Москва предупреди: Изявленията на Зеленски могат да доведат до ядрена война

Руското външно министерство обвини украинския президент Володимир Зеленски, че провокира ядрена война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Киев обстрелва Запорожката атомна електроцентрала, а Зеленски иска не само членство в НАТО, но и ядрени оръжия за сигурността на Украйна, заяви говорителката на министерството Мария Захарова. "С подобни изказвания той продължава да провокира ядрен конфликт", допълни тя.

Захарова предупреди, че Западна Европа може да стане първата жертва на последиците от подобен "ядрен шантаж".

Тя призова европейските държави да спрат да финансират военните усилия на Киев. Вместо това, според нея, те трябва да окажат натиск върху украинското ръководство. "Зеленски не иска мир. Това е очевидно", заяви тя.

През последните седмици Зеленски неколкократно призова Москва да възобнови преговорите за примирие, което да доведе до мирно споразумение. Кремъл обаче поставя предварителни условия, сред които Украйна да отстъпи допълнителни територии преди прекратяване на бойните действия.

Захарова отхвърли и изказвания на германския канцлер Фридрих Мерц, който допусна, че на Украйна може да се наложи да направи териториални отстъпки. Тя подчерта, че нито Германия, нито Европейският съюз участват в преговорния процес и затова техните позиции по темата са "без значение" за Москва.

Говорителката коментира и ролята на страните членки на НАТО на брега на Черно море, които според нея колективно споделят отговорността за решенията за снабдяването на Украйна с въоръжение.

"Излиза, че със своите политически актове на подкрепа, финансиране, преки доставки на оръжие и всякаква информационна помощ те съдействат за това по морето, което мие бреговете на страните им, да бъде нанесен удар, екологичен удар по Черно море. Някой мисли ли в България, в Турция по този въпрос? Някой задава ли си въпроси за какво изобщо, като вземат пари от своите данъкоплатци, ги превеждат там, на "Банкова" (улицата, на която се намира украинското президентство - бел. ред.)? Явно не мислят, а би трябвало да помислят", каза Захарова, цитирана от ТАСС.