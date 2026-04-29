Москва предупреди: Изявленията на Зеленски могат да доведат до ядрена война

Руското външно министерство обвини украинския президент Володимир Зеленски, че провокира ядрена война, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Киев обстрелва Запорожката атомна електроцентрала, а Зеленски иска не само членство в НАТО, но и ядрени оръжия за сигурността на Украйна, заяви говорителката на министерството Мария Захарова. "С подобни изказвания той продължава да провокира ядрен конфликт", допълни тя.
Захарова предупреди, че Западна Европа може да стане първата жертва на последиците от подобен "ядрен шантаж".
Тя призова европейските държави да спрат да финансират военните усилия на Киев. Вместо това, според нея, те трябва да окажат натиск върху украинското ръководство. "Зеленски не иска мир. Това е очевидно", заяви тя.
През последните седмици Зеленски неколкократно призова Москва да възобнови преговорите за примирие, което да доведе до мирно споразумение. Кремъл обаче поставя предварителни условия, сред които Украйна да отстъпи допълнителни територии преди прекратяване на бойните действия.
Захарова отхвърли и изказвания на германския канцлер Фридрих Мерц, който допусна, че на Украйна може да се наложи да направи териториални отстъпки. Тя подчерта, че нито Германия, нито Европейският съюз участват в преговорния процес и затова техните позиции по темата са "без значение" за Москва.
Говорителката коментира и ролята на страните членки на НАТО на брега на Черно море, които според нея колективно споделят отговорността за решенията за снабдяването на Украйна с въоръжение.
"Излиза, че със своите политически актове на подкрепа, финансиране, преки доставки на оръжие и всякаква информационна помощ те съдействат за това по морето, което мие бреговете на страните им, да бъде нанесен удар, екологичен удар по Черно море. Някой мисли ли в България, в Турция по този въпрос? Някой задава ли си въпроси за какво изобщо, като вземат пари от своите данъкоплатци, ги превеждат там, на "Банкова" (улицата, на която се намира украинското президентство - бел. ред.)? Явно не мислят, а би трябвало да помислят", каза Захарова, цитирана от ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Ердоган
21:51 29.04.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:52 29.04.2026
СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #16
21:52 29.04.2026
5 Овчар
Коментиран от #27
21:54 29.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
Град Козлодуй
Коментиран от #25, #26, #38
21:54 29.04.2026
Продължавай да топаш
21:55 29.04.2026
Мухахаха
21:55 29.04.2026
Обикновен човек
Коментиран от #22
21:55 29.04.2026
Пич
Коментиран от #21, #24
21:56 29.04.2026
Ами то това нищожество
Коментиран от #41
21:56 29.04.2026
13 Укропат
Шефче, ти си голям. Чарли Чаплин плаче в гроба от завист.
21:56 29.04.2026
Хаген Дас
21:57 29.04.2026
Смех с ватенки
Киев за два дня 😅
21:57 29.04.2026
16 Шопо
До коментар #4 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":Лвов е полски град там няма руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
Коментиран от #18
21:57 29.04.2026
Завърнал се
21:59 29.04.2026
18 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Шопо":Лвов е полски град, сега е момента Полша да си го вземе.
21:59 29.04.2026
19 Тоя зеленко
Нека на него и на семейството му да се изсипят големите дебели кюнци и с децата си да видят какво е такава война! Нито е президент вече, нито пък е украинец... Нагъл хазарин, ама тези са си нахални и брутални във всичко, което правят...
22:00 29.04.2026
Костадинов
22:00 29.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Булпсихопатъ
До коментар #10 от "Обикновен човек":Елементарно. Защото област Украйна е част предишен СССР и от сегашна Русия. Преди СССР ,не е имало държава наречена Украйна. Нито украински цар или император. Освен копачи на Черно море ,разбира се.
