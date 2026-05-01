1 май 1873 г. Излиза първият брой в. „Будилник”

На 1 май 1873 година излиза първият брой на в. "Будилник" - вестник сатирически и юмористически. Редактор е Христо Ботев.

В "Будилник" той публикува стихотворението "Гергьовден" и фейлетона "O, tempora! O, mores!". След бр. З вестникът спира да излиза поради липса на средства. Това става на 20 май 1873 г.

Ето и кратка справка за журналистическата дейност на Ботев:

Февруари 1868 г. Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".

Август 1869 г. Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.

8 август 1870 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".

23 август 1870 г. Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.

10 юни 1871 г. Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".

8 април 1872 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".

1873 г. Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".

1 май 1873 г. Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".

20 май 1873 г. След бр. З вестникът спира по липса на средства.

11 август 1873 г. Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".

Септември - ноември 1873 г. Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".

12 октомври 1874 г. Спира в. "Независимост".

Август-октомври 1874 г. Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".

8 декември 1874 г. Под редакцията на Христо Ботев започва да излиза в. "Знаме".

2 март 1875 г. Христо Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.

14 септември 1875 г. Излиза последният брой на в. "Знаме".

30 септември 1875 г. Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова". Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".

1875 г. Приживе Ботев издава само една книга със свои произведения - "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова", която излиза в края на 1875 година, превежда и три книги.

5 май 1876 г. Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.

ГЕРГЬОВДЕН

Христо Ботев

"Паситесь, добрые народы!

Вас не разбудит чести клыч;

Начто стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь..."

А.С.Пушкин

Ликуй, народе! Старо и младо

хвалете и днес бога и царят!

Днес е Гергьовден. От овце стадо

тъй блейше вчера подир овчарят,

когато тоз цар, безгрижен, глупав,

както и всички царьове земни,

поведе стадо с кривакът хубав

и с умни псета - министри верни,

без портфейли, но и без заплата,

на кои същ цар и да погледне,

"Блазе ѝ - би казал, - живей овцата

и от народът мой по-честито!"

И тръгна стадо с агнета дребни,

върви и крета от път убито,

та сичко младо под нож да легне

за свети Гергя - божи разбойник...

Бездушен, глуп, изгнил покойник

жертви ли иска? Иска овчарят,

гладното гърло, попът пиени,

както от тебе, народе, царят

иска за свойте гнусни хареми

и за тез, що те мъчат, обират;

а ти им даваш потът, кръвта си

и играйш даже, кога те бият!

На` - днес богати и сиромаси,

пиени там - те песни пеят

и хвалят с попът бога и царят...

Ликуй, народе! Тъй овце блеят

и вървят с псета подир овчарят.