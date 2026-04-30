Михаела Доцова е новият председател на парламента

30 Април, 2026 11:31 5 135 86

Беше подкрепена от 188 народни представители

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-голямата парламентарна група "Прогресивна България" предложи за председател на 52-рото Народното събрание д-р Михаела Доцова.

Тя е на 42 г. и е д-р по административно право.

Беше подкрепена от 188 народни представители. 49 са гласували "Въздържал се".

Предложението на "Възраждане" беше за Петър Петров. Подкрепиха го едва 12 депутати. 174 народни представители гласуваха "против".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 55 Отговор
    Тази безродница се подиграваше на Българският Лев

    Коментиран от #9

    11:38 30.04.2026

  • 2 Гресирана ватенка

    29 23 Отговор
    Айде Доце ✌️😁

    Коментиран от #26

    11:38 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    37 27 Отговор
    Най-важното е, че изглежда приятно за окото, другото все някак ще се нареди.

    Коментиран от #20

    11:41 30.04.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    55 22 Отговор
    Доцова седна на стола и веднага обяви почивка!
    Време е за кюфтета!

    11:42 30.04.2026

  • 6 Ура,,Ура

    71 51 Отговор
    Тия умници от Възраждане с 12 депутата имаха наглоста да предлагат шеф на парламента. Малоумници. Само губят времето на парламента. И продължават да искат връщането на лева. Не са в ред тия хора.

    Коментиран от #11, #18

    11:42 30.04.2026

  • 7 Да й пожелаем успех,

    51 14 Отговор
    леко няма да е,
    нейният успех, е успех за БЪЛГАРИЯ!

    11:42 30.04.2026

  • 8 Успех

    42 15 Отговор
    Дано се преборят,с лекота със всички препятствия,които се очаква да им сътворят.

    Коментиран от #76

    11:43 30.04.2026

  • 9 честен ционист

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дончова е истинска блондинка.

    Коментиран от #17, #78

    11:43 30.04.2026

  • 10 Мдаа

    44 2 Отговор
    Колко бързо стават нещата когато има мнозинство.

    Коментиран от #15, #25

    11:44 30.04.2026

  • 11 Гешев

    25 25 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Демокрация с един кандидат.

    Коментиран от #19, #22

    11:45 30.04.2026

  • 12 СМС от Ванга

    18 24 Отговор
    Руса жена ще спаси България. Мишенька.

    11:45 30.04.2026

  • 13 Михаела Доцова:

    53 31 Отговор
    Темата за връщането на лева е несериозна,а България остава в ЕС и НАТО.
    Много поздрави на копеите!

    Коментиран от #54

    11:45 30.04.2026

  • 14 Има ни пак

    61 5 Отговор
    Голям смях. Прасето го бяха сложили до Демерджиев. Красота.

    11:46 30.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    40 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    От власт на двамата дебелаци минаваме на еднолична власт.

    11:46 30.04.2026

  • 16 Ха ха ха

    30 8 Отговор
    Поредната НПОшка връзката, докторясана естествено, чиято комай единствена заслуга е "участието на различни международни конференции".

    11:46 30.04.2026

  • 17 Абе

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Докът не проверим лично не мое съм сигурен.

    11:47 30.04.2026

  • 18 Русофил

    51 30 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Възраждане единствено до сега са губили времето на парламента. Нямат нито едно сериозно предложение за всички тия години. Трябваше да отпаднат от парламента.

    11:47 30.04.2026

  • 19 Гошев

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гешев":

    Е иии, Да беше убедил да гласуват хората да гласуват за други, а седиш тук и пишеш небивалици

    11:47 30.04.2026

  • 20 Гресирана ватенка

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Пусни си някакво порно.Още по-приятно ще ти е за окото 😁😁😁

    Коментиран от #56

    11:48 30.04.2026

  • 21 Бай Ху (By Who)

    14 13 Отговор
    Много приятна госпожа. Агитираше лично за изборите в Южния парк.

    11:48 30.04.2026

  • 22 Ура,,Ура

    28 17 Отговор

    До коментар #11 от "Гешев":

    Точно така. И с убийствено мнозинство. Милион и половина българи решиха това. Така че свиквайте!

    Коментиран от #62, #75

    11:49 30.04.2026

  • 23 Край

    17 13 Отговор
    Пак избрахме фенове на мастър бентън. Бойковата беше по хубава.

