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Флагманът на британския кралски флот отново се повреди

Флагманът на британския кралски флот отново се повреди

6 Юни, 2026 19:05 1 133 14

  • принцът на уелс-
  • великобритания-
  • самолетоносач-
  • кораб

Източници от министерството на отбраната описаха проблема като "незначителен технически проблем"

Флагманът на британския кралски флот отново се повреди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолетоносачът "Принцът на Уелс", който се сблъска с дълъг списък от проблеми още от първото си плаване през 2021 г., бе принуден да излезе на док в Норвегия за ремонт, съобщи вестник "Телеграф", цитиран от БТА.

Източници от министерството на отбраната описаха проблема като "незначителен технически проблем", макар че високопоставен представител на военноморските сили заяви пред "Дейли Мейл", че това е било „разрушително за морала“.

Началникът на въоръжените сили призова правителството "да харчи повече за отбрана и да го прави по-бързо", добавяйки, че Великобритания е изправена пред "най-опасните времена", които той е познавал.

"Принцът на Уелс" е акостирал в Ставангер, югозападна Норвегия, където е бил идентифициран проблемът.

Корабът се намира в региона като част от разгръщането на ударната група на самолетоносача в Северния Атлантик и Арктика. Учението на НАТО беше описано като "мощна демонстрация на сила" за възпиране на руската агресия и защита на жизненоважната подводна инфраструктура.

Британското министерство на отбраната отказа да посочи какъв е проблемът, но говорител заяви пред "Телеграф", че "очакват корабът да отплава в следващите дни".

"Дейли Мейл" съобщи, че се предполага, че механичният проблем е свързан с вала на витлото, което е често срещан проблем както за "Принцът на Уелс", така и за самолетоносача "Кралица Елизабет".

Бойният кораб с водоизместимост 65 000 тона претърпя повреда край южното крайбрежие на Англия през 2022 г. след увреждане на вала на витлото, а през следващата година отново бяха установени други проблеми с витлото, припомня "Телеграф".

"Телеграф" припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обиждал и двата самолетоносача, определяйки ги като "стари и разпадащи се" и наричайки ги "играчки".


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдее...

    21 1 Отговор
    И тия се пос Р аа...

    19:08 06.06.2026

  • 2 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Няма проблеми, ще го оправят.God Save the King!

    Коментиран от #10

    19:09 06.06.2026

  • 3 копейка с чалма

    4 20 Отговор
    Нашия Кузнецов сега му
    подгряваме парния котел
    след 2-3 години е готов.

    Коментиран от #12

    19:16 06.06.2026

  • 4 Дзак

    10 0 Отговор
    Често си губят витлото!

    19:24 06.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 западналите

    9 0 Отговор
    изтекоха в канала!

    19:30 06.06.2026

  • 7 И тия

    13 1 Отговор
    щели да се бият с Русия, хахаха

    19:32 06.06.2026

  • 8 Помак

    11 1 Отговор
    Ще се оправи тоз флагман в пеща на някоя стоманодобивна компания които ламтят кат лами за такъв скрап

    19:33 06.06.2026

  • 9 Клати Курти

    10 1 Отговор
    Кръвосмешаните англета още се опитват да се изживяват като световен фактор поради причината че Художникът от Австрия с малките мустачки ги пожали при Дюнкерк и не ги удави в Канала ,но за сметка на това картечниците на войските под командването на генерал Вазов при Дойран ги косиха като узрели житни снопи .Не ме разбирайте погрешно ,харесвам обикновенния англичанин и винаги в контакти с тях съм имал прекрасни отношения в годините и в пъти бих ги предпочел пред германците !Говорим за управляващият им ционистски елит .

    19:38 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рико Анаграмата

    5 0 Отговор
    Год Сейв Да Куийн !Знам ,че ще питате що е Да ,ами щото е по лесно за превод на български и нека не се разчува и си остане само между нас ,нашата малка тайна ,в Чикаго,Илъной ,употребяват Da вместо Тhe ,не че съм живял точно там ,но пък съм любознателен 👌 .

    19:47 06.06.2026

  • 12 Пиночет

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "копейка с чалма":

    Грешно си се описал ,явно си жълтопаветен небинарен козяк ПП с епилирано дпппее и избелен прррделлл 🎯! На първо четене ставаш за е....анее.

    19:53 06.06.2026

  • 13 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Натовския позор няма дъно 😂

    Коментиран от #14

    19:53 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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