допълвайки, че това нежелание „е равно на признание и те продължават да изнудват Унгария“.

„Зеленски нарочно застрашава енергийната сигурност на Унгария, защото иска да помогне за идването на власт в нея на проукраинско правителство“, обяви премиерът.

„Унгарците сме миролюбив народ. Не се стремим към конфликт с когото и да е, но винаги ще се защитим. В ситуация като тази трябва да защитим Унгария. Нека покажем на президента Зеленски, че Унгария не може да бъде изнудвана и че не си струва да заплашва страната“, заяви Орбан.


  • 1 Боруна Лом

    24 18 Отговор
    ОРБАН, ВЕЛИК СИ!

    Коментиран от #7

    15:50 13.03.2026

  • 2 И тоз се вкара

    14 14 Отговор
    Във филма. Все някой го изнудвал. Като нашия Боко и Шиши

    Коментиран от #5, #9

    15:52 13.03.2026

  • 3 Пламен

    11 15 Отговор
    Тоз не го разбрах .
    Путинист ли е , тръмпист ли е ... или на фурната лопатата .

    15:52 13.03.2026

  • 4 Олигавен в екстаз евроатлантик

    16 8 Отговор
    Ко стана с тавана на цената на руския петрол? Ко стана с блокадата на Куба? А ко стана с блокадата на Венецуела! Вчера руски военни кораби са екскортирали танкер с нефт до Куба? А где е краварника що не го спря?

    Коментиран от #11, #17, #25

    15:54 13.03.2026

  • 5 Мурка

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "И тоз се вкара":

    разкази с НЕОЧАКВАН КРАИ---ДАРЛИНГ

    15:55 13.03.2026

  • 6 Дориана

    17 10 Отговор
    Браво на Орбан , само той вижда реалността за разлика от Урсула, Макрон, Уиткоф, Мерц и СИЕ.

    15:56 13.03.2026

  • 7 Глупости, велик.

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    колко може да е велик един глупав руски палячо, голямо унижение за Унгария.

    15:56 13.03.2026

  • 8 Пенсионер

    7 11 Отговор
    Истината е, че удавникът се хваща и за сламка.Това в момента е Орбан, но е бита карта.Дори и Тръмп не може да го спаси.

    15:57 13.03.2026

  • 9 Популист.

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "И тоз се вкара":

    Знае, че края му наближава и прибягва до отчаяни ходове и пропаганда :))))

    15:58 13.03.2026

  • 10 хаха

    9 7 Отговор
    Минути след като го изтипосаха в пресата и започна да се прави на жертва. Типични байганьовски/ватнишки похвати.

    Корумпиран дебел хобит!

    15:58 13.03.2026

  • 11 Нищо ново.

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Олигавен в екстаз евроатлантик":

    Русия си потъва, кервана на Тръмп си върви :)))

    Коментиран от #29

    15:59 13.03.2026

  • 12 Браво на Орбан

    12 10 Отговор
    Оправи това наркоманско мекере и му показа гнусното лице.

    Коментиран от #15

    15:59 13.03.2026

  • 14 Ко речи?

    5 7 Отговор
    Тоя пръндел колкото по-наближава провалът му на изборите, толкова по-истеричен става..

    16:00 13.03.2026

  • 15 Той вместо да оправя Унгария

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Браво на Орбан":

    че е с най-високата инфлация и най-ниския имидж в Европа, тръгнал да се занимава с неща, които не са му в компетенциите.

    Коментиран от #24

    16:01 13.03.2026

  • 16 хаха

    3 7 Отговор
    Запознайте се с унгарския политик Петер Мадяр – същото име като на лидера на опозицията, тонове снимки с Виктор Орбан и членовете на кабинета му, кандидатира се като „независим“ в западноунгарски избирателен район. Кандидат-спойлер в руски стил, предназначен да заблуди избирателите.

    Типичен путлераски бАклук тоест. Като байганьовците.

    16:01 13.03.2026

  • 17 Пламен

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Олигавен в екстаз евроатлантик":

    Ти военен кораб виждал ли си ? Знаеш ли колко екипаж има ? Колко гориво харчи ? Колко провизии трябват на ден ?
    Тотална простотия е военен корараб да се влачи след танкер , защото разходите ще унищожат печалбата от петрола .

    16:01 13.03.2026

  • 18 да питам

    4 2 Отговор
    верно ли Орбан и Фицо не си казват позицията за операцията в Иран от страх ?

    16:01 13.03.2026

  • 19 Кака Пена

    5 4 Отговор
    Тоз като нашите Тулупа и Магнитския. Никой не го бръсне за cливa, а той " изнуден и заплашван"? Айде скрий се бе, болшевuшka yтpenko.

    16:01 13.03.2026

  • 20 Батето

    5 4 Отговор
    Не ни занимавйте с тоя пътник.

    16:02 13.03.2026

  • 21 Оги

    4 1 Отговор
    Хайде действай, стига само закани. Спирай им тока като си толкова смел.

    16:02 13.03.2026

  • 22 Путин се стреми на всяка цена да осигури

    4 3 Отговор
    победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    Коментиран от #26

    16:02 13.03.2026

  • 23 Викторе

    2 1 Отговор
    Бега бате,че у Унгария няма саравофф

    16:03 13.03.2026

  • 24 Унгария си е екстра

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Той вместо да оправя Унгария":

    Може да полазиш малко. Пред Орбан сте толкова жалки тролеите!

    16:03 13.03.2026

  • 25 Нямат край

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Олигавен в екстаз евроатлантик":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #27

    16:04 13.03.2026

  • 26 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин се стреми на всяка цена да осигури":

    Идиот 300%
    Не лъжи тъпунгер.
    Жалък си

    16:07 13.03.2026

  • 27 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нямат край":

    Вчера ли роди негърчето Духалоф

    16:08 13.03.2026

  • 28 Дедо

    2 1 Отговор
    Не ме интересува Орбан , Интересува ме и ме притеснява това ,че партньорски служби са информирали ДАНС ,че Боко Тиквата и Дебелян Пеефски са станали мишена на риската служба ГРУ ,която е решила да ги бастиса. Затова се притеснявам за тях двамата ,че само охрана от НСО не е достатъчна , а трябва и охрана от армията. До бронираните немски лимузини , да карат поне още два танка Леопард , една самоходна гаубица и две бойни машини Брадли. Защото ако загубим Двете Прасета то България умира.

    16:10 13.03.2026

  • 29 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо ново.":

    ОТ ПЕТРОХАСКИТЕ ХИЖИ СТЕ МНОГО ВЪУДУШЕВЕНИ

    16:11 13.03.2026

  • 30 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Според Орбан Унгария не може да бъде изнудвана и заплашвана от Зеленски.ЗАЩО ОБАЧЕ Зеленски пък да не опита...и то ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ Пъти?И последно- тече ли нещо в момента по Тръбопровода "Дружба" за Унгария?

    16:12 13.03.2026

  • 31 Тервел

    1 0 Отговор
    Лукавия Орбан да връща на Унгария замъка на Хабсбургите , който прилапа незаконно на името на баща си и го превърна в свръх луксозно лично имение, Не го е срам , това е историческа ценност , част от историята на Унгария и принадлежи на целия унгарски народ. Все едно Пеевски да прилапа цялата крепост Царевец и да си я направи частно имение , където да се забавлява с фолк певачки.

    Коментиран от #33

    16:14 13.03.2026

  • 32 Реалност

    2 1 Отговор
    Петроханската Партия на педалите яростно защитава Наркомана

    16:17 13.03.2026

  • 33 Простак и лъжец

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тервел":

    119%

    16:18 13.03.2026

