Новият върховен лидер на Иран е в кома?

В западни и индийски медии се появиха съобщения, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да е в тежко здравословно състояние след началото на войната между Иран, САЩ и Израел. Според публикации, включително в британския таблоид Daily Mail, се разпространяват слухове, че той може да е изпаднал в кома след въздушните удари срещу ирански цели още първия ден, предаде News.bg.
В някои от тези публикации се твърди, че Хаменей е получил сериозни наранявания и дори може да не е наясно с последните събития, включително с това, че е избран за върховен лидер след смъртта на баща си Али Хаменей, загинал при удари в края на февруари. Също така се твърди, че Хаменей-младши е загубил единия си крак.
Официалните власти в Техеран обаче отхвърлят тези твърдения. Ирански представители заявяват, че новият върховен лидер е жив и продължава да изпълнява функциите си, макар да не са предоставили подробности за здравословното му състояние.
До момента няма независимо потвърждение на твърденията, че Моджтаба Хаменей е в кома. Спекулациите се засилиха и заради факта, че той все още не се е появявал публично след началото на конфликта, а единственото негово изявление бе прочетено от говорител по националната иранска телевизия.
Липсата на пряка публична поява на новия лидер и ограничената информация от Иран допринасят за появата на противоречиви версии относно състоянието му. Международни наблюдатели отбелязват, че достъпът до проверима информация за случващото се в страната остава силно ограничен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #9
16:07 13.03.2026
2 Зеленски
16:08 13.03.2026
3 Дори и да е
Коментиран от #18
16:08 13.03.2026
4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:09 13.03.2026
5 Българин
16:11 13.03.2026
6 Голяма работа
16:11 13.03.2026
7 Така е
До коментар #1 от "честен ционист":Това целуна корана, може и да стане тая смяна. Поне той може да почисти Ерусалим от белите цигани.
Коментиран от #10
16:11 13.03.2026
8 ОСТАВЕТЕ АЯТОЛАХА
Коментиран от #19
16:12 13.03.2026
9 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":По вероятно е Вова да легне до него.
16:12 13.03.2026
10 И какво стана и с другия
До коментар #7 от "Така е":Джералд Форд ?
16:15 13.03.2026
11 гост
16:16 13.03.2026
12 Незнайко
Коментиран от #16
16:18 13.03.2026
13 Цитат
16:18 13.03.2026
14 Трол
16:20 13.03.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #20
16:20 13.03.2026
16 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Незнайко":Путин да мре колкото пъти си иска, негова си работа....поне са показваше по ТВ...Тоя Аятолах ни образ, ни звук...
16:22 13.03.2026
17 това комата
16:22 13.03.2026
18 на работа в момента
До коментар #3 от "Дори и да е":защо? Гадно ли ти стана, че вчера беше на живо в парламента им и в новините?
16:23 13.03.2026
19 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #8 от "ОСТАВЕТЕ АЯТОЛАХА":Сриват Иран от трите самолетоносача. Само аятоласите не го разбраха.
16:23 13.03.2026
20 Булдог
До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Така както ,Епстийн ме снабдяваше с птички....
16:24 13.03.2026
21 Хехе
Новят аятолах е бил ранен още в първото подло еврейско нападение, когато са избити баща му, част от родата, и много военни ирански лидери.
16:25 13.03.2026
22 SDEЧЕВ
16:26 13.03.2026