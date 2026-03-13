„Росатом“ предупреди за засилени военни рискове за работата на Запорожката АЕЦ

Генералният директор на руската държавна атомна компания "Росатом" Алексей Лихачов предупреди днес за "засилени военни рискове" за работата на украинската Запорожка АЕЦ заради ескалиращите боеве в района, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Броят на артилерийските обстрели, атаките с дронове и обстрелите с минохвъргачки нарасна през последните месеци", заяви Лихачов след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Москва.
"Индустриалната зона е подложена на постоянни атаки с артилерия и дронове, които от време на време причиняват прекъсвания на електроподаването", допълни руският официален представител.
Лихачов допълни, че Русия е приветствала инициативата на Гроси в района около централата да влезе в сила прекратяване на огъня, за да се възстанови електроподаването. Подобно спиране на огъня бе обявено за пети път по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.
Генералният директор на украинската атомна компания "Енергоатом" през 2022 г. е призовавал украинската армия да атакува електрическите далекопроводи, стигащи до Запорожката АЕЦ, за да не позволи на Русия да произвежда електроенергия, каза пред журналисти след срещата си с Гроси Лихачов, цитиран от ТАСС
"Още през 2022 г. ръководителят на украинската компания "Енергоатом" се обръщаше на практика публично към украинската армия да нанася удари по далекопроводи, за да не се позволи на руснаците да увеличат мощността на централата и да започнат производство на електроенергия", посочи руският енергетик.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
15:21 13.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #9
15:22 13.03.2026
3 честен ционист
Коментиран от #7, #10
15:24 13.03.2026
4 Нвчммм
15:24 13.03.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Левски съм///ФЕС ми дайте!ФЕС!/////аре дали лъжа , коменти
15:24 13.03.2026
6 .....
15:31 13.03.2026
7 володя
До коментар #3 от "честен ционист":Русия окупира Запорожката АЕЦ преди 5 години. От тогава тя не работи и ако имаха и минимално желание от Рос атом, можеха да извадят отработеното гориво и да я обезопасят напълно и изцяло.
Ама много искаха, ама нямат желание.
Явно електроцентралата така ще стои, докато се върне на законния и собственик.
Коментиран от #12
15:32 13.03.2026
8 Алооууу
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К,о,т,а.р.а.к ,ти си пълен Т @.Ш.@.К.
15:32 13.03.2026
9 Атом
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Докато има ватенки там няма и да заработи.Цялата електроника е Западна.
Коментиран от #15
15:33 13.03.2026
10 Сион
До коментар #3 от "честен ционист":Само,че там вятърът е на Изток.
15:35 13.03.2026
11 Ха ха
15:36 13.03.2026
12 някой си
До коментар #7 от "володя":Русия е законният собственик !
Коментиран от #16
15:37 13.03.2026
13 Ами бегайте бе тавариш
15:41 13.03.2026
14 А МОЧАТА?
15:45 13.03.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Атом":Овейшъна им е най малкия проблем на руснаците. Той не им трябва.
15:59 13.03.2026
16 Минск
До коментар #12 от "някой си":Само циганите си мислят, че заграбеното им принадлежи!
16:18 13.03.2026