Кметът на Ню Йорк поиска от крал Чарлз да върне легендарния диамант „Кохинор“ на Индия

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отправи неочакван политически апел към британския монарх крал Чарлз III, като заяви, че той трябва да върне на Индия прочутия диамант „Кохинор“ - едно от най-оспорваните бижута в колекцията на британската корона, предава БТА.
Коментарът беше направен малко преди срещата на Мамдани с кралската двойка по време на посещението им на мемориала от 11 септември в Ню Йорк.
„Ако трябва да говоря с краля за нещо извън протокола, бих го насърчил да върне диаманта „Кохинор“, каза градоначалникът, цитиран от Франс прес.
Скъпоценният камък, тежащ 105,6 карата, в момента се съхранява в Лондонската кула и е сред най-ценните символи на британското кралско наследство.
Диамантът попада в ръцете на Британската империя през 1849 година, когато Кралство Пенджаб го отстъпва на Британската източноиндийска компания като част от мирно споразумение след англо-сикхската война.
Именно този исторически момент продължава да бъде използван като аргумент от Индия, която от десетилетия настоява скъпоценността да бъде върната като колониално отнет артефакт.
Случаят обаче е още по-заплетен, тъй като претенции към „Кохинор“ имат също Пакистан, Иран и Афганистан, а историята на камъка е обвита в смесица от документирани факти и легенди.
До момента няма информация дали Мамдани действително е поставил въпроса лично пред Чарлз III по време на срещата им.
Темата за „Кохинор“ остава чувствителна и във Великобритания.
Спорът около бижуто се разгоря с нова сила още при коронацията през 2023 година, когато кралица Камила съзнателно избра да не носи диаманта, за да избегне дипломатическо напрежение.
Изказването на нюйоркския кмет вече предизвика и политически реакции на Острова.
Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK, която в момента води в редица социологически проучвания, определи думите му като „обида към нашия крал“.
С това старият колониален спор около „Кохинор“ отново се върна в центъра на международното внимание - този път не от Делхи, а от самото сърце на Ню Йорк.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:33 30.04.2026
2 Пич
08:35 30.04.2026
3 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #10
08:37 30.04.2026
4 Гориил
08:41 30.04.2026
5 Факти
Коментиран от #15
08:43 30.04.2026
6 Хе хе...
Ха ха ха ха ха! Зия Юсуф, а?
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
Е нЕма такъв цирк, Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK?!? Ха ха ха ха ха!
08:45 30.04.2026
7 Хохо Бохо
Коментиран от #12
08:45 30.04.2026
8 Баце ЕООД
08:48 30.04.2026
9 ЧеБурашка
08:49 30.04.2026
10 Баце ЕООД
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":Че е крал, Крал в.. И майка му е крала, а баба му се е сцепила да краде!
08:53 30.04.2026
11 Стига бе
08:53 30.04.2026
12 Факти
До коментар #7 от "Хохо Бохо":А Путин кога ще върне украинските територии, бъкани с нефт, газ и редкоземни елементи, които сега щяха да са в ЕС на възможно най-ниските цени в света? У нас нямаше да има никаква инфлация, а растежът щеше да е осезаем. Не те интересува България, а си се загрижил за Венецуела и Ирак, които не са ни никакви.
Коментиран от #14, #19, #20, #22
08:54 30.04.2026
13 Коста
08:54 30.04.2026
14 Коста
До коментар #12 от "Факти":Абе ти в кой свят живееш? Украинските дезертьори ще си подаряват суровините на Европа ли мислиш? Ти с украинци работа имал ли си?
Коментиран от #27
08:56 30.04.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Факти":Този мелез е роден в Уганда. Бащата африканец, а майката индийка. Трябва в Африка да го върнат , да ги научат на обноски.
08:57 30.04.2026
16 Нещастници
08:58 30.04.2026
17 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #21
08:59 30.04.2026
18 Плячка
09:00 30.04.2026
19 т-п трол сopocоиден
До коментар #12 от "Факти":Защо са ни украински нефт, газ и редкоземни елементи, нали твърдеше 2021 че краварите ще ни дават евтино от всичко?! Освен това, ние сме в клуба на богатите и не ни бъркат цените, нали така, козяк?!
09:00 30.04.2026
20 Мии
До коментар #12 от "Факти":Той Путин си ги върна вече.., руските територии от украйна..
09:00 30.04.2026
21 име
До коментар #17 от "Леле - леле ! 🤔":Радев ти го казак, ама кой да слуша: препродаваме резервирания капацитет по тръбопровода на Италия. Стига си повтарял като папагал ПеПедофилски опорки, чети малко.
Коментиран от #23, #26
09:02 30.04.2026
22 Глупости
До коментар #12 от "Факти":Ти добре ли си? От ЕС и Америка друга работа нямат, за твоето благо ще мислят? Веднага ще се затичат от ЕС точно на нас да ни дадат нещо от любов. Това пародия ли е или си го мислиш...
09:03 30.04.2026
23 Ти верваш
До коментар #21 от "име":ли му на радеф? Той що изобщо го подписА тоя договор, който облагодетелства само Турция, не и България? За гласове ли си плати?
Коментиран от #28
09:04 30.04.2026
24 краля на пиратите
09:05 30.04.2026
25 дядото
09:13 30.04.2026
26 Леле - леле ! 🤔
До коментар #21 от "име":Ако успеем да прехвърлим договора на италианската Eni (евентуално от 2028 година ) , ще спрем да трупаме дългове . Заради този договор Булгаргаз (управляван от ГЕРБ , и служителка подписала договора ) на практика е фалирал (плаща 500 000 долара на ден , или ги трупа като заем ) .
09:14 30.04.2026
27 Факти
До коментар #14 от "Коста":А ти на кой свят живееш? "Евро Майдан" какво означава според теб? Украйна искаше да влезе в ЕС. Всичкият нефт, газ и и редкоземни елементи щяха да влязат в ЕС. Путин не само щеше да загуби пазарен дял, ами щяха да му подбият цените, с които ни скубеше. Затова той веднага окупира Крим, създаде сепаратисткото движение и запали конфликта в Донбас и започна да се готви за тотална война. Така дестабилизирана Украйна не можеше да влезе в ЕС и да разработи находищата. Путин ни лиши от най-евтините ресурси - украинските, а вие му се кланяте.
09:17 30.04.2026
28 Всъщност
До коментар #23 от "Ти верваш":Предполагам , че Не за гласове , а за живота си - Премиера Андрей Луканов украински килъри го застреляха в центъра на София , след като искаше да строи Бургас -Александрополис , без да плаща на Турция , за която се застъпваха американците .
09:19 30.04.2026