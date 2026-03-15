Илиана Раева: Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента

15 Март, 2026 11:31 2 153 42

  • илиана раева-
  • наско сираков-
  • дубай-
  • иран

Обадиха ни се и Наско тръгна към Истанбул в 4 часа сутринта, разказа рожденичката

Илиана Раева: Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента. Три дни беше много страшно. Двете ми дъщери, зет ми и трите внучки, всички бяха там", коментира Илиана Раева относно премеждията на част от семейството им в Дубай след атаката на Иран с ракети и дронове срещу емирството.

Илиана Раева обясни пред колегите от БЛИЦ какво се случва с дъщерите ѝ, блокирани в Дубай:

"Случи се най-страшно и ужасно нещо, което може да се случи на човечеството - война. За нас започна кошмар, безсъние, ужас, как да измъкнем децата си от там. Започнахме да търсим самолетни билети навсякъде. Успяхме да намерим за Истанбул. Отидоха на аерогарата, но не знаеха дали ще ги качат, не им гарантираха дали ще излетят изобщо. Стояхме на тръни до 4 часа сутринта, когато получихме обаждане, че са ги чекирали и отлитат. При позвъняването на телефона всичко ми се преобърна, защото не знаех какво ще чуя. Наско вдигна и когато му казаха, че отлитат, той веднага тръгна с две коли към Истанбул, за да ги прибере. Това е кошмар, ужас, няма по-страшно от войната. Усетих го не пряко, беше ужасно. Надявам се по най-бързия начин това нещо да приключи", коментира още пред NOVA Илиана Раева, която днес навършва 63 години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СССС

    53 0 Отговор
    Това не е спортна новина ,спрете с глупотевиците !!!

    Коментиран от #4, #7

    11:33 15.03.2026

  • 2 По страшно и от

    36 2 Отговор
    гостенка на цял футболен отбор в банята и съблекалнята ли бе

    11:34 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пажин

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "СССС":

    Целта е да се похвали дъртото че са били в Дубай

    11:36 15.03.2026

  • 5 Наско

    40 0 Отговор
    Тръгнал с две коли ;)) шампион за Гинес!!

    11:38 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕстетЪ

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "СССС":

    Спортна е, ако знаеш колко спортисти тренираха върху нея🔞👍

    11:40 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    23 1 Отговор
    Времето на розовите блянове и сънища,много години рекламирани от ЕС ,вече свърши.Безоблачното небе вече го няма.Свят без войници и войни не съществува.Всичко досега казано от политиците ни с розов и зелен цвят се оказа неистина,даже лъжа.

    11:43 15.03.2026

  • 10 Перо

    43 1 Отговор
    Целият боклук артисти и бивши спортисти в Дубай! И държавата /данъкоплатците/ ще им плащат самолетните билети, правителствени полети и чартъри за връщане от екскурзии и почивки! Задължение на държавата е само да ги информира за опасности и препоръки за напускане на рискови райони! Тези лица не са командировани от държавата! Всичко друго е работа на частните туристическите агенции, които са ги изпратили!

    11:45 15.03.2026

  • 11 Кубинки в зъбите

    33 3 Отговор
    Пак ще го напиша.Левскар съм, но няма п0-пр0тивно,нагл0 и крадлив0 семейств0 от Раевите.Дано някой ден излязат документите от Левски, да видите Илиянка какви парu взима от клу6а.За Федеррацийката няма из0бщ0 да г0в0ря, а и като ходите в ДЮбай или някъде на май ..ка си ..уут ката,ще си носите п0следствията, без да занимавате хората с това.

    Коментиран от #26, #30

    11:46 15.03.2026

  • 12 0мерзен

    30 2 Отговор
    Илиянче,
    Престани да ни занимаваш със себе си, Наско и фамилията си. Какво правят там, да си носят последиците.

    11:47 15.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На вниманието на...

    16 1 Отговор
    Държавата в лицето на НАП.

    11:50 15.03.2026

  • 16 Да, да

    13 0 Отговор
    Да си седят в Богров, няма страшно.

    11:50 15.03.2026

  • 17 Да е.... А....

    13 0 Отговор
    И бок. Лу. Ци. Те... да е... А... толкова пари похарчи държавата да ви домъкне пак тук😡

    11:51 15.03.2026

  • 18 Див селянин

    7 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    11:51 15.03.2026

  • 19 Айнщайн сресаният

    16 0 Отговор
    Винаги компетентна.

    11:51 15.03.2026

  • 20 Дядо Ставри

    8 0 Отговор
    Браво, нашата работна сила се връща от Дубай!
    и като дойде лятото, по курортите на черноморието отново ще имаме работна ръка, за да могат собствениците на хотели да изкарват пак парички!

    11:52 15.03.2026

  • 21 Тупа Куза

    17 1 Отговор
    Що ни занимавате с тая?

    11:53 15.03.2026

  • 22 ИМПЕРИЯ 666

    2 6 Отговор
    350 години САЩ ще тъпчат светът. Време, времена, и половин време! Век, векове, и половин век. Тръмп вдигна мирът от този свят. Второто пришествие ще е 2370 година. 2300 години след Вторият храм. Зписани ли сте в КНИГАТА НА ЖИВОТА?

    11:57 15.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дълбоко виждащ

    4 0 Отговор
    каква война като самолети летят от дубай и кацат в дубай!Ако сте искали да и честитите рожден ден.успели сте и да покажете колко са велики също.......

    12:00 15.03.2026

  • 25 сенки от миналото

    9 0 Отговор
    Как да не я ожалиш, като ги е отпратила сам сами в неизвестен Дубай да мизерстват и да страдат, а самата тя е забравила своето скромно детство в стандартен БДС апартамент в блок 18, срещу залата за тренировки.

    12:01 15.03.2026

  • 26 дядо на 120 г.

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кубинки в зъбите":

    убау го каза оня ДУБАЙГАНЮВЦИ
    а останалите без мен УРСУЛАНДЕВЦИ

    12:03 15.03.2026

  • 27 Защо

    9 0 Отговор
    ви е имот там , ма господжа ?

    12:06 15.03.2026

  • 28 Имаш Пари !

    4 0 Отговор
    Имаш Пари !

    Ще им Береш !

    Гайлето !

    12:07 15.03.2026

  • 29 Любо

    8 0 Отговор
    Дубай Ганьо вече няма да може да ходи в Дубай....ураа
    И Раева няма да има вече за какво да говори....и ако толкова се е ужасявала от войните и е против тях е можела да подеме кампания още преди години а не да слугува на властта ни която е пряк съучастник.

    12:09 15.03.2026

  • 30 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Кубинки в зъбите":

    Значи не си левскар!

    12:11 15.03.2026

  • 31 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Леле, как се скапват жените като малко остареят. Причина на бабичка тая жена.

    12:12 15.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Изтриван

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ей,Патрашкова?":

    Не знаех,че Патарашкова е тая ,,изтривалка"?!
    Глей ти !
    Вече ще знам ,КОЯ да...,,поздравявам"!

    12:13 15.03.2026

  • 34 И Кво Ся ?

    4 1 Отговор
    И Кво Ся ?

    Всичките !

    Ла !
    --

    Й !

    --

    На !

    Се Изсипаха !

    Срешу Нея !

    -------------------------

    Да бе си Мълчала !

    Не Би Чудо !

    Видяла !

    12:16 15.03.2026

  • 35 на цепене по арабски

    6 0 Отговор
    Много ку...и и ку..ри се изплашиха там и държавата ги върна безплатно.

    12:16 15.03.2026

  • 36 Всеки

    6 0 Отговор
    има лични грижи и проблеми , а този , който казва , че няма - лъже ! Тръгнала тя да занимава себе с с нейните кахъри , моля ти се ?! Капка тактичност и респект няма у нея !

    12:20 15.03.2026

  • 37 Тома

    5 0 Отговор
    Аз пък мислих че най страшното беше когато зет и порно актьора влезе в спалнята

    12:27 15.03.2026

  • 38 И КО ПРАЯТ ТАМ?!?(($@@$)

    1 1 Отговор
    НАЛИ СТЕ БЕДНИЧКИ. НАСКОРО ЧУХ ЧЕ ТОЙ И ТАНСКО БИЛИ БИЛИ СЪС 6,90 У ДЖОБА СИ ТОГАВА ПАК ТАМ У ДУБАЙ. КОГА НАПРАВИХТЕ ТОЛКОЗ ПАРИ ТА ВСИЧКИ ТЕ ДА СА ТАМ ПАК. ФЕНЧЕТА КАТО МЕДЧЕТА И БИЗНЕС ДАЛАВЕРКИ.

    Коментиран от #41

    12:35 15.03.2026

  • 39 Да живее България!

    2 0 Отговор
    Служебното правителство на Гюров трябваше да ги остави в Дубай всички ненужници на Бъргария!

    12:36 15.03.2026

  • 40 какво става

    0 0 Отговор
    За хиляди българи, Дубай се превърна в нещо, като съседен квартал. Стоят си хората вкъщи, гледат, че няма нищо интересно по тв, обаждат се на някой приятел и му казват "абе, дай да прескочим до Дубай, да пием по едно кафе". Горкият ни беден народ, все по близки дестинации ходи,
    има-няма 2000 км. И друго - милите, те.
    Отсядат в едни хотели, които стигат до небесата и се налага да си носят хапчета против световъртеж. Но най-ми е жал за тези, които държавата се чуди как да ги прибира. Чувстват се неудобно хората..... Боже, какви драми само.

    12:36 15.03.2026

  • 41 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "И КО ПРАЯТ ТАМ?!?(($@@$)":

    Ми иди и ти ,ко дремиш тука!

    12:41 15.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

