Новият шеф на парламента е дъщеря на бивш берковски кмет

Михаела Доцова, дъщерята на бившия берковски кмет Милчо Доцов, стана председател на 52-рото Народно събрание, писа konkurent.bg.

42-годишната Михаела Доцова има опит в държавната администрация - от 2017 г. е в Министерството на околната среда и водите, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра.

Работила е и като юрист в Народното събрание и в администрацията на София-област. Тя е доктор по административно право и беше водач в 23-ти МИР в София.

Милчо Доцов е роден на 24 октомври 1953 г. Завършил е Техническия университет в София - специалност машинен инженер, и фирмен мениджмънт в УНСС. Три мандата е бил кмет на община Берковица. Отначало има два последователни мандата между 2003 г. и 2011 г. и след това между 2015 г. и 2019 г.. Милчо Доцов минава за едно от знаковите лица на БСП в региона.