Смут в Будапеща: Петер Мадяр номинира зет си за министър на правосъдието

1 Май, 2026 06:31, обновена 1 Май, 2026 06:40 2 591 33

Лидерът на Тиса се готви за премиерския пост след победата на парламентарните избори в Унгария

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр, който се готви да ръководи новото унгарско правителство, номинира зет си Мартон Мелетей-Барна за поста министър на правосъдието.

Според телевизия M1, кандидатурата му, поради семейните му връзки с бъдещия премиер, е предизвикала обществен дебат и обвинения в непотизъм срещу Мадяр.

„Помолих правния директор на партия „Тиса“ Мартон Мелетей-Барна да оглави Министерството на правосъдието. Мартон Мелетей-Барна работи като адвокат през последните две десетилетия“, написа Маджар във Facebook.

Лидерът на „Тиса“ не спомена, че въпросният кандидат е негов роднина. През септември 2025 г. Мелетей-Барна се ожени за сестрата на Мадяр, което бе оповестено от унгарските медии.

Маджяр завърши номинирането на кандидати за всички позиции в бъдещото си правителство. На 9 май той ще бъде избран за министър-председател на първата сесия на новия парламент. Неговата партия „Тиса“ спечели парламентарните избори, проведени в Унгария на 12 април.

Настоящият премиер Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз ще останат в опозиция след 16 години непрекъснато управление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    55 2 Отговор
    Пешо маджарина нещо започна да урежда родата що така.

    Коментиран от #2, #20

    06:44 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анджо

    25 10 Отговор
    Кадето е имало комунизъм всичко е червени мафиоти, в България е същата работа, но в Унгария действат много видно брутално. Родата е във власта и то на ключови позиции.🤷

    06:48 01.05.2026

  • 4 А, не, бе,

    56 3 Отговор
    Във всички яко демократични страни е така - колкото се може повече роднини и любовници на хранилка! И плащане за гуляи и проститутки със служебни банкови карти!
    А вие плюйте по комунистите….

    06:48 01.05.2026

  • 5 Банско

    49 2 Отговор
    А плюват Орбан да не стане от трън та на глог

    06:48 01.05.2026

  • 6 Нали

    34 1 Отговор
    за това са роднините, да си помагат.

    06:53 01.05.2026

  • 7 Кво да ви кажа?!

    29 2 Отговор
    Мадурски работи...!

    06:53 01.05.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    15 1 Отговор
    И там Орбан 2.0 като новия "Бойко" тук, дето събрал топа на ДС в партията си. Онзи милиционер адаша му дето беше председател на Народното събрание го изкарали национален герой в медиите.
    Брей, аз да не зная какви герои имала България – поредното ченге което е било на висш пост и спускало чадър над магията.

    Коментиран от #9

    06:58 01.05.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Aлфа Bълкът":

    Мафията, не магията.

    06:59 01.05.2026

  • 10 Баба Гошка

    27 2 Отговор
    Тъй се прави. СвиквайтИ. Европай изпята песен. Най-важни са щастливите коккошки, правите краставици и капачките на пластмасовите бутилки. И наши хора в съда, за да няма неочаквани разследвания. Коккала веднъж лаппнат ли, няма съд, няма закони, няма пускане. Уреждане на родата до девето коляно.

    07:00 01.05.2026

  • 11 хихи

    9 4 Отговор
    е щеше да е много по-голям смут, ако назначи зетя/снахата на Орбан!!! хи хи хи
    или казано по друг начин "да назначи чужд зет ли"

    07:02 01.05.2026

  • 12 Още,като му видиш физиономията...

    18 1 Отговор
    ...и си викаш...-
    Какъв мазен и демагогски Петрохански г@й...!

    07:03 01.05.2026

  • 13 А бе,

    21 4 Отговор
    ще търсите Орбан ама нейсе !

    07:05 01.05.2026

  • 14 С танка

    12 2 Отговор
    Е то ако не уредиш братчеда поне за какво си там? Ето например Мадяр и Мадуро - да ви звучи познато? Случеаеност? Не мисла!

    Коментиран от #17

    07:09 01.05.2026

  • 15 Иван

    13 2 Отговор
    Соросоидните извращения започнаха.

    07:16 01.05.2026

  • 16 си дзън

    8 5 Отговор
    И какво лошо има в шуро-баджанака? Хем кадърен, хем верен или не?

    07:17 01.05.2026

  • 17 Иван

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "С танка":

    Еленски и Биби. Звучи познато......Килъри също звучи познато.

    07:18 01.05.2026

  • 18 И Кое е Странното

    3 10 Отговор
    Зетя На Орбан

    Стана Милиардер

    Със Помощта на Орбан .

    Тогава това не беше Проблем ..

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #28

    07:20 01.05.2026

  • 19 Ще търсят Орбан

    13 3 Отговор
    Ама няма да го намерят.
    Днес зетя, утре снахата.

    07:23 01.05.2026

  • 20 Хи хи

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Така беше и при Орбан . Цялата му рода работеше по европроекти и беше получила милиони , четох го някъде преди време .

    07:24 01.05.2026

  • 21 ЖЪЛТОПАВЕТНИК

    11 0 Отговор
    Ама чакай малко. Това ли са европейските ценности?

    Коментиран от #24

    07:36 01.05.2026

  • 22 Демократичната шуробаджанащина в ЕС

    8 0 Отговор
    отдавна задмина тая от времето на социализЪма.

    07:37 01.05.2026

  • 23 Мария Атанасова Мисиркова!?

    1 5 Отговор
    Ако е кадърен Зет му какъв е Проблема? Трябва да сложи Доверен човек!

    Коментиран от #27

    07:45 01.05.2026

  • 24 Моарейн

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЖЪЛТОПАВЕТНИК":

    Може да е .учи син, но е наш .учи син. Важното е да е правоверен евроатланик.

    07:49 01.05.2026

  • 25 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Орбан бил корумпиран а този бил красив и млад. Лапайте унгарски джензита.

    07:53 01.05.2026

  • 26 И кой от снимката е зетя?!

    4 0 Отговор
    Рошавият очилатко,или дълбокомисленият бастун...?!

    07:53 01.05.2026

  • 27 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мария Атанасова Мисиркова!?":

    Навсякъде другаде но не и на правосъдието трябва да е твой човека. Анадън му!

    07:55 01.05.2026

  • 28 Хе,хе...!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "И Кое е Странното":

    Това сега ли го измисли?!
    Дай факти...!

    07:55 01.05.2026

  • 29 СЗО

    4 0 Отговор
    Пременил се Илия- пак в тия!

    07:56 01.05.2026

  • 30 Опааа

    2 0 Отговор
    Хахаххаха

    08:06 01.05.2026

  • 31 А ПОСЛЕ ОРБАН

    1 0 Отговор
    Бил лош зъл крадлив

    08:07 01.05.2026

  • 32 Мдааа

    0 0 Отговор
    В Унгария нищо не се е променило за ужас на европонитата и yкpoнистите😉

    08:10 01.05.2026

  • 33 Ех в Аврупата

    0 0 Отговор
    Зетьошуробаджанакизъм няма..... Да знайте!!!!

    08:11 01.05.2026

