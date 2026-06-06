Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Определено става дума за списък, който неизбежно ще породи загриженост у европейските членки на НАТО. По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение. Той съдържа детайлни сведения за това какви военни капацитети на американците под управлението на президента Доналд Тръмп в бъдеще няма повече да бъдат на разположение на НАТО. От документа става още ясно, че американците искат да приложат редукциите „максимално бързо".

Намаляването на американския ангажимент засяга най-вече т.нар. „NATO Force Model" ("Модел на силите на НАТО"). Той регламентира кои части на Алианса относително бързо, например в рамките на десет дни, могат да бъдат прехвърлени на някой фронт. Следват оръжейните системи, които могат да бъдат осигурени за период до 6 месеца. Всички държави членки пък се ангажират с какво и в какъв срок могат да допринесат.

По-малко самолети, дронове и бойни кораби

Именно в това отношение са съкращенията, планирани от САЩ: те искат да намалят броя на по-старите самолети цистерни и изцяло да отнемат на НАТО модерните машини. Броят на бойните самолети също трябва да бъде намален, както и на дроновете, а европейските държави ще трябва сами да си осигурят нужното. Особено драстично изглежда това, което САЩ планират в сферата на военноморските сили на НАТО: американците вече няма да предоставят голям брой формирования от крайцери и разрушители.

В коментар на намеренията говорителят на германския министър на отбраната Борис Писториус, полковник Митко Мюлер, заяви: „Отдавна е ясно, че САЩ ще намалят ангажимента си към НАТО - това, че европейските държави трябва да правят повече в тази област, не е тайна вече от над три години." Говорителят обаче не може да назове конкретни числа, тъй като този дебат е вътрешен за НАТО.

"Решаващо е времето, с което разполагаме"

Експертът по отбраната на социалдемократите в Бундестага Кристоф Шмид също не пожела да коментира конкретни числа през ДВ. Но според него списъкът не бил тревожен, а по-важното е колко време САЩ отпускат на европейците за реакция.

„Не говорим само за възможните липси, които могат да се отворят, а за времевите рамки, в които това трябва да се случи. Ако ни предоставят повече от една, две или три години, или пък намалят капацитетите си в следващите пет години, ще ни улеснят много повече, отколкото ако всичко трябва да приключи за една година."

"Най-важната среща на НАТО в историята на организацията"

Няма съмнение, че въпросът за намаляването на американския ангажимент в НАТО ще бъде основна тема на срещата на върха на Алианса в Турция на седми юли. Както и времето, с което европейците ще разполагат. Американският външен министър Марко Рубио каза, че президентът Доналд Тръмп ще присъства лично на форума в Турция. А той щял да е „най-важният в историята на организацията".

След това Рубио каза едно изречение, което вече беше цитирано многократно: „Ние сме както преди член на НАТО, но НАТО има нужда от дълбоки промени". Според него има „определени въпроси, които трябва да бъдат изяснени и уредени". Очевидно той има предвид именно намаляването на американските военни в НАТО.

Автор: Йенс Турау