Володимир Зеленски: Кремъл може да предложи на Запада да отмени някои санкции в замяна на спиране на огъня с Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Кремъл може да предложи на Запада да отмени някои санкции в замяна на спиране на огъня с Украйна

30 Април, 2026 20:10 1 239 136

Украинският президент също така отбеляза, че отправените към пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, покани да посетят Киев все още важат

Володимир Зеленски: Кремъл може да предложи на Запада да отмени някои санкции в замяна на спиране на огъня с Украйна - 1
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Москва може да предложи на Запада да отмени някои санкции срещу руски компании в замяна на прекратяването на огъня с Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски изказа това предположение в интервю за Блумбърг.

"Мисля, че Русия може да повдигне въпроса за спирането на огъня в замяна на отмяната на санкции срещу определени компании. Знам, че те повдигат въпроса за отмяната на санкцията, свързана с (достъпа до международната система за разплащания) СУИФТ, за да могат банките им да работят. Това е голям риск за Украйна", посочи Зеленски.

Той призова САЩ и Европа да задържат санкциите срещу Русия и да не се поддават на исканията на Москва за облекчаването им.

Украинският президент също така отбеляза, че отправените към пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, покани да посетят Киев все още важат. Зеленски добави, че двамата пратеници поддържат контакт с украинските си колеги по телефона.

Украйна, Италия, Финландия, Норвегия, Швеция и Великобритания създадоха многонационална коалиция в областта на обществените поръчки в отбраната КОРПУС (Коалиция за устойчиви обществени поръчки и единна подкрепа – Coalition for Resilient Procurement and Unified Support, CORPUS), за да координират по-добре работата на агенциите си за обществени поръчки и да повишат устойчивостта на спомагателните системи, предаде Укринформ.

Меморандумът за създаване на организацията бе подписан от директора на украинската Агенция за покупки в сферата на отбраната Арсен Жумадилов и колегите му от съотвените агенции от страните партньори преди учредителната среща на коалицията.

Членството в нея е отворено и за други страни, ако подпишат меморандума и получат единодушна подкрепа от управителния съвет.

Инициативата за сформиране на коалицията е на Министерството на отбраната на Украйна. Сътрудничеството между агенциите ще става на оперативно ниво чрез обмен на най-добрите практики във взаимодействието с пазара, цифровите инструменти, борбата с корупцията, спазването на нормативните изисквания и управлението на веригата на доставки.

„Разбираме необходимостта от бързи, гъвкави, краткосрочни обществени поръчки. Нашите партньори в европейските страни също разбират, че сме готови да споделим нашия опит. Все още горим от желание да чуем повече за това, през което са преминали другите агенции през всичките тези години и десетилетия, което на практика създава това пространство за сътрудничество“, заяви Жумадилов.

Според него инициативата е възможност за Украйна да разшири обхвата на опита си в осигуряването на доставки за въоръжените сили, придобит в условията на пълномащабна война, но същото важи и за партньорите – да получат достъп до практични решения, които са се доказали в реални бойни условия.

„Вярваме в опита на украинците в успешното отблъскване на ужасяващата руска агресия. Избираме процес, откритост и споделена отговорност. Чрез комбинирането на нашия опит, ние създаваме системи, които подкрепят нашите отбранителни сили, както и сигурността на Европа като цяло“, подчерта командирът на логистичните сили на финландските въоръжени сили Теро Илтало.

Руското Министерство на външните работи заяви днес, че е извикало литовския шарже д‘афер Йоланта Тубайте заради по думите на ведомството „варварските действия на литовските власти“ при премахването на гробовете на войници от Червената армия, загинали през Втората световна война, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„На 30 април в руското Външно министерство беше извикана временната отговаряща за делата на Литва Йоланта Тубайте, пред която беше изразен решителен протест във връзка с варварските действия на литовските власти по ликвидирането на гробището на войници и офицери от Червената армия, загинали през 1944 г. в битките за освобождението на Литва от германско-фашистките завоеватели“, се казва в изявление на руското ведомство.

