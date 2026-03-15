Илиана Раева: Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента

"Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента. Три дни беше много страшно. Двете ми дъщери, зет ми и трите внучки, всички бяха там", коментира Илиана Раева относно премеждията на част от семейството им в Дубай след атаката на Иран с ракети и дронове срещу емирството.

Илиана Раева обясни пред колегите от БЛИЦ какво се случва с дъщерите ѝ, блокирани в Дубай:

"Случи се най-страшно и ужасно нещо, което може да се случи на човечеството - война. За нас започна кошмар, безсъние, ужас, как да измъкнем децата си от там. Започнахме да търсим самолетни билети навсякъде. Успяхме да намерим за Истанбул. Отидоха на аерогарата, но не знаеха дали ще ги качат, не им гарантираха дали ще излетят изобщо. Стояхме на тръни до 4 часа сутринта, когато получихме обаждане, че са ги чекирали и отлитат. При позвъняването на телефона всичко ми се преобърна, защото не знаех какво ще чуя. Наско вдигна и когато му казаха, че отлитат, той веднага тръгна с две коли към Истанбул, за да ги прибере. Това е кошмар, ужас, няма по-страшно от войната. Усетих го не пряко, беше ужасно. Надявам се по най-бързия начин това нещо да приключи", коментира още пред NOVA Илиана Раева, която днес навършва 63 години.