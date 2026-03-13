„Росатом“ предупреди за засилени военни рискове за работата на Запорожката АЕЦ

Генералният директор на руската държавна атомна компания "Росатом" Алексей Лихачов предупреди днес за "засилени военни рискове" за работата на украинската Запорожка АЕЦ заради ескалиращите боеве в района, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Броят на артилерийските обстрели, атаките с дронове и обстрелите с минохвъргачки нарасна през последните месеци", заяви Лихачов след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Москва.

"Индустриалната зона е подложена на постоянни атаки с артилерия и дронове, които от време на време причиняват прекъсвания на електроподаването", допълни руският официален представител.

Лихачов допълни, че Русия е приветствала инициативата на Гроси в района около централата да влезе в сила прекратяване на огъня, за да се възстанови електроподаването. Подобно спиране на огъня бе обявено за пети път по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

Генералният директор на украинската атомна компания "Енергоатом" през 2022 г. е призовавал украинската армия да атакува електрическите далекопроводи, стигащи до Запорожката АЕЦ, за да не позволи на Русия да произвежда електроенергия, каза пред журналисти след срещата си с Гроси Лихачов, цитиран от ТАСС

"Още през 2022 г. ръководителят на украинската компания "Енергоатом" се обръщаше на практика публично към украинската армия да нанася удари по далекопроводи, за да не се позволи на руснаците да увеличат мощността на централата и да започнат производство на електроенергия", посочи руският енергетик.