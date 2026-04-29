Москва предупреди: Изявленията на Зеленски могат да доведат до ядрена война
Москва предупреди: Изявленията на Зеленски могат да доведат до ядрена война

29 Април, 2026 21:49 1 241 53

Според Мария Захарова украинският президент очевидно не иска мир, добавяйки, че киевският режим използва въпроса за ядрените оръжия като изнудване с подкрепата на западните си партньори

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство обвини украинския президент Володимир Зеленски, че провокира ядрена война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Киев обстрелва Запорожката атомна електроцентрала, а Зеленски иска не само членство в НАТО, но и ядрени оръжия за сигурността на Украйна, заяви говорителката на министерството Мария Захарова. "С подобни изказвания той продължава да провокира ядрен конфликт", допълни тя.

Захарова предупреди, че Западна Европа може да стане първата жертва на последиците от подобен "ядрен шантаж".

Тя призова европейските държави да спрат да финансират военните усилия на Киев. Вместо това, според нея, те трябва да окажат натиск върху украинското ръководство. "Зеленски не иска мир. Това е очевидно", заяви тя.

През последните седмици Зеленски неколкократно призова Москва да възобнови преговорите за примирие, което да доведе до мирно споразумение. Кремъл обаче поставя предварителни условия, сред които Украйна да отстъпи допълнителни територии преди прекратяване на бойните действия.

Захарова отхвърли и изказвания на германския канцлер Фридрих Мерц, който допусна, че на Украйна може да се наложи да направи териториални отстъпки. Тя подчерта, че нито Германия, нито Европейският съюз участват в преговорния процес и затова техните позиции по темата са "без значение" за Москва.

Говорителката коментира и ролята на страните членки на НАТО на брега на Черно море, които според нея колективно споделят отговорността за решенията за снабдяването на Украйна с въоръжение.

"Излиза, че със своите политически актове на подкрепа, финансиране, преки доставки на оръжие и всякаква информационна помощ те съдействат за това по морето, което мие бреговете на страните им, да бъде нанесен удар, екологичен удар по Черно море. Някой мисли ли в България, в Турция по този въпрос? Някой задава ли си въпроси за какво изобщо, като вземат пари от своите данъкоплатци, ги превеждат там, на "Банкова" (улицата, на която се намира украинското президентство - бел. ред.)? Явно не мислят, а би трябвало да помислят", каза Захарова, цитирана от ТАСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ердоган

    19 12 Отговор
    Да Захарче, може да изгрее второ слънце над Москву

    21:51 29.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 5 Отговор
    А С ИК Т ИР БЕ? наистина ли?

    21:52 29.04.2026

  • 4 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    19 13 Отговор
    Пуснете една ядреня ракета на парада в Масква. Да видим дали работят. Или и те като танкчето ..ще ги дърпате.

    Коментиран от #16

    21:52 29.04.2026

  • 5 Овчар

    7 7 Отговор
    Вместо да изрежат тумора те ще съсипят планетата ..... Тез руснаци взеха да се излагат.! Заради една кокошка ще запалят целия кокошарник ..

    Коментиран от #27

    21:54 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    16 19 Отговор
    Украйна не е държава а тертория, руска територия

    Коментиран от #25, #26, #38

    21:54 29.04.2026

  • 8 Продължавай да топаш

    4 4 Отговор
    топката и току виж си са оакал.

    21:55 29.04.2026

  • 9 Мухахаха

    4 14 Отговор
    Кииф ке изчезне азък за златния кенеф

    21:55 29.04.2026

  • 10 Обикновен човек

    14 10 Отговор
    Би било редно Украйна да има ядрено оръжие.Русия защо има?

    Коментиран от #22

    21:55 29.04.2026

  • 11 Пич

    10 7 Отговор
    Ами, ако Русия се позабърза да превземе Украйна, тези грижи ще отпаднат!!

    Коментиран от #21, #24

    21:56 29.04.2026

  • 12 Ами то това нищожество

    5 9 Отговор
    е терорист и фашист и е нормално да докара света до там!

