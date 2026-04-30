Новият шеф на парламента е дъщеря на бивш берковски кмет

30 Април, 2026 16:44 2 572 39

  • михаела доцова-
  • кмет-
  • берковица-
  • милчо доцов

Три мандата баща ѝ Милчо Доцов е бил кмет на община Берковица

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михаела Доцова, дъщерята на бившия берковски кмет Милчо Доцов, стана председател на 52-рото Народно събрание, писа konkurent.bg.

42-годишната Михаела Доцова има опит в държавната администрация - от 2017 г. е в Министерството на околната среда и водите, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра.

Работила е и като юрист в Народното събрание и в администрацията на София-област. Тя е доктор по административно право и беше водач в 23-ти МИР в София.

Милчо Доцов е роден на 24 октомври 1953 г. Завършил е Техническия университет в София - специалност машинен инженер, и фирмен мениджмънт в УНСС. Три мандата е бил кмет на община Берковица. Отначало има два последователни мандата между 2003 г. и 2011 г. и след това между 2015 г. и 2019 г.. Милчо Доцов минава за едно от знаковите лица на БСП в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    18 11 Отговор
    Уличили са една която става измежду фрийк-шоу събраните мутанти.

    Коментиран от #26

    16:46 30.04.2026

  • 2 Гориил

    19 16 Отговор
    Тревожно начало...Обречена ли е България?

    16:46 30.04.2026

  • 3 дъщеря на бивш берковски кмет

    38 11 Отговор
    крушата не пада по далеч от дървото
    шуробаджанащина навсякъде в бг

    Коментиран от #13

    16:47 30.04.2026

  • 4 Румен Решетников

    16 13 Отговор
    Само БСП- Венсеремос, другари! 😀

    16:47 30.04.2026

  • 5 Трол

    38 5 Отговор
    Очаквах да е дъщеря на общ работник.

    Коментиран от #31

    16:49 30.04.2026

  • 6 честен ционист

    32 1 Отговор
    И Доцова, както и Витанов в най-подходящия момент скъсали пъпната връв с БСП.

    16:50 30.04.2026

  • 7 Гориил

    19 5 Отговор
    България чака златните думи „Уволнен си!“ от новия лидер.

    16:51 30.04.2026

  • 8 Българин

    29 5 Отговор
    Тя половината партия на Радев се състои от червени лица.

    Коментиран от #29

    16:52 30.04.2026

  • 9 Гост

    22 3 Отговор
    Как ще преодолеем демографската криза след като двете председателки на парламента Михаела и Рая са в детеродна възраст, но нямат деца, пък и са хубавички, не са като казанлъшката ?

    Коментиран от #16

    16:52 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

    23 1 Отговор
    НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО...
    ВСЕ НЯКОЙ Е НА НЯКОГО..

    Коментиран от #20

    16:53 30.04.2026

  • 12 Нищо лошо

    11 4 Отговор
    Асен Василев е роднина на Румен Радев по майчина линия, но никой не го прави на въпрос.

    16:54 30.04.2026

  • 13 Кочо

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "дъщеря на бивш берковски кмет":

    Крушата зависи с какъв прът я брулиш! Берковската духова музика! Работата е ясна!

    16:56 30.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Доца е от харема на Бойко Борисов.

    16:56 30.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Да ви е честита новата Рая Назарян!... която пък беше новата Цецка Цачева... която пък знаем коя беше :)

    16:56 30.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Рая Назарян има дете от Бойко

    Коментиран от #17, #38

    16:57 30.04.2026

  • 17 Дано чавето

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    не стане престъпник като баща си.

    17:01 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ний ша Ва упрайм

    12 3 Отговор
    района на Михайловград, Берковица, Бойчиновци край на хора закърмени от Септемврийското въстание

    17:04 30.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мунчо

    14 1 Отговор
    Не бащата, бивш кмет на Берковица е важен, а
    кой топли в кревата, новата Рая Назарян!

    17:05 30.04.2026

  • 22 Ружа

    11 5 Отговор
    А майка няма ли?Кой я е родил,че само за таткото пишете.Но явно е образована защото не хъка и мека както много други.Смущаващо е това,че е неомъжена.Леко грозничка но всяка жена пък не се ражда Елизабет Тейлър,нали?Желая и успех,да се омъжи и да ражда защото няма време.Да не се чуди като Лили Иванова на кого да остави богатството си.

    Коментиран от #25

    17:05 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И какво

    5 1 Отговор
    от това. Все на някой ще е дете.

    17:10 30.04.2026

  • 25 Да....

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ружа":

    И неомъжена.По евроатлантически - боркиня

    17:10 30.04.2026

  • 26 сеирджийка

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Трябваше да предложат каратистката,та ако има екшън да ги разтървава.

    17:11 30.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Личи

    8 3 Отговор
    си ! БКП и селяния ! Не ще Берковица , иска да е софиЕнка на яка държавна хранилка ! Абсолютна грешка !

    17:12 30.04.2026

  • 29 Червени

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    зелени народът си каза думата. На който не му харесва да си .. ....

    17:13 30.04.2026

  • 30 Кифленска

    8 0 Отговор
    прическа , важничене , говори (чете) наставленически , ръси обещания и нищо конкретно ! Никакъв план ! "На перката ще те въртя , разтваряй твоите крила " пее Руслан Мъйнов .

    17:17 30.04.2026

  • 31 Зорка

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    На времето пишехме в биографиите си задължително :произхождам от бедно селско семейство.Това изречение се водеше предимство при кандидатстване в институт.Тогава имаше институти.Бедността се считаше за гордост.

    17:20 30.04.2026

  • 32 Пипи

    9 0 Отговор
    По-интересно то е, че е била по министерства по времето на Банкянския. Топла връзка или нова сглобка 2...?

    17:25 30.04.2026

  • 33 Айдееааа

    7 0 Отговор
    Десет бири и берковската музика да свири!
    Опааа а такаааа....

    17:27 30.04.2026

  • 34 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 0 Отговор
    "ПБ"(Пълни Б . клу ци) -НОВИЯТ Г€РБ!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    17:28 30.04.2026

  • 35 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор
    Ква € тази Ч€рв€нЪ рожбЪ...,Н€ МОЖ€ $€ М€РИ $ М€Н И $ МО€ТО ДЪЛБОООКО ГЪРЛО?!?!?!?

    17:29 30.04.2026

  • 36 Тома

    3 0 Отговор
    Комунизмът не си е отишъл спете спокойно деца.

    17:32 30.04.2026

  • 37 Кака Мара

    2 4 Отговор
    Стройна хубавица с вкус и гладко говори. Много добър избор.
    ...

    17:37 30.04.2026

  • 38 Гинка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Бре,не думай бе?И какво ще се получи между арменка и див шоп?Честно споделям,че не вярвам.

    17:44 30.04.2026

  • 39 един от Берковица - АК

    0 0 Отговор
    успех Михаела, напук на завистниците и черногледците, то доволен българин нема, все му е терсене....

    18:03 30.04.2026

