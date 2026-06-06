Дрон-камикадзе е удари автомобил в село Белая Березка в Брянска област, ранявайки петима души, включително четири деца, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук.

„В резултат на целенасочен удар с дрон-самоубиец върху движещо се цивилно превозно средство в село Белая Березка в Трубчевски район петима души, четирима от които деца, бяха ранени“, съобщи областният губернатор, наричайки действията на украинските въоръжени сили фашистки.

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Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море през деня, предаде руското Министерство на отбраната.

„През деня, между 7:00 и 20:00 часа московско време, системите за противовъздушно дежурство прихванаха и унищожиха 339 украински безпилотни летателни апарата (БЛА) над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Рязанска и Смоленска области, Московска област, Република Крим и Черно море“, съобщиха от министерството.