"Израел даде усъвършенстван лазер на ОАЕ за защита от ирански ракети$

Израел е прехвърлил високотехнологични оръжейни системи, включително усъвършенстван лазер, на Обединените арабски емирства (ОАЕ), за защита от ирански ракети и дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, става дума за лека система за наблюдение, наречена Spectro, която може да открива приближаващи дронове на разстояние до 20 километра.

Според друг източник, запознат с разполагането, Израел е изпратил и версия на лазерната система за противовъздушна отбрана Iron Beam на ОАЕ.

Лазерът, за който се твърди, че изпарява ракети с малък обсег и дронове, е бил разположен за първи път от Израел по-рано тази година за защита от снаряди на Хизбула, летящи от Ливан.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари. Иран предприема ответни удари по израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток.