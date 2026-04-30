Михаела Доцова е новият председател на парламента

Най-голямата парламентарна група "Прогресивна България" предложи за председател на 52-рото Народното събрание д-р Михаела Доцова.

Тя е на 42 г. и е д-р по административно право.

Беше подкрепена от 188 народни представители. 49 са гласували "Въздържал се".

Предложението на "Възраждане" беше за Петър Петров. Подкрепиха го едва 12 депутати. 174 народни представители гласуваха "против".