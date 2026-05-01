Тръмп: Европейците от НАТО създадоха бъркотия в Украйна. Войната продължава и заради безумните $350 милиарда от Байдън
  Тема: Украйна

1 Май, 2026 05:12, обновена 1 Май, 2026 05:20 1 031 44

Ние сме далеч и нямаме нищо общо, но партньорите ни са в тази каша, отбеляза американският президент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че европейските страни членки на НАТО са „създали бъркотия“ в Украйна. Той очерта тази позиция, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.

Той критикува европейските членове на Северноатлантическия алианс за липсата им на подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран. „Ние им помогнахме с Украйна. Те създадоха бъркотия в Украйна, пълна бъркотия“, заяви американският лидер.

„Украйна няма нищо общо с нас, ние сме разделени от океан. Но това ги засяга тях“, добави американският президент.

„И Мерц има голям проблем с Украйна, защото те са в тази каша“, подчерта той.

Тръмп отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън „е дал на Украйна 350 милиарда долара“.

„Това е безумие. Това е една от причините конфликтът да продължава“, подчерта американският президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Зелю

    20 2 Отговор
    И урсулите откраднаха парите

    05:25 01.05.2026

  • 3 9ти септември

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бъркотията я създадоха":

    ЕС иска мир ЕК не иска

    05:27 01.05.2026

  • 28 Хмм

    11 1 Отговор
    и заради безумните 90 млрд. на престарелите внучки на фашистки офицери и техният реваншизъм

    Коментиран от #34

    05:48 01.05.2026

  • 32 Биби

    4 1 Отговор
    Изчезне ли германия Светът се оправя. Всички каши ъръгват от тая неадекватна държавица

    05:51 01.05.2026

  • 38 Божеее... жива да не бях да чуя

    4 0 Отговор
    Тръмп: Европейците от НАТО създадоха бъркотия в Украйна. Войната продължава и заради безумните $350 милиарда от Байдън...

    06:14 01.05.2026

  • 40 Търновец

    3 1 Отговор
    Във ескалацията на събитията в Украйна през 2014 участие взе Валерия Нюланд - много близка до Хилари Клинтън глобалистка а също и глобалисти от Британия. А Украйна е по същество нещо средно между втори Израел и възродената Отоманска империя - по няколко основни критерии.

    Коментиран от #41

    06:18 01.05.2026

  • 42 Глас от панелката

    2 0 Отговор
    Добро утро. Украинската посланичка кога ще ни плаща? Няма пари за баничка и цигари.

    06:30 01.05.2026

  • 43 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ми ми ми":

    Русия е колониална страна с атомни арсенали управлявана от свръх богати олигарси. А много Украинци тук в България живеят по добре от много Българи.

    06:34 01.05.2026

  • 44 Това е изказване

    0 0 Отговор
    идва след като Путин се обади на Тръмп да се оплаче от украинците, че му разбомбили нефтените терминали и рафинерии. Но Путин е сбъркал адреса. Тръмп се самоизолира от колективния запад и сега безполезно джафка срещу юУкрайна. Но никой не му обръща внимание.

    06:35 01.05.2026