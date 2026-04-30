Любен Дилов-син не се закле като депутат заради инсулт

30 Април, 2026 11:53 4 204 56

  • любен дилов-син-
  • инсулт-
  • депутат

Той е настанен в лечебно заведение в Италия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е народният избраник, който днес не се закле на тържественото заседание на 52-рото Народно събрание. По информация на "Труд" той е получил инсулт в Италия и е настанен в лечебно заведение.

Дилов не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. Според източници на изданието състоянието му е тревожно.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Той е син на известния писател фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата, а по-късно и специалност „Печатни медии“ във Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път започва в началото на 90-те години и е тясно свързан с телевизията. Той е сред създателите на едни от най-популярните сатирични предавания у нас като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“.

След 2001 г. се насочва към политиката. Дилов-син е сред основателите на движение „Гергьовден“, където първоначално е говорител, а по-късно – и председател. Влиза в парламента като народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС, а в следващите мандати – от 45-ото до 51-вото Народно събрание – е депутат от ГЕРБ-СДС.

От 2010 г. заема и поста главен редактор на българското издание на списание L'Europeo.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малката Рижа

    60 11 Отговор
    Господ забавя, но не забравя.

    11:56 30.04.2026

  • 2 Ура,,Ура

    55 8 Отговор
    Зад този депутат наднича тъмната сянка на чалгаря.

    11:57 30.04.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    33 19 Отговор
    Дано се оправи човека.

    11:57 30.04.2026

  • 4 Мдаа

    30 3 Отговор
    Риска на дълбоководните гмуркания и възрастта.

    Коментиран от #26

    11:57 30.04.2026

  • 5 Истината

    54 9 Отговор
    Тоя какъв е боклууук

    11:58 30.04.2026

  • 6 състоянието му е тревожно

    34 2 Отговор
    да не сяда пак на кьор софрата човечеца
    че е опасно от преяждане с такова състояние

    11:58 30.04.2026

  • 7 Сила

    44 6 Отговор
    В Пирогов е най готино , при оня доктор на Тиквата , дето му показваше маркировката и асфалта от жипката ....докарайте го тука , да не се мъчи в Италия ....

    Коментиран от #53

    11:58 30.04.2026

  • 8 Боко праните гащи

    43 6 Отговор
    Айде още един подмазвач изгубих

    11:59 30.04.2026

  • 9 Ройтерс

    17 2 Отговор
    Не ,че е важно,ама последно инсулт или инфаркт?

    11:59 30.04.2026

  • 10 а на теб миче

    5 4 Отговор
    Професионалният ти път къде и при кого започва в началото на цъкане на пълнежи

    11:59 30.04.2026

  • 11 Факт

    32 4 Отговор
    Инсулта отнема разума, но не и мерака да е политик.

    Коментиран от #32

    12:00 30.04.2026

  • 12 ООрана държава

    19 6 Отговор
    Браво

    12:01 30.04.2026

  • 13 боклук

    31 2 Отговор
    Наглото и фъфлещо поведение в случая са наказани! Нека се стабилизира, да си гледа и осмисли как се е държал с опонентите си! Наместил си се при силата, която дава привилегии, взимай си облагите и се дръж прилично! Нямало някъде подпис, лена знаела как, да постави подпис, така се лигави, иначе иронизира и логичен порядък - Италия, като Пенчо Славейков!

    12:02 30.04.2026

  • 14 тоз човечец бая сменял кьор софрите

    27 0 Отговор
    „Гергьовден“, където първоначално е говорител, а по-късно – и председател. Влиза в парламента като народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС, а в следващите мандати – от 45-ото до 51-вото Народно събрание – е депутат от ГЕРБ-СДС

    12:02 30.04.2026

  • 15 Мое мнение

    46 1 Отговор
    Любен Дилов син баща написа много хубави фантастични произведения. Чел съм ги всичките. Даже по няколко пъти. Прекрасен писател с чувство за хумор. Ще остане в историята като най-добрият български писател фантаст. А Любен Дилов син ще остане в историята с това, че е син на Любен Дилов баща.