В изявлението също така се посочва, че Наказателният кодекс на Русия „предвижда носенето на наказателна отговорност за унищожаване, повреждане или оскверняване на военни гробища, включително разположени в чужбина“, като това е било сведено до знанието на литовския шарже д'афер.


Украйна
  • 1 Тая смрад

    32 8 Отговор
    ден и нощ я показвате! Този боклук и чужд агент унищожи Украйна!

    Коментиран от #14, #74, #89, #90

    20:12 30.04.2026

  • 2 си дзън

    11 15 Отговор
    Гротеска - Тръмп да спасява Путин от укрите.

    Коментиран от #93, #117

    20:13 30.04.2026

  • 3 Слава Украйна

    14 17 Отговор
    Смилайте Свинята
    Никакъв мир!!!

    Коментиран от #7, #40, #123

    20:13 30.04.2026

  • 4 Хихихихи

    10 20 Отговор
    Тридневния взе да потъва под леда заедно със цяла раша

    Коментиран от #119

    20:14 30.04.2026

  • 5 Сорос

    12 19 Отговор
    Любимото занимание на копейките е да обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.

    Коментиран от #121

    20:14 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един минус от мен

    21 9 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #18, #91

    20:15 30.04.2026

  • 8 Ако преди 5 години някой ми беше казал

    10 18 Отговор
    Че Русия неможе да превземе Украйна щех да кажа че е луд !!!!

    Коментиран от #11, #124

    20:15 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак ше напълнят магистралите със рускини

    11 16 Отговор
    По целият свят
    Бункера се е зарекъл да еб е мама та на Русия

    Коментиран от #19, #122

    20:16 30.04.2026

  • 11 А що да я преевзема бе троле

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Ако преди 5 години някой ми беше казал":

    Ко казва пропагандата за глупаци, дето ден и нощ я леят евтини глупаци и показват трагедията и дъното на запада. Твоето е ясно.

    Коментиран от #17, #101

    20:17 30.04.2026

  • 12 Пич

    14 7 Отговор
    Зелю р а п

    Всички украинци да пра вят като вя търа
    Зелювия з / з си седи на за пада
    Кр ъв и см ърт за които не са богати
    А Зелювица се ле нзи от Бугати

    20:17 30.04.2026

  • 13 Ха-ха

    9 16 Отговор
    Фалиралата Русийка стигна дотам, че да се моли на Запада за отмяна на санкциите. А уж не работели.!

    Коментиран от #30, #37

    20:17 30.04.2026

  • 14 Хахахаха

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Тая смрад":

    Учебник по руска история през 2050 година.

    Въпрос :
    -При управлението на кого е била най - голямата криза в русия?
    Отговор :
    -При управлението на Зеленски!

    Коментиран от #23

    20:18 30.04.2026

  • 15 име

    11 6 Отговор
    Толкова е надрусан бункерния наркоман, че даже не знае какво иска да каже.

    Коментиран от #25, #27

    20:18 30.04.2026

  • 16 Сатана Z

    17 6 Отговор
    Укро Райха бавно,но сигурно заминава в небитието Слава на Русия!

    20:18 30.04.2026

  • 17 На улав ли се правиш

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "А що да я преевзема бе троле":

    За какво я напада тогава?

    Коментиран от #28, #39

    20:18 30.04.2026

  • 18 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Един минус от мен":

    Един минус от мен за славене на фашисткия режим в русия.

    Коментиран от #34

    20:19 30.04.2026

  • 19 Къде?

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пак ше напълнят магистралите със рускини":

    Няма място по магистралите от славни окраински труженички.

    20:19 30.04.2026

  • 20 Смях в залата

    7 7 Отговор
    За първи път от съществуването на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пеша колона ще участват военнослужещи. Това решение е взето поради настоящата ситуация се уточнява в съобщението.

