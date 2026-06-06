Украински дрон-камикадзе удари автомобил край Брянск, ранени са четири деца

Дрон-камикадзе е удари автомобил в село Белая Березка в Брянска област, ранявайки петима души, включително четири деца, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук.
„В резултат на целенасочен удар с дрон-самоубиец върху движещо се цивилно превозно средство в село Белая Березка в Трубчевски район петима души, четирима от които деца, бяха ранени“, съобщи областният губернатор, наричайки действията на украинските въоръжени сили фашистки.
Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море през деня, предаде руското Министерство на отбраната.
„През деня, между 7:00 и 20:00 часа московско време, системите за противовъздушно дежурство прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата (БЛА) над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Рязанска и Смоленска области, Московска област, Република Крим и Черно море“, съобщиха от министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #1 от "Радой Ралин 🔥☝️":Българина всъщност е балканска циганина.
(С) Радя Ралина, трансвестит.
Коментиран от #3, #78
21:49 06.06.2026
3 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":Българите се обиждат от истината. Радой Ралин каза истината: българинът е циганин!
Коментиран от #6, #14
21:49 06.06.2026
4 Жица
Коментиран от #8
21:50 06.06.2026
5 Наблюдател
Ето такива хора поддържат европейските политици и болни реваншисти, много от които са потомци на отявлени фашисти......
(Следват цензурни думи.....)
Коментиран от #9, #11
21:50 06.06.2026
6 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #3 от "Радой Ралин 🔥☝️":Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
21:50 06.06.2026
7 Да БЕ...
Ама у КОНЦ лагеро ако напишеш, У йло пе ДАЛ фашагата ле те прати за..15 г.. тюрма
Ееееедехееее
Коментиран от #59
21:51 06.06.2026
8 Нека да пиша
До коментар #4 от "Жица":Мечтай си ,
Коментиран от #20
21:51 06.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
21:53 06.06.2026
11 Путин допусна фатална грешка
До коментар #5 от "Наблюдател":като атакува Украйна. Сега невинните понасят последствията от неговата грешка.
21:55 06.06.2026
12 Сатана Z
21:55 06.06.2026
13 ..............
Коментиран от #23
21:55 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1945
21:56 06.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Коментиран от #21, #32, #35
21:57 06.06.2026
18 Война е.
21:58 06.06.2026
19 Нищо подобно
ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ са питомци на ТРАКИТЕ! Има НОВИ.. изследвания на ГЕНОМА и произхода на българите! ЧетИ ..Пе.. ДАЛ гли став
АааааааХахахаха
Коментиран от #69
21:58 06.06.2026
20 Жица
До коментар #8 от "Нека да пиша":Пиши си, на никой не пречиш.
Коментиран от #29
21:59 06.06.2026
21 Добър си бе
До коментар #17 от "Сатана Z":😅😅😅😅😅🤡🤡🤡🤡🤡
21:59 06.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 За всякакви събития,
До коментар #13 от "..............":които възникнат във връзка с войната, отвореността е на Русия, защото тя е страната агресор, а Украйна се отбранява.
22:00 06.06.2026
24 Лукашенко:
И тоя усети посоката на вятъра.
22:01 06.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Възмутена Копейка
22:05 06.06.2026
28 Деца...
22:05 06.06.2026
29 Сесесере2🤢🤮
До коментар #20 от "Жица":Ти си пречиш сам, решението е ясно
22:06 06.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Затва у москалбад
До коментар #17 от "Сатана Z":Връви.. Мобилизация на още 450 000 монголья до края на годината!
Ако не беше Умствено изостанал и Без- казармен ПЕТУШОК, щеше да знаеш ,че загубите в жива сила на..добре укрепен Отбраняващ и ...щурмуваш Монгольяк е Минимум...1 към ...5 до 10!!
А при Война ( от 10-- 15 км ) със високотехнологични дронове срещу ... монголяци на магарета, велосиПЕДИ и козички е...1 към... 20 ..
Ееееедехееее
Коментиран от #41
22:07 06.06.2026
33 Мишел
Коментиран от #39
22:07 06.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #17 от "Сатана Z":Парадни КПЕЙКИ с униформите нА парад на Майдана КОГА?
Коментиран от #43
22:08 06.06.2026
36 Уточнение
22:09 06.06.2026
37 Героям СЛАВА
До коментар #34 от "!!!!!":Пи ЗДА МОСКАЛЯМ!
У ДРИ ИИ....
22:09 06.06.2026
38 стоян георгиев
Коментиран от #45
22:09 06.06.2026
39 стоян георгиев
До коментар #33 от "Мишел":Всеки в нато е готов да дава пари за да не воюва лично.русия ако се справи с украйна ще ни нападне!
