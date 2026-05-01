Германия отказа виза на руски свещеник

1 Май, 2026 11:00 1 069 55

Представлявал "враждебна организация"

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Архимандрит Симеон Томачински, доцент в Московската духовна академия, съобщи, че германските власти са му отказали виза за участие в религиозен форум в Кьолн, защото той представлява „враждебна организация“ – Руската православна църква.

„Беше ми отказана германска шенгенска виза със следното обяснение: „Една или повече държави членки Ви смятат за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“. Когато поисках обяснение от консулски служител, ми казаха, че принадлежа към враждебна организация“, написа отец Симеон в своя Telegram канал.

„На въпроса ми: „Враждебна организация ли е Руската православна църква?“, отговорът беше утвърдителен“, отбеляза той.

Отец Симеон обясни, че е бил официално поканен от представители на Руската православна църква в чужбина на Конгреса на православната младеж в Германия, който ще се проведе в Кьолн от 3 до 7 юни. Конгресът, добави Симеон, „се провежда от много години и винаги са участвали свещеници от Русия“.

Според него документите – официални покани с подписи на немски език от духовници, които са германски граждани – „са били представени в германското консулство, заедно със закупени билети и друга необходима информация“.

„Трудно ми е да отдам отказа за виза за участие в чисто религиозни събития на някаква моя заслуга. Въпреки че със сигурност е вид признание. Но по-скоро прилича на открита дискриминация срещу Руската православна църква. Преследването на Църквата разшири границите ѝ, от Украйна до целия Европейски съюз“, заключи свещеникът.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политиката

    41 17 Отговор
    не трябва да се бърка в църковните дела и спорта.
    Повтарят делата на Хитлер и резултата ще е същия. Историята има навика да се повтаря

    Коментиран от #12, #21, #43, #44

    11:03 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 доктор

    19 35 Отговор
    Руснацте не са християни.

    Коментиран от #52

    11:04 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гресирана ватенка

    14 31 Отговор
    Що не да го намазали с грес и перушина 😁

    11:06 01.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    30 13 Отговор
    Соломон Паси си го каза " Май ната му на православието" Като трън в очите на западния свят е.

    11:07 01.05.2026

  • 10 Българин

    21 32 Отговор
    Руснацте вън от Европа!

    11:07 01.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин Костя

    21 26 Отговор

    До коментар #1 от "Политиката":

    Тц.
    Отказали са му виза, щото е с пагони под расото!

    Коментиран от #16, #54

    11:08 01.05.2026

  • 13 Няма край руското унижение

    16 25 Отговор
    Няма.

    11:09 01.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 !!!?

    19 24 Отговор
    Да се оплаче на арменския поп...!!!?

    Коментиран от #27

    11:09 01.05.2026

  • 16 Не богохулствай

    27 12 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкин Костя":

    БОГ е за всички.

    Коментиран от #32

    11:10 01.05.2026

  • 17 И ние

    13 21 Отговор
    какво да правим сега , че се е зажалвал и забил камбаните ?

    11:10 01.05.2026

  • 18 Елена

    13 13 Отговор
    В Германия са католици и протестанти. Има цели райони с католици и цели райони с протестанти. Много малко православни църкви има до колкото знам. Но в няколко града, в които съм била не съм видяла православна църква. Колкото до виза за руски граждани? В момента в Германия трудно дават виза на руснаци. Докато не свърши войната ще е така.

    Коментиран от #53

    11:10 01.05.2026

  • 19 Наблюдател

    21 13 Отговор
    Центаджии, лакеи, блюдолизци, либерални неопрделили се, натегачи, нищо друго не можещи, скоупени, забелязвам усилено си изкарват жалките 30 сребърника.

    11:11 01.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 21 Отговор

    До коментар #11 от "1102":

    1 май-ден на труда/всяка копейка след МОЯ се н@ ра

    11:11 01.05.2026

  • 21 Абсолютно.

    16 22 Отговор

    До коментар #1 от "Политиката":

    Точно затова Русия е изначално сбъркана държава. Там църквата е изцяло подчинена на кремълската идеология и превърната пропаганден инструмент за целите на диктатурата.

    11:12 01.05.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    13 18 Отговор
    Правилно! В Руската църква свещеници няма от 1917 година. А Гундяев и гундяевчетата да си седят при Путин!