    Коментиран от #40

    11:49 30.04.2026

  • 25 честен ционист

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Повестките за военното окръжие също няма да закъснеят.

    Коментиран от #33

    11:50 30.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жалко за предишната кака вкиселова

    17 6 Отговор
    симпатична женица беше
    но дано отиде в епопея на забравените калинки бръмбари
    та писарите не ги курдисват в менюто си с пълнежи

    11:52 30.04.2026

  • 28 Така

    17 5 Отговор
    Се прави,туткаха се с месеци да изберат предцедател на нс,заплатката им вървеше,барабар със схемите,ама сега ще видите кон боб яде ли.

    Коментиран от #64

    11:53 30.04.2026

  • 29 Реалист

    19 16 Отговор
    Няма никакво значение коя е, щом е слуга на Мафията и Фатмака...

    11:53 30.04.2026

  • 30 Доктор

    35 8 Отговор
    Доктор по административно право- Боже какви болести има по хората!

    Коментиран от #34, #35

    11:54 30.04.2026

  • 31 И така

    18 5 Отговор
    Буци и Гуци гласуваха "за".Чакайте да се оправим .
    И те така.

    11:55 30.04.2026

  • 32 Д-р Доцова

    24 11 Отговор
    категорично заяви, че връщане на лева е абсурд, както и че България е твърдо в ЕС И НАТО!

    НЯМА ТЪН- МЪН!

    Честито на носталгиците по бай Тодор!

    Коментиран от #50, #55

    11:56 30.04.2026

  • 33 Кухоглава копейка

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    Коментиран от #74

    11:56 30.04.2026

  • 34 Доктор

    12 8 Отговор

    До коментар #30 от "Доктор":

    е научна степен бе, селски!

    11:57 30.04.2026

  • 35 каква си

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Доктор":

    ти неука душица. уфффф . То акъла ти стига да пишеш тук, за повече нямаш акъл

    11:57 30.04.2026

  • 36 Валерко

    13 8 Отговор
    Каквото и да си говорим, Чикиджан е по-красива!

    11:57 30.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лyдият поп

    13 14 Отговор
    Не на гeйрото, да на българския лев!
    Анaтема до дeвето кoляно, анaтема за всички ликвидатори на държавата ни! Анaтема!

    11:58 30.04.2026

  • 39 Аммииии

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Копейка в шок":

    Взимай мечти, само те ти останаха. за повече нямаш капацитет

    11:59 30.04.2026

  • 40 Последния Софиянец

    10 11 Отговор

    До коментар #23 от "Край":

    Тази е от харема на Бойко Борисов.Затова ГЕРБ гласуваха за.

    Коментиран от #66

    11:59 30.04.2026

  • 41 Кои избраха Доцова:

    9 1 Отговор
    Подкрепата за нейната кандидатура дойде от следните парламентарни групи:„Прогресивна България“ (ПБ) – партията, която я издигна.ГЕРБ-СДС.ДПС.
    Други детайли от гласуването:Против: Нямаше гласували „против“.
    Въздържали се: 49 народни представители, основно от групите на ПП-ДБ и „Възраждане“.

    Коментиран от #43

    12:00 30.04.2026

  • 42 Панов

    15 4 Отговор
    Браво, защото оная арменската про сти тут ка от Варна само позореше институцията. Една друга от Дулово пък я добутаха за Конституционен съдия.

    12:02 30.04.2026

  • 43 Последния Софиянец

    16 6 Отговор

    До коментар #41 от "Кои избраха Доцова:":

    Тази е от харема на Бойко.10 години е в министерството на висок пост.

    Коментиран от #45

    12:02 30.04.2026

  • 44 Байо

    17 6 Отговор
    Имам чувството,че там се избират жени,главно по един принцип-най-хубав мЕнет.И чакаме после тези да не управляват,коват закони...А те се разковали от правене,като вятъра.

    Коментиран от #47

    12:04 30.04.2026

  • 45 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Последния Софиянец":

    Харемите се наследяват.

    12:06 30.04.2026

  • 46 хаха

    19 1 Отговор
    Ама какво стана бе кухоглави мисирки? Нали Гълъб Донев щеше да бъде а?А?А?

    ХААХАХА!

    12:06 30.04.2026

  • 47 Последния Софиянец

    10 4 Отговор

    До коментар #44 от "Байо":

    10 години работи за Корпорациите и ГЕРБ в министерството на Околната среда и водите

    12:06 30.04.2026

  • 48 Да бе!

