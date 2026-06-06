Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари, извършени днес срещу цели на негова територия и в Бахрейн, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на външното министерство се посочва, че атаките представляват "пряка заплаха за живота на гражданите".

Според Кувейт действията на Иран са сериозна ескалация на напрежението в Залива и нарушават основни принципи на международното право.

"Тези атаки представляват опасна ескалация и явно нарушение на суверенитета на държавата", се казва в официалната позиция на министерството.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм, съобщи КГИР, цитиран от агенциите.

В изявление, разпространено чрез иранската държавна телевизия, гвардейците, които представляват идеологическата армия на Ислямската република, посочиха, че са атакували "вражески бази в региона с помощта на ракети".

КГИР твърди, че ракетните му войски са ударили бази в Кувейт и Бахрейн. Гвардейците посочиха, че са обстрелвали и четири танкера, опитали да преминат Ормузкия проток без тяхно разрешение, и добавиха, че САЩ ще бъдат отговорни за последствията от пълното затваряне на пролива за доставки на петрол и газ, ако Вашингтон продължи да създава "неприятности".