    11:13 01.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смях в залата

    13 18 Отговор
    Кремълски кръстоносци: Лавров пак тръби, че Русия защитава православието в Украйна. Руската православна църква се застъпва за кодифициране на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не трябва да съществува. Русия отдавна преследва на държавна основа религиозни малцинства, включително православни, в окупираната от армията ѝ част на Украйна. Руската църква се опитва да оправдае огромния брой загинали руски войници на фронта и да подпомага мобилизирането на още руски потенциални жертви. Руските войници, които загинат във войната срещу Украйна, ще бъдат очистени от всички свои грехове, заяви руският патриарх Кирил.

    😁

    11:14 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РЕАЛИСТ

    19 12 Отговор

    До коментар #11 от "1102":

    Не му обръщай внимание . Работел е в СССР навремето. Купил си после Лада с рубли, а сега злобее срещу Русия. Нещо са го обидили руснаците там, та е такъв русофоб.

    11:15 01.05.2026

  • 27 Арменският поп

    8 17 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Ида ми се оплаче- местя.

    11:15 01.05.2026

  • 28 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ

    18 11 Отговор
    НА ЦИ ЗМА Е ЖИВ.......!

    11:15 01.05.2026

  • 29 nopнослафните

    10 18 Отговор
    да си седят в резервацията

    11:16 01.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тц...

    17 18 Отговор

    До коментар #16 от "Не богохулствай":

    Руснацте са безбожници след 1917."Релихията е опиум за народа"

    11:18 01.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 факуса

    16 12 Отговор
    трябва с танкове да се ходи при дойчовците,и никаква свобода после,само арбайт да се чувстват свободни

    11:18 01.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сърдит чичка

    11 16 Отговор
    Gut gemacht пичове, никой руснак няма място в цивилизования свят, най-малкото тия чекисти в расо.

    11:21 01.05.2026

  • 40 Смях в залата

    9 15 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😂

    11:22 01.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сърдит чичка

    8 18 Отговор
    Deutschland über alles, германците трябваше да разбият червените бълхи през 44-та, голямата им грешка беше да нарочат и избиват евреите, но като изключим това щяха да направят голяма услуга на човечеството!

    Коментиран от #47, #48

    11:28 01.05.2026

  • 43 По точно

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Политиката":

    Руснаци не трябва да бъдат допускани в никоя държава от ЕС. Нали ги обявиха за вражески държави.

    11:37 01.05.2026

  • 44 Логично

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Политиката":

    Наследниците на протестанта Мартин Лутер се борят против Светата Божия Църква. Дано Бог да ги вразуми!

    11:55 01.05.2026

  • 45 ХА ХА ХА

    2 9 Отговор
    КОЙ ВИ КАРАШЕ ДА ГИ ОБЕДИНЯВАТЕ? ВОДКАТА? А сега ФАШИЗМА СИ ИДВАл.

    12:03 01.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Обладан чичка

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сърдит чичка":

    Какво ще бият тия мърлячи и лапачи на вурстове тия полевки!
    Вече няма спасение за тях войните на Аллах са на терен и ще се разправят с пърдяшия Ханс

    12:06 01.05.2026

  • 48 Грешката след ВСВ

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сърдит чичка":

    Е че в Германия се садят картофи-твърде малко картофи!

    12:18 01.05.2026

  • 49 Браво!

    4 9 Отговор
    А тук целуваха ръка на злодея кагебейски Гундяев.
    Пфу!!!

    12:20 01.05.2026

  • 50 Шубето

    7 2 Отговор
    Е голям страх.

    12:20 01.05.2026

  • 51 Лондон

    3 10 Отговор
    Стой се попе в руския ке...неф

    12:20 01.05.2026

  • 52 На запад от Сърбия всичко

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Е Поклонници на мамона .

    12:20 01.05.2026

  • 53 Здравей

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Елена":

    И много джамии. Забравила си да напишеш. Джамиите са повече от църквите в Западна европа

    12:24 01.05.2026

  • 54 А вселенският фанариот какъв Е?

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкин Костя":

    И що диреше в ,, Алексансър Невски" и що пееше на гръцки

    12:26 01.05.2026

  • 55 Всички знаят

    2 4 Отговор
    Служителите на църквата в Русия са от КГБ

    12:27 01.05.2026

