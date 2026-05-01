Тръмп: Европейците от НАТО създадоха бъркотия в Украйна. Войната продължава и заради безумните $350 милиарда от Байдън...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че европейските страни членки на НАТО са „създали бъркотия“ в Украйна. Той очерта тази позиция, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.

Той критикува европейските членове на Северноатлантическия алианс за липсата им на подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран. „Ние им помогнахме с Украйна. Те създадоха бъркотия в Украйна, пълна бъркотия“, заяви американският лидер.

„Украйна няма нищо общо с нас, ние сме разделени от океан. Но това ги засяга тях“, добави американският президент.

„И Мерц има голям проблем с Украйна, защото те са в тази каша“, подчерта той.

Тръмп отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън „е дал на Украйна 350 милиарда долара“.

„Това е безумие. Това е една от причините конфликтът да продължава“, подчерта американският президент.