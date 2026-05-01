Калас към страните от северна Европа и Балтика: Не се унижавайте да молите Кремъл за преговори, позорно е!

Калас към страните от северна Европа и Балтика: Не се унижавайте да молите Кремъл за преговори, позорно е!

1 Май, 2026 07:03, обновена 1 Май, 2026 07:18 2 044 72

Москва трябва да се освободи от „преструвката за преговори и да се насочи към истински“, смята шефката на европейската дипломация

Калас към страните от северна Европа и Балтика: Не се унижавайте да молите Кремъл за преговори, позорно е! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас посъветва европейските лидери да не се поставят в уязвимо положение и да се „унижават“, като молят Москва за преговори.

„Досега видяхме, че Русия не иска да участва в никакъв диалог. Не трябва да се опозоряваме, като инициираме преговори. Знаете ли, ние ви молим да говорите с нас“, каза Калас след среща на министрите от Северна Европа и Балтийските републики, съобщава Politico.

Вместо това, според Калас, целта трябва да бъде да се освободи Кремъл от „преструвката за преговори и да се насочи към истински преговори“.

Изданието отбелязва, че изявлението ѝ е направено на фона на нарастващия натиск от ЕС върху Москва на няколко фронта. Лидерите най-накрая деблокираха заема от 90 милиарда евро за Украйна и одобриха 20-ия кръг от санкции, насочени към руските банки. Изданието смята, че тези действия са имали за цел да демонстрират, че Европа все още е способна да действа решително и да подкрепя Украйна.

Междувременно Кремъл предлага ограничено прекратяване на огъня в Деня на победата, като съкращава парада на 9 май за първи път от 20 години, което е знак за напрежение след месеци на загуби и украински удари дълбоко в Русия.

В същото време Европа е принудена да преосмисли защитата си. Калас предупреди, че Русия „подготвя въоръжените си сили за дългосрочна конфронтация със Запада“. и че „проявяването на слабост само провокира агресия“.

Следователно „връщането към предишното състояние на нещата с Русия е невъзможно“, изрази мнението си Калас.

По-рано Калас заяви, че Русия печели повече на масата за преговори, отколкото постига на фронта, и това е най-голямата заплаха.

Според нея Русия „едва е напреднала“ отвъд фронтовата линия от 2014 г. с цената на 1,2 милиона жертви, но въпреки това продължава да отправя нереалистични искания по време на преговорите.

От началото на войната на САЩ срещу Иран обаче преговорите за Украйна са в застой, въпреки че Турция наскоро предложи да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

