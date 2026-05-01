Германия отказа виза на руски свещеник

Архимандрит Симеон Томачински, доцент в Московската духовна академия, съобщи, че германските власти са му отказали виза за участие в религиозен форум в Кьолн, защото той представлява „враждебна организация“ – Руската православна църква.
„Беше ми отказана германска шенгенска виза със следното обяснение: „Една или повече държави членки Ви смятат за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“. Когато поисках обяснение от консулски служител, ми казаха, че принадлежа към враждебна организация“, написа отец Симеон в своя Telegram канал.
„На въпроса ми: „Враждебна организация ли е Руската православна църква?“, отговорът беше утвърдителен“, отбеляза той.
Отец Симеон обясни, че е бил официално поканен от представители на Руската православна църква в чужбина на Конгреса на православната младеж в Германия, който ще се проведе в Кьолн от 3 до 7 юни. Конгресът, добави Симеон, „се провежда от много години и винаги са участвали свещеници от Русия“.
Според него документите – официални покани с подписи на немски език от духовници, които са германски граждани – „са били представени в германското консулство, заедно със закупени билети и друга необходима информация“.
„Трудно ми е да отдам отказа за виза за участие в чисто религиозни събития на някаква моя заслуга. Въпреки че със сигурност е вид признание. Но по-скоро прилича на открита дискриминация срещу Руската православна църква. Преследването на Църквата разшири границите ѝ, от Украйна до целия Европейски съюз“, заключи свещеникът.
1 Политиката
Повтарят делата на Хитлер и резултата ще е същия. Историята има навика да се повтаря
11:03 01.05.2026
6 доктор
11:04 01.05.2026
8 Гресирана ватенка
11:06 01.05.2026
9 РЕАЛИСТ
11:07 01.05.2026
10 Българин
11:07 01.05.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Политиката":Тц.
Отказали са му виза, щото е с пагони под расото!
11:08 01.05.2026
13 Няма край руското унижение
11:09 01.05.2026
15 !!!?
11:09 01.05.2026
16 Не богохулствай
До коментар #12 от "Копейкин Костя":БОГ е за всички.
11:10 01.05.2026
17 И ние
11:10 01.05.2026
18 Елена
11:10 01.05.2026
19 Наблюдател
11:11 01.05.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "1102":1 май-ден на труда/всяка копейка след МОЯ се н@ ра
11:11 01.05.2026
21 Абсолютно.
До коментар #1 от "Политиката":Точно затова Русия е изначално сбъркана държава. Там църквата е изцяло подчинена на кремълската идеология и превърната пропаганден инструмент за целите на диктатурата.
11:12 01.05.2026
22 Ъхъ!!!
11:13 01.05.2026
24 Смях в залата
😁
11:14 01.05.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "1102":Не му обръщай внимание . Работел е в СССР навремето. Купил си после Лада с рубли, а сега злобее срещу Русия. Нещо са го обидили руснаците там, та е такъв русофоб.
11:15 01.05.2026
27 Арменският поп
До коментар #15 от "!!!?":Ида ми се оплаче- местя.
11:15 01.05.2026
28 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ
11:15 01.05.2026
29 nopнослафните
11:16 01.05.2026
32 Тц...
До коментар #16 от "Не богохулствай":Руснацте са безбожници след 1917."Релихията е опиум за народа"
11:18 01.05.2026
35 факуса
11:18 01.05.2026
39 Сърдит чичка
11:21 01.05.2026
40 Смях в залата
😂
11:22 01.05.2026
42 Сърдит чичка
11:28 01.05.2026
43 По точно
До коментар #1 от "Политиката":Руснаци не трябва да бъдат допускани в никоя държава от ЕС. Нали ги обявиха за вражески държави.
11:37 01.05.2026
44 Логично
До коментар #1 от "Политиката":Наследниците на протестанта Мартин Лутер се борят против Светата Божия Църква. Дано Бог да ги вразуми!
11:55 01.05.2026
45 ХА ХА ХА
12:03 01.05.2026
47 Обладан чичка
До коментар #42 от "Сърдит чичка":Какво ще бият тия мърлячи и лапачи на вурстове тия полевки!
Вече няма спасение за тях войните на Аллах са на терен и ще се разправят с пърдяшия Ханс
12:06 01.05.2026
48 Грешката след ВСВ
До коментар #42 от "Сърдит чичка":Е че в Германия се садят картофи-твърде малко картофи!
12:18 01.05.2026
49 Браво!
Пфу!!!
12:20 01.05.2026
50 Шубето
12:20 01.05.2026
51 Лондон
12:20 01.05.2026
52 На запад от Сърбия всичко
До коментар #6 от "доктор":Е Поклонници на мамона .
12:20 01.05.2026
53 Здравей
До коментар #18 от "Елена":И много джамии. Забравила си да напишеш. Джамиите са повече от църквите в Западна европа
12:24 01.05.2026
54 А вселенският фанариот какъв Е?
До коментар #12 от "Копейкин Костя":И що диреше в ,, Алексансър Невски" и що пееше на гръцки
12:26 01.05.2026
55 Всички знаят
12:27 01.05.2026