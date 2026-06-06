Времето днес, прогноза за събота, 6 юни: Слънчево до обяд, гръмотевици и градушки до вечерта

Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици и градушки.
Максималните температури ще са между 25 и 30°, в София – около 26°, на морския бряг между 23 и 26°. Ще духа до умерен северозападен, а в Източна България - югоизточен вятър.
Очаква слънчево време и над Черноморието, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, до умерен югоизточен вятър, а температурата на морската вода ще бъде 20 - 21°.
В планините ще духа умерен югозападен вятър. Слънчево ще бъде и там до обяд, но в следобедните часове в отделни райони отново ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Родопите.
До края на седмицата времето ще се задържи променливо. Сутрин над повечето райони ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има – временно интензивни валежи и гръмотевични бури, остава и опасността от градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат – между 25° и 30°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 XУЯму даОCМУЧЕТЕ както е съсCИРЕHЦЕТОО
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #4
04:33 06.06.2026
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "XУЯму даОCМУЧЕТЕ както е съсCИРЕHЦЕТОО":да им е сладко приятел
04:33 06.06.2026
5 хаберих
- И моята ме остави без пари, ама не си тръгва.
06:21 06.06.2026
6 бушприт
06:37 06.06.2026