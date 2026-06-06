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Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено, обяви Москва
  Тема: Украйна

Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено, обяви Москва

6 Юни, 2026 20:35 1 017 26

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Резервните генератори, които са осигурявали безопасността на централата в момента на прекъсването, са се справили със задачата си

Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено, обяви Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Назначеното от Москва ръководство на украинската Запорожка атомна електроцентрала съобщи днес, че е възстановило електропровода "Феросплавная-1", който снабдява централата с електроенергия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, която снощи остана напълно без ток поради прекъсване на електропреносната линия "Ферросплавна-1", е възстановено, а системите преминаха към нормален режим на работа", съобщи ръководството в канала на централата в мрежата "Макс", цитирано от ТАСС..

От централата отбелязаха, че резервните дизелови генератори, които са осигурявали безопасността на електроцентралата в момента на прекъсването, са се справили със задачата си и са приведени в режим на готовност.

Вчера беше обявено временно локално примирие, договорено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за извършването на ремонтни дейности по електропровода.

Веднага след обявяването му се появиха съобщения за инциденти в района на ремонтирания електропровод. Броени часове след тези съобщения "Росатом" обвини Украйна, че умишлено е нарушила примирието чрез атака с дрон, при която са били ранени най-малко трима души, отбелязва Ройтерс.

Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, с шест ядрени реактора – беше завзета от руските войски в първите седмици след нахлуването им в Украйна. Оттогава двете страни се обвиняват взаимно в бойни действия, които застрашават ядрената безопасност.

Понастоящем централата не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да се гарантира, че намиращото се на площадката ядрено гориво няма да прегрее. Най-новото примирие за извършване на ремонти по електропроводите е шестото договорено от края на миналата година досега, припомня Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИГОЖИН

    8 11 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ

    А ГДЕ БЕНЗИН?

    ОН СГОРЕЛ!

    РА РА РА

    Коментиран от #2

    20:39 06.06.2026

  • 2 Без име

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "ПРИГОЖИН":

    Не е сгорел. Имат си достатъчно. Но го пазят не за лични автомобили. Мирише на война.

    Коментиран от #22

    20:47 06.06.2026

  • 3 руската мечка

    8 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:48 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стенли

    11 5 Отговор
    Боже боже , нима забравихме Чернобил и ако тогава е било от грешка от ръководството и операторите , сега на зорлем искат да направят такова бедствие , отделен е въпросът , че тогавашната власт обрече хората на радиоактивно лъчение

    Коментиран от #20

    20:53 06.06.2026

  • 6 Хахахахаха

    13 8 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаци":

    Руснаците където хванат укрите и ги разбиват, смешната армийка на укрите с 500 млрд в оръжия е унижавана от руски доброволци, егати геноцида над армия, такова нещо никога не съм виждал, смятай щом наркомана се моли Европа да му връща укрите където избягаха, няма мъже вече в Украйна

    Коментиран от #11, #23

    20:53 06.06.2026

  • 7 Мишел

    9 17 Отговор
    Украйна пое въздушен контрол над част от пътя към Крим. Украински оператори на дронове от 3-ти полк на Силите за специални операции "Княз Святослав Хоробрий" унищожават руската военна техника и са прекъснали руската логистика по пътя Мелитопол-Чонхар. Руската армия в момента е сериозно затруднена да се снабдява с необходимото, включително с гориво.

    Коментиран от #9

    20:54 06.06.2026

  • 8 Примати

    6 17 Отговор
    Поради липса на дизел и всички възможни провизии руските части в херсонска област се намират в глуха отбрана. Става ясно , че магистралата от белгород до Крим изцяло е под контрола на украинските дронове които вече използват изкуствен интелект и не подлежат на радиоелектронна атака понеже не използват gps и радиовълни. Става ясно че в Крим от два дни няма градски транспорт а дори един човек да си я купил два купона за гориво не може да използва втория. И още много но най важното , е че проблемите се трупат и лавината вече помита обстоятелство след обстоятелство. Това наистина е края като дори може да се окаже че не е нужно да има още удари с дронове но съм сигурен че до вторник сутринта следващия удар ще е на лице. Дали пък няма да я финалния

