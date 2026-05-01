Двама убити при банков обир в Кентъки

Лице застреля двама банкови служители в Береа, Кентъки. Извършителят е успял да избяга и се издирва, съобщи местната телевизионна станция Fox 56, позовавайки се на полицията.

Според полицията жертвите са мъж и жена, работещи в клон на американска банка. Полицията, заедно с ФБР и други федерални агенции, издирват убиеца. Мъжът е описан като висок приблизително 190 см.