Junge Welt: Ескалацията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт

1 Май, 2026 06:04, обновена 1 Май, 2026 06:11 872 6

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ескалацията в отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия може да прерасне в пълномащабен конфликт в бъдеще, пише журналистът Йорг Кронауер в статия, публикувана в германския вестник Junge Welt.

„Излизането на ОАЕ от ОПЕК, планирано за 1 май, може допълнително да изостри напрежението на Арабския полуостров. Непосредствената причина са икономическите разногласия със Саудитска Арабия. Абу Даби иска да продава повече петрол в бъдеще и се чувства прекалено ограничен от производствените квоти на ОПЕК, които до голяма степен се определят от Рияд“, пише Кронауер.

Авторът отбелязва и различията във външната политика на страните. Той отбелязва, че „в началото на ирано-иракската война съвместната отбрана срещу ирански дронове и ракети е маскирала напрежението“. Ситуацията обаче в крайна сметка отново ескалира, тъй като поддръжниците на още по-тясно сътрудничество с Израел и САЩ набират сила в Абу Даби, докато Рияд търси компромис с Иран за възстановяване на стабилността.

По-рано държавната информационна агенция на ОАЕ WAM съобщи, че ОАЕ са решили да се оттеглят от ОПЕК и ОПЕК+, считано от 1 май 2026 г. Същевременно ОАЕ увериха, че споделят желанието си за стабилизиране на световния пазар на горива. Политиката им за производство на петрол ще отчита глобалното търсене и предлагане, се казва в доклада на WAM.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    3 0 Отговор
    Ние да се намесим !

    Коментиран от #2

    06:14 01.05.2026

  • 2 Да пратим

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Дръзки и да свалим цените на петрола.Ха ха

    Коментиран от #5

    06:17 01.05.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    На вниманието на другарите Кронауер и Ганев:
    Другари, "ирано-иракската" война приключи преди 37г.

    Коментиран от #6

    06:22 01.05.2026

  • 4 Митко

    3 0 Отговор
    Копипейста до това води

    06:30 01.05.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да пратим":

    а защо се налага да сваляме цената на петрола? нека си поскъпва нормално е все пак сме във евро

    06:39 01.05.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге

    06:41 01.05.2026