    Коментиран от #31

    12:03 30.04.2026

  • 16 Хе-хе

    25 0 Отговор
    Алгафари - син червен положи ли клетва или баща му ще сипе злъчна злоба по студиата!?

    12:06 30.04.2026

  • 17 Иван

    28 0 Отговор
    Тая си беше демократична чумна клетка на пожизнена хранилка. Заклет национален предател

    12:08 30.04.2026

  • 18 хггхббн

    26 0 Отговор
    В Италия , що така а не в България нали цъфтим и вързваме???

    12:08 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 От Варна

    7 6 Отговор
    Дано да се оправи. Още повече,че може би е в добри ръце. Рискът на гмуркачите?! За професионалисти и тренирани, да, риск на професията. Но за любители и от време на време, винаги трябва да се очаква изненада. Особено с напредване на възрастта. Независимо от общото добро здраве.

    12:10 30.04.2026

  • 22 хаха

    15 2 Отговор
    Инсулт вГЗа? Понеже междуушието е празно пространство при този все пак...

    12:11 30.04.2026

  • 23 Никой

    4 8 Отговор
    Много лошо - та той е съвсем млад - не пуши - явно е преуморен.

    Да намали активността, наоистина не си струва.

    12:16 30.04.2026

  • 24 Нострадамус

    14 1 Отговор
    А дано е за добро, може да си оправи говора човека,или ще фъфли повече .

    12:22 30.04.2026

  • 25 Ял , пил ,

    10 0 Отговор
    гмуркал се в Италия и ей , на !

    12:23 30.04.2026

  • 26 Този дето с триене не мож го изтриетехах

    0 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    казвал съм ви...тези състояния могат да се предизвикват и на най здравия човек.трябват две киселини и нисък морал ,а това са хора от редиците на кгб ,цру или дс.също съм ви казвал и противоотровата ,аспиринче или клопидогрел го взимате по едно на ден години наред....От гмуркане в дълбините не можеш да получиш проблем на кръвоносните съдове.Лично мен се опитаха да убият бг лекари неуспешно както може да се убедите ,но ми направиха доживотен проблем.Когато си знаеш проблемите намираш и лек.дано се оправи с малко последствия....Апропо питайте химика в народното събрание ...дали знае формулата.......за предизвикване........на проблеми с кръвоснабдяваща система.

    12:24 30.04.2026

  • 27 Ковид ваксината не прощава

    19 1 Отговор
    В момента другият рекламодател и защитник на отровата, и за затвора Ангел Кунчев, бе опериран от рак..

    12:25 30.04.2026

  • 28 Дзак

    4 7 Отговор
    Свестен човек. Би трябвало да се оправи!

    Коментиран от #33

    12:27 30.04.2026

  • 29 Мазник, бате,

    16 2 Отговор
    И нагаждач - стартът му е от баща му, тачен от комунистите и живял задоволено преди 10 ноември, после - синчето се намества навсякъде, където има лапачка - няма срам, няма страх…

    12:28 30.04.2026

  • 30 Киро

    9 0 Отговор
    При тези обстоятелства той е негоден да упражнява професията и трябва на негово място да влезне следващия от листата!

    Коментиран от #34

    12:28 30.04.2026

  • 31 Абсолютно

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мое мнение":

    Си прав! И с това, че е готов всичко да върши за пари! То не бяха чалги, то не беше Плейбой, плеймейтки, всякакви партии и разбойници!

    12:31 30.04.2026

  • 32 Че те политиците...

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    ...по принцип си нямат разум...!

    12:32 30.04.2026

  • 33 мисирка

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Доно се оправи. Но свестен човек - НЕ Е!

    12:32 30.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рубльов

    4 2 Отговор
    Слава на БКП и КПСС!
    Искам як комунизъм!

