Новият върховен лидер на Иран е в кома?

В западни и индийски медии се появиха съобщения, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да е в тежко здравословно състояние след началото на войната между Иран, САЩ и Израел. Според публикации, включително в британския таблоид Daily Mail, се разпространяват слухове, че той може да е изпаднал в кома след въздушните удари срещу ирански цели още първия ден, предаде News.bg.

В някои от тези публикации се твърди, че Хаменей е получил сериозни наранявания и дори може да не е наясно с последните събития, включително с това, че е избран за върховен лидер след смъртта на баща си Али Хаменей, загинал при удари в края на февруари. Също така се твърди, че Хаменей-младши е загубил единия си крак.

Официалните власти в Техеран обаче отхвърлят тези твърдения. Ирански представители заявяват, че новият върховен лидер е жив и продължава да изпълнява функциите си, макар да не са предоставили подробности за здравословното му състояние.

До момента няма независимо потвърждение на твърденията, че Моджтаба Хаменей е в кома. Спекулациите се засилиха и заради факта, че той все още не се е появявал публично след началото на конфликта, а единственото негово изявление бе прочетено от говорител по националната иранска телевизия.

Липсата на пряка публична поява на новия лидер и ограничената информация от Иран допринасят за появата на противоречиви версии относно състоянието му. Международни наблюдатели отбелязват, че достъпът до проверима информация за случващото се в страната остава силно ограничен.