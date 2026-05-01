Калас към страните от северна Европа и Балтика: Не се унижавайте да молите Кремъл за преговори, позорно е!

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас посъветва европейските лидери да не се поставят в уязвимо положение и да се „унижават“, като молят Москва за преговори.
„Досега видяхме, че Русия не иска да участва в никакъв диалог. Не трябва да се опозоряваме, като инициираме преговори. Знаете ли, ние ви молим да говорите с нас“, каза Калас след среща на министрите от Северна Европа и Балтийските републики, съобщава Politico.
Вместо това, според Калас, целта трябва да бъде да се освободи Кремъл от „преструвката за преговори и да се насочи към истински преговори“.
Изданието отбелязва, че изявлението ѝ е направено на фона на нарастващия натиск от ЕС върху Москва на няколко фронта. Лидерите най-накрая деблокираха заема от 90 милиарда евро за Украйна и одобриха 20-ия кръг от санкции, насочени към руските банки. Изданието смята, че тези действия са имали за цел да демонстрират, че Европа все още е способна да действа решително и да подкрепя Украйна.
Междувременно Кремъл предлага ограничено прекратяване на огъня в Деня на победата, като съкращава парада на 9 май за първи път от 20 години, което е знак за напрежение след месеци на загуби и украински удари дълбоко в Русия.
В същото време Европа е принудена да преосмисли защитата си. Калас предупреди, че Русия „подготвя въоръжените си сили за дългосрочна конфронтация със Запада“. и че „проявяването на слабост само провокира агресия“.
Следователно „връщането към предишното състояние на нещата с Русия е невъзможно“, изрази мнението си Калас.
По-рано Калас заяви, че Русия печели повече на масата за преговори, отколкото постига на фронта, и това е най-голямата заплаха.
Според нея Русия „едва е напреднала“ отвъд фронтовата линия от 2014 г. с цената на 1,2 милиона жертви, но въпреки това продължава да отправя нереалистични искания по време на преговорите.
От началото на войната на САЩ срещу Иран обаче преговорите за Украйна са в застой, въпреки че Турция наскоро предложи да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин.
До коментар #2 от "Психолог":нато обеща че няма да се разширява но наруши обещанието си . украйна декларира неутралност но 2008 поиска да влезе в нато . нато откъсна косово от сърбия но за крим не можело.....да не говорим каква автокрация е в ес и ни ръководят бщрократи....кога е била на избори кая или урсула за да ни предстаявляват ???
07:27 01.05.2026
18 Кирило Буданов, разведчик
С голямо нетърпение се подготвяме за празнуването и Парада на 9-ти Май. Ще бъде незабравимо 🎆☝️
07:30 01.05.2026
49 А ко тана
До коментар #48 от "Ко стаа бе руски боклуци?":С контранаступа... наближихте ли Лвов!!!
07:48 01.05.2026
50 Случва се това
До коментар #47 от "Артилерист":Такива калници като теб така и ще си пукясат чакайки Западът да се разпадне.
07:48 01.05.2026
58 Лука
До коментар #10 от "Не се унижавай":Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети ,за фашизма !
Коментиран от #70
07:59 01.05.2026
62 Лука
До коментар #30 от "Хаджи Папурко":Фашизма е в русия !
08:01 01.05.2026
63 Лука
До коментар #34 от "Анонимен":Какво пиеш щото действа умопомрачително ?
08:03 01.05.2026
65 Кой, лкой?
До коментар #2 от "Психолог":Очевидно, някои държави водят преговори с Русия, попълват си запасите от горива, а Кая баламосва другите да не го пправят.
08:05 01.05.2026
66 Лука
До коментар #47 от "Артилерист":Питай бсп ,а сдс е с герб.
08:06 01.05.2026
70 Малкия Стоянчо
До коментар #58 от "Лука":Чичо Лука ти фашизма остави,ами ще ми разправяш ли приказки и да цункаш малкия Стоянчовия.Успях напоследък от закуски да спестя 10€вро и съм готов за приключението .
08:10 01.05.2026