    😁

    Коментиран от #26, #76

    20:19 30.04.2026

  • 21 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 13 Отговор
    Кремъл, Путин и Русия са големия никой !!!
    Продължаваме с операция Прегръдката на Анаконда.
    Бавно задушаване и омаловощаване на Русия.
    По-малко приказки, повече действия ☝️

    Коментиран от #24

    20:20 30.04.2026

  • 22 Сиско

    12 4 Отговор
    Мразя украйна безгранично

    Коментиран от #36

    20:20 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пико4,

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Ти ли му носиш дрогата?

    Коментиран от #92

    20:21 30.04.2026

  • 26 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Смях в залата":

    Чакай, все още не се знае, дали ще има и парад, понеже Зеленски не е дал разрешение за спиране на ударите!

    20:21 30.04.2026

  • 27 Така е днес пак Бълнуваше

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Че всичко е по план и Русия напредва Към Киев
    И до края на седмицата Киев е окупиран

    20:21 30.04.2026

  • 28 Не бе

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "На улав ли се правиш":

    Просто се подигравам на глупака станал тролей ин показващ падението на запада. Боклука е за изхвърляне. Нали?

    Коментиран от #32, #33

    20:22 30.04.2026

  • 29 Соловьовче Объркано

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Троленето не поклазва":

    Пак ли си захапал Руския Бахур?

    Коментиран от #38

    20:22 30.04.2026

  • 30 Чшъъ...

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Платил съм си за да гълташ! Ако изпуснеш още една капка да ти се стече по гушата, такъв цигански ще ти отвъртя...

    20:22 30.04.2026

  • 31 Браво на Литва!

    5 8 Отговор
    ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША

    Коментиран от #44

    20:23 30.04.2026

  • 32 Лапай Бахура

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Не бе":

    Червен Гейзак.

    Коментиран от #45, #46

    20:23 30.04.2026

  • 33 666

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Не бе":

    Нещо не си в ред.

    Коментиран от #48

    20:23 30.04.2026

  • 34 Минуса бе

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    за славене на фашисткият режим в Украйна. Жалко е да гледаш глупак станал просттт трполей и показваш падението и фашизма на запад.

    Коментиран от #43, #53

    20:23 30.04.2026

  • 35 Факт

    3 9 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и Европа и да се моли за отмяна на санкциите, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #41

    20:23 30.04.2026

  • 36 Криско

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Сиско":

    Мразя РАЗЗИЯ

    Безплатно.

    Коментиран от #115

    20:24 30.04.2026

  • 37 т-п тpoл функционално неграмотен

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Не Русия се моли да свалят санкциите, а зелю се моли руснаците да се молят, че да спрат да го бомбандират и да му пуснат тока. Същата рацота като на тръмпоча, дето се моли на иранците да го молят за милост. На тва му се вика евроатлантическа мъка. И между другото, кажи кво стана със страшните санкции на бай дън, дето щяха да сринат руската икономика за три месеца?!

    20:24 30.04.2026

  • 38 Е ко да захапе един глуипак

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Соловьовче Объркано":

    станал тролей на припадналият запад и гърчещ се ден и нощ като мизерник?

    Коментиран от #51, #80

    20:24 30.04.2026

  • 39 денацифицират я бе

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "На улав ли се правиш":

    Щото добрия неонацист само този, който си кюта на 2м под земята.

    20:25 30.04.2026

  • 40 Т Живков

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Смърт на комунизма!

    20:25 30.04.2026

  • 41 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    И ГЕРАСИМОВ

    СКОРО НЕ СА ОБЛИЧАЛИ

    КАМУФЛАЖКИТЕ

    ЗАЩОТО ВСИЧКИ ГИ МИСЛЯТ

    ЗА ПРОПАДНАЛИ ГОРСКИ ЧУКУНДУРИ.

    20:25 30.04.2026

  • 42 Димяща ушанка

    4 5 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    20:26 30.04.2026

  • 43 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Минуса бе":

    А моя минус бе, за славене на фашисткия режим в русия!

    Коментиран от #54

    20:26 30.04.2026

  • 44 ЧНГ Пловдив

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Браво на Литва!":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    20:26 30.04.2026

  • 45 Е ще лапаш

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Лапай Бахура":

    Като си стигнал да си евтин и глупав и да показваш падението и фашизма на запад, все ще лапаш. Свиквай. Я на глупак не моа да помогна, но винаги ще го подритвам.