    Коментиран от #41

    12:35 30.04.2026

  • 36 Перо

    12 1 Отговор
    Тоя номенклатурен боклук, пак ли е депутат?

    12:35 30.04.2026

  • 37 Нямам нищо против човека!

    9 1 Отговор
    Но и той бе един заядливец в парламента и не си спомням,с нещо да е допринесъл за благото на избирателите си...?!

    12:37 30.04.2026

  • 38 Стефанов

    9 1 Отговор
    Ако не беше името от баща му, никой нямаше да я знае тая герберастка фъфлеща под ло га.

    12:39 30.04.2026

  • 39 Мдааа

    7 0 Отговор
    Препила е герберастката фъфлеща сФ и ня.

    12:40 30.04.2026

  • 40 Хейт

    10 0 Отговор
    Добрите новини просто валят днес. Един паразит по малко. Преходът ще приключи като се отървем и от останалите.

    12:40 30.04.2026

  • 41 Разбираме плачът ти!

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Рубльов":

    Но го няма вече Твоят Бойко Методиев Борисов-старата комуняга-пазача на Другаря Тодор Живков ...!
    Просто утече у каная...!
    Сори Майкъл...свиквай!

    12:41 30.04.2026

  • 42 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Един по един, до един!
    Господ няма да пропусне никого....

    12:42 30.04.2026

  • 43 Радев

    6 2 Отговор
    Почвам да почиствам България от гербарите.. този е първият почистен 😎 скоро ще запукам по айпи и тролеите им във факти

    12:43 30.04.2026

  • 44 Венци

    9 1 Отговор
    Състоянието му не е тревожно, бързо ще се оправи. Инсулта удря мозъка, при тоя нема кво да удари

    12:43 30.04.2026

  • 45 Иван Грозни

    7 1 Отговор
    След такова поражение следват инсулти. Кой е следващия. Само така могат да си обновят партийката крадлива.

    12:43 30.04.2026

  • 46 Лост

    1 0 Отговор
    Ами на клипа Борисов го пита вярно ли е ,че е заспал.Сеха ще има доста време да си отспи и може да вкарат племенничката на кмета Николов.Галка нищо правещата.

    12:44 30.04.2026

  • 47 Българка

    5 1 Отговор
    Дано се оправи и да не се връща в парламента!!!СТИГАТ МУ 12 ГОДИНИ В ПАРЛАМЕНТА НА НАРОДНА ПАРА !!!

    12:45 30.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор
    Аз съм следващият 😭

    12:53 30.04.2026

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бързо възстановяване!

    12:53 30.04.2026

  • 51 отото

    1 0 Отговор
    Пожелавам му да се оправи, чисто по човешки, но нека се откаже от политиката, защото отдавна няма какво да предложи. 12 години депутат - няма ли най-накрая да въведат максимум два мандата, кройно време е.

    12:54 30.04.2026

  • 52 ЗАЩО НЕ СЕ ЛЕКУВА В ИСУЛ

    2 0 Отговор
    Нали е здравно осигурен българин.

    12:55 30.04.2026

  • 53 Кремък

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Точно така.
    Двайсет години си в управлението , но се лекуваш в Италия.
    Всички , ,,работили" в Нарсъбранието , задължително трябва да се лекуват в България.
    Иначе здравеопазване няма да има.

    12:58 30.04.2026

  • 54 Ваксините на урсула убиват

    2 0 Отговор
    Да му мислят ваксинираните!

    12:58 30.04.2026

  • 55 Цвете

    1 1 Отговор
    С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА БЪРЗО ВЪЗСТА ОВЯВАНЕ.ТОЙ Е ЕДИН ОТ НАЙ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ДЕПУТАТИ.🇧🇬

    12:58 30.04.2026

  • 56 Няма да кажа

    0 0 Отговор
    Какво мисля
    ,................

    13:01 30.04.2026

