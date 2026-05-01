1 май 1873 г. Излиза първият брой в. „Будилник”

1 Май, 2026 03:14

1 май 1873 г. Излиза първият брой в. „Будилник"
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 май 1873 година излиза първият брой на в. "Будилник" - вестник сатирически и юмористически. Редактор е Христо Ботев.

В "Будилник" той публикува стихотворението "Гергьовден" и фейлетона "O, tempora! O, mores!". След бр. З вестникът спира да излиза поради липса на средства. Това става на 20 май 1873 г.

Ето и кратка справка за журналистическата дейност на Ботев:

Февруари 1868 г. Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".

Август 1869 г. Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.

8 август 1870 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".

23 август 1870 г. Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.

10 юни 1871 г. Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".

8 април 1872 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".

1873 г. Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".

1 май 1873 г. Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".

20 май 1873 г. След бр. З вестникът спира по липса на средства.

11 август 1873 г. Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".

Септември - ноември 1873 г. Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".

12 октомври 1874 г. Спира в. "Независимост".

Август-октомври 1874 г. Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".

8 декември 1874 г. Под редакцията на Христо Ботев започва да излиза в. "Знаме".

2 март 1875 г. Христо Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.

14 септември 1875 г. Излиза последният брой на в. "Знаме".

30 септември 1875 г. Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова". Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".

1875 г. Приживе Ботев издава само една книга със свои произведения - "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова", която излиза в края на 1875 година, превежда и три книги.

5 май 1876 г. Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.

За Голготата на поета очаквайте на 2 юни на Факти.бг.

ГЕРГЬОВДЕН

Христо Ботев

"Паситесь, добрые народы!

Вас не разбудит чести клыч;

Начто стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь..."

А.С.Пушкин

Ликуй, народе! Старо и младо

хвалете и днес бога и царят!

Днес е Гергьовден. От овце стадо

тъй блейше вчера подир овчарят,

когато тоз цар, безгрижен, глупав,

както и всички царьове земни,

поведе стадо с кривакът хубав

и с умни псета - министри верни,

без портфейли, но и без заплата,

на кои същ цар и да погледне,

"Блазе ѝ - би казал, - живей овцата

и от народът мой по-честито!"

И тръгна стадо с агнета дребни,

върви и крета от път убито,

та сичко младо под нож да легне

за свети Гергя - божи разбойник...

Бездушен, глуп, изгнил покойник

жертви ли иска? Иска овчарят,

гладното гърло, попът пиени,

както от тебе, народе, царят

иска за свойте гнусни хареми

и за тез, що те мъчат, обират;

а ти им даваш потът, кръвта си

и играйш даже, кога те бият!

На` - днес богати и сиромаси,

пиени там - те песни пеят

и хвалят с попът бога и царят...

Ликуй, народе! Тъй овце блеят

и вървят с псета подир овчарят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Като става въпрос кой е Христо Ботев и какво е той за България ,четете бавно с разбиране :

    "Мила ми Венето, Димитре и Иванке!

    Простете ме, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене!

    Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят, и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние ще да бъдем най-честити на тоя свят. Ако умра, то знай, че после Отечеството си съм обичл най-много тебе, затова гледай Иванка и помни любящия те."

    Христа

    17 мая 1876

    „Радецки“

    На гърба на писмото, пазено от Д. Рашев, Ботев саморъчно е отбелязал:

    Това писмо да се предаде на жена ми Венета Х. Ботйова, в Букурещ.

    03:31 01.05.2026