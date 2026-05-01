Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград

1 Май, 2026 10:12 2 769 40

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Петима мъже загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Инцидентът е станал на околовръстния път към Новачене към 7:30 ч. в петък. Челно са се ударили тир и лек автомобил, когато по неясни причини колата навлязла в насрещното движение. Всички жертви пътували в автомобила.

От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват, че движението в района е ограничено, уточнява Нова телевизия. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа като броят на превозните средства в следващите дни ще достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие.


  • 1 Мунчо

    35 5 Отговор
    Бързали са за работа сигурно в "почивния" ден, защото работодатели като Велев имат нужда да сменят автопарка и "надуваемата" кукла харчи много....

    10:16 01.05.2026

  • 2 Хора

    26 0 Отговор
    Внимавай те малко поне

    Коментиран от #6, #29

    10:17 01.05.2026

  • 3 СПОРЕД МЕН

    26 0 Отговор
    Снимката към информацията е от пътя Стара Загора- Казанкък.

    Коментиран от #24

    10:23 01.05.2026

  • 4 Иван

    8 9 Отговор
    Карат като луди няма да скърбим за тях

    Коментиран от #25

    10:23 01.05.2026

  • 5 пръц

    17 1 Отговор
    не ни трябва война ще се изпотрепем по пътищата.

    Коментиран от #7

    10:27 01.05.2026

  • 6 Естествен подбор!

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хора":

    Не от всеки придобил "б" категорийка от шестият път става Шофьор!

    10:28 01.05.2026

  • 7 Скръц

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Щом те е страх от мечки НЕ ходиш в гората...... То ако си "късметлия" и саксия може да те .трепе.

    Коментиран от #16

    10:30 01.05.2026

  • 8 Ето резултата от раздаване на книжки

    31 0 Отговор
    Шофьорски книжки на килограм е единия проблем. Не може хора без диплома за средно образование да получават шофьорски книжки. Колко хора трябва да загинат за да се разбере че трябва да има образователен ценз за шофьорите.

    Коментиран от #20, #33, #39

    10:31 01.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 С две думи

    20 0 Отговор
    Арогантността на пътя, митовете за безсмъртие породени от чистата неграмотност, егото и култа към личното аз придружени от вродената глупост са обсебили индивидите със ниска природна интелигентност и интелект равен на нула.

    10:32 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СВД

    18 4 Отговор
    Ганев в акция! Зад волана - тапир, насреща му - турски тир! Ало, Гюров! Намалете официалните и национални празници поне наполовина! Особено опасна е младата популация! Безоговорна, разглезена, нагла, арогантна, неосъзнаваща, че останалите от участниците в движението са същите или не знаят колко велико същество лети срещу тях и да му сторят път! Друга партида са българи с ограничен капацитет, от модела дванайсетак с дефорсиран двивгател, серия 1300 ес Аспарух!

    10:33 01.05.2026

  • 14 Питане

    15 2 Отговор
    И тира , и леката кола СА КОЛИ !!!
    Коя от тях двете е навлязла в насрещната лента ???
    Колата на нашите команчи, или на турския /ромънския/ тир ?

    10:33 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ми саксия определено може да убие

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скръц":

    Човек и със сигурност е начин за тормозене на съседите под прикритието че имат цветя.

    10:34 01.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БеГеТо

    11 2 Отговор
    Команчите са тръгнали рано за събора на първи май или женица да си краднат. Много са бързали, никъде не стигнали .

    10:39 01.05.2026

  • 19 Без диплома за средно образование не

    17 0 Отговор
    Не може да се дават шофьорски книжки като системата трябва да проверява книжките дали не са фалшиви. Изискването за средно образование да е задължително със задна дата. Един такъв законопроект трябва да получи обществено одобрение и да стане закон. Те ни избиват всеки ден.

    Коментиран от #28

    10:39 01.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Явно

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тая циганка трижди проклета":

    СИ ШОФЬОРА УБИЛ Сияна, или някой от циг@нската му рода и търсиш съчувствие.
    Най-добре за теб е да се върнеш там, от дето си из ср@ Н !!!

    10:43 01.05.2026

  • 22 Пътували са бръзо

    4 1 Отговор
    за да заколат агнето...

    10:44 01.05.2026

  • 23 Хо, изненада!

    9 0 Отговор
    За циганина, автомобила и СУМПС е най висш признак за интеграция! Дори повече - на успех и превъзодство над прилежните и нерешителни останали елементи от общестото! Някаква колица маневрира, за да потегли от гъсто населен ,,паркинг". Изящен автомобил със също толкова изящна дама спира, за да му даде възможност спокойно да освободи пътя! В тоз момент, зад нея напира и я изпреварва /заобикаля/ нещо като 35 годишна червена раздрънкана корса с пътници, надничащи важно! Спряха, само защото маневрирщя автомобил бе насред пътя! А на метри следваше и кръстовище, но кой го интересува...