22:00 29.04.2026
Путин към руските роби
22:01 29.04.2026
24 Смех с копейки
До коментар #11 от "Пич":Преди 4 години като започна едно превземане, превземане, превземане 😂😂😂
22:02 29.04.2026
25 Бате Георги
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Тертория е село козлодуй
22:02 29.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Точно така
До коментар #5 от "Овчар":трябваше да унищожат леговището на фашизма, всичките му държавни институции в столицата още първата година на войната.. Ама те, всичко и тъпо по руски си правят... Некакви села превземат, мотат се, докато целият запад им се стовари на главите и сега става все по-гадно и по-опасно за всички... Ще се стигне и до там, че няма да имат други ходове, освен водорода... Много тъпа война!
Коментиран от #32
22:03 29.04.2026
Е те тогава ще свърши войната
22:04 29.04.2026
СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #31
22:04 29.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами глупав
До коментар #29 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Ядрената война е край на този свят бря. Ограмотете се, вместо пропадналият запад да ви ползва за евтини глупаци.
Коментиран от #35
22:06 29.04.2026
32 Смех с копейки
До коментар #27 от "Точно така":Я ми кажи една не-тъпа война.😅
22:06 29.04.2026
33 Абе зае....БИ...
И от импотентност и пе дер астия,.. монгольята па почнаа а фъргат АТОМА по цел СВЕТ
АааааааХахахаха
22:06 29.04.2026
Ксаниба
22:06 29.04.2026
35 Кухоглава копейка
До коментар #31 от "Ами глупав":Ще се мриееее бе боклууук с боклууук.
Коментиран от #37
22:06 29.04.2026
Нямат край
Коментиран от #52
22:07 29.04.2026
37 Така е глупав
До коментар #35 от "Кухоглава копейка":Ще направиш едно добро за света ако го изпълниш. Света не е сметище!
22:07 29.04.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Грешите господине. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #40
22:08 29.04.2026
Путин се излага много
Коментиран от #42
22:09 29.04.2026
40 А тгролея не е глупак
До коментар #38 от "Град Козлодуй":Той е евтин и голям глупак, ползван от пропадналият запад. Сега виждаш ли защо Русия е велика, а запада стана циганско гето.
22:09 29.04.2026
41 Учуден
До коментар #12 от "Ами то това нищожество":Мен ме интересува нищожеството с ботокс как издържа пета година да живее в мазата.
Коментиран от #45
22:09 29.04.2026
42 Путин
До коментар #39 от "Путин се излага много":Сорос не ми разрешава.
22:10 29.04.2026
Град Козлодуй
22:10 29.04.2026
За ха рОва
22:11 29.04.2026
45 Ами намаляш
До коментар #41 от "Учуден":пропагандата за глупаци и няма да те учудва всяка тъпотия. Иначе пропагандата е забавна, но не и за глупака!
22:11 29.04.2026
Нямат край
22:12 29.04.2026
47 Спрете с неистините!!!
" Кремъл обаче поставя предварителни условия, сред които Украйна да отстъпи допълнителни територии преди прекратяване на бойните действия."
Какви "допълнителни територии"??? Напротив!!! Кремъл се съгласи да не перявява претенции за целите области Запорожие и Херсон, дори да отстъпи от територии които са завзети, но не влизат в областите включени в Конституцията на РФ- а Украйна да се изтегли от останалата част на Донецк.
И да се подпише мир. Но накараха Зеленски да откаже и да се бие!
А в Истанбул нямаше дори териториални претенции и мирът щеше да е отдавна подписан, но и тогава принудиха Зеленски да се бие! И получиха война. А всяка война си има последсвия
22:12 29.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
Копейки
22:13 29.04.2026
50 да питам
22:13 29.04.2026
51 Гошо
22:13 29.04.2026
52 Няма край руският страх
До коментар #36 от "Нямат край":Няма.Добре,че в армията на Сталин имаше предимно украинци и беларуси.Татаромонголите ги видяхме -от 2014 превземат Донбас!
22:13 29.04.2026
Цвете
22:14 29.04.2026