    9 5 Отговор
    Абе щом е от ПБ не ми я хвалете, ще и гледаме сеира...

    12:09 30.04.2026

  • 49 666

    12 7 Отговор
    Да ли баща и не беше кмет на Берковица??? Ако не са спортисти, “видни” бизнесмени или бандюги са деца на такива или бивши червени - това за листите и депутатите на Радев, а и бивши полицай забравих. Не знам, дано да бъркам ама май ще става по зле. Единственото сигурно, е че ще има сеир за сметка на народа.

    12:10 30.04.2026

  • 50 ФфФф

    11 9 Отговор

    До коментар #32 от "Д-р Доцова":

    Единствените, които имат нещо общо с комунизма, сте вие, про-европейските либерали, защото толкова надупени не сме били именно от комунизма насам. Споделята същия слугинажки манталитет, който са имали дядовците ни, когато са искали да станем съветска република, но Русия е отказала, само че този път другият потъващ кораб - ЕС - ни прие, и кризата, когато балонът се спука, ще бъде още по-жестока.

    12:10 30.04.2026

  • 51 Един

    8 4 Отговор
    Русо гладно нема.

    12:11 30.04.2026

  • 52 Добре,

    13 4 Отговор
    че не сложиха ЗКПЧ то - Гълъб Донев Боташ. И подчертаха, че знае английски, за разлика от Рая Назарян. Прегрупирането започна. Смяна на олигарсите с общото им съгласие.

    12:13 30.04.2026

  • 53 Булдог

    3 1 Отговор
    Айде, айде Пижо че Одоцнахме!
    Нищо, Пендо нищо нали му ,, кръцнахме"!

    12:16 30.04.2026

  • 54 Жен-шен

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Михаела Доцова:":

    Скоро ще им ядете ..... На ,, копеите"Щото друго ,, Йок"

    12:18 30.04.2026

  • 55 Стършел

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Д-р Доцова":

    Но пък се задават ,, Местни избори" и президенски и тогава ,, доцова" се бъде павела митова-2!

    12:24 30.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лалугер

    7 6 Отговор
    На 42,а изглежда на 52 а в сравнение с Рая е селянка.
    Рая е истинска елегантна и стилна дама.

    Коментиран от #59

    12:27 30.04.2026

  • 58 € ЕС и НАТО !

    9 3 Отговор
    Дообре! Тя обича еврото!

    12:29 30.04.2026

  • 59 Прави сте

    8 1 Отговор

    До коментар #57 от "Лалугер":

    ... Най-важно е как изглежда един човек, а дали има акъл и умения да си върши работата.... Това не е важно.

    Коментиран от #67

    12:30 30.04.2026

  • 60 тц тц

    8 4 Отговор
    Точно тази ли избраха? Доцова е против всичко българско и против гласа народен! Първото нещо, което направи като депутат е да се подмаже на Урсула.

    12:31 30.04.2026

  • 61 факт

    5 4 Отговор
    Господин Пеевски много тъжно гледа. Чичо му Румен ще му скрои шапката. В речта си ДБ споменаха за охраната и самолетните пътувания. Досега не съм обръщал внимание, но сега и аз се питам кой плаща тези екстри на Пеевски. Дали не ме лъже паметта, но Радев посрещна президента на Чехия със собствен автомобил, защото Борисов му взе служебните коли. В тази връзка бих препоръчал на Борисов да си купи магаре за да се придвижва от Банкя до Парламента. Редно е да се направи един коневръз пред Парламента, за да си връзва магарето. И Борисов и Пеевски много тъжно гледаха, Добре е преди заседание да пият по едно успокоително, хапче или питие, по техен избор, защото са свикнали да командват, а сега са редови депутати.

    Коментиран от #71

    12:31 30.04.2026

  • 62 Зъл пес

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ура,,Ура":

    А другите 5млн.?До не си мислите че няма кой да се противопостави на мошеник Мунчо?Ще го погнем на пиацата ,ако се наложи.

    Коментиран от #83

    12:31 30.04.2026

  • 63 След Боцовата ,

    7 2 Отговор
    Доцовата ! Кошмарен избор , пак другарка от стол на стол , с разпусната коса като за интимна вечеря !

    12:33 30.04.2026

  • 64 Мръшляк

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Така":

    Аха,с откраднати избори всеки може.

    12:34 30.04.2026

  • 65 Т Живков

    6 1 Отговор
    Смърт на комунизма!

