Смут в Будапеща: Петер Мадяр номинира зет си за министър на правосъдието

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр, който се готви да ръководи новото унгарско правителство, номинира зет си Мартон Мелетей-Барна за поста министър на правосъдието.

Според телевизия M1, кандидатурата му, поради семейните му връзки с бъдещия премиер, е предизвикала обществен дебат и обвинения в непотизъм срещу Мадяр.

„Помолих правния директор на партия „Тиса“ Мартон Мелетей-Барна да оглави Министерството на правосъдието. Мартон Мелетей-Барна работи като адвокат през последните две десетилетия“, написа Маджар във Facebook.

Лидерът на „Тиса“ не спомена, че въпросният кандидат е негов роднина. През септември 2025 г. Мелетей-Барна се ожени за сестрата на Мадяр, което бе оповестено от унгарските медии.

Маджяр завърши номинирането на кандидати за всички позиции в бъдещото си правителство. На 9 май той ще бъде избран за министър-председател на първата сесия на новия парламент. Неговата партия „Тиса“ спечели парламентарните избори, проведени в Унгария на 12 април.

Настоящият премиер Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз ще останат в опозиция след 16 години непрекъснато управление.