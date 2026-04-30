Любен Дилов-син не се закле като депутат заради инсулт

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е народният избраник, който днес не се закле на тържественото заседание на 52-рото Народно събрание. По информация на "Труд" той е получил инсулт в Италия и е настанен в лечебно заведение.

Дилов не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. Според източници на изданието състоянието му е тревожно.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Той е син на известния писател фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата, а по-късно и специалност „Печатни медии“ във Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път започва в началото на 90-те години и е тясно свързан с телевизията. Той е сред създателите на едни от най-популярните сатирични предавания у нас като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“.

След 2001 г. се насочва към политиката. Дилов-син е сред основателите на движение „Гергьовден“, където първоначално е говорител, а по-късно – и председател. Влиза в парламента като народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС, а в следващите мандати – от 45-ото до 51-вото Народно събрание – е депутат от ГЕРБ-СДС.

От 2010 г. заема и поста главен редактор на българското издание на списание L'Europeo.