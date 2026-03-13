Новини
„Росатом“ предупреди за засилени военни рискове за работата на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

13 Март, 2026 15:18 693 16

  • росатом-
  • запорожка аец-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Индустриалната зона е подложена на постоянни атаки с артилерия и дронове, каза руският официален представител

„Росатом“ предупреди за засилени военни рискове за работата на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на руската държавна атомна компания "Росатом" Алексей Лихачов предупреди днес за "засилени военни рискове" за работата на украинската Запорожка АЕЦ заради ескалиращите боеве в района, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Броят на артилерийските обстрели, атаките с дронове и обстрелите с минохвъргачки нарасна през последните месеци", заяви Лихачов след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Москва.

"Индустриалната зона е подложена на постоянни атаки с артилерия и дронове, които от време на време причиняват прекъсвания на електроподаването", допълни руският официален представител.

Лихачов допълни, че Русия е приветствала инициативата на Гроси в района около централата да влезе в сила прекратяване на огъня, за да се възстанови електроподаването. Подобно спиране на огъня бе обявено за пети път по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

Генералният директор на украинската атомна компания "Енергоатом" през 2022 г. е призовавал украинската армия да атакува електрическите далекопроводи, стигащи до Запорожката АЕЦ, за да не позволи на Русия да произвежда електроенергия, каза пред журналисти след срещата си с Гроси Лихачов, цитиран от ТАСС

"Още през 2022 г. ръководителят на украинската компания "Енергоатом" се обръщаше на практика публично към украинската армия да нанася удари по далекопроводи, за да не се позволи на руснаците да увеличат мощността на централата и да започнат производство на електроенергия", посочи руският енергетик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор
    ко стаа С рф АТОМ?ПАК ли се изплкякаха?

    Коментиран от #8

    15:21 13.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Запорожката АЕЦ не работи от 4 години.

    Коментиран от #5, #9

    15:22 13.03.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор
    Укропам ако думната Запорожката АЕЦ, която е много по-голяма от Чернобилската и най-голяма въобще в цяла Европа ще се наиграят като запоследно и Дончо ще гледа показно в Киев.

    Коментиран от #7, #10

    15:24 13.03.2026

  • 4 Нвчммм

    7 2 Отговор
    Дано дрогирания зеленски и климата му не решат да думнат централата когато усетят примката на врата

    15:24 13.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Левски съм///ФЕС ми дайте!ФЕС!/////аре дали лъжа , коменти

    15:24 13.03.2026

  • 6 .....

    3 0 Отговор
    Като фокушима

    15:31 13.03.2026

  • 7 володя

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Русия окупира Запорожката АЕЦ преди 5 години. От тогава тя не работи и ако имаха и минимално желание от Рос атом, можеха да извадят отработеното гориво и да я обезопасят напълно и изцяло.
    Ама много искаха, ама нямат желание.
    Явно електроцентралата така ще стои, докато се върне на законния и собственик.

    Коментиран от #12

    15:32 13.03.2026

  • 8 Алооууу

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К,о,т,а.р.а.к ,ти си пълен Т @.Ш.@.К.

    15:32 13.03.2026

  • 9 Атом

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Докато има ватенки там няма и да заработи.Цялата електроника е Западна.

    Коментиран от #15

    15:33 13.03.2026

  • 10 Сион

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Само,че там вятърът е на Изток.

    15:35 13.03.2026

  • 11 Ха ха

    1 4 Отговор
    Ами пуснете я де.Нали разбирате уж.

    15:36 13.03.2026

  • 12 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "володя":

    Русия е законният собственик !

    Коментиран от #16

    15:37 13.03.2026

  • 13 Ами бегайте бе тавариш

    1 2 Отговор
    Ако ви се живее .

    15:41 13.03.2026

  • 14 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    15:45 13.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атом":

    Овейшъна им е най малкия проблем на руснаците. Той не им трябва.

    15:59 13.03.2026

  • 16 Минск

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "някой си":

    Само циганите си мислят, че заграбеното им принадлежи!

    16:18 13.03.2026

