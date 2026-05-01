Израел даде усъвършенстван лазер на ОАЕ за защита от ирански ракети

1 Май, 2026 11:51 891 19

Касае се за лека система за наблюдение Spectro

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Израел е прехвърлил високотехнологични оръжейни системи, включително усъвършенстван лазер, на Обединените арабски емирства (ОАЕ), за защита от ирански ракети и дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, става дума за лека система за наблюдение, наречена Spectro, която може да открива приближаващи дронове на разстояние до 20 километра.

Според друг източник, запознат с разполагането, Израел е изпратил и версия на лазерната система за противовъздушна отбрана Iron Beam на ОАЕ.

Лазерът, за който се твърди, че изпарява ракети с малък обсег и дронове, е бил разположен за първи път от Израел по-рано тази година за защита от снаряди на Хизбула, летящи от Ливан.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари. Иран предприема ответни удари по израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток.


  • 1 1102

    10 2 Отговор
    Да им светка в очите!

    11:52 01.05.2026

  • 2 Аоо!

    16 5 Отговор
    Този лазер да беше отървал израелците...

    11:52 01.05.2026

  • 3 Ъъъъ

    16 6 Отговор
    "Израел даде усъвършенстван лазер на ОАЕ за защита от ирански ракети$

    Те с него ли се защитаваха срещу иранските ракети? Щото, ако е с него..... 🤣

    Коментиран от #5

    11:53 01.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Толкова са усъвършенствани ,че барела скоро ще подмине 120 ,хартиени долара

    Коментиран от #6

    11:58 01.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    не , с него убиха 1-2 аятолаха АЛАХА МАЛАХА

    Коментиран от #7

    11:59 01.05.2026

  • 6 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Дори и тогава ще е с20% по-евтин, от колкото преди 20 години. Ако се смята инфлацията, нормалната цена на петрола е около 4-500 долара! А това сега е някаква манипулация на нормалните пазарни цени!

    12:01 01.05.2026

  • 7 1102

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Там по добричко да не срещнех някой пехливанин пратен от аятолаха, че хем ще те бори, хем ще те.....

    Коментиран от #10

    12:02 01.05.2026

  • 8 сраел не дава

    3 3 Отговор
    а взема и краде

    12:02 01.05.2026

  • 9 хаджи Генчо

    5 3 Отговор
    Те себе си не могат да опазят, а сега щели да пазят другите.

    12:03 01.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "1102":

    пак си пращай ,,пехливани,,-адреса го знаете..е не убиха ли 1-2 аятолаха алаха малаха?

    Коментиран от #18

    12:06 01.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мала.Ака..

    5 2 Отговор
    Продават си скрепа на тъ.пи.те араби. Тея щитове и куполи не работят въобще!

    12:08 01.05.2026

  • 13 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Нищо не могат да опазят. Като ги треснат пак ще разберат, че са ги прекарали с бокклучав лазер. Дубай вече залезе. Съюзниците им САЩ и Иззсраел им починаха кокошката, дето им снасяше златни яйца. Сега ще вееят на супата.

    12:12 01.05.2026

  • 14 Факт

    3 2 Отговор
    Единствените в близкия изток, носители на прогреса и високите технологии.

    12:13 01.05.2026

  • 15 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Израел изтегля няколко бригади от окупираната територия на южен Ливан, заради FPV дроновете, с които Хизбула ги атакува.

    12:15 01.05.2026

  • 16 си пън

    1 0 Отговор
    ха ха на насранитемного им помогна

    12:19 01.05.2026

  • 17 Дрон удари някаква Саяна

    1 4 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:20 01.05.2026

  • 18 дядо поп

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Убиха един два аятолаха и на теб сега няма кой да ти го намаха!

    Коментиран от #19

    12:31 01.05.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "дядо поп":

    ми за последно нали в @стата ти го размаха? преди да му фръкнат чехлите?

    12:37 01.05.2026