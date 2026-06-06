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Украински дрон-камикадзе удари автомобил край Брянск, ранени са четири деца
  Тема: Украйна

Украински дрон-камикадзе удари автомобил край Брянск, ранени са четири деца

6 Юни, 2026 21:39, обновена 6 Юни, 2026 21:46 906 81

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • брянск-
  • ранени

ПВО на Русия е унищожила 339 украински дронове над руски региони и Черно море през деня

Украински дрон-камикадзе удари автомобил край Брянск, ранени са четири деца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон-камикадзе е удари автомобил в село Белая Березка в Брянска област, ранявайки петима души, включително четири деца, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук.

„В резултат на целенасочен удар с дрон-самоубиец върху движещо се цивилно превозно средство в село Белая Березка в Трубчевски район петима души, четирима от които деца, бяха ранени“, съобщи областният губернатор, наричайки действията на украинските въоръжени сили фашистки.

Още новини от Украйна

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море през деня, предаде руското Министерство на отбраната.

„През деня, между 7:00 и 20:00 часа московско време, системите за противовъздушно дежурство прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата (БЛА) над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Рязанска и Смоленска области, Московска област, Република Крим и Черно море“, съобщиха от министерството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радой Ралин 🔥☝️

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    Българина всъщност е балканска циганина.
    (С) Радя Ралина, трансвестит.

    Коментиран от #3, #78

    21:49 06.06.2026

  • 3 Радой Ралин 🔥☝️

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    Българите се обиждат от истината. Радой Ралин каза истината: българинът е циганин!

    Коментиран от #6, #14

    21:49 06.06.2026

  • 4 Жица

    26 12 Отговор
    Живот и здраве до два месеца с укрия е свършено. Да живеят Брюкселските зелки. Ха-ха

    Коментиран от #8

    21:50 06.06.2026

  • 5 Наблюдател

    30 10 Отговор
    Бандити и фашисти, престъпници, убийци на невинни жени и деца.
    Ето такива хора поддържат европейските политици и болни реваншисти, много от които са потомци на отявлени фашисти......
    (Следват цензурни думи.....)

    Коментиран от #9, #11

    21:50 06.06.2026

  • 6 Радой Ралин 🔥☝️

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    21:50 06.06.2026

  • 7 Да БЕ...

    12 17 Отговор
    Унищожила е друг път,...Оше ...3 монголски корабли Фира за..2 ДНЯ!!
    Ама у КОНЦ лагеро ако напишеш, У йло пе ДАЛ фашагата ле те прати за..15 г.. тюрма
    Ееееедехееее

    Коментиран от #59

    21:51 06.06.2026

  • 8 Нека да пиша

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Жица":

    Мечтай си ,

    Коментиран от #20

    21:51 06.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    14 8 Отговор
    А в Европейска България Двамата братя Калашникови от Ботунец удариха автобус и убиха 4ма български данъкоплатци

    21:53 06.06.2026

  • 11 Путин допусна фатална грешка

    10 20 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    като атакува Украйна. Сега невинните понасят последствията от неговата грешка.

    21:55 06.06.2026

  • 12 Сатана Z

    15 9 Отговор
    Останаха някакви си 18 милиона укро нацисти за денацифициране.Работайте ,братя.

    21:55 06.06.2026

  • 13 ..............

    13 9 Отговор
    Изроди

    Коментиран от #23

    21:55 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1945

    11 8 Отговор
    руснаците не трябва да заглушават украинските дронове и няма да има цивилни жертви.

    21:56 06.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    16 10 Отговор
    Украински блогер обяви за 100 000 убити украинци в последните 2 месеца ,20 000 дезертьори и едва 15 000 доброволци хванати като кучета из улиците на Свинския райх.

    Коментиран от #21, #32, #35

    21:57 06.06.2026

  • 18 Война е.

    9 11 Отговор
    Случва се...

    21:58 06.06.2026

  • 19 Нищо подобно

    5 3 Отговор
    Не грамотен ..ПЕ.. да л!
    ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ са питомци на ТРАКИТЕ! Има НОВИ.. изследвания на ГЕНОМА и произхода на българите! ЧетИ ..Пе.. ДАЛ гли став
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #69

    21:58 06.06.2026

  • 20 Жица

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Нека да пиша":

    Пиши си, на никой не пречиш.

    Коментиран от #29

    21:59 06.06.2026

  • 21 Добър си бе

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    😅😅😅😅😅🤡🤡🤡🤡🤡

    21:59 06.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За всякакви събития,

    9 12 Отговор

    До коментар #13 от "..............":

    които възникнат във връзка с войната, отвореността е на Русия, защото тя е страната агресор, а Украйна се отбранява.

