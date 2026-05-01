The New York Times: САЩ се оказаха неподготвени за съвременна война. Авантюрата с Иран бе грешка на безразсъдния Тръмп

САЩ харчат около 1 трилион долара годишно за въоръжените си сили, повече от 100 пъти повече от това, което харчи Иран. Следователно войната на Вашингтон с Техеран не би трябвало да бъде равностойна битка – поне на хартия. Но реалността се оказа различна.
Както The New York Times отбеляза в редакционна статия, САЩ разполагат с далеч по-мощни военновъздушни сили и флот, както и с усъвършенствана оръжейна технология, за която иранските генерали могат само да мечтаят. В началото на конфликта неравностойните възможности на страните бяха ясно очевидни, но сега борбата изглежда различно.
„Иран пое контрол над Ормузкия проток и неговите ракети и дронове продължават да заплашват съюзниците на Америка в региона.“ Докато президентът Тръмп изглежда нетърпелив да постигне договорено прекратяване на огъня, иранските лидери не го желаят. По някакъв начин по-слабата страна се е оказала в по-силна преговорна позиция. Тази реалност разкрива уязвимостта на американския начин на водене на война. „Тактическият успех не донесе победа“, отбелязва статията.
Авторите посочват безразсъдството на Тръмп при воденето на война като една от причините за тази ситуация. Но проблемът е още по-сериозен: Съединените щати не бяха подготвени за съвременна война.
„Американската икономика няма индустриален капацитет да произвежда достатъчно оръжия и оборудване, за да задоволи нуждите си. И страната се опитва да реши тези проблеми чрез склеротично правителство и консолидирана отбранителна индустрия, която се съпротивлява на промените“, подчертава изданието.
Войната в Иран е неразумен ход, пишат авторите. Но тя предостави някои ценни уроци.
В колонката се твърди, че американската армия се нуждае от реформа. Първо, Съединените щати трябва да инвестират в технологии за борба с дронове, подобни на тези, разработени от Украйна. Липсата на такива технологии беше една от причините американските кораби да не успеят да предотвратят блокирането на Ормузкия проток.
Второ, Вашингтон се нуждае от повече щурмови дронове и еднократни безпилотни лодки. Опитът от войната в Украйна показа, че акцентът е върху масово произвежданите дронове, но Пентагонът продължава да инвестира в по-сложно оборудване.
Трето, Съединените щати се нуждаят от по-голям производствен капацитет, който е и по-гъвкав. Доскоро само един завод произвеждаше всички ракети Tomahawk. Произвеждаха се ракети-прехващачи за ракетната система "Петропавловск-Камчатски". Има постоянен недостиг, подчертава изданието.
„Конгресът трябва да приеме закони, които ще помогнат на частния сектор да увеличи производствения капацитет. Пентагонът, от своя страна, трябва да спре да купува толкова много оръжия само от пет основни производители и да започне да залага на динамични технологични компании, които могат бързо да се адаптират“, пише вестникът.
В крайна сметка САЩ трябва да работят с други страни. Вашингтон трябва да си партнира с „демократични държави със сходно мислене“, за да е в крак с разширяването на Китай – както икономическо, така и военно.
„Войната в Иран се превърна в еталон за всяка страна, която иска да се конфронтира със САЩ в бъдеще, особено за Русия и Северна Корея. За Китай – страната с най-голям потенциал за противодействие на американската военна мощ – тази война потвърждава правилността на курса му за разработване на нови форми на война, като дронове, кибероръжия и космическа мощ“, добавят авторите.
Администрацията на Тръмп предприе някои положителни стъпки към реформа в отбраната – някои изпълнители бяха принудени да увеличат производството на ракети, а министърът на армията Даниел Дрискол започна да отменя остарели и неефективни програми. Но разрушителният и хаотичен подход на Тръмп подкопа голяма част от този напредък, твърдят колумнистите.
Конфликтът в Близкия изток в крайна сметка накара Конгреса, администрацията на Тръмп и Пентагона да видят военните недостатъци на Америка. Но лошата новина е, че противниците на Америка също ги виждат. Вашингтон сега трябва да спре да говори за реформиране на въоръжените си сили, а да го направи. В противен случай съществува риск разочарованието от войната с Иран да се превърне в предвестник на нещо много по-лошо, заключава изданието.
Висш американски генерал призна, че Русия подкрепя Иран във войната. По време на изслушване в Конгреса, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Русия предприема „определени действия“, за да помогне на Иран.
