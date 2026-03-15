Илиана Раева: Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента

"Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента. Три дни беше много страшно. Двете ми дъщери, зет ми и трите внучки, всички бяха там", коментира Илиана Раева относно премеждията на част от семейството им в Дубай след атаката на Иран с ракети и дронове срещу емирството.
Илиана Раева обясни пред колегите от БЛИЦ какво се случва с дъщерите ѝ, блокирани в Дубай:
"Случи се най-страшно и ужасно нещо, което може да се случи на човечеството - война. За нас започна кошмар, безсъние, ужас, как да измъкнем децата си от там. Започнахме да търсим самолетни билети навсякъде. Успяхме да намерим за Истанбул. Отидоха на аерогарата, но не знаеха дали ще ги качат, не им гарантираха дали ще излетят изобщо. Стояхме на тръни до 4 часа сутринта, когато получихме обаждане, че са ги чекирали и отлитат. При позвъняването на телефона всичко ми се преобърна, защото не знаех какво ще чуя. Наско вдигна и когато му казаха, че отлитат, той веднага тръгна с две коли към Истанбул, за да ги прибере. Това е кошмар, ужас, няма по-страшно от войната. Усетих го не пряко, беше ужасно. Надявам се по най-бързия начин това нещо да приключи", коментира още пред NOVA Илиана Раева, която днес навършва 63 години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Пажин
До коментар #1 от "СССС":Целта е да се похвали дъртото че са били в Дубай
11:36 15.03.2026
До коментар #1 от "СССС":Спортна е, ако знаеш колко спортисти тренираха върху нея🔞👍
12 0мерзен
Престани да ни занимаваш със себе си, Наско и фамилията си. Какво правят там, да си носят последиците.
11:47 15.03.2026
и като дойде лятото, по курортите на черноморието отново ще имаме работна ръка, за да могат собствениците на хотели да изкарват пак парички!
11:52 15.03.2026
26 дядо на 120 г.
До коментар #11 от "Кубинки в зъбите":убау го каза оня ДУБАЙГАНЮВЦИ
а останалите без мен УРСУЛАНДЕВЦИ
12:03 15.03.2026
28 Имаш Пари !
Ще им Береш !
Гайлето !
12:07 15.03.2026
29 Любо
И Раева няма да има вече за какво да говори....и ако толкова се е ужасявала от войните и е против тях е можела да подеме кампания още преди години а не да слугува на властта ни която е пряк съучастник.
12:09 15.03.2026
30 Левски 1914
До коментар #11 от "Кубинки в зъбите":Значи не си левскар!
12:11 15.03.2026
33 Изтриван
До коментар #13 от "Ей,Патрашкова?":Не знаех,че Патарашкова е тая ,,изтривалка"?!
Глей ти !
Вече ще знам ,КОЯ да...,,поздравявам"!
12:13 15.03.2026
34 И Кво Ся ?
Всичките !
Ла !
--
Й !
--
На !
Се Изсипаха !
Срешу Нея !
-------------------------
Да бе си Мълчала !
Не Би Чудо !
Видяла !
12:16 15.03.2026
38 И КО ПРАЯТ ТАМ?!?(($@@$)
Коментиран от #41
12:35 15.03.2026
40 какво става
има-няма 2000 км. И друго - милите, те.
Отсядат в едни хотели, които стигат до небесата и се налага да си носят хапчета против световъртеж. Но най-ми е жал за тези, които държавата се чуди как да ги прибира. Чувстват се неудобно хората..... Боже, какви драми само.
12:36 15.03.2026
41 Левски 1914
До коментар #38 от "И КО ПРАЯТ ТАМ?!?(($@@$)":Ми иди и ти ,ко дремиш тука!
12:41 15.03.2026