    12:35 30.04.2026

  • 66 Виж сега,

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    Объркал си се, тази е от дивана на Копринката и от там я пратиха на екрана.

    12:36 30.04.2026

  • 67 Реалност

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Прави сте":

    Още от първото и интервю стана ясно, че нито акъл има, нито умения. Лика прилика с Киселова.

    12:36 30.04.2026

  • 68 наблюдател

    2 1 Отговор
    Фалстарт за Прогресивна България. Колко да си прогресивен с една кифла начело на Народното събрание, в което имаш мнозинство? Щом това е най-достойната кандидатура за един от най-важните постове в държавата, не искам да си представям какви ще са министрите и каква политика ще водят. Пак успяха да ни излъжат, блаво на Албиона, който активно участваше в събитията през последните няколко години. За всеки случай се гответе за война.

    12:37 30.04.2026

  • 69 Сталин

    3 1 Отговор
    Тая крава ,доктор по административно право -т.е. шарлатан

    12:38 30.04.2026

  • 70 ккк

    2 2 Отговор
    Става за ганг банг и букаке

    12:39 30.04.2026

  • 71 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "факт":

    "В речта си ДБ споменаха за охраната и самолетните пътувания."
    А нещо за вечерята на Киро и Лена в Солун, където отидоха с правителствения самолет и струваше на данъкоплатците 300 000 лв, казаха ли:) А споменаха ли за стотината екскурзийки на Денков:)

    Коментиран от #86

    12:40 30.04.2026

  • 72 Добър избор

    2 4 Отговор
    Браво! Разкошна е!

    12:40 30.04.2026

  • 73 Истината

    1 1 Отговор
    Тая българофобка ако беше казала преди изборите нещата, които изплю в началото на седмицата ПБ щяха да имат най много 10%. Хубавото е, че го очаквах и не се разкарвах до урните.

    Коментиран от #77

    12:45 30.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ура,,Ура":

    От 7.5 милона, 1.2 милиона били мнозинство. Значи 6.5 милиона не се считат за хора от Прогресивна България.

    12:48 30.04.2026

  • 76 Крвадрат13

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Успех":

    Стига да искат, ще се преборят. Дано оправдаят доверието на хората.

    12:48 30.04.2026

  • 77 Гошко

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Истината":

    Язи точно затова гласувах за "Възрождение", а то спечели, защото гласувах за тях.

    12:51 30.04.2026

  • 78 И все пак!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Е по-добра от тривиалната блондинка...Рая Назарян...😆

    12:52 30.04.2026

  • 79 Факт

    3 1 Отговор
    Цирка... продължава

    12:52 30.04.2026

  • 80 Депутатите не са колеги

    3 1 Отговор
    Почне ли някой да нарича депутатите колеги не ми го хвали. Тази кандидатура беше пусната в обръщение преди няколко дена и имаше всенародно неудобрение в социалните мрежи и по форумите и въпреки това я издигнаха за да им вика колеги .

    12:53 30.04.2026

  • 81 Цвете

    1 3 Отговор
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ И УМНАТА. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ❤️🇧🇬❤️

    12:55 30.04.2026

  • 82 Уважаеми професоре и академик беше

    3 0 Отговор
    Нейното обръщение към двама от представителите на опозицията но как ще разграждаш модел на управление след като използваш обръщение уважаеми колеги ?!?

    12:55 30.04.2026

  • 83 Простата уфса

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Зъл пес":

    Ами аз досега не съм видяла стадото да погва зъл пес, ама знаеш ли как ще се извъртят нещата?

    12:57 30.04.2026

  • 84 Кирил

    1 0 Отговор
    Имам спомени, как една жена коментираше службата, до която се беше добрала: ако знаете колко св... съм направила...... Традиция беше в червените среди да се лансира обслужващия персонал. Дано не съм прав, но Лена на Киро опровергаваше всичко това

    12:58 30.04.2026

  • 85 Изобщо

    4 0 Отговор
    не ме впечатляват тапии и титли , такива колкото щеш ! Въпросната другарка просто изобщо не е подходяща за този пост ! Както и предишната ! Стойността и авторитета на Народното събрание са напълно олекнали ! Плачевна ситуация !

    13:00 30.04.2026

  • 86 То ако знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "хахаха":

    още колко неща не се казват свят ще ти се завие, така че по добре да не знаеш.

    13:01 30.04.2026