    20:56 06.06.2026

  • 9 Хахахахаха

    13 9 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Поеха временно контрола, я кажи колко камиона от които дроновете на укрите атакуват Крим, днеска изгоряха, ще си признаеш ли в Днепропетровската област, ще ти помогна има обективни кадри в телеграма, ядосахте руснаците и сега ще си сърпате чорбите

    20:57 06.06.2026

  • 10 Мишел

    11 8 Отговор
    Лукашенко: Не искам да ставаме на кайма в Украйна! Така че не вярвайте на никого, който ви казва, че искаме война. Ние трябва да запазим страната си."

    20:57 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Убаво

    6 12 Отговор
    Украинците пак ще ги спрат.

    21:00 06.06.2026

  • 13 Артилерист

    12 9 Отговор
    Ако Русия извърши такава диверсия цялата западняшка коалиция на войната и присъдружните й уж международни организации ще надат вой до небесата, но сега най-цинично и нагло я обвиняват наравно с киевските терористи. Та централата се охранява и поддържа от руски персонал, кой разумен човек ще повярва, че тези хора сами атакуват подзащитния си обект? Що за идиотизъм е това? Но, ако се случи някаква сериозна авария, коалицията на войната непременно, единно и брутално ще обвини Русия, както в случая се правят на ударени и размиват вината на киевската хунта с уж взаимни обвинения между двете страни...

    21:01 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 така, така

    9 5 Отговор
    Не искат руснаците да стават като украинците......, обаче де.билите в 0срайна само така ще разберат какви всъщност ги вършат. Крайно време е руснаците да оставят без външно захранване другите АЕЦ в 0срайна. Нека след това целия свят се наслаждава какви ще ги вършат некадърниците.
    Знам, че това като идея не е никак добро, но някои разбират кад действат нещата, когато усетят напълно силата на старата поговорка за каквото почукало, такова се обадило

    21:05 06.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руснаци

    7 7 Отговор
    Нова заплаха: Русия пое контрола над логистиката между Суми и Харков.

    ▪️Това заяви съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов.
    ➖„Нова заплаха. Руските сили започнаха систематично да атакуват връзката между Харков и Суми близо до Богодухов, на около 20 километра от границата “, оплаква се Бескрестнов.

    Хахахахаха, тази игра се играе от двама и всички знаем как ще завърши, сополи и кръв от укрите на аванта

    Коментиран от #21

    21:07 06.06.2026

  • 19 Сандо

    8 7 Отговор
    Още тази нощ укронацистите ще я атакуват отново,а сутринта свободните и демократични западни медии ще обвинят Русия.Дано европейците да имаме късмет да не получим нов,многократно по-зловещ Чернобил.Макар че всеки плаща за греховете си.

    21:08 06.06.2026

  • 20 Където има замесен

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    руснак очаквайте авария, дефекти и некадърност.

    21:12 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОНЯ с ДРОНЯ

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Ударено е

    НПЗто В ТЮМЕН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА .

    ГОРИТ ТРАВА
    ПРОСТО ОТЛОМКИ.

    21:25 06.06.2026

  • 23 Антирашист 90

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    Не им е леко на украинците ,но защитават родината си ! Рашистите какво търсат в Украйна ?

    21:26 06.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПУТИНАЦИСТ

    3 6 Отговор
    Бензин със Купони

    Скоро И Хляб със КУПОНИ.

    БУНКЕРНИЯ КУЙЛЪО

    Обича КУПОНИТЕ.

    21:40 06.06.2026

  • 26 От руските форуми

    1 0 Отговор
    Още десет години и Донецка област определено ще бъде наша. А в Харков определено ще ни трябват по-малко от петдесет години. Основният форум в Санкт Петербург премина спокойно. Общо 150 дрона на НАТО са прелетели от балтийските държави, несъобразявайки се с розовите линии на Захарова.

    22:23 06.06.2026

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