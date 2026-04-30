Володимир Зеленски: Кремъл може да предложи на Запада да отмени някои санкции в замяна на спиране на огъня с Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Москва може да предложи на Запада да отмени някои санкции срещу руски компании в замяна на прекратяването на огъня с Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски изказа това предположение в интервю за Блумбърг.

"Мисля, че Русия може да повдигне въпроса за спирането на огъня в замяна на отмяната на санкции срещу определени компании. Знам, че те повдигат въпроса за отмяната на санкцията, свързана с (достъпа до международната система за разплащания) СУИФТ, за да могат банките им да работят. Това е голям риск за Украйна", посочи Зеленски.

Той призова САЩ и Европа да задържат санкциите срещу Русия и да не се поддават на исканията на Москва за облекчаването им.

Украинският президент също така отбеляза, че отправените към пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, покани да посетят Киев все още важат. Зеленски добави, че двамата пратеници поддържат контакт с украинските си колеги по телефона.

Украйна, Италия, Финландия, Норвегия, Швеция и Великобритания създадоха многонационална коалиция в областта на обществените поръчки в отбраната КОРПУС (Коалиция за устойчиви обществени поръчки и единна подкрепа – Coalition for Resilient Procurement and Unified Support, CORPUS), за да координират по-добре работата на агенциите си за обществени поръчки и да повишат устойчивостта на спомагателните системи, предаде Укринформ.

Меморандумът за създаване на организацията бе подписан от директора на украинската Агенция за покупки в сферата на отбраната Арсен Жумадилов и колегите му от съотвените агенции от страните партньори преди учредителната среща на коалицията.

Членството в нея е отворено и за други страни, ако подпишат меморандума и получат единодушна подкрепа от управителния съвет.

Инициативата за сформиране на коалицията е на Министерството на отбраната на Украйна. Сътрудничеството между агенциите ще става на оперативно ниво чрез обмен на най-добрите практики във взаимодействието с пазара, цифровите инструменти, борбата с корупцията, спазването на нормативните изисквания и управлението на веригата на доставки.

„Разбираме необходимостта от бързи, гъвкави, краткосрочни обществени поръчки. Нашите партньори в европейските страни също разбират, че сме готови да споделим нашия опит. Все още горим от желание да чуем повече за това, през което са преминали другите агенции през всичките тези години и десетилетия, което на практика създава това пространство за сътрудничество“, заяви Жумадилов.

Според него инициативата е възможност за Украйна да разшири обхвата на опита си в осигуряването на доставки за въоръжените сили, придобит в условията на пълномащабна война, но същото важи и за партньорите – да получат достъп до практични решения, които са се доказали в реални бойни условия.

„Вярваме в опита на украинците в успешното отблъскване на ужасяващата руска агресия. Избираме процес, откритост и споделена отговорност. Чрез комбинирането на нашия опит, ние създаваме системи, които подкрепят нашите отбранителни сили, както и сигурността на Европа като цяло“, подчерта командирът на логистичните сили на финландските въоръжени сили Теро Илтало.

Руското Министерство на външните работи заяви днес, че е извикало литовския шарже д‘афер Йоланта Тубайте заради по думите на ведомството „варварските действия на литовските власти“ при премахването на гробовете на войници от Червената армия, загинали през Втората световна война, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„На 30 април в руското Външно министерство беше извикана временната отговаряща за делата на Литва Йоланта Тубайте, пред която беше изразен решителен протест във връзка с варварските действия на литовските власти по ликвидирането на гробището на войници и офицери от Червената армия, загинали през 1944 г. в битките за освобождението на Литва от германско-фашистките завоеватели“, се казва в изявление на руското ведомство.

В изявлението също така се посочва, че Наказателният кодекс на Русия „предвижда носенето на наказателна отговорност за унищожаване, повреждане или оскверняване на военни гробища, включително разположени в чужбина“, като това е било сведено до знанието на литовския шарже д'афер.