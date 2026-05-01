Тръмп сред репортери: Няма да сложа бронежилетка, ще ме прави дебел. Не мисля за бъдещи покушения, пречи ми да работя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да носи бронежилетка, защото това би го направило да изглежда по-малко строен.

По време на събитие в Белия дом журналисти попитаха президента дали планира да засили охраната си след стрелбата на приема във Вашингтон, на който той присъства с първата дама.

Президентът отговори, като заяви, че е доволен от действията на Тайните служби и добави, че не иска да носи бронежилетка.

„Не знам дали бих могъл да понеса да изглеждам с 20 паунда по-тежък“, каза той.

Държавният глава обясни, че не е загрижен от възможността за по-нататъшни опити за покушение.

„Не мисля за това. Ако мисля, нямаше да бъда толкова ефективен“, сподели американският президент.

Представители на медиите го попитаха и за резултатите от балистичен анализ, който е трябвало да определи чий куршум е ударил бронежилетката на един от агентите на Тайните служби – на задържания за опита за покушение или на друг служител по сигурността.

„Ами, казаха, че не е бил приятелски огън“, отговори американският президент.