    20:26 30.04.2026

  • 46 Искаш

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Лапай Бахура":

    Ли да си извадиш члена от устата, и да кажеш пак, че нищо не ти се разбира от ломотенето!

    20:27 30.04.2026

  • 47 ПутлеРАЙХА

    2 4 Отговор
    Скоро ще приключи със

    Гръм и Трясък .

    20:27 30.04.2026

  • 48 Е ако беше в ред

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "666":

    нямаше да си евтин и глупав и да тролиш ден и нощ ниско интелигентна пропаганда срещу Русия, обслужваща унищожението на Европа!

    20:28 30.04.2026

  • 49 да питам

    1 4 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    20:28 30.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лапай Руското Бахурче

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Е ко да захапе един глуипак":

    Гейзак .

    Да ти е Вкусно.

    Коментиран от #63

    20:28 30.04.2026

  • 52 Смях в залата

    1 6 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:
    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    Коментиран от #61

    20:29 30.04.2026

  • 53 СЛАВА УКРАИНА !

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Минуса бе":

    АЗОВ СИЛА!

    Коментиран от #56

    20:29 30.04.2026

  • 54 Минуса бе

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    за славене на фашисткият режим в Украйна. Жалко е да гледаш глупак станал просттт трполей и показваш падението и фашизма на запад.

    Коментиран от #69

    20:29 30.04.2026

  • 55 НЕФТЕН ДЪЖД

    4 3 Отговор
    И НЕФТЕНИ РЕКИ.

    ПУТИНОВА РУЗЗИЯ

    Пак изпревари всички

    Със своите Постижения .

    20:30 30.04.2026

  • 56 Един минус от мен

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "СЛАВА УКРАИНА !":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    20:30 30.04.2026

  • 57 ру БЛАТА

    5 3 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #64

    20:30 30.04.2026

  • 58 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #67

    20:30 30.04.2026

  • 59 Заразното украинско ЗЛО

    4 2 Отговор
    На наркоман вяра да нямаш. Урките ще направят мръсотия на парада.

    20:30 30.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ха ха ха ....

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Смях в залата":

    Какъв си смешник ....
    Руснаците няма нужда да ходят до Киев . До Киев ще ходят ракетите .
    Трябваше да го издънят Киев още от самото начало на войната , както правят евреите и война нямаше да има !

    20:31 30.04.2026

  • 62 Мишел

    1 5 Отговор
    Кремъл се е озовал в капан, в който удължаването на войната изглежда по-евтино от прекратяването ѝ, но в дългосрочен план води до все по-големи и дори фатални проблеми. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно е да се излезе от нея. А самото продължаване на войната вече е смъртоносно опасно за Русия. Ако Русия замрази или спре войната, ще изпадне в тежка "демобилизационна" рецесия. В СССР през 90-те години на миналия век преобразуването на военно-промишления комплекс беше катастрофално – заводите просто затвориха врати, а милиони квалифицирани работници се заеха с бандитизъм и търговия на черно.

    20:31 30.04.2026

  • 63 Е ко да прави един глупак

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лапай Руското Бахурче":

    ползван от пропадналият и залят от фашизъм запад за простт тролей, освен да лапа цел живот. Жалко за глупака.

    Коментиран от #99

    20:31 30.04.2026

  • 64 Ачо

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ру БЛАТА":

    Руснацте ги копат общо с багер.Затова не може да им се хване точната бройка.

    20:31 30.04.2026

  • 65 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    2 3 Отговор
    И ФАНАТИЧНАТА ПОДКРЕПА

    За разни ЧАЛМАРИ и ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИСТИ

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНЕНТ по

    Нашите Територии.

    Коментиран от #68

    20:31 30.04.2026

  • 66 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 2 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада и Украйна докато всъщност се случва точно обратното

    20:31 30.04.2026

  • 67 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско дядо ти Асан ли беше ?!!

