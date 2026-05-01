Тръмп: Европейците от НАТО създадоха бъркотия в Украйна. Войната продължава и заради безумните $350 милиарда от Байдън...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че европейските страни членки на НАТО са „създали бъркотия“ в Украйна. Той очерта тази позиция, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.
Той критикува европейските членове на Северноатлантическия алианс за липсата им на подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран. „Ние им помогнахме с Украйна. Те създадоха бъркотия в Украйна, пълна бъркотия“, заяви американският лидер.
„Украйна няма нищо общо с нас, ние сме разделени от океан. Но това ги засяга тях“, добави американският президент.
„И Мерц има голям проблем с Украйна, защото те са в тази каша“, подчерта той.
Тръмп отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън „е дал на Украйна 350 милиарда долара“.
„Това е безумие. Това е една от причините конфликтът да продължава“, подчерта американският президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Зелю
05:25 01.05.2026
3 9ти септември
До коментар #1 от "Бъркотията я създадоха":ЕС иска мир ЕК не иска
05:27 01.05.2026
28 Хмм
Коментиран от #34
05:48 01.05.2026
32 Биби
05:51 01.05.2026
38 Божеее... жива да не бях да чуя
06:14 01.05.2026
40 Търновец
Коментиран от #41
06:18 01.05.2026
42 Глас от панелката
06:30 01.05.2026
43 Търновец
До коментар #41 от "Ми ми ми":Русия е колониална страна с атомни арсенали управлявана от свръх богати олигарси. А много Украинци тук в България живеят по добре от много Българи.
06:34 01.05.2026
44 Това е изказване
06:35 01.05.2026