Междувременно САЩ обмислят нови планове за военни действия срещу Иран. Axios, позовавайки се на източници, съобщава, че един от сценариите е базиран на завземане на част от Ормузкия проток, за да се отвори за търговско корабоплаване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Владимир Путин, президент
Пия чай, преглеждам сутришната преса и си мисля - колко са прави журналистите и колко е катастрофирала бедна Америка. После поглеждам към докладите на Герасимов, МО, Росстат и ме обзема гордост от величието и силата на Русия !!! Въпреки горящите градове, милион жертви, липса на военна техника и технологии, Русия вече ПЯТЬ года безспирно настъпва към Купянск, Киев е едва на 400км от фронтовата линия, а тази година асвабадихме две села. Никога досега Русия не е била по цветуща и просперираща ☝️
Коментиран от #13
07:11 01.05.2026
5 хехе
Коментиран от #7
07:13 01.05.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "РЪМП":Заглавието е вярно..... А и ти си прав..... Единия "победи" за пети път, а другия пета година буксува в Украйна..... Въобще сбъркана работа.... А какви манифестации имаше на 1 май, А и хората бяха усмихнати, А сега.... Мани, мани.....
07:16 01.05.2026
7 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #5 от "хехе":А что случилось с Масква бе таваришчь !!!
Носи бойно дежурство под морското равнище ? 😁
07:17 01.05.2026
8 Meфистофел
Съа зелени хартиШки не се воюва бе морков! Воюва се с армия, флот и авиация. Кинтите са важни, аме не когато отиват на сметките на Рейнметал, Локхийт Мартин и т.н. А във въоръжените ви сили не се наливат средства и техника, ами се запълват с "елгебетешници". Командването се назначава по политкорекни критерии. С такава войска ако ни цъфнете в Търговище и наШТа квартална банда Ше ви покаже къде зимуват раците!
07:18 01.05.2026
9 Путлин
До коментар #1 от "РЪМП":За три дни в Техеран Великата Руска армия показа как се побеждават болници и детски градини Тръмп за разлика от Путин не руши градове
Коментиран от #14
07:18 01.05.2026
10 Тръмпоча
САЩ са пратили ДВА самолетоносача и няколко броя Б-52 и Б-2. Воюват с 1% от капацитета си. Иран воюват с всичко, което могат.
Като Путин, Тръмп се прави, че е СВО вместо да даде пълен размах на военните.
Против войната съм, но истината, че САЩ дори не са почнали още. Един танк не са пратили.
Коментиран от #16, #22
07:21 01.05.2026
11 Селянин
До коментар #3 от "Лост":А на българина само политиката След като всичко си произвеждаме ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛИ КАКВО СЕ ОПЛАКВА МЕ
07:22 01.05.2026
13 любопитен
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Нямаш търпение да пуснат тема за Русия и тролиш, където ти падне?
07:25 01.05.2026
14 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "Путлин":Искам се извиня на Иран и иранския народ.
След щателно разследване рязко и внезапно се оказа че отклонила се ракета на руския ПВО комплекс С400 е поразила девическото училище, където загинаха 152 ирански девойки. В Русия също се наблюдава подобна тенденция ПВО ракети и техни обломки да поразяват стратегически обекти и мирни граждани. Ай-ай как нехорошо ☝️
Коментиран от #18
07:26 01.05.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Тръмпоча":Танка с влак ли ще го пратят.А имат ли резервни батерии?Или е на дизел и ще зареждат от бензиностанциите около Ормуз
07:27 01.05.2026
18 Иван
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Проститутката Доналд Тръмп каза че иранска ракета Томахоук го е ударила.
07:34 01.05.2026
22 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #10 от "Тръмпоча":Ти не разбра ли че на Сащ им останаха само 10% ракети за нападателни и защитни цели от всички ползвани варианти ,далеч под критичния минимум,а за производството на нови такива им трябват 3редки елемента които нямат в наличност и идват единствено от Китай .А в момента Си не дава !
07:43 01.05.2026
28 бива ли такова нещо
Губите 50% от смисъла и повече. Недопустимо е това.
На места сте избрали абсурдни думи, сякаш лепнати от ИИ и то слаб ИИ.
07:50 01.05.2026
30 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #26 от "Путине":Кво стана с амерските самолетоносачи,май се препълниха с....йна и позорно избягаха ,че не могат на терен да ги почистят 😂😂😂!
07:53 01.05.2026
