1 май 1873 г. Излиза първият брой в. „Будилник”

На 1 май 1873 година излиза първият брой на в. "Будилник" - вестник сатирически и юмористически. Редактор е Христо Ботев.
В "Будилник" той публикува стихотворението "Гергьовден" и фейлетона "O, tempora! O, mores!". След бр. З вестникът спира да излиза поради липса на средства. Това става на 20 май 1873 г.
Ето и кратка справка за журналистическата дейност на Ботев:
Февруари 1868 г. Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".
Август 1869 г. Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.
8 август 1870 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".
23 август 1870 г. Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.
10 юни 1871 г. Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".
8 април 1872 г. Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".
1873 г. Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".
1 май 1873 г. Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".
20 май 1873 г. След бр. З вестникът спира по липса на средства.
11 август 1873 г. Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".
Септември - ноември 1873 г. Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".
12 октомври 1874 г. Спира в. "Независимост".
Август-октомври 1874 г. Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".
8 декември 1874 г. Под редакцията на Христо Ботев започва да излиза в. "Знаме".
2 март 1875 г. Христо Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.
14 септември 1875 г. Излиза последният брой на в. "Знаме".
30 септември 1875 г. Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова". Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".
1875 г. Приживе Ботев издава само една книга със свои произведения - "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова", която излиза в края на 1875 година, превежда и три книги.
5 май 1876 г. Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.
ГЕРГЬОВДЕН
Христо Ботев
"Паситесь, добрые народы!
Вас не разбудит чести клыч;
Начто стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь..."
А.С.Пушкин
Ликуй, народе! Старо и младо
хвалете и днес бога и царят!
Днес е Гергьовден. От овце стадо
тъй блейше вчера подир овчарят,
когато тоз цар, безгрижен, глупав,
както и всички царьове земни,
поведе стадо с кривакът хубав
и с умни псета - министри верни,
без портфейли, но и без заплата,
на кои същ цар и да погледне,
"Блазе ѝ - би казал, - живей овцата
и от народът мой по-честито!"
И тръгна стадо с агнета дребни,
върви и крета от път убито,
та сичко младо под нож да легне
за свети Гергя - божи разбойник...
Бездушен, глуп, изгнил покойник
жертви ли иска? Иска овчарят,
гладното гърло, попът пиени,
както от тебе, народе, царят
иска за свойте гнусни хареми
и за тез, що те мъчат, обират;
а ти им даваш потът, кръвта си
и играйш даже, кога те бият!
На` - днес богати и сиромаси,
пиени там - те песни пеят
и хвалят с попът бога и царят...
Ликуй, народе! Тъй овце блеят
и вървят с псета подир овчарят.
1 Сатана Z
"Мила ми Венето, Димитре и Иванке!
Простете ме, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене!
Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят, и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние ще да бъдем най-честити на тоя свят. Ако умра, то знай, че после Отечеството си съм обичл най-много тебе, затова гледай Иванка и помни любящия те."
Христа
17 мая 1876
„Радецки“
На гърба на писмото, пазено от Д. Рашев, Ботев саморъчно е отбелязал:
Това писмо да се предаде на жена ми Венета Х. Ботйова, в Букурещ.
03:31 01.05.2026