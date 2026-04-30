Кметът на Ню Йорк поиска от крал Чарлз да върне легендарния диамант „Кохинор“ на Индия

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отправи неочакван политически апел към британския монарх крал Чарлз III, като заяви, че той трябва да върне на Индия прочутия диамант „Кохинор“ - едно от най-оспорваните бижута в колекцията на британската корона, предава БТА.

Коментарът беше направен малко преди срещата на Мамдани с кралската двойка по време на посещението им на мемориала от 11 септември в Ню Йорк.

„Ако трябва да говоря с краля за нещо извън протокола, бих го насърчил да върне диаманта „Кохинор“, каза градоначалникът, цитиран от Франс прес.

Скъпоценният камък, тежащ 105,6 карата, в момента се съхранява в Лондонската кула и е сред най-ценните символи на британското кралско наследство.

Диамантът попада в ръцете на Британската империя през 1849 година, когато Кралство Пенджаб го отстъпва на Британската източноиндийска компания като част от мирно споразумение след англо-сикхската война.

Именно този исторически момент продължава да бъде използван като аргумент от Индия, която от десетилетия настоява скъпоценността да бъде върната като колониално отнет артефакт.

Случаят обаче е още по-заплетен, тъй като претенции към „Кохинор“ имат също Пакистан, Иран и Афганистан, а историята на камъка е обвита в смесица от документирани факти и легенди.

До момента няма информация дали Мамдани действително е поставил въпроса лично пред Чарлз III по време на срещата им.

Темата за „Кохинор“ остава чувствителна и във Великобритания.

Спорът около бижуто се разгоря с нова сила още при коронацията през 2023 година, когато кралица Камила съзнателно избра да не носи диаманта, за да избегне дипломатическо напрежение.

Изказването на нюйоркския кмет вече предизвика и политически реакции на Острова.

Зия Юсуф, говорител на антиимиграционната партия Reform UK, която в момента води в редица социологически проучвания, определи думите му като „обида към нашия крал“.

С това старият колониален спор около „Кохинор“ отново се върна в центъра на международното внимание - този път не от Делхи, а от самото сърце на Ню Йорк.