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Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари

Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари

6 Юни, 2026 17:03 863 4

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  • кувейт-
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  • бахрейн

Според Кувейт действията на Иран са сериозна ескалация на напрежението и нарушават основни принципи на международното право

Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари, извършени днес срещу цели на негова територия и в Бахрейн, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на външното министерство се посочва, че атаките представляват "пряка заплаха за живота на гражданите".

Според Кувейт действията на Иран са сериозна ескалация на напрежението в Залива и нарушават основни принципи на международното право.

"Тези атаки представляват опасна ескалация и явно нарушение на суверенитета на държавата", се казва в официалната позиция на министерството.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм, съобщи КГИР, цитиран от агенциите.

В изявление, разпространено чрез иранската държавна телевизия, гвардейците, които представляват идеологическата армия на Ислямската република, посочиха, че са атакували "вражески бази в региона с помощта на ракети".

КГИР твърди, че ракетните му войски са ударили бази в Кувейт и Бахрейн. Гвардейците посочиха, че са обстрелвали и четири танкера, опитали да преминат Ормузкия проток без тяхно разрешение, и добавиха, че САЩ ще бъдат отговорни за последствията от пълното затваряне на пролива за доставки на петрол и газ, ако Вашингтон продължи да създава "неприятности".


Кувейт
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  • 1 намирисва ми на руzки фейк

    2 6 Отговор
    На нас ни казаха, че окраинските дронове прехващачи са свалили всички ирански ракети и дронове.

    17:09 06.06.2026

  • 2 баба Меца

    1 1 Отговор
    Най-вече като НЕ ДЕМОКРАТИЧЕН , с който тепат колежанки.

    17:28 06.06.2026

  • 3 Хмм

    3 1 Отговор
    сами си взривили летището, но иранците им виновни

    17:35 06.06.2026

  • 4 Тези не си обръщат внимание какво

    0 0 Отговор
    Говорят , Иран нарушавал международното право

    18:25 06.06.2026