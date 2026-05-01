ЕС може да приеме 21-вия пакет антируски санкции до юли

Европейският съюз може да приеме 21-ви пакет от антируски санкции до края на мандата на настоящото председателство на Съвета на ЕС.

Този сценарий обаче не е гарантиран поради необходимостта от координиране на пакета и сложността на преговорите, заяви евродепутатът Томаш Здеховски пред „Известия“.

„Приемането до края на мандата на настоящото председателство на Съвета е възможно, но не е гарантирано“, каза Здеховски пред „Известия“.

Той информира вестника, че времето за приемане на новия пакет от санкции ще зависи от одобрението на държавите членки на ЕС, което изисква единодушие. Преговорите по този въпрос може да бъдат сложни, добави евродепутатът.

„Въпреки политическата воля за продължаване на натиска върху Русия, бих бил предпазлив по отношение на определянето на строги срокове“, отбеляза Здеховски.

На 22 април посланиците на ЕС одобриха финансиране от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия след отмяната на ветото на Унгария и Словакия.

На 24 април министърът на външните работи на ЕС Кая Калас обяви, че лидерите на ЕС са започнали подготовката на 21-ия пакет от ограничения.

Мексико и Европейският съюз ще подпишат споразумение за стратегическо партньорство и временно търговско споразумение на 8-ата двустранна среща на върха, която ще се проведе на 22 май в мексиканската столица.

Това беше посочено в комюнике, публикувано от мексиканското Министерство на външните работи след телефонен разговор между мексиканския президент Клаудия Шайнбаум и председателя на Европейския съвет Антонио Коста.

„Очаква се един от основните резултати от срещата на върха да бъде подписването на „Споразумението за стратегическо партньорство в политическата, икономическата и кооперативната сфера между Мексико и Европейския съюз“, както и временно търговско споразумение“, се казва в документа.

В изявлението се подчертава, че новото споразумение „ще актуализира и задълбочи съществуващата рамка на политическите, кооперативните и икономическите отношения“, установена преди 25 години. „Това всеобхватно споразумение ще укрепи отношенията във всички области и ще положи основите за по-дълбоко сътрудничество в стратегически сектори за устойчивото развитие на двете страни“, отбелязва текстът.

Европейският съюз ще бъде представен на срещата от председателя на Европейския съвет Антонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято работна програма в Мексико започва на 21 май. Шейнбаум и Коста се съгласиха, че предстоящата среща на върха „ще бъде определящ момент в двустранните отношения и ще ни позволи да консолидираме нова фаза на стратегическото партньорство“ между Мексико Сити и Брюксел.