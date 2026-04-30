Новини
Свят »
САЩ »
Кметът на Ню Йорк поиска от крал Чарлз да върне легендарния диамант „Кохинор“ на Индия

30 Април, 2026 08:32 1 895 28

  • крал чарлз iii-
  • индия-
  • кмет-
  • ню йорк-
  • диамант-
  • кохинор

Колониалното бижу отново разпали спор между Лондон и Делхи, след като Зохран Мамдани публично призова британската корона да се раздели със скъпоценния камък

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отправи неочакван политически апел към британския монарх крал Чарлз III, като заяви, че той трябва да върне на Индия прочутия диамант „Кохинор“ - едно от най-оспорваните бижута в колекцията на британската корона, предава БТА.

Коментарът беше направен малко преди срещата на Мамдани с кралската двойка по време на посещението им на мемориала от 11 септември в Ню Йорк.

„Ако трябва да говоря с краля за нещо извън протокола, бих го насърчил да върне диаманта „Кохинор“, каза градоначалникът, цитиран от Франс прес.

Скъпоценният камък, тежащ 105,6 карата, в момента се съхранява в Лондонската кула и е сред най-ценните символи на британското кралско наследство.

Диамантът попада в ръцете на Британската империя през 1849 година, когато Кралство Пенджаб го отстъпва на Британската източноиндийска компания като част от мирно споразумение след англо-сикхската война.

Именно този исторически момент продължава да бъде използван като аргумент от Индия, която от десетилетия настоява скъпоценността да бъде върната като колониално отнет артефакт.

Случаят обаче е още по-заплетен, тъй като претенции към „Кохинор“ имат също Пакистан, Иран и Афганистан, а историята на камъка е обвита в смесица от документирани факти и легенди.

До момента няма информация дали Мамдани действително е поставил въпроса лично пред Чарлз III по време на срещата им.

Темата за „Кохинор“ остава чувствителна и във Великобритания.

Спорът около бижуто се разгоря с нова сила още при коронацията през 2023 година, когато кралица Камила съзнателно избра да не носи диаманта, за да избегне дипломатическо напрежение.

Изказването на нюйоркския кмет вече предизвика и политически реакции на Острова.

Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK, която в момента води в редица социологически проучвания, определи думите му като „обида към нашия крал“.

С това старият колониален спор около „Кохинор“ отново се върна в центъра на международното внимание - този път не от Делхи, а от самото сърце на Ню Йорк.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 13 Отговор
    Кога Чумата върне децата на ората.

    08:33 30.04.2026

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Какво ви казах за вчера, за майтапите между САЩ и Короната?! Майтап нема !!!

    08:35 30.04.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    на какво е крал по точно тоя?

    Коментиран от #10

    08:37 30.04.2026

  • 4 Гориил

    15 4 Отговор
    Кралят поиска нова желязна завеса. Искате ли нова желязна завеса? Искате ли да станете плячка на хищник и да служите изключително на британските интереси?

    08:41 30.04.2026

  • 5 Факти

    17 7 Отговор
    Кметът на Ню Йорк да внимава да не го върнат него в Индия.

    Коментиран от #15

    08:43 30.04.2026

  • 6 Хе хе...

    16 0 Отговор
    "Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK"
    Ха ха ха ха ха! Зия Юсуф, а?
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Е нЕма такъв цирк, Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK?!? Ха ха ха ха ха!

    08:45 30.04.2026

  • 7 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Венецуелския и уракски нефт кога ще го върнете

    Коментиран от #12

    08:45 30.04.2026

  • 8 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Няма безплатен обяд..

    08:48 30.04.2026

  • 9 ЧеБурашка

    16 0 Отговор
    То те трябва да изпразнят 90% от британския музей...

    08:49 30.04.2026

  • 10 Баце ЕООД

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Че е крал, Крал в.. И майка му е крала, а баба му се е сцепила да краде!

    08:53 30.04.2026

  • 11 Стига бе

    16 1 Отговор
    та те англонаглите 200 години са крали и мъкнали от света, ако трябва всичко да връщат, там ще останат само чукари..

    08:53 30.04.2026

  • 12 Факти

    0 17 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    А Путин кога ще върне украинските територии, бъкани с нефт, газ и редкоземни елементи, които сега щяха да са в ЕС на възможно най-ниските цени в света? У нас нямаше да има никаква инфлация, а растежът щеше да е осезаем. Не те интересува България, а си се загрижил за Венецуела и Ирак, които не са ни никакви.

