Junge Welt: Ескалацията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт

Ескалацията в отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт в бъдеще, пише журналистът Йорг Кронауер в статия, публикувана в германския вестник Junge Welt.

„Излизането на ОАЕ от ОПЕК, планирано за 1 май, може допълнително да изостри напрежението на Арабския полуостров. Непосредствената причина са икономическите разногласия със Саудитска Арабия. Абу Даби иска да продава повече петрол в бъдеще и се чувства прекалено ограничен от производствените квоти на ОПЕК, които до голяма степен се определят от Рияд“, пише Кронауер.

Авторът отбелязва и различията във външната политика на страните. Той отбелязва, че „в началото на ирано-иракската война съвместната отбрана срещу ирански дронове и ракети е маскирала напрежението“. Ситуацията обаче в крайна сметка отново ескалира, тъй като поддръжниците на още по-тясно сътрудничество с Израел и САЩ набират сила в Абу Даби, докато Рияд търси компромис с Иран за възстановяване на стабилността.

По-рано държавната информационна агенция на ОАЕ WAM съобщи, че ОАЕ са решили да се оттеглят от ОПЕК и ОПЕК+, считано от 1 май 2026 г. Същевременно ОАЕ увериха, че споделят желанието си за стабилизиране на световния пазар на горива. Политиката им за производство на петрол ще отчита глобалното търсене и предлагане, се казва в доклада на WAM.