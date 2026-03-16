САЩ призовават съюзници да защитят Ормузкия проток, но Япония и Австралия отказват

Исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на коалиция, която да помогне за повторното отваряне на Ормузкия проток, не срещнаха подкрепа, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Япония и Австралия, ключови съюзници на САЩ, обявиха, че не планират да изпращат военни кораби в региона, за да ескортират търговски плавателни съдове през важния воден път.

Докато войната между САЩ и Израел срещу Иран продължава и създава нестабилност в Близкия изток, цените на енергията реагират на тревога. Вчера Тръмп подчерта, че държавите, силно зависими от петрол от Персийския залив, носят отговорност да защитават пролива, през който преминават около 20% от световната енергия.

Пазарите в Азия реагираха предпазливо: цената на суровия петрол Brent се повиши с над 1% до над 104,50 долара, докато регионалните фондови пазари отбелязаха спад на фона на опасенията за сигурността на петролните доставки и призива на Тръмп за по-активно участие на съюзниците.

„Настоявам тези държави да се намесят и да защитят собствената си територия, защото това е тяхна територия. Това е мястото, откъдето те получават енергията си“, подчерта американският президент.

Тръмп съобщи, че администрацията му вече е обсъдила въпроса със седем страни, без да уточни кои, и изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други ще участват.

Японският премиер Санае Такаичи обаче заяви, че страната ѝ няма да изпраща военни кораби за ескорт, ограничена от конституцията си, която забранява участие във войни. „Не сме взели никакви решения относно изпращането на ескортни кораби. Продължаваме да проучваме какво може да направи Япония самостоятелно и в рамките на закона“, поясни Такаичи.

Австралия също отказа да изпраща кораби за тази цел. „Знаем колко е важно, но това не е нещо, за което сме били помолени или в което участваме активно“, обясни Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт съобщи, че е „в диалог“ с някои от страните, споменати от Тръмп, и очаква Китай да бъде конструктивен партньор при повторното отваряне на пролива. Все пак страните не са дали конкретни обещания, отбелязва „Ал Джазира“.

Говорителят на китайското посолство в САЩ Лиу Пенгю подчерта, че „всички страни носят отговорност за стабилни и безпрепятствени енергийни доставки“ и че Пекин ще засили комуникацията за деескалация.

Иранските военни ефективно блокират ключовия проток в отговор на ударите на САЩ и Израел, твърдейки, че действията им са насочени към защита на собствената им територия и натиск върху Вашингтон. Според Техеран проливът остава отворен за всички, освен за САЩ и техните съюзници.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи посочи, че редица страни са се обърнали към Техеран за безопасно преминаване на корабите им, като решението остава в ръцете на иранските военни.

Индийският министър на външните работи С. Джайшанкар съобщи, че преговорите с Техеран позволиха на два газови танкера под индийски флаг да преминат през пролива в събота, като подчерта важността на координация и търсене на решения.

По-рано Франция съобщи, че проучва възможността за международна мисия за ескорт на кораби, но това ще стане, когато „обстоятелствата позволяват“. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази скептицизъм към плана, заявявайки: „Ще бъдем ли скоро активна част от този конфликт? Не.“