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Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

6 Юни, 2026 18:12 1 734 23

  • нато-
  • сащ-
  • оръжия-
  • доналд тръмп

САЩ намаляват ангажимента си в НАТО. Има ли основания за тревога?

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Определено става дума за списък, който неизбежно ще породи загриженост у европейските членки на НАТО. По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение. Той съдържа детайлни сведения за това какви военни капацитети на американците под управлението на президента Доналд Тръмп в бъдеще няма повече да бъдат на разположение на НАТО. От документа става още ясно, че американците искат да приложат редукциите „максимално бързо".

Намаляването на американския ангажимент засяга най-вече т.нар. „NATO Force Model" ("Модел на силите на НАТО"). Той регламентира кои части на Алианса относително бързо, например в рамките на десет дни, могат да бъдат прехвърлени на някой фронт. Следват оръжейните системи, които могат да бъдат осигурени за период до 6 месеца. Всички държави членки пък се ангажират с какво и в какъв срок могат да допринесат.

По-малко самолети, дронове и бойни кораби

Именно в това отношение са съкращенията, планирани от САЩ: те искат да намалят броя на по-старите самолети цистерни и изцяло да отнемат на НАТО модерните машини. Броят на бойните самолети също трябва да бъде намален, както и на дроновете, а европейските държави ще трябва сами да си осигурят нужното. Особено драстично изглежда това, което САЩ планират в сферата на военноморските сили на НАТО: американците вече няма да предоставят голям брой формирования от крайцери и разрушители.

В коментар на намеренията говорителят на германския министър на отбраната Борис Писториус, полковник Митко Мюлер, заяви: „Отдавна е ясно, че САЩ ще намалят ангажимента си към НАТО - това, че европейските държави трябва да правят повече в тази област, не е тайна вече от над три години." Говорителят обаче не може да назове конкретни числа, тъй като този дебат е вътрешен за НАТО.

"Решаващо е времето, с което разполагаме"

Експертът по отбраната на социалдемократите в Бундестага Кристоф Шмид също не пожела да коментира конкретни числа през ДВ. Но според него списъкът не бил тревожен, а по-важното е колко време САЩ отпускат на европейците за реакция.

„Не говорим само за възможните липси, които могат да се отворят, а за времевите рамки, в които това трябва да се случи. Ако ни предоставят повече от една, две или три години, или пък намалят капацитетите си в следващите пет години, ще ни улеснят много повече, отколкото ако всичко трябва да приключи за една година."

"Най-важната среща на НАТО в историята на организацията"

Няма съмнение, че въпросът за намаляването на американския ангажимент в НАТО ще бъде основна тема на срещата на върха на Алианса в Турция на седми юли. Както и времето, с което европейците ще разполагат. Американският външен министър Марко Рубио каза, че президентът Доналд Тръмп ще присъства лично на форума в Турция. А той щял да е „най-важният в историята на организацията".

След това Рубио каза едно изречение, което вече беше цитирано многократно: „Ние сме както преди член на НАТО, но НАТО има нужда от дълбоки промени". Според него има „определени въпроси, които трябва да бъдат изяснени и уредени". Очевидно той има предвид именно намаляването на американските военни в НАТО.

Автор: Йенс Турау


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    21 3 Отговор
    Не съм гледал кой е писал статията, но знам, че има ли въпрос в заглавието, значи статията е от дойчевеле.
    Познах, нали??

    18:15 06.06.2026

  • 2 Радой Ралин 🔥☝️

    3 8 Отговор
    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин


    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    18:15 06.06.2026

  • 3 Тръмп съм

    11 0 Отговор
    Защото Царя е гол!

    18:16 06.06.2026

  • 4 Пенка

    15 1 Отговор
    Абе,кво стана с наште ефки или ще ги посрещаме с чертежите😂😂

    18:19 06.06.2026

  • 5 .....

    7 0 Отговор
    Да се реформира НАТОто!

    18:20 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жица

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "А НАТО помогна ли на бате":

    А защо трябваше да помага. Иран ли нападна САЩ? Или нато е нападателен съюз?

    18:26 06.06.2026

  • 8 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "А НАТО помогна ли на бате":

    НАТО ,това е САЩ и донякъде Турция ,останалите са пълнеж! Та,пълнежа с какво да помогне?

    18:26 06.06.2026

  • 9 604

    12 0 Отговор
    дойчиту съ фанали диаурия, хахахахахххахах ем тъй ем инък.....

