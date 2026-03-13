Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Новият върховен лидер на Иран е в кома?

Новият върховен лидер на Иран е в кома?

13 Март, 2026 16:05 995 22

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • техеран-
  • израел-
  • кома-
  • сащ

Ирански представители заявяват, че новият върховен лидер е жив и продължава да изпълнява функциите си

Новият върховен лидер на Иран е в кома? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В западни и индийски медии се появиха съобщения, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да е в тежко здравословно състояние след началото на войната между Иран, САЩ и Израел. Според публикации, включително в британския таблоид Daily Mail, се разпространяват слухове, че той може да е изпаднал в кома след въздушните удари срещу ирански цели още първия ден, предаде News.bg.

В някои от тези публикации се твърди, че Хаменей е получил сериозни наранявания и дори може да не е наясно с последните събития, включително с това, че е избран за върховен лидер след смъртта на баща си Али Хаменей, загинал при удари в края на февруари. Също така се твърди, че Хаменей-младши е загубил единия си крак.

Официалните власти в Техеран обаче отхвърлят тези твърдения. Ирански представители заявяват, че новият върховен лидер е жив и продължава да изпълнява функциите си, макар да не са предоставили подробности за здравословното му състояние.

До момента няма независимо потвърждение на твърденията, че Моджтаба Хаменей е в кома. Спекулациите се засилиха и заради факта, че той все още не се е появявал публично след началото на конфликта, а единственото негово изявление бе прочетено от говорител по националната иранска телевизия.

Липсата на пряка публична поява на новия лидер и ограничената информация от Иран допринасят за появата на противоречиви версии относно състоянието му. Международни наблюдатели отбелязват, че достъпът до проверима информация за случващото се в страната остава силно ограничен.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 10 Отговор
    Новият върховен лидер, както вървят нещата ще се казва Вова.

    Коментиран от #7, #9

    16:07 13.03.2026

  • 2 Зеленски

    17 3 Отговор
    А Путин умре три пъти

    16:08 13.03.2026

  • 3 Дори и да е

    17 2 Отговор
    така, иранците ще си изберат нов. А Биби, къде е !?

    Коментиран от #18

    16:08 13.03.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 13 Отговор
    Кастинга за аятоласи продължава

    16:09 13.03.2026

  • 5 Българин

    5 14 Отговор
    На никой българин не му пука за някаква миризлива чалма

    16:11 13.03.2026

  • 6 Голяма работа

    2 8 Отговор
    В ислямския свят това е рутина. Независимо дали си ранен или не, си в кома.

    16:11 13.03.2026

  • 7 Така е

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това целуна корана, може и да стане тая смяна. Поне той може да почисти Ерусалим от белите цигани.

    Коментиран от #10

    16:11 13.03.2026

  • 8 ОСТАВЕТЕ АЯТОЛАХА

    13 2 Отговор
    ТАМ СА КАТО ХИДРА , ДРУГ ЩЕ ИЗБЕРАТ.КАКВО СТАВА СЪС САМОЛЕТОНОСАЧА Е.ЛИНКЪЛН ?

    Коментиран от #19

    16:12 13.03.2026

  • 9 Ганчо

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По вероятно е Вова да легне до него.

    16:12 13.03.2026

  • 10 И какво стана и с другия

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Джералд Форд ?

    16:15 13.03.2026

  • 11 гост

    10 0 Отговор
    Евреинът и американецът са легитимни цели.

    16:16 13.03.2026

  • 12 Незнайко

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли двойници,тройници, не се ли е заразил от рак като е видял снимката на Путин. За сега е само кома щото Путин умираше и възкръсваще десетина пъти.

    Коментиран от #16

    16:18 13.03.2026

  • 13 Цитат

    4 0 Отговор
    А аз мислех че американците са армия-дръжки!Мики Маус!

    16:18 13.03.2026

  • 14 Трол

    0 0 Отговор
    Ще му направят двойник.

    16:20 13.03.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор
    Сменям Аятолахчета като носни кърпички.

    Коментиран от #20

    16:20 13.03.2026

  • 16 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Незнайко":

    Путин да мре колкото пъти си иска, негова си работа....поне са показваше по ТВ...Тоя Аятолах ни образ, ни звук...

    16:22 13.03.2026

  • 17 това комата

    1 1 Отговор
    е като временно да е при баща си. но скоро ще се пресели там за винаги. Просто набират девици в момента.

    16:22 13.03.2026

  • 18 на работа в момента

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дори и да е":

    защо? Гадно ли ти стана, че вчера беше на живо в парламента им и в новините?

    16:23 13.03.2026

  • 19 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ОСТАВЕТЕ АЯТОЛАХА":

    Сриват Иран от трите самолетоносача. Само аятоласите не го разбраха.

    16:23 13.03.2026

  • 20 Булдог

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Така както ,Епстийн ме снабдяваше с птички....

    16:24 13.03.2026

  • 21 Хехе

    3 0 Отговор
    А Натаняху е бил убит. Брат със сигурност му е утепан в бункара им, като ББСи казва,че е загинал в автомобилан катастрофа... Това защо никой в България не съобщава??! А??! Тука има ли честни информационни медии, или само подлоги на ционистите?
    Новят аятолах е бил ранен още в първото подло еврейско нападение, когато са избити баща му, част от родата, и много военни ирански лидери.

    16:25 13.03.2026

  • 22 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Важното по документи да е жив за да запише капитулацията на чалмите Време е да му направят аватар без чалма и брада, като бял човек

    16:26 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания