"Израел даде усъвършенстван лазер на ОАЕ за защита от ирански ракети$

Израел е прехвърлил високотехнологични оръжейни системи, включително усъвършенстван лазер, на Обединените арабски емирства (ОАЕ), за защита от ирански ракети и дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.
Според тях, става дума за лека система за наблюдение, наречена Spectro, която може да открива приближаващи дронове на разстояние до 20 километра.
Според друг източник, запознат с разполагането, Израел е изпратил и версия на лазерната система за противовъздушна отбрана Iron Beam на ОАЕ.
Лазерът, за който се твърди, че изпарява ракети с малък обсег и дронове, е бил разположен за първи път от Израел по-рано тази година за защита от снаряди на Хизбула, летящи от Ливан.
САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари. Иран предприема ответни удари по израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток.
11:52 01.05.2026
2 Аоо!
11:52 01.05.2026
3 Ъъъъ
Те с него ли се защитаваха срещу иранските ракети? Щото, ако е с него..... 🤣
11:53 01.05.2026
4 Kaлпазанин
11:58 01.05.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Ъъъъ":не , с него убиха 1-2 аятолаха АЛАХА МАЛАХА
11:59 01.05.2026
6 койдазнай
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Дори и тогава ще е с20% по-евтин, от колкото преди 20 години. Ако се смята инфлацията, нормалната цена на петрола е около 4-500 долара! А това сега е някаква манипулация на нормалните пазарни цени!
12:01 01.05.2026
7 1102
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Там по добричко да не срещнех някой пехливанин пратен от аятолаха, че хем ще те бори, хем ще те.....
12:02 01.05.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "1102":пак си пращай ,,пехливани,,-адреса го знаете..е не убиха ли 1-2 аятолаха алаха малаха?
12:06 01.05.2026
18 дядо поп
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Убиха един два аятолаха и на теб сега няма кой да ти го намаха!
12:31 01.05.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "дядо поп":ми за последно нали в @стата ти го размаха? преди да му фръкнат чехлите?
12:37 01.05.2026