    20:32 30.04.2026

  • 68 К ПЕЙКИ с чалми

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #70

    20:32 30.04.2026

  • 69 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Минуса бе":

    Фашисткия режим е в русия, и само заблуден русофилче не може да го види, защото руската пропаганда ходи по глу па ци те.

    Коментиран от #72, #75

    20:32 30.04.2026

  • 70 центари

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Ще целувате от трите най дългия .

    20:32 30.04.2026

  • 71 Смях в залата

    3 3 Отговор
    Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз. По думите му излезе, че това, че за пореден път рафинерията на "Роснефт" там гори, въздухът е замърсен с показатели от 2 до 3 пъти по-високи от пределно допустимото на вредни вещества, а местните служби и доброволци вече са изринали огромно количество петролни и мазутни петна от плажовете и района на града не е проблем. Ако почивката в Туапсе стане неудобна, туризмът ще бъде преразпределен и към Крим", каза Абдюханов пред изданието "Подьом".

    😁

    20:32 30.04.2026

  • 72 Минуса бе

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    за славене на фашисткият режим в Украйна. Жалко е да гледаш глупак станал просттт трполей и показваш падението и фашизма на запад

    20:33 30.04.2026

  • 73 доктор Ох боли

    3 1 Отговор
    Единственото, което постигнаха украинците, е че сега руснаците ще свалят кадифените ръкавици и ще сложат боксовите.

    20:33 30.04.2026

  • 74 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тая смрад":

    Зеленски не унищожи Украйна. Зеленски унищожи русия.

    Коментиран от #81

    20:34 30.04.2026

  • 75 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:34 30.04.2026

  • 76 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Смях в залата":

    Парадът - само кашици бе. С магарета, мотоциклети и АТВ - как на фронте бе. Хахахаха.
    Щели да покажат и най-новият танк Т-99ГЗ с ядрен двигател и вертикално излитане.
    Щял да кацне на Червения за финал на парада.

    Коментиран от #79, #106

    20:34 30.04.2026

  • 77 Кака Мара

    3 1 Отговор
    А какво става с контранастъплението? Върнаха ли вече Крим?
    Или пак за някоя Есен остана ?

    Коментиран от #98

    20:34 30.04.2026

  • 78 Шаолин

    2 2 Отговор
    боли ме фара какво говория тоя , дето ежедневно ни го бутате в лицата. Украинците са приключили филма.... агонията върви. Руснажците отново напредват.

    20:35 30.04.2026

  • 79 дрън брън

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "си дзън":

    Как върви перемогата ?
    Превзехте ли Курск или само първите три букви , а ?

    20:35 30.04.2026

  • 80 Ти си единственият

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Е ко да захапе един глуипак":

    тролей тук, от 71 коментара, 50 са твои. Това се нарича руски тролей 😁

    Коментиран от #86

    20:35 30.04.2026

  • 81 Не е бе

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хахахаха":

    Само е по малка, загинаха стотици хиляди и имигрираха милиони, а задълженията няма да ги коментираме. Жалко е да топлиш, докато загиват хора заради този боклук зеленски!

    20:36 30.04.2026

  • 82 истината

    3 4 Отговор
    2022 година Международният съд в Хага реши, че помощта на Русия за борците за свобода и независимост, срещу режима на кървавата киевска хунта, в Донбас е законна. Факт.

    20:36 30.04.2026

  • 83 Ухайте

    3 0 Отговор
    Супата
    И Горещия Руски Бахур
    На скара
    Чебурашки.

    5 НПЗта дадоха Фира

    В Мускалието.

    Даже ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    В ефир си призна

    Украинските Удари
    Правят по големи щети
    На Руската Икономика

    От 19 пакета Санкции на ЕС .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:36 30.04.2026

  • 84 исторически

    2 2 Отговор
    СССР (Сталин) беше единственият който се отнасяше добре с немците, а те го очерниха величаейки янките, които ги третираха по-зле и от животни в лагерите край рейн и издигайки 6езpogника конрад аденауер, отказал два пъти да обедини германиите до "бащя на републиката). Затова Русия трябва окончателно да реши немския въпрос, ако трябва с атом. Целият свят ще го одобри!