22:10 06.06.2026
40 генерал коко
22:10 06.06.2026
41 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #32 от "Затва у москалбад":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС.
У йло СДО ХНЕ
22:11 06.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 На дунава с погачите
До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":БЛАТУШКИТЕ първо ни обещаха на Дунав мост да дойдат! Ето виж почнаха да асвабадят КонстанцЪ(с укро дронове(ама нали са братсик народи(та все тая🤩)))
22:12 06.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мислител
До коментар #38 от "стоян георгиев":Според смъркача последните две години киевчани живеят у метрото ….
Коментиран от #49
22:14 06.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 стоян георгиев
До коментар #45 от "Мислител":Така е.руското освобождение го налага.русия освен да удря цивилни градове друго не може.това обаче какво помага на руския блатен когато няма пари бензин или се налага да умре на фронта?ти си още на системата от комунизма като нямаше ток ама в сащ биели черните а?хаха
Коментиран от #54
22:16 06.06.2026
50 Всяка сутрин
До коментар #26 от "Отец Дионисий":Два панелени фашаги се събуждат с мисълта да закусват шкембе или да го притоплят за вечеря …
22:16 06.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хм…
22:17 06.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мислител
До коментар #49 от "стоян георгиев":Що европейската демокрация която току що ни обрамчи с нови 70 млд да плащат и правнуците ни по добре ли е ?
Коментиран от #60
22:18 06.06.2026
55 ХиХи
Коментиран от #56, #64, #68
22:18 06.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Без име
До коментар #46 от "Чиба Рашка":И видео има. Отиде спецназът.
22:19 06.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 бебето
До коментар #7 от "Да БЕ...":путин педофил ли е или само така се говори?
22:20 06.06.2026
60 стоян георгиев
До коментар #54 от "Мислител":Много по евтино е от варианта да воюваме ние.освен това тия пари ще се вземат от руските олигарси.така или иначе има над 300 милиарда дето им прибра ес.
22:21 06.06.2026
61 Ами да
22:23 06.06.2026
62 Копейки,
22:24 06.06.2026
63 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #66
22:24 06.06.2026
64 така е
До коментар #55 от "ХиХи":Може би още тази нощ ще летят Орешници, Искандери и циркони, а Зеля от възмущение ще удари я Румъния, я Гърция, я България... Румънците проявяват разбиране и приемат, че руснаците са виновни, значи може пак да се възползва.
Коментиран от #67
22:25 06.06.2026
65 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
22:25 06.06.2026
66 Оня с парчето
До коментар #63 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Ако ти го намаам ще стане страшно.
22:27 06.06.2026
67 ВСУ
До коментар #64 от "така е":Още не сме започнали.
22:28 06.06.2026
68 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #55 от "ХиХи":Искамдер да пусна Цифона след като си изтръсках Орехите
22:28 06.06.2026
69 Пенсионер 69 годишен
До коментар #19 от "Нищо подобно":Професор Божидар Димитров, Бог да го прости, разказа преди години, че турците са изклали почти всички българи. Останали били стотина хиляди из горите и планините. За 500 години турско-циганско присъствие се образувала тая смес от най-различни геноми, главно албански и цигански башибозук, българи роби и благородни гърци.
Коментиран от #72
22:28 06.06.2026
70 Това е
22:31 06.06.2026
71 Българин
Коментиран от #76
22:31 06.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ще ти кажа
До коментар #9 от "Нека да пиша":Руснаците са ОСВОБОДИЛИ!!!
22:33 06.06.2026
74 Пенсионер 69 годишен
За пръв път национално самочувствие получаваме след освобождението.
Коментиран от #81
22:34 06.06.2026
75 Вярвам ти
До коментар #42 от "Българин":хубаво ще им оближеш патките
22:34 06.06.2026
76 До МУРГАВ българин
До коментар #71 от "Българин":По вероятно е.. 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
Хихихихихи
22:34 06.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 стоян
До коментар #2 от "Радой Ралин 🔥☝️":До 2 ком - путинофилите взехте да кукуригате като усещате края фалита и разпада на мюслюманската федерация
22:39 06.06.2026
79 Пенсионер 69 годишен
22:39 06.06.2026
80 Мдааа...
Руслан може да прекрати жалкото им съществуване за броени минути...
Въпросът е дали иска...
22:39 06.06.2026
81 Цъ...пен ДЕЛ
До коментар #74 от "Пенсионер 69 годишен":Селото.. московия е създадено през средата на 12 ВЕК! Монголо- Татарските роби москаля са..290 год...под Тяхно Робство! След това са..85 г... роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!! Малко по- късно.. московското монгольяк КНЯЖЕСТВО ( 2 села, московия и 3 блата)...СДО ХВА!
Тва е положението
АааааааХахахаха
22:40 06.06.2026