    Коментиран от #41

    21:56 29.04.2026

  • 13 Укропат

    2 6 Отговор
    Геройска поза 4. Превземането на безлюден остров.
    Шефче, ти си голям. Чарли Чаплин плаче в гроба от завист.

    21:56 29.04.2026

  • 14 Хаген Дас

    10 8 Отговор
    Спокойно този ще влезне в НАТО когато всички са излезнали, и пак ще е сам!

    21:57 29.04.2026

  • 15 Смех с ватенки

    12 7 Отговор
    Ватенките се осс.раха от страх.
    Киев за два дня 😅

    21:57 29.04.2026

  • 16 Шопо

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Лвов е полски град там няма руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #18

    21:57 29.04.2026

  • 17 Завърнал се

    9 8 Отговор
    Тия да внимават много с турците, че ако те се намесят в Кремъл ще ядат голям пердах, а Радев ще види турски Крим.

    21:59 29.04.2026

  • 18 Град Козлодуй

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Лвов е полски град, сега е момента Полша да си го вземе.

    21:59 29.04.2026

  • 19 Тоя зеленко

    8 5 Отговор
    що не се маане завинаги в умрелия си израел? Ядрена война ми иска? У ред ли е?
    Нека на него и на семейството му да се изсипят големите дебели кюнци и с децата си да видят какво е такава война! Нито е президент вече, нито пък е украинец... Нагъл хазарин, ама тези са си нахални и брутални във всичко, което правят...

    22:00 29.04.2026

  • 20 Костадинов

    6 3 Отговор
    Брей Марчето много корназ уе. Явно е обърнала няколко бутилачки с Димата.

    22:00 29.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Булпсихопатъ

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Обикновен човек":

    Елементарно. Защото област Украйна е част предишен СССР и от сегашна Русия. Преди СССР ,не е имало държава наречена Украйна. Нито украински цар или император. Освен копачи на Черно море ,разбира се.

    22:00 29.04.2026

  • 23 Путин към руските роби

    6 2 Отговор
    Ще ядете овес и ще мълчите!

    22:01 29.04.2026

  • 24 Смех с копейки

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Преди 4 години като започна едно превземане, превземане, превземане 😂😂😂

    22:02 29.04.2026

  • 25 Бате Георги

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Тертория е село козлодуй

    22:02 29.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точно така

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    трябваше да унищожат леговището на фашизма, всичките му държавни институции в столицата още първата година на войната.. Ама те, всичко и тъпо по руски си правят... Некакви села превземат, мотат се, докато целият запад им се стовари на главите и сега става все по-гадно и по-опасно за всички... Ще се стигне и до там, че няма да имат други ходове, освен водорода... Много тъпа война!

    Коментиран от #32

    22:03 29.04.2026

  • 28 Е те тогава ще свърши войната

    4 3 Отговор
    Стане ли Украйна отново ядрена държава,с Русия е свършено.Двете братски държави могат взаимно да се унищожат.

    22:04 29.04.2026

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 1 Отговор
    Ти да видиш.Мил им е животеца на Мара Захарова.Достраша ги орките не на шега.

    Коментиран от #31

    22:04 29.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами глупав

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Ядрената война е край на този свят бря. Ограмотете се, вместо пропадналият запад да ви ползва за евтини глупаци.

    Коментиран от #35

    22:06 29.04.2026

  • 32 Смех с копейки

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Точно така":

    Я ми кажи една не-тъпа война.😅

    22:06 29.04.2026

  • 33 Абе зае....БИ...

    5 0 Отговор
    22 ядрени Републики+ ядрените Оризо-Гризачи на Ким Дебелосерия..вече....13 год.мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?!? Украинците ги ЛАШ кат като... трудовашки колички...
    И от импотентност и пе дер астия,.. монгольята па почнаа а фъргат АТОМА по цел СВЕТ
    АааааааХахахаха

    22:06 29.04.2026

  • 34 Ксаниба

    3 1 Отговор
    Щом Мара почна да вие злобно ,значи всичко е ОК.