    22:00 06.06.2026

  • 24 Лукашенко:

    10 6 Отговор
    Не искам да ставам на кайма.
    И тоя усети посоката на вятъра.

    22:01 06.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Възмутена Копейка

    9 8 Отговор
    Срам нямат тези фашисти! При взрива бяха опърлени брадите на горките дечица!!! Добре че бяха с бронежилетки, иначе взривилите се боеприпаси на задната седалка, щяха да ги убият!!! Долна фашистка сган!!!

    22:05 06.06.2026

  • 28 Деца...

    8 8 Отговор
    Колкото бяга деца онези дронаджии в Старобелск.

    22:05 06.06.2026

  • 29 Сесесере2🤢🤮

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Жица":

    Ти си пречиш сам, решението е ясно

    22:06 06.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Затва у москалбад

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Връви.. Мобилизация на още 450 000 монголья до края на годината!
    Ако не беше Умствено изостанал и Без- казармен ПЕТУШОК, щеше да знаеш ,че загубите в жива сила на..добре укрепен Отбраняващ и ...щурмуваш Монгольяк е Минимум...1 към ...5 до 10!!
    А при Война ( от 10-- 15 км ) със високотехнологични дронове срещу ... монголяци на магарета, велосиПЕДИ и козички е...1 към... 20 ..
    Ееееедехееее

    Коментиран от #41

    22:07 06.06.2026

  • 33 Мишел

    8 5 Отговор
    По предложение на Германия, НАТО обмисля нов пакт военно финансиране на Украйна в размер на 70 милиарда евро, който ще бъде обявен по време на срещата на върха на Алианса в Анкара следващия месец (7-8 юли). Това съобщиха четири източника от НАТО пред Politico.

    Коментиран от #39

    22:07 06.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Парадни КПЕЙКИ с униформите нА парад на Майдана КОГА?

    Коментиран от #43

    22:08 06.06.2026

  • 36 Уточнение

    9 6 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    22:09 06.06.2026

  • 37 Героям СЛАВА

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "!!!!!":

    Пи ЗДА МОСКАЛЯМ!
    У ДРИ ИИ....

    22:09 06.06.2026

  • 38 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Според руския блогер рибар за последния месец 7000 украински дрона са посетили русия.става въпрос само за дроновете с голям обсег.тия дето удрят прифронтовите райони са стотици хиляди на месец.на всеки руски щурмовик се падат по десет дрона при нападение.

    Коментиран от #45

    22:09 06.06.2026

  • 39 стоян георгиев

    8 7 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Всеки в нато е готов да дава пари за да не воюва лично.русия ако се справи с украйна ще ни нападне!

    22:10 06.06.2026

  • 40 генерал коко

    7 5 Отговор
    Това е резултат от използване на дронове с изкуствен интелект които сами без човешка намеса решават какво да ударят.Но често стават грешки и пострадват невинни.

    22:10 06.06.2026

  • 41 У ДРИ БАЦЕ

    7 6 Отговор

    До коментар #32 от "Затва у москалбад":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС.
    У йло СДО ХНЕ

    22:11 06.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 На дунава с погачите

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    БЛАТУШКИТЕ първо ни обещаха на Дунав мост да дойдат! Ето виж почнаха да асвабадят КонстанцЪ(с укро дронове(ама нали са братсик народи(та все тая🤩)))

    22:12 06.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мислител

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Според смъркача последните две години киевчани живеят у метрото ….

    Коментиран от #49

    22:14 06.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    7 8 Отговор

    До коментар #45 от "Мислител":

    Така е.руското освобождение го налага.русия освен да удря цивилни градове друго не може.това обаче какво помага на руския блатен когато няма пари бензин или се налага да умре на фронта?ти си още на системата от комунизма като нямаше ток ама в сащ биели черните а?хаха

    Коментиран от #54

    22:16 06.06.2026

  • 50 Всяка сутрин

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "Отец Дионисий":

    Два панелени фашаги се събуждат с мисълта да закусват шкембе или да го притоплят за вечеря …

    22:16 06.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хм…

    3 0 Отговор
    Войната е мръсна работа. Не е като във филмите, чиста, благородна, добрите срещу лошите.

    22:17 06.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мислител

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Що европейската демокрация която току що ни обрамчи с нови 70 млд да плащат и правнуците ни по добре ли е ?

