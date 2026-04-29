Доналд Тръмп: Подготвяйте се за продължителна блокада на Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал своите служители да се подготвят за продължителна блокада на Ормузкия проток, съобщава WION. Ходът цели да отслаби икономиката на Иран и да принуди Техеран да направи отстъпки по отношение на ядрената си програма.
Решението е резултат от провала на мирните преговори и решението на администрацията, че продължителната блокада носи по-малък риск от възобновяването на пълномащабна бомбардировка или пълното оттегляне от конфликта.
Според "Уолстрийт Джърнъл" решението е взето след среща на високо ниво в ситуационната зала на Белия дом. Според американските представители, централният компонент на удължената блокада е спиране на обогатяването на уран от Иран за поне 20 години. Блокадата е предназначена да засегне икономическия живот на Иран.
САЩ са разгледали две конкуриращи се алтернативи - възобновяване на военни удари и оттегляне от конфликта. И двата варианта обаче са разглеждани като носещи големи рискове. Удължаването на блокадата се счита за среден вариант. Тръмп твърди, че Иран са в "състояние на колапс" и ги призова да проявят разум. Иран иска край на войната и вдигане на блокадата, но остава непреклонен по отношение на ядрената си програма.
Преди блокадата на САЩ срещу Иран, средно по 5 кораба на ден са акостирали или хвърляли котва в иранското пристанище Чах Бахар. Сега в Чах Бахар остават над 20 кораба заради американската блокада.
20:16 29.04.2026
8 Дон Корлеоне
До коментар #4 от "психопат":А кой ще пази Хаяско?
20:20 29.04.2026
Гнусен педо
20:21 29.04.2026
12 Що лъжеш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":О просто те панелите слагат плюсове без и те Дори да знаят защо Важното да е фалшива новина
20:21 29.04.2026
