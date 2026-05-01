The Daily Telegraph: Страните от НАТО не са обсъждали възможно съкращаване на американските военни в Германия

Страните-членки на НАТО не обсъждат възможността за намаляване на американското военно присъствие в Германия, съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници в алианса.

На 29 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на военния контингент, разположен в Германия. The ​​Daily Telegraph смята, американският лидер е направил това изявление в отговор на коментарите на германския канцлер Фридрих Мерц, че "Иран унижава САЩ с тактиката си на преговори".

Според вестника, Северноатлантическият съвет - основният орган за вземане на политически решения на НАТО - не е провеждал никакви дискусии относно намаляването на американския контингент в Германия. Нито Берлин, нито Вашингтон са сигнализирали за подобно развитие.

Източниците на вестника обаче посочват, че в случай на частично изтегляне на войските, САЩ биха могли да ги пренасочат към Гренландия, Румъния, Полша или страни от Близкия изток.