Тръмп сред репортери: Няма да сложа бронежилетка, ще ме прави дебел. Не мисля за бъдещи покушения, пречи ми да работя

1 Май, 2026 05:49, обновена 1 Май, 2026 05:57 568 2

Стрелбата по агента от тайните служби не беше приятелски огън, отбеляза американският президент

Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да носи бронежилетка, защото това би го направило да изглежда по-малко строен.

По време на събитие в Белия дом журналисти попитаха президента дали планира да засили охраната си след стрелбата на приема във Вашингтон, на който той присъства с първата дама.

Президентът отговори, като заяви, че е доволен от действията на Тайните служби и добави, че не иска да носи бронежилетка.

„Не знам дали бих могъл да понеса да изглеждам с 20 паунда по-тежък“, каза той.

Държавният глава обясни, че не е загрижен от възможността за по-нататъшни опити за покушение.

„Не мисля за това. Ако мисля, нямаше да бъда толкова ефективен“, сподели американският президент.

Представители на медиите го попитаха и за резултатите от балистичен анализ, който е трябвало да определи чий куршум е ударил бронежилетката на един от агентите на Тайните служби – на задържания за опита за покушение или на друг служител по сигурността.

„Ами, казаха, че не е бил приятелски огън“, отговори американският президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мишел

    2 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    06:03 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.