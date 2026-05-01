Тръмп отново се възхити на отвличането на Мадуро: Беше удивително! Дискомбобулирахме ги. Цялото им оборудване блокира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че тайното оръжие на американските военни, „Дискомбобулаторът“, е извадило напълно от строя военното оборудване на Венецуела по време на отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро.

„Нашата армия няма равна. Знаете ли, когато нападнахме Венецуела, тяхното оборудване... нищо не работеше. Оборудването беше добро, но беше „дискомбобулирано“, отбеляза Тръмп.

„Разбирате ли какво означава това? Натискат бутони и нищо не работи. Казват: „Какво, по дяволите, става?“ Чуват този странен бръмчащ звук, идващ отгоре.“

„Удивително е колко страхотна е нашата армия“, добави той.

„Дискомбобулатор“ е терминът, използван от президента Доналд Тръмп в началото на 2026 г. за описание на секретно американско оръжие, което било използвано за неутрализиране на венецуелското ПВО и електроника по време на операцията за залавянето на Николас Мадуро.

„Дискомбобулаторът“ се описва се като нефатално високотехнологично средство, което временно „дезориентира“ или изключва електронни системи и военна техника.

Тръмп спомена термина за първи път в интервю за „Ню Йорк Пост“, подчертавайки, че технологията е направила венецуелските ракети безполезни, без да се налага физическото им унищожаване.

Думата произлиза от английската жаргонна дума discombobulate (обърквам, смущавам). Според анализатори Тръмп често използва подобни опростени и звучни наименования за сложни военни технологии, за да ги направи по-запомнящи се за широката публика.Въпреки официалните изявления, детайлните технически характеристики на „дискомбобулатора“ остават строго секретни.

Междувременно Венецуела подписа меморандум за сътрудничество с американските компании Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding. На церемонията по подписването в президентския дворец в Мирафлорес присъства президентският пратеник Делси Родригес.

„Интересите на Съединените щати и Венецуела се пресичат и ние можем да надграждаме върху това допълване, за да насърчим общото благо на американския и венецуелския народ“, каза Родригес по Venezolana de Televisión.

Тя приветства делегация от американски бизнесмени, водена от Джарод Айген, изпълнителен директор на Националния съвет за енергийно господство към Белия дом, и ги помоли да информират президента на САЩ Доналд Тръмп за „готовността на Венецуела да изгради солидна основа за дългосрочни отношения със Съединените щати“.

Основната цел на срещата между Родригес, ръководството на държавната петролна и газова компания Petr leos de Venezuela S.A. (PDVSA) и Министерството на въглеводородите с американската делегация беше да се засили конструктивната програма в енергийния, минния и търговския сектор, които двете страни развиват въз основа на принципите на взаимно уважение, съобщи пресслужбата на президентския комисар.