    20:37 30.04.2026

  • 85 Руснаци

    1 4 Отговор
    Украинец хвърли граната по търговски център близо до Киев.

    Експлозия разтърси военен комисар в Бела Церква. Органите на реда работят на мястото на инцидента, съобщават местни медии.

    А така, украинския народ почва да се вдига след загубата на милиони техни близки на фронта, лека полека тск ще бъде ликвидирано от украинците

    20:37 30.04.2026

  • 86 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ти си единственият":

    Два тролея са евтините глупаци на пропадналият и залят от фашизъм запад и денонощно гнусят хората с простотия, лъжи и тъпотия срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа, Отпадъци са.

    20:38 30.04.2026

  • 87 Хаген Дас

    2 2 Отговор
    Като е риск да ви трепат! То сега със санкциите сте много защитени! Това човече няма интерес тази война да свърши докато запада му снасят!

    20:38 30.04.2026

  • 88 читател

    2 3 Отговор
    Унижени бандери тръгнали да обясняват ,какво било в Русия.Ами това си е работа на руснаците.А ние си гледаме нашия итерес.Обаче тях някой ги излъгал,че трябва всеки да гледа техния.Ами и Тръмп си гледа неговия и няма пари излишни за Зелю.А ,че евреите го излъгаха за Иран е съвсем друг въпрос

    20:38 30.04.2026

  • 89 уфф

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тая смрад":

    то пък Путин не е смрад, на 80 години е и от 4 години не е излизал от бункера. Представяй си какъв ужас и смрад е 😂

    Коментиран от #102

    20:38 30.04.2026

  • 90 Шопо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тая смрад":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    20:39 30.04.2026

  • 91 хаха 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Един минус от мен":

    Ей,голям страх от тоя нацизъм, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #94, #96

    20:40 30.04.2026

  • 92 Я гле...

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Пико4,":

    Откога фекалиите можете да пишете?

    20:40 30.04.2026

  • 93 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А Путин да спасява Тръмп от иранците..

    20:40 30.04.2026

  • 94 стига глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "хаха 🤣":

    Слава за какво?На наркомански ? Отдавна ловят хора по улиците за да ги изпратят на фронта.

    20:41 30.04.2026

  • 95 гост

    2 3 Отговор
    Центарите тук са много забавни.На един руснаци му се привиждат,на друг чички таксиждии,някакви монети на рублата бълуват,където ги има само в бивши републики на СССР като неговата.После се чудят как някой ги познава от къде са.А чак и претенции имат ,че ги познават.Е няма такива кухари :):)

    20:42 30.04.2026

  • 96 Един минус от мен

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "хаха 🤣":

    За славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна. Само голям глупак, може да е фен на тероризъм и фашизъм. Жалко за родители създали такъв отпадък в обществото!

    20:43 30.04.2026

  • 97 Гринго

    1 2 Отговор
    И ко ся. Май ще се окаже, че врагът - Русия ще е по-голям приятел от приятеля Саш .

    20:43 30.04.2026

  • 98 Баба Сийка

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Кака Мара":

    Маро Маро

    А какво стана с ПРОЛЕТНАТА ОФАНЗИВА

    БРЕ МАРО ?

    1527 ДНЯ

    ЗНАЕШ ЛИ КОЛКО СА ?

    Сега ПУТКЕР защо се моли на Тръмп

    За Примирие на

    9 ти МАЙ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:43 30.04.2026

  • 99 Адрес 4000

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Е ко да прави един глупак":

    Ти си социалнослабият трол който пишеше под статииите за итънярите в тяхна защита ,нали?
    И всяка втора дума ти беше опростачване...
    Горииле ако не си ти,знам че четеш (все пак това ти е работа).
    Кажи на превтасалата мекица митрофанова, да стегне редиците на троловете.
    Издишате сериозно!

