САЩ призовават съюзници да защитят Ормузкия проток, но Япония и Австралия отказват

САЩ призовават съюзници да защитят Ормузкия проток, но Япония и Австралия отказват

16 Март, 2026 09:45, обновена 16 Март, 2026 09:51 513 12

Доналд Тръмп настоява за коалиция за ескорт на плавателни съдове, докато пазарите реагират предпазливо на напрежението в Близкия изток

САЩ призовават съюзници да защитят Ормузкия проток, но Япония и Австралия отказват - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на коалиция, която да помогне за повторното отваряне на Ормузкия проток, не срещнаха подкрепа, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Япония и Австралия, ключови съюзници на САЩ, обявиха, че не планират да изпращат военни кораби в региона, за да ескортират търговски плавателни съдове през важния воден път.

Докато войната между САЩ и Израел срещу Иран продължава и създава нестабилност в Близкия изток, цените на енергията реагират на тревога. Вчера Тръмп подчерта, че държавите, силно зависими от петрол от Персийския залив, носят отговорност да защитават пролива, през който преминават около 20% от световната енергия.

Пазарите в Азия реагираха предпазливо: цената на суровия петрол Brent се повиши с над 1% до над 104,50 долара, докато регионалните фондови пазари отбелязаха спад на фона на опасенията за сигурността на петролните доставки и призива на Тръмп за по-активно участие на съюзниците.

„Настоявам тези държави да се намесят и да защитят собствената си територия, защото това е тяхна територия. Това е мястото, откъдето те получават енергията си“, подчерта американският президент.

Тръмп съобщи, че администрацията му вече е обсъдила въпроса със седем страни, без да уточни кои, и изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други ще участват.

Японският премиер Санае Такаичи обаче заяви, че страната ѝ няма да изпраща военни кораби за ескорт, ограничена от конституцията си, която забранява участие във войни. „Не сме взели никакви решения относно изпращането на ескортни кораби. Продължаваме да проучваме какво може да направи Япония самостоятелно и в рамките на закона“, поясни Такаичи.

Австралия също отказа да изпраща кораби за тази цел. „Знаем колко е важно, но това не е нещо, за което сме били помолени или в което участваме активно“, обясни Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт съобщи, че е „в диалог“ с някои от страните, споменати от Тръмп, и очаква Китай да бъде конструктивен партньор при повторното отваряне на пролива. Все пак страните не са дали конкретни обещания, отбелязва „Ал Джазира“.

Говорителят на китайското посолство в САЩ Лиу Пенгю подчерта, че „всички страни носят отговорност за стабилни и безпрепятствени енергийни доставки“ и че Пекин ще засили комуникацията за деескалация.

Иранските военни ефективно блокират ключовия проток в отговор на ударите на САЩ и Израел, твърдейки, че действията им са насочени към защита на собствената им територия и натиск върху Вашингтон. Според Техеран проливът остава отворен за всички, освен за САЩ и техните съюзници.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи посочи, че редица страни са се обърнали към Техеран за безопасно преминаване на корабите им, като решението остава в ръцете на иранските военни.

Индийският министър на външните работи С. Джайшанкар съобщи, че преговорите с Техеран позволиха на два газови танкера под индийски флаг да преминат през пролива в събота, като подчерта важността на координация и търсене на решения.

По-рано Франция съобщи, че проучва възможността за международна мисия за ескорт на кораби, но това ще стане, когато „обстоятелствата позволяват“. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази скептицизъм към плана, заявявайки: „Ще бъдем ли скоро активна част от този конфликт? Не.“


САЩ
Подобни новини


  • 1 ОБСТАНОВКАТА

    12 0 Отговор
    ПОЧНА ДА СТАВА МНОГО АНТИТРЪМП И АНТИИЗРАЕЛ.

    09:53 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 6 Отговор
    Ганчо да праща Дръскито, ако не иска да плаща по 5 еврака за литър бензинец от 1 април.

    09:53 16.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Цял свят видя, че сащ са гола вода. За пореден път, срещу Русия в коалиция с още 50 държави ядоха бой, сега иранците ги млатят.

    09:54 16.03.2026

  • 4 гост

    5 0 Отговор
    Поредният тръмпизъм на тръмпоча Тръмп, но да гледаме сеира кои ще му се вържат? На първа линия сигурно ще са Запрянката, Дебелян, Тиквата и техните клакьори, но пък те с гумена лодка подарена от САЩ ли ще стигнат до там?

    09:56 16.03.2026

  • 5 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор
    Интересно що някой е решил, че Китай има проблем с доставките на петрол от региона, че да се занимава с чуждите проблеми?

    09:58 16.03.2026

  • 6 Бендида

    6 1 Отговор
    Тръмп омаза пейзажа там, сега иска съюзниците да му разчистват бакиите.

    09:58 16.03.2026

  • 7 може и ние да пратим каквото има

    0 0 Отговор
    фрегата, катер , с минометка и картечница . иранците ще бягат . по голяма флота ще осигури коридор на капиталистите . ще понадуят цените за да забогатеят повече . у нас лукойл върши черната работа с петрола . прави за европа каквото му поръча . мене петрола не ме засяга . както изрел, европа и юса водят войни така и цивилните се разграничиха от бизнеса оръжейния и петролния както и от върхушката . така се облажват с лоши пари . вдигат шум за да объркат света .

    09:59 16.03.2026

  • 8 дядо поп

    3 1 Отговор
    По добра възможност от тази , че в интерес на света се оттеглят от конфликта няма да получат смешниците от САЩ.

    10:01 16.03.2026

  • 9 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Тоя без да го е грижа е решил да вкара и други държави във войната. Да си сърба попарата сам. Той я забърка тая каша и сега много фирми ще фалират. За цените на всичко е ясно. Не се знае какви лекарства пие. Със сигурност не му помагат.

    10:03 16.03.2026

  • 10 Търновец

    1 0 Отговор
    Засега няма желаещи да спонсорират Израел и САЩ в една война която може би юридически е незаконна и явно цели нефтените банкери да сложат ръка на природните ресурси на Иран. А приходите от наложените от Тръмп мита вероятно отиват за плащане на сметките на САЩ и Израел и като свършат Бай Дончо ще сложи нови тарифи.

    10:06 16.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    ШАШт (ТръНп) заплашва съюзниците от НАТьО,
    че ще им стъжни живота, ако не подкрепят САШтинския Т-ЕРОР-ИСТ във войната му срещу друга НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА🤠🤔❗

    10:06 16.03.2026

  • 12 ккк

    0 0 Отговор
    тези коалиции на рижавия само Боката , Д-то и Итн ги подкрепят

    10:12 16.03.2026