    Коментиран от #60

    22:18 06.06.2026

  • 55 ХиХи

    6 5 Отговор
    Утре ще летят Искандери и Циркони из кииф и зеля ши риве за пари ама нема

    Коментиран от #56, #64, #68

    22:18 06.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Без име

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Чиба Рашка":

    И видео има. Отиде спецназът.

    22:19 06.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бебето

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да БЕ...":

    путин педофил ли е или само така се говори?

    22:20 06.06.2026

  • 60 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Мислител":

    Много по евтино е от варианта да воюваме ние.освен това тия пари ще се вземат от руските олигарси.така или иначе има над 300 милиарда дето им прибра ес.

    22:21 06.06.2026

  • 61 Ами да

    0 3 Отговор
    “”Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин” Радой не беше чист човек. Не бих се учудил, ако го е казал наистина.

    22:23 06.06.2026

  • 62 Копейки,

    5 3 Отговор
    Кой беше казал, че всеки опит за величие на Русия свършва в канавката и с купони?

    22:24 06.06.2026

  • 63 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 4 Отговор
    В Армения е страшно ,президента Пашинвн знаейки,че ще загуби изборите реши да забрани 4 пстрии за участие на предстоящите избори,но това изкара народа на улиците.

    Коментиран от #66

    22:24 06.06.2026

  • 64 така е

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "ХиХи":

    Може би още тази нощ ще летят Орешници, Искандери и циркони, а Зеля от възмущение ще удари я Румъния, я Гърция, я България... Румънците проявяват разбиране и приемат, че руснаците са виновни, значи може пак да се възползва.

    Коментиран от #67

    22:25 06.06.2026

  • 65 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    4 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    22:25 06.06.2026

  • 66 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Ако ти го намаам ще стане страшно.

    22:27 06.06.2026

  • 67 ВСУ

    2 5 Отговор

    До коментар #64 от "така е":

    Още не сме започнали.

    22:28 06.06.2026

  • 68 Надъхан капейчо 🤩🤡

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "ХиХи":

    Искамдер да пусна Цифона след като си изтръсках Орехите

    22:28 06.06.2026

  • 69 Пенсионер 69 годишен

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо подобно":

    Професор Божидар Димитров, Бог да го прости, разказа преди години, че турците са изклали почти всички българи. Останали били стотина хиляди из горите и планините. За 500 години турско-циганско присъствие се образувала тая смес от най-различни геноми, главно албански и цигански башибозук, българи роби и благородни гърци.

    Коментиран от #72

    22:28 06.06.2026

  • 70 Това е

    3 1 Отговор
    което може да се очаква от терористите бандери,само по цевилни се целят защото по военни нямат никакви шансове

    22:31 06.06.2026

  • 71 Българин

    0 4 Отговор
    Кинефа може до утре да е стъкло.КиифскиИзруди

    Коментиран от #76

    22:31 06.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ще ти кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нека да пиша":

    Руснаците са ОСВОБОДИЛИ!!!

    22:33 06.06.2026

  • 74 Пенсионер 69 годишен

    2 2 Отговор
    500 години оцелелите българи са се срамували да се нарекат българи. Слагали са чалми и са приемали исляма или са се гърчеели. Българин предава Васил Левски и български съдия го осъдил на обесване.
    За пръв път национално самочувствие получаваме след освобождението.

    Коментиран от #81

    22:34 06.06.2026

  • 75 Вярвам ти

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    хубаво ще им оближеш патките

    22:34 06.06.2026

  • 76 До МУРГАВ българин

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    По вероятно е.. 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    Хихихихихи

    22:34 06.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":

    До 2 ком - путинофилите взехте да кукуригате като усещате края фалита и разпада на мюслюманската федерация

    22:39 06.06.2026

  • 79 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    Под звуците на зурни и тъпани българския башибозук и еничарите стигат до Виена. Ловели са българи за турските орди, както сега бандеровците ловят урки за фронта.

    22:39 06.06.2026

  • 80 Мдааа...

    2 2 Отговор
    Урковците си играят с кибрит само че са седнали на буре с барут...
    Руслан може да прекрати жалкото им съществуване за броени минути...
    Въпросът е дали иска...

    22:39 06.06.2026

  • 81 Цъ...пен ДЕЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Пенсионер 69 годишен":

    Селото.. московия е създадено през средата на 12 ВЕК! Монголо- Татарските роби москаля са..290 год...под Тяхно Робство! След това са..85 г... роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!! Малко по- късно.. московското монгольяк КНЯЖЕСТВО ( 2 села, московия и 3 блата)...СДО ХВА!
    Тва е положението
    АааааааХахахаха

    22:40 06.06.2026

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