Junge Welt: Ескалацията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт

Ескалацията в отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт в бъдеще, пише журналистът Йорг Кронауер в статия, публикувана в германския вестник Junge Welt.
„Излизането на ОАЕ от ОПЕК, планирано за 1 май, може допълнително да изостри напрежението на Арабския полуостров. Непосредствената причина са икономическите разногласия със Саудитска Арабия. Абу Даби иска да продава повече петрол в бъдеще и се чувства прекалено ограничен от производствените квоти на ОПЕК, които до голяма степен се определят от Рияд“, пише Кронауер.
Авторът отбелязва и различията във външната политика на страните. Той отбелязва, че „в началото на ирано-иракската война съвместната отбрана срещу ирански дронове и ракети е маскирала напрежението“. Ситуацията обаче в крайна сметка отново ескалира, тъй като поддръжниците на още по-тясно сътрудничество с Израел и САЩ набират сила в Абу Даби, докато Рияд търси компромис с Иран за възстановяване на стабилността.
По-рано държавната информационна агенция на ОАЕ WAM съобщи, че ОАЕ са решили да се оттеглят от ОПЕК и ОПЕК+, считано от 1 май 2026 г. Същевременно ОАЕ увериха, че споделят желанието си за стабилизиране на световния пазар на горива. Политиката им за производство на петрол ще отчита глобалното търсене и предлагане, се казва в доклада на WAM.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #2
06:14 01.05.2026
2 Да пратим
До коментар #1 от "Време е":Дръзки и да свалим цените на петрола.Ха ха
Коментиран от #5
06:17 01.05.2026
3 Мдаа!🤔
Другари, "ирано-иракската" война приключи преди 37г.
Коментиран от #6
06:22 01.05.2026
4 Митко
06:30 01.05.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "Да пратим":а защо се налага да сваляме цената на петрола? нека си поскъпва нормално е все пак сме във евро
06:39 01.05.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":Cбогом пpопаднaл caйт !
oтивам в днеc бeге
06:41 01.05.2026