    22:06 29.04.2026

  • 35 Кухоглава копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами глупав":

    Ще се мриееее бе боклууук с боклууук.

    Коментиран от #37

    22:06 29.04.2026

  • 36 Нямат край

    4 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #52

    22:07 29.04.2026

  • 37 Така е глупав

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Кухоглава копейка":

    Ще направиш едно добро за света ако го изпълниш. Света не е сметище!

    22:07 29.04.2026

  • 38 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Грешите господине. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #40

    22:08 29.04.2026

  • 39 Путин се излага много

    2 3 Отговор
    Трябваше да удари шахматно целата охрайна масирано с ракети и нищо да не остане там без значение цивилни военни сичко под ножа

    Коментиран от #42

    22:09 29.04.2026

  • 40 А тгролея не е глупак

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй":

    Той е евтин и голям глупак, ползван от пропадналият запад. Сега виждаш ли защо Русия е велика, а запада стана циганско гето.

    22:09 29.04.2026

  • 41 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами то това нищожество":

    Мен ме интересува нищожеството с ботокс как издържа пета година да живее в мазата.

    Коментиран от #45

    22:09 29.04.2026

  • 42 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путин се излага много":

    Сорос не ми разрешава.

    22:10 29.04.2026

  • 43 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    22:10 29.04.2026

  • 44 За ха рОва

    0 0 Отговор
    вий сте едиОти, абсолютни едиОти

    22:11 29.04.2026

  • 45 Ами намаляш

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

    пропагандата за глупаци и няма да те учудва всяка тъпотия. Иначе пропагандата е забавна, но не и за глупака!

    22:11 29.04.2026

  • 46 Нямат край

    0 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:12 29.04.2026

  • 47 Спрете с неистините!!!

    0 1 Отговор
    Къде Кремъл е казвал това!

    " Кремъл обаче поставя предварителни условия, сред които Украйна да отстъпи допълнителни територии преди прекратяване на бойните действия."

    Какви "допълнителни територии"??? Напротив!!! Кремъл се съгласи да не перявява претенции за целите области Запорожие и Херсон, дори да отстъпи от територии които са завзети, но не влизат в областите включени в Конституцията на РФ- а Украйна да се изтегли от останалата част на Донецк.
    И да се подпише мир. Но накараха Зеленски да откаже и да се бие!
    А в Истанбул нямаше дори териториални претенции и мирът щеше да е отдавна подписан, но и тогава принудиха Зеленски да се бие! И получиха война. А всяка война си има последсвия

    22:12 29.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Копейки

    1 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа

    22:13 29.04.2026

  • 50 да питам

    1 0 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    22:13 29.04.2026

  • 51 Гошо

    1 0 Отговор
    Има 2 категории руснаци: 1. Руснаци - простаци и 2. Руснаци - пълни простаци.

    22:13 29.04.2026

  • 52 Няма край руският страх

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нямат край":

    Няма.Добре,че в армията на Сталин имаше предимно украинци и беларуси.Татаромонголите ги видяхме -от 2014 превземат Донбас!

    22:13 29.04.2026

  • 53 Цвете

    0 0 Отговор
    ТАКАВА НАГЛОСТ МОЖЕ ДА ПОРОДИ ПО ЛОШОТО КОЕТО ВИЕ ДОПРИНЕСТОХТЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА. НИКОЙ НЯМА ТАКОВА НАМЕРЕНИЕ, А ВИЕ ПОДКЛАЖДАТЕ ,ЗА ДА ВИ ЧУЕ СВЕТА, ЗАЩОТО? ЛИПСВА ВИ МНОГО ДИПЛОМАЦИЯТА ,МАНТАЛИТЕТА ВИ Е ОСТАРЯЛ.НЕ СТЕ ПЕРСПЕКТИВНИ В РАЗГОВОРИТЕ ,КОИТО ПРОВЕЖДАХТЕ ИЛИ БЯХА ЕДНИ РАЗХОДКИ? ✈️

    22:14 29.04.2026