    Коментиран от #107

    20:43 30.04.2026

  • 100 нови пари за златни тоалетни

    4 2 Отговор
    Ени девеесе милярда от ЕС, значи и от наще пари, що да не са безразлични. Като закъсат, пак ще ударят чело пред мериканците

    20:44 30.04.2026

  • 101 Що за въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "А що да я преевзема бе троле":

    Защото не може. Това са възможностите на бедната Русия. 5 г. боксуваха и фалираха. :)

    Коментиран от #104

    20:44 30.04.2026

  • 102 Ами не е

    0 3 Отговор

    До коментар #89 от "уфф":

    Факт!

    20:45 30.04.2026

  • 103 Юлиян

    3 2 Отговор
    Украинската земя вече е най-плодородната в света. Следващия път когато си купуваме украинско жито ще знаем че почвата на Украйна е наторена с 1.4 милиона zомбита

    20:46 30.04.2026

  • 104 Ами троленето показва

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Що за въпрос":

    колко е отчаян запада и колко велика Русия! Нищо лично към теб глупав. Всеки има избор в живота дали да е глупак и отпадък или човек!

    20:46 30.04.2026

  • 105 Само питам

    3 1 Отговор
    Аз пък се чудя кво стана с коалицията на желаещите, розовите евроатлантици с тротинетките, защо още не са заминали за фронта

    20:46 30.04.2026

  • 106 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "си дзън":

    На

    ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ

    Щял да Пусне и МАГАРЕТА

    НАЛИ са от Оборудването на МАГУЧАЯ..

    МАГАРЕТА НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН
    За 9 ТИ МАЙ

    МОЖЕ И

    КАТЪРА КАЛАНТАРЯН ДА ГИ ПРЕДВОЖДА .

    20:47 30.04.2026

  • 107 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Адрес 4000":

    А да си тролей, е дъно в обществото и освен твоето падение, показва падението на запада, залят от фашизъм и опрял до евтини глупаци!

    20:47 30.04.2026

  • 108 равносметката

    3 3 Отговор
    Те си говорят, Европа плаща, а Зеленката гони Мъск по богатство.

    20:48 30.04.2026

  • 109 бай Моше

    4 2 Отговор
    Путин е твърде нежен с нацитата, ако беше друг да е изорал всичко.

    20:49 30.04.2026

  • 110 ПутлеРАЙХА

    3 4 Отговор
    Ще приключи

    Със

    ОПАШКИ ЗА ХЛЯБ.

    20:50 30.04.2026

  • 111 Доктор

    4 3 Отговор
    Престанете да натрапвате това нищожество.

    Коментиран от #136

    20:50 30.04.2026

  • 112 Мишел

    3 2 Отговор
    Тръмп: " Украйна е провалена държава. "

    Коментиран от #127, #131

    20:52 30.04.2026

  • 113 ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ

    3 3 Отговор
    ГДЕ ОРБАН?

    МНОГО НИ ЛИПСВА

    СЪС ВСЕКИДНЕВНИТЕ ЗАПЛАХИ

    ЗА ЗЕЛЕНСКИ И УКРАЙНА.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #114

    20:52 30.04.2026

  • 114 Ти що си толкова глупав

    4 3 Отговор

    До коментар #113 от "ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ":

    и толкова жалък, да те ползват за парцал. Ко ти се е случило да гнусиш толкова?

    Коментиран от #125

    20:53 30.04.2026

  • 115 Давид

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Криско":

    украина премахната от картата

    20:58 30.04.2026

  • 116 Горски

    4 3 Отговор
    За Украйна 9-ти май не е ли също ден на победата? Украйна и Русия, както и другите бивши съветски републики не са ли една държава тогава? Не са ли избивани всички заедно, не са ли побеждавали заедно? Не ли украинската армия първа дошла в България под ръководството на украинеца маршал Толбухин? Сънародниците евреи на Зеленски не са ли избивани и изгаряни от същите онези, които днес му дават пари да изпраща на кървавата нива съгражданите си? Все въпроси без отговор. Всъщност отговори има и всички ги знаем, но днес трябва да крещим лъжите. Бонус тук нашичките Безродници дадоха летище София на краварчето за удари по Иран, което нереална форма на Дебилзъм. Но както знаем, краварското Посолство врътка Цирка в Зоопарка за Крадливи Безродници. Още повече евро Улавите Урсулки подариха 90 милиарда евро за Златни Тоалетни в Киев, а тия кинти няма да има Живи да ги изплатят.

