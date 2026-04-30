Зеленски иска яснота от САЩ за руското предложение за временно примирие

Украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил на свои представители да установят контакт с екипа на американския президент Доналд Тръмп, за да бъдат изяснени подробностите около предложението на Русия за временно прекратяване на огъня. Това съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на Зеленски в „Телеграм“, предава БТА.

„Инструктирах нашите представители да се свържат с екипа на президента на САЩ и да изяснят детайлите около предложението на Русия за временно примирие. Украйна иска мир и извършва необходимата дипломатическа работа, за да сложи край на тази война по реален начин“, посочва Зеленски.

По думите му е важно да се разбере какво точно включва предложението - дали става дума за кратък период на прекратяване на огъня, свързан с провеждане на събития в Москва, или за по-сериозен и устойчив процес.

„Предлагаме дългосрочно прекратяване на огъня, надеждни гаранции за сигурност и траен мир. Украйна е готова да работи за това по всички честни и ефективни начини“, допълва украинският президент.

По-рано руският президент Владимир Путин е заявил в разговор с Доналд Тръмп, че Русия е готова да обяви прекратяване на огъня на 9 май.