    18:29 06.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 2 Отговор
    Америка се изтегля от руската зона на влияние, според искания так на Русия от декември 2021

    18:36 06.06.2026

  • 11 Изтеглят оръжията

    16 1 Отговор
    За да ги пратят на Израел срещу Иран. Иран им наду шушоните, и сега се чудят как да излязат от ситуацията. За Русия не знам, ама на САЩ им свършиха и ракети, и снаряди и всичко. И сега обират от всички " съюзници" каквото е останало, защото каквото им наредят Ираел, това става. Колонията е длъжна да изпълнява нарежданията на господаря.

    18:40 06.06.2026

  • 12 оня с коня

    3 12 Отговор
    Като Емропеец ПО РОЖДЕНИЕ напълно одобрявам Действията на САЩ спрямо НАТО- КОЛКО ПЪТИ Тръмп апелира Европийските Натовски държави да отделят Завишен процент от Брутния си Вътр. Продукт за въоръжаване,а не да чакат САЩ да се харчи за да ги пази?Глас в пустиня!...На това отгоре и дължави като испания примерно Отказват Небе и летища за прелитащи към Иран самолети?!А да е пратила Европа поне 1 Самолет,Кораб или дори ...войник в Ормуз за да подкрепи Тръмп който на практика се бори там за защита именно на Европейското Горивоснабдяване?

    Коментиран от #13

    18:42 06.06.2026

  • 13 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Н@ивник!

    Коментиран от #14

    18:45 06.06.2026

  • 14 Да се има предвид

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Той не е наивник, продажник е.

    Коментиран от #15

    18:57 06.06.2026

  • 15 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да се има предвид":

    Едно от двете е :))

    19:10 06.06.2026

  • 16 Дойчо

    7 1 Отговор
    се кахъри, че САЩ нямало повече да го "пази", каквото и да означава това. Ни всъщност мъката е, че САЩ няма да вече да уйдисват на акъла на ойро кукувиците да дразнят и да предизвикват руснаците. Доверието е загубено безвъзвратно. Някакви незнайни балтийски пръчки могат всеки момент да вкарат САЩ в беля, а няма как да ги контролират през цялото време.

    19:17 06.06.2026

  • 17 Ами

    9 0 Отговор
    За САЩ Европа е като стар куфар без дръжка.
    Вече ти е трудно да я носиш, а ти свиди да я изхвърлиш :)

    Коментиран от #19

    19:23 06.06.2026

  • 18 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Защото САЩ ще воюва против НАТО в Европа

    19:24 06.06.2026

  • 19 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Ами,свидно им е :) Нямат нужда от Европа!
    Европа няма никакви ресурси ..За какво им е ? Вероюто на американците е : по добре да се здрависваш с богат,отколкото да се прегръщаш с бедняк..:)

    Коментиран от #22

    19:27 06.06.2026

  • 20 Хегемона...

    6 1 Отговор
    се строява за последен път, НАТО-то се уволнява, зайците реват...

    19:35 06.06.2026

  • 21 Републиканец

    1 1 Отговор
    Пет процента от БВП е прекалено малко. Десятък, щом розовите понита искат САЩ да ги пази.

    19:36 06.06.2026

  • 22 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Да вярно е. Но основната причина е, че в САЩ най-накрая
    осъзнаха, че Европа ги използва за постигане на свои цели.

    19:42 06.06.2026

  • 23 евгений

    2 0 Отговор
    Проблемът на Евро..гейовете ,че повече от 80 години не отделяха почти нищо за военните си разходи --по добре да си колония но да имаш висок жизнен стандарт. Така свикнаха нека Американците да се ангажират за тяхната Безопасност те ще продължават да влагат милиарди в икономиката си но и не за военни разходи. Но Англосаксонците искат повече от колониите си -- ние ви гарантираме Безопасността ви - въпреки ,че няма такава заплаха -- но това си има стойност ще увеличите военните си разходи до 5% но и това не е достатъчно ,че ще бъдат принудени да купуват Американско въоръжение - когато военната индустрия на Америка ще заработи милиарди . Вие финансирайте и поддържайте войната в Украйна ние трябва да се заемем с Китай която не само сега но и в бъдеще ще е проблем за нас --трябва да търсим начин как да я унищожим ..? За сега проблема с Русия е решен като я ангажирахме да воюва с Украйна -- нека да се самоубиват което за нас е без значение kолко кръв ще се пролее и колко хиляди или милиони ще бъдат убити . Те Украинците се сражават и умират за нашите интереси къде го има това ? --да се избиват взаимно и то за нашите интереси като по тоя начин отслабваме противника си и то Русия .

    20:18 06.06.2026

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