    Коментиран от #128

    21:00 30.04.2026

  • 117 Реалност

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Единият има власт да го направи, другия няма..

    21:00 30.04.2026

  • 118 Българин

    3 4 Отговор
    САЩ решава какво ще прави със санкциите срещу Русия, а не Украйна и Зеленски.Големите държави винаги се разбират.Само Европа и Калас да не се бъркат.Русия е велика и Тръмп знае това.

    21:01 30.04.2026

  • 119 Ледът не е проблем

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хихихихи":

    В море ходят ледоколы..

    21:02 30.04.2026

  • 120 8888

    2 4 Отговор
    Зеленски пак е дрогиран.Трябва да се лекува.Какъв президент е това?!

    Коментиран от #126

    21:02 30.04.2026

  • 121 Ко да правят?

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сорос":

    Имат си копейки хората, ама са си тяхни. Пък на нас ни краднаха левчето..джеба отъня..

    21:04 30.04.2026

  • 122 5 клас

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пак ше напълнят магистралите със рускини":

    Малкия, рускините са хубави, затова ги търсят. Като пораснеш ще разбереш. Между другото, "със" се пише когато следващата дума започва със "с" или "з".

    Коментиран от #132

    21:08 30.04.2026

  • 123 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Слава, слава, ама сиренето с пари, па и нефта също. Ей, съсипаха го тоз народ западните им другари.

    21:11 30.04.2026

  • 124 Не е превземане.

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ако преди 5 години някой ми беше казал":

    Но запада така ги налива с оръжие, че вече не се знае какво ще последва.
    Дано да не ги ударят с,щ нещо тежко, че и ние, барабар с тях, да оперем пешкира.

    21:15 30.04.2026

  • 125 Соловьовче Объркано

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ти що си толкова глупав":

    Пак си Сложил

    ЧЕРВЕНИТЕ ПРАШКИ

    Дай и високите Токчета

    Като ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    Коментиран от #129

    21:17 30.04.2026

  • 126 Ол1гофрен,

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "8888":

    Ти ли си му личният дилър?

    21:18 30.04.2026

  • 127 ТРЪМП:

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мишел":

    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #130

    21:18 30.04.2026

  • 128 Ммда

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Горски":

    Нема да си жив да видиш.

    21:20 30.04.2026

  • 129 Питах те

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Соловьовче Объркано":

    що си толкова глупав, за да удариш такова дъно да те ползва пропадналият запад за парцал и да гнусиш хората. И да четеш ли не можеш глупав?

    21:21 30.04.2026

  • 130 Вярно било

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "ТРЪМП:":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака!

    21:21 30.04.2026

  • 131 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мишел":

    Тръмп: Русия е книжен тигър.

    Коментиран от #134

    21:22 30.04.2026

  • 132 Годината е 2027

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "5 клас":

    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #135

    21:23 30.04.2026

  • 133 Ццц

    0 0 Отговор
    От утре палячото ще ИЗИСКВА от ЕС отмяна на санкциите. И ще го повтаря на всяко платено от ЕС интервю. Лицемерието да не ви плаши. Момчето е украинец, евреин, английски възпитаник и е учил за шегаджия.

    21:23 30.04.2026

  • 134 Колко сте жалки тролеите

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Атина Палада":

    да крадете никове и да лъжете като цигани, Запада наистина стана дъното на света, превърнато в циганско гето!

    21:23 30.04.2026

  • 135 Троленето показва

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Годината е 2027":

    падението и отчаянието на пропадналият запад и величието на Русия!

    21:24 30.04.2026

  • 136 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Доктор":

    Интересно ми е как нищожество като путин живее 4 години в маза.

    21:25 30.04.2026

