Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Определено става дума за списък, който неизбежно ще породи загриженост у европейските членки на НАТО. По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение. Той съдържа детайлни сведения за това какви военни капацитети на американците под управлението на президента Доналд Тръмп в бъдеще няма повече да бъдат на разположение на НАТО. От документа става още ясно, че американците искат да приложат редукциите „максимално бързо".
Намаляването на американския ангажимент засяга най-вече т.нар. „NATO Force Model" ("Модел на силите на НАТО"). Той регламентира кои части на Алианса относително бързо, например в рамките на десет дни, могат да бъдат прехвърлени на някой фронт. Следват оръжейните системи, които могат да бъдат осигурени за период до 6 месеца. Всички държави членки пък се ангажират с какво и в какъв срок могат да допринесат.
По-малко самолети, дронове и бойни кораби
Именно в това отношение са съкращенията, планирани от САЩ: те искат да намалят броя на по-старите самолети цистерни и изцяло да отнемат на НАТО модерните машини. Броят на бойните самолети също трябва да бъде намален, както и на дроновете, а европейските държави ще трябва сами да си осигурят нужното. Особено драстично изглежда това, което САЩ планират в сферата на военноморските сили на НАТО: американците вече няма да предоставят голям брой формирования от крайцери и разрушители.
В коментар на намеренията говорителят на германския министър на отбраната Борис Писториус, полковник Митко Мюлер, заяви: „Отдавна е ясно, че САЩ ще намалят ангажимента си към НАТО - това, че европейските държави трябва да правят повече в тази област, не е тайна вече от над три години." Говорителят обаче не може да назове конкретни числа, тъй като този дебат е вътрешен за НАТО.
"Решаващо е времето, с което разполагаме"
Експертът по отбраната на социалдемократите в Бундестага Кристоф Шмид също не пожела да коментира конкретни числа през ДВ. Но според него списъкът не бил тревожен, а по-важното е колко време САЩ отпускат на европейците за реакция.
„Не говорим само за възможните липси, които могат да се отворят, а за времевите рамки, в които това трябва да се случи. Ако ни предоставят повече от една, две или три години, или пък намалят капацитетите си в следващите пет години, ще ни улеснят много повече, отколкото ако всичко трябва да приключи за една година."
"Най-важната среща на НАТО в историята на организацията"
Няма съмнение, че въпросът за намаляването на американския ангажимент в НАТО ще бъде основна тема на срещата на върха на Алианса в Турция на седми юли. Както и времето, с което европейците ще разполагат. Американският външен министър Марко Рубио каза, че президентът Доналд Тръмп ще присъства лично на форума в Турция. А той щял да е „най-важният в историята на организацията".
След това Рубио каза едно изречение, което вече беше цитирано многократно: „Ние сме както преди член на НАТО, но НАТО има нужда от дълбоки промени". Според него има „определени въпроси, които трябва да бъдат изяснени и уредени". Очевидно той има предвид именно намаляването на американските военни в НАТО.
Автор: Йенс Турау
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Познах, нали??
18:15 06.06.2026
2 Радой Ралин 🔥☝️
Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
18:15 06.06.2026
3 Тръмп съм
18:16 06.06.2026
4 Пенка
18:19 06.06.2026
5 .....
18:20 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жица
До коментар #6 от "А НАТО помогна ли на бате":А защо трябваше да помага. Иран ли нападна САЩ? Или нато е нападателен съюз?
18:26 06.06.2026
8 Атина Палада
До коментар #6 от "А НАТО помогна ли на бате":НАТО ,това е САЩ и донякъде Турция ,останалите са пълнеж! Та,пълнежа с какво да помогне?
18:26 06.06.2026
9 604
18:29 06.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:36 06.06.2026
11 Изтеглят оръжията
18:40 06.06.2026
12 оня с коня
Коментиран от #13
18:42 06.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #12 от "оня с коня":Н@ивник!
Коментиран от #14
18:45 06.06.2026
14 Да се има предвид
До коментар #13 от "Атина Палада":Той не е наивник, продажник е.
Коментиран от #15
18:57 06.06.2026
15 Атина Палада
До коментар #14 от "Да се има предвид":Едно от двете е :))
19:10 06.06.2026
16 Дойчо
19:17 06.06.2026
17 Ами
Вече ти е трудно да я носиш, а ти свиди да я изхвърлиш :)
Коментиран от #19
19:23 06.06.2026
18 Сатана Z
19:24 06.06.2026
19 Атина Палада
До коментар #17 от "Ами":Ами,свидно им е :) Нямат нужда от Европа!
Европа няма никакви ресурси ..За какво им е ? Вероюто на американците е : по добре да се здрависваш с богат,отколкото да се прегръщаш с бедняк..:)
Коментиран от #22
19:27 06.06.2026
20 Хегемона...
19:35 06.06.2026
21 Републиканец
19:36 06.06.2026
22 Ами
До коментар #19 от "Атина Палада":Да вярно е. Но основната причина е, че в САЩ най-накрая
осъзнаха, че Европа ги използва за постигане на свои цели.
19:42 06.06.2026
23 евгений
20:18 06.06.2026