The Daily Telegraph: Страните от НАТО не са обсъждали възможно съкращаване на американските военни в Германия

1 Май, 2026 05:28, обновена 1 Май, 2026 05:33 516 11

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните-членки на НАТО не обсъждат възможността за намаляване на американското военно присъствие в Германия, съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници в алианса.

На 29 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на военния контингент, разположен в Германия. The ​​Daily Telegraph смята, американският лидер е направил това изявление в отговор на коментарите на германския канцлер Фридрих Мерц, че "Иран унижава САЩ с тактиката си на преговори".

Според вестника, Северноатлантическият съвет - основният орган за вземане на политически решения на НАТО - не е провеждал никакви дискусии относно намаляването на американския контингент в Германия. Нито Берлин, нито Вашингтон са сигнализирали за подобно развитие.

Източниците на вестника обаче посочват, че в случай на частично изтегляне на войските, САЩ биха могли да ги пренасочат към Гренландия, Румъния, Полша или страни от Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

