Зеленски иска яснота от САЩ за руското предложение за временно примирие
  Тема: Украйна

Зеленски иска яснота от САЩ за руското предложение за временно примирие

30 Април, 2026 11:57 1 269 83

Киев проверява дали Москва предлага реално прекратяване на огъня или кратка пауза за военни събития

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил на свои представители да установят контакт с екипа на американския президент Доналд Тръмп, за да бъдат изяснени подробностите около предложението на Русия за временно прекратяване на огъня. Това съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на Зеленски в „Телеграм“, предава БТА.

„Инструктирах нашите представители да се свържат с екипа на президента на САЩ и да изяснят детайлите около предложението на Русия за временно примирие. Украйна иска мир и извършва необходимата дипломатическа работа, за да сложи край на тази война по реален начин“, посочва Зеленски.

По думите му е важно да се разбере какво точно включва предложението - дали става дума за кратък период на прекратяване на огъня, свързан с провеждане на събития в Москва, или за по-сериозен и устойчив процес.

„Предлагаме дългосрочно прекратяване на огъня, надеждни гаранции за сигурност и траен мир. Украйна е готова да работи за това по всички честни и ефективни начини“, допълва украинският президент.

По-рано руският президент Владимир Путин е заявил в разговор с Доналд Тръмп, че Русия е готова да обяви прекратяване на огъня на 9 май.


  • 1 Русия със САЩ, господаря му ли воюва....

    Тоя наркоман нацяло изплиска легена.

    12:00 30.04.2026

  • 2 Фикус

    Айде стига сте пускали материали за зеления потник

  • 3 пууууууу

    не ви ли писнаааааа вееее - аманннннннн

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    абе няма мир бе!!! ботокс! рафинериите зоват!

  • 5 хихи

    Как какво включва??
    12:02 30.04.2026

  • 6 На Путлер му трябва само за 9-ти май

    По думите му е важно да се разбере какво точно включва предложението - дали става дума за кратък период на прекратяване на огъня, свързан с провеждане на събития в Москва, или за по-сериозен и устойчив процес.
    И на 10-ти май продължават успешните бойни действия за пълното освобождаване на нъсещъсетвуващата Украйна!

    Абе кога ще освободят този Купянск!

    12:03 30.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    Яснотата е само една - Рассия брутально губи ☝️

    12:03 30.04.2026

  • 8 Чети за победите на СВО

    До коментар #2 от "Фикус":

    Фикус
    Айде стига сте пускали материали за зеления потник
    Чети само за победите на Путлер!

  • 9 Велик Зеленски

    Хаяско да вдига белия байряк и да се съгласява на мир по линията на съприкосновение, без признаване от украинска страна на окупираните територии за руски. Ако днес не направи това, утре ще е в далеч по-неизгодни позиции. И копейки не забравяйте, приказен Киев- майката на всички руски градове е украински, европейски и американски, перлата на черноморието Одеса- тоже.

    12:04 30.04.2026

  • 10 мдаааа

    До коментар #2 от "Фикус":

    Колкото и да плюят по Русия и да ни промиват мозъците, ние все повече си я обичаме. Тя е в сърцата ни.

    12:05 30.04.2026

    не е никакъв президент, а даже е и хазарин. Кво общо има тоа с Русия и покрайнината й? Да си оди у израел... И второ за Русия няма накакъв смисъл от некви примирия и подобни... Да вади дебелите кюнци и да почне да налага натото и покрайнината, подобно на Иран, кво прай с двете нагли хазарски държави... Млати ги яко, а Путин се ослушва и Русия губи постоянно!

    12:05 30.04.2026

  • 13 Читател

    Ще приключи като Мусолини този клоун.

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент
    Красната армиа да се изтегли на границите от 1997

  • 15 Освободиха го преди месец

    До коментар #6 от "На Путлер му трябва само за 9-ти май":

    Вече освобождават Славянското направление.

  • 16 Владимир Путин, президент

    До коментар #2 от "Фикус":

    Не знам за матриалите, ама тоя потник ми разката Матушката накръст 😁🎈

    До коментар #12 от "Удри Зеле!":

    Дали бандерите ще могат да запалят Тайгата, или ще пострадат китайците в Тайгата?!?!!

    До коментар #15 от "Освободиха го преди месец":

    До коментар #29 от "Володимир Зеленски":

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    До коментар #34 от "Зеленскииии":

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    До коментар #1 от "Русия със САЩ, господаря му ли воюва....":

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    До коментар #29 от "Володимир Зеленски":

    До коментар #2 от "Фикус":

    До коментар #39 от "👆👆👆":

    До коментар #44 от "Бе това не е страна":

    До коментар #43 от "Само че":

    До коментар #46 от "Владимир Путин, президент":

    До коментар #10 от "мдаааа":

    До коментар #50 от "Случилось":

    До коментар #44 от "Бе това не е страна":

    До коментар #1 от "Русия със САЩ, господаря му ли воюва....":

    До коментар #48 от "Раковски":

    украйна има огромен превес във войната на дронове.ще допусне грешка ако не продължи да унищожава просиянската логистика.Войната с дронове в Украйна се засилва, докато Киев се опитва да спре смъртоносните шахедиВ Украйна някои от най-решителните битки вече не се водят на терен.

    Вместо това те се издигат във въздуха, където скоростта, разходите и постоянните иновации определят резултата.

    Битка, базирана на разходите
    Едно от най-големите предимства на Киев е в икономиката му, а не в огневата мощ. руските дронове Shahed струват десетки хиляди долари всеки, докато някои украински прехващащи дронове могат да бъдат произведени за част от тази цена, което позволява мащабно разгръщане.Надпревара с времето
    Но прихващането е всичко друго, но не и лесно.Екипите често имат само няколко минути да засекат и се борят с приближаващи дронове, въпреки че лошото време или ограничената видимост понякога правят мисиите невъзможни.

    Укрепване на отбраната
    За да противодейства на нарастващата заплаха, Украйна е изградила национална мрежа от екипи за прихващане.Около 1 000 единици са разположени из цялата страна, играейки централна роля в намаляването на щетите от далекобойни атаки.Амбициозна цел
    Украйна цели да прихване почти всички входящи дронове.

    Властите са поставили цел от 95%, което е увеличение спрямо около 85% в началото на годината, като настоящите данни показват, че досега са постигнати около 90%

    До коментар #52 от "Лука":

    До коментар #62 от "дядо дръмпир-истината боли...":

    До коментар #2 от "Фикус":

    До коментар #57 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    До коментар #6 от "На Путлер му трябва само за 9-ти май":

    До коментар #64 от "Куравей Вадев":

    До коментар #70 от "Мало..умието не е повод за гордост":

    До коментар #73 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    До коментар #67 от "Прудльооо":

    До коментар #78 от "РИПАЙ У БУНАРО.. БОК...ЛУК ...":

    До коментар #78 от "РИПАЙ У БУНАРО.. БОК...ЛУК ...":

