Добруджа ще търси задължителен успех в домакинството си на Локомотив София

Във втория двубой от петъчната програма на 32-ия кръг в efbet Лига Добруджа посреща Локомотив София. Мачът на стадион "Дружба" в Добрич започва в 20:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Добруджа влиза в мача като 14-ти с 26 точки. Добричлии започнаха плейофите с неприятна загуба 0:1 при гостуването на Монтана. "Жълто-зелените" обаче са силни домакини с постигнати дотук на свой терен 7 победи, 3 равенства и 5 поражения с обща голова разлика 18:18.

Локомотив София пристига в Добрич като 11-ти с 38 точки. "Червено-черните" стартираха плейофите с домакинско реми 1:1 със Септември, след което старши треньорът Станислав Генчев обяви раздялата си с тима. До края на сезона отборът ще бъде воден от шефа на ДЮШ Александър Георгиев. Софиянци са с негативен баланс, що се отнася до гостуванията през кампанията - 4 победи, 4 равенства и 7 загуби с обща голова разлика 19:23.

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година в София, където Локомотив надделя над Добруджа с 3:1. Доминик Янков, Райън Бидунга и Кауе Карузо вкараха за "червено-черните", а Александър Любенов си отбеляза автогол.

Пропуски ще се продават на касите на стадион "Дружба" след 17:30 часа в деня на мача.