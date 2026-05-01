Новини
Свят »
ЕС може да приеме 21-вия пакет антируски санкции до юли

ЕС може да приеме 21-вия пакет антируски санкции до юли

1 Май, 2026 06:15, обновена 1 Май, 2026 06:22 436 7

ЕС може да приеме 21-вия пакет антируски санкции до юли - 1
Томаш Здеховски, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз може да приеме 21-ви пакет от антируски санкции до края на мандата на настоящото председателство на Съвета на ЕС.

Този сценарий обаче не е гарантиран поради необходимостта от координиране на пакета и сложността на преговорите, заяви евродепутатът Томаш Здеховски пред „Известия“.

„Приемането до края на мандата на настоящото председателство на Съвета е възможно, но не е гарантирано“, каза Здеховски пред „Известия“.

Той информира вестника, че времето за приемане на новия пакет от санкции ще зависи от одобрението на държавите членки на ЕС, което изисква единодушие. Преговорите по този въпрос може да бъдат сложни, добави евродепутатът.

„Въпреки политическата воля за продължаване на натиска върху Русия, бих бил предпазлив по отношение на определянето на строги срокове“, отбеляза Здеховски.

На 22 април посланиците на ЕС одобриха финансиране от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия след отмяната на ветото на Унгария и Словакия.

На 24 април министърът на външните работи на ЕС Кая Калас обяви, че лидерите на ЕС са започнали подготовката на 21-ия пакет от ограничения.

Мексико и Европейският съюз ще подпишат споразумение за стратегическо партньорство и временно търговско споразумение на 8-ата двустранна среща на върха, която ще се проведе на 22 май в мексиканската столица.

Това беше посочено в комюнике, публикувано от мексиканското Министерство на външните работи след телефонен разговор между мексиканския президент Клаудия Шайнбаум и председателя на Европейския съвет Антонио Коста.

„Очаква се един от основните резултати от срещата на върха да бъде подписването на „Споразумението за стратегическо партньорство в политическата, икономическата и кооперативната сфера между Мексико и Европейския съюз“, както и временно търговско споразумение“, се казва в документа.

В изявлението се подчертава, че новото споразумение „ще актуализира и задълбочи съществуващата рамка на политическите, кооперативните и икономическите отношения“, установена преди 25 години. „Това всеобхватно споразумение ще укрепи отношенията във всички области и ще положи основите за по-дълбоко сътрудничество в стратегически сектори за устойчивото развитие на двете страни“, отбелязва текстът.

Европейският съюз ще бъде представен на срещата от председателя на Европейския съвет Антонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято работна програма в Мексико започва на 21 май. Шейнбаум и Коста се съгласиха, че предстоящата среща на върха „ще бъде определящ момент в двустранните отношения и ще ни позволи да консолидираме нова фаза на стратегическото партньорство“ между Мексико Сити и Брюксел.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    2 0 Отговор
    ЕССР може да приеме 21-вия пакет антируски санкции до юли

    06:27 01.05.2026

  • 2 Редно

    1 0 Отговор
    е всеки ден да има санкцийки!
    Даже след всяко изакванье,даааа!

    06:32 01.05.2026

  • 3 голям смях

    0 0 Отговор
    много закъсняхте, до сега трябваше поне 32 пакет да сте приели

    06:33 01.05.2026

  • 4 санкций е император от галиция

    0 0 Отговор
    важното е че има банани, не му пука за пакета и ваще санкций

    06:34 01.05.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    санкций-манкций със или без , путин мачка яко бандерите и ги заличава, скоро и във киев ще пристигне със пакпата на санкций

    06:35 01.05.2026

  • 6 скоро няма да я има украйната ви

    1 0 Отговор
    номера на санцийте не знам кой е, но знам че осрайнаа е намалява със 30 % от територията и от 50 милиона население има останало 20 милиона и нова не са последни цифри

    така че никой не му пука за поредния пакет на сакнций

    06:38 01.05.2026

  • 7 Буревестник

    2 0 Отговор
    Тия санкции помагат повече на Русия отколкото им вредят и смятам този ход за поредната заблуда на населението.

    06:39 01.05.2026