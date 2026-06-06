Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено, обяви Москва

Назначеното от Москва ръководство на украинската Запорожка атомна електроцентрала съобщи днес, че е възстановило електропровода "Феросплавная-1", който снабдява централата с електроенергия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, която снощи остана напълно без ток поради прекъсване на електропреносната линия "Ферросплавна-1", е възстановено, а системите преминаха към нормален режим на работа", съобщи ръководството в канала на централата в мрежата "Макс", цитирано от ТАСС..
От централата отбелязаха, че резервните дизелови генератори, които са осигурявали безопасността на електроцентралата в момента на прекъсването, са се справили със задачата си и са приведени в режим на готовност.
Вчера беше обявено временно локално примирие, договорено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за извършването на ремонтни дейности по електропровода.
Веднага след обявяването му се появиха съобщения за инциденти в района на ремонтирания електропровод. Броени часове след тези съобщения "Росатом" обвини Украйна, че умишлено е нарушила примирието чрез атака с дрон, при която са били ранени най-малко трима души, отбелязва Ройтерс.
Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, с шест ядрени реактора – беше завзета от руските войски в първите седмици след нахлуването им в Украйна. Оттогава двете страни се обвиняват взаимно в бойни действия, които застрашават ядрената безопасност.
Понастоящем централата не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да се гарантира, че намиращото се на площадката ядрено гориво няма да прегрее. Най-новото примирие за извършване на ремонти по електропроводите е шестото договорено от края на миналата година досега, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРИГОЖИН
А ГДЕ БЕНЗИН?
ОН СГОРЕЛ!
РА РА РА
Коментиран от #2
20:39 06.06.2026
2 Без име
До коментар #1 от "ПРИГОЖИН":Не е сгорел. Имат си достатъчно. Но го пазят не за лични автомобили. Мирише на война.
Коментиран от #22
20:47 06.06.2026
3 руската мечка
20:48 06.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стенли
Коментиран от #20
20:53 06.06.2026
6 Хахахахаха
До коментар #4 от "Руснаци":Руснаците където хванат укрите и ги разбиват, смешната армийка на укрите с 500 млрд в оръжия е унижавана от руски доброволци, егати геноцида над армия, такова нещо никога не съм виждал, смятай щом наркомана се моли Европа да му връща укрите където избягаха, няма мъже вече в Украйна
Коментиран от #11, #23
20:53 06.06.2026
7 Мишел
Коментиран от #9
20:54 06.06.2026
8 Примати
20:56 06.06.2026
9 Хахахахаха
До коментар #7 от "Мишел":Поеха временно контрола, я кажи колко камиона от които дроновете на укрите атакуват Крим, днеска изгоряха, ще си признаеш ли в Днепропетровската област, ще ти помогна има обективни кадри в телеграма, ядосахте руснаците и сега ще си сърпате чорбите
20:57 06.06.2026
10 Мишел
20:57 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Убаво
21:00 06.06.2026
13 Артилерист
21:01 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 така, така
Знам, че това като идея не е никак добро, но някои разбират кад действат нещата, когато усетят напълно силата на старата поговорка за каквото почукало, такова се обадило
21:05 06.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руснаци
▪️Това заяви съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов.
➖„Нова заплаха. Руските сили започнаха систематично да атакуват връзката между Харков и Суми близо до Богодухов, на около 20 километра от границата “, оплаква се Бескрестнов.
Хахахахаха, тази игра се играе от двама и всички знаем как ще завърши, сополи и кръв от укрите на аванта
Коментиран от #21
21:07 06.06.2026
19 Сандо
21:08 06.06.2026
20 Където има замесен
До коментар #5 от "Стенли":руснак очаквайте авария, дефекти и некадърност.
21:12 06.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ОНЯ с ДРОНЯ
До коментар #2 от "Без име":Ударено е
НПЗто В ТЮМЕН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА .
ГОРИТ ТРАВА
ПРОСТО ОТЛОМКИ.
21:25 06.06.2026
23 Антирашист 90
До коментар #6 от "Хахахахаха":Не им е леко на украинците ,но защитават родината си ! Рашистите какво търсат в Украйна ?
21:26 06.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПУТИНАЦИСТ
Скоро И Хляб със КУПОНИ.
БУНКЕРНИЯ КУЙЛЪО
Обича КУПОНИТЕ.
21:40 06.06.2026
26 От руските форуми
22:23 06.06.2026