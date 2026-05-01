Германия отказа виза на руски свещеник

Архимандрит Симеон Томачински, доцент в Московската духовна академия, съобщи, че германските власти са му отказали виза за участие в религиозен форум в Кьолн, защото той представлява „враждебна организация“ – Руската православна църква.

„Беше ми отказана германска шенгенска виза със следното обяснение: „Една или повече държави членки Ви смятат за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“. Когато поисках обяснение от консулски служител, ми казаха, че принадлежа към враждебна организация“, написа отец Симеон в своя Telegram канал.

„На въпроса ми: „Враждебна организация ли е Руската православна църква?“, отговорът беше утвърдителен“, отбеляза той.

Отец Симеон обясни, че е бил официално поканен от представители на Руската православна църква в чужбина на Конгреса на православната младеж в Германия, който ще се проведе в Кьолн от 3 до 7 юни. Конгресът, добави Симеон, „се провежда от много години и винаги са участвали свещеници от Русия“.

Според него документите – официални покани с подписи на немски език от духовници, които са германски граждани – „са били представени в германското консулство, заедно със закупени билети и друга необходима информация“.

„Трудно ми е да отдам отказа за виза за участие в чисто религиозни събития на някаква моя заслуга. Въпреки че със сигурност е вид признание. Но по-скоро прилича на открита дискриминация срещу Руската православна църква. Преследването на Църквата разшири границите ѝ, от Украйна до целия Европейски съюз“, заключи свещеникът.