    Коментиран от #14, #19, #20, #22

    08:54 30.04.2026

  • 13 Коста

    10 0 Отговор
    Кохинор че остане в Лондон да величае славните и отминали времена на бивша Великобритания понастоящем Малко Британия.

    08:54 30.04.2026

  • 14 Коста

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Абе ти в кой свят живееш? Украинските дезертьори ще си подаряват суровините на Европа ли мислиш? Ти с украинци работа имал ли си?

    Коментиран от #27

    08:56 30.04.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Този мелез е роден в Уганда. Бащата африканец, а майката индийка. Трябва в Африка да го върнат , да ги научат на обноски.

    08:57 30.04.2026

  • 16 Нещастници

    9 0 Отговор
    тази новина не е важна, по важното е Мамдани има пререкания с Юсуф! в недалечно бъдеще белия човек ще е малцинство във всяка една държава на тази планнета, и ще е изцяло по негова вина ! евреите набутаха на гоите хиляди нпо та, с една цел, да разбият белите семейни устои, анти църквата, и права за мигранти, които карат денонощно в белите държави, ето вече са й овластени

    08:58 30.04.2026

  • 17 Леле - леле ! 🤔

    6 1 Отговор
    А от колониална България англосаксонците продължават да изнасят вагони със злато ! Да не говорим колко плащаме на ден на турските държавни тръбопроводи , които не ползваме .

    Коментиран от #21

    08:59 30.04.2026

  • 18 Плячка

    9 0 Отговор
    Всичко което имат и с което се кичат са плячкосани. Всичките им камъни, тиари и колиета, любовно наричани кралски са лросто забравени кражби.Иначе морализаторстват и се правят мили икони.

    09:00 30.04.2026

  • 19 т-п трол сopocоиден

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Защо са ни украински нефт, газ и редкоземни елементи, нали твърдеше 2021 че краварите ще ни дават евтино от всичко?! Освен това, ние сме в клуба на богатите и не ни бъркат цените, нали така, козяк?!

    09:00 30.04.2026

  • 20 Мии

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Той Путин си ги върна вече.., руските територии от украйна..

    09:00 30.04.2026

  • 21 име

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Леле - леле ! 🤔":

    Радев ти го казак, ама кой да слуша: препродаваме резервирания капацитет по тръбопровода на Италия. Стига си повтарял като папагал ПеПедофилски опорки, чети малко.

    Коментиран от #23, #26

    09:02 30.04.2026

  • 22 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Ти добре ли си? От ЕС и Америка друга работа нямат, за твоето благо ще мислят? Веднага ще се затичат от ЕС точно на нас да ни дадат нещо от любов. Това пародия ли е или си го мислиш...

    09:03 30.04.2026

  • 23 Ти верваш

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    ли му на радеф? Той що изобщо го подписА тоя договор, който облагодетелства само Турция, не и България? За гласове ли си плати?

    Коментиран от #28

    09:04 30.04.2026

  • 24 краля на пиратите

    3 0 Отговор
    Кръв повръщам, диамант не връщам!

    09:05 30.04.2026

  • 25 дядото

    1 0 Отговор
    те ако върнат награбеното от света ще останат най-бедната държава

    09:13 30.04.2026

  • 26 Леле - леле ! 🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Ако успеем да прехвърлим договора на италианската Eni (евентуално от 2028 година ) , ще спрем да трупаме дългове . Заради този договор Булгаргаз (управляван от ГЕРБ , и служителка подписала договора ) на практика е фалирал (плаща 500 000 долара на ден , или ги трупа като заем ) .

    09:14 30.04.2026

  • 27 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    А ти на кой свят живееш? "Евро Майдан" какво означава според теб? Украйна искаше да влезе в ЕС. Всичкият нефт, газ и и редкоземни елементи щяха да влязат в ЕС. Путин не само щеше да загуби пазарен дял, ами щяха да му подбият цените, с които ни скубеше. Затова той веднага окупира Крим, създаде сепаратисткото движение и запали конфликта в Донбас и започна да се готви за тотална война. Така дестабилизирана Украйна не можеше да влезе в ЕС и да разработи находищата. Путин ни лиши от най-евтините ресурси - украинските, а вие му се кланяте.

    09:17 30.04.2026

  • 28 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ти верваш":

    Предполагам , че Не за гласове , а за живота си - Премиера Андрей Луканов украински килъри го застреляха в центъра на София , след като искаше да строи Бургас -Александрополис , без да плаща на Турция , за която се застъпваха американците .

    09:19 30.04.2026