    10:46 01.05.2026

  • 24 Мимч

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "СПОРЕД МЕН":

    Абсолютно прав си.Това насреща е ж.п моста за СТ.загора,построен от италианец...

    Коментиран от #26

    10:47 01.05.2026

  • 25 Карат като луди но това се отнася за

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Сигурността на всички хора. Липсата на изисквания за образователен ценз е основната причина за катастрофите. Не може разни "философи да обясняват че важно било "да може да кара". Ми не е така. Образованив човек е съзнателен. Необразования човек не е съзнателен и убива.

    Коментиран от #32

    10:53 01.05.2026

  • 26 Тоо

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мимч":

    Като погледнеш пътя е еднопосочен

    Коментиран от #36

    10:53 01.05.2026

  • 27 КЪМ ФАКТИ

    1 1 Отговор
    КОМЕНТАР 9
    ХАРЕСВА ЛИ ВИ?

    10:54 01.05.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Без диплома за средно образование не":

    Хайде пак глупости ще измисляме. България в единствената държава в Европа, дето се иска основно образование за шофьорска книжка, той тръгнал и средно да иска. И с две висши да си, тръгнеш ли да изпреварваш без разстояние и видимост , си гушнал букета. Никъде не се изпреварва толкова , колкото у нас. Бързат за гробищата.

    10:55 01.05.2026

  • 29 Учител

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хора":

    Научи малко български де

    10:55 01.05.2026

  • 30 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Удряй добро камионче":

    Със своите няколкократни словесни полюции относно бащата на Сиана доказваш, че не си просто идиот, ТИ СИ ИЗРОД!

    10:58 01.05.2026

  • 31 ДАИ да купа книжка!

    6 0 Отговор
    Команди с купена книжка от ДАИ , неможещи да четат и пишат до къде се докараха. Машала роми, всеки ден да е така! Байрям. Бързали са с крадено агне в багажника. Агнето живо ли е? НЕ СМЕЙТЕ ДА ТРИЕТЕ ДОЛНИ МИСИРКИ!

    10:58 01.05.2026

  • 32 СВД

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Карат като луди но това се отнася за":

    Сега всички сте с по няколко дипоми! Следователно, образоваелният ценз е наличен! Липсва генетичен, етичен, възпитателен, човешки, нормален, морален и не знам още какъв ценз...! Никой не знае, но можете да се опитате да напрвите поне пътища само за тирове, да минават на ж.п. и пътища за състезатели и безсмъртни, които да нямат ограничения и знаци, а за обикновените хора - път като път! Със знак Стоп и ограниченя на скоростта!

    10:59 01.05.2026

  • 33 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ето резултата от раздаване на книжки":

    Без ОСНОВНО !!!! ОСНОВНО НЯМАТ ....НИКАКВО НЯМАТ !!!
    НЕ МОГАТ ДА ЧЕТАТ И ПИШАТ !!!!
    НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ГОВОРИМО ...

    11:06 01.05.2026

  • 34 Жалко за тира и товара

    4 0 Отговор
    Римляните няма да ги броим.

    Коментиран от #40

    11:07 01.05.2026

  • 35 Работник

    2 1 Отговор
    На 1 май в Чикаго просто ги застреляха работникците защото искаха високи заплати. Високите заплати при капитализма се появиха после, едва след след Великата Октовмрийска Социалистическа Революция, преди това никой не е и помислял. за високи заплати, но страха от СССР и революция на запад ги принуди на отстъпки. А сега СССР го няма, Русия е обикновена капиталистичека страна макар със свои особености, и западът няма защо да се страхува от революции, населението е безпомощно.

    11:08 01.05.2026

  • 36 Мимч

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тоо":

    Да,така е,там пътя от Казанлък за СТ.загора си е еднопосочен...

    11:09 01.05.2026

  • 37 Мдааа

    3 2 Отговор
    Така е по на Тиквата пътищата. Откраднатите сантиметри асфалт са превърнати в златни кюлчета и се намират на сигурно място в Чекмеджето

    11:09 01.05.2026

  • 38 Мдаа

    1 1 Отговор
    Показателно, прогресивния растеж на ПБ дава първите си плодове.Жертвите са почти колкото Петрохан-Околчица,а простата бъбрива Дияна Русинова ще даде поредното си глупаво обяснение.

    11:10 01.05.2026

  • 39 Христов

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ето резултата от раздаване на книжки":

    Що бе? Той Maнгалa в София имаше книжка за пилот от Междузвездни войни, че за кола ли няма да му дадат като играе парата?

    11:15 01.05.2026

  • 40 Това трябва да се провери

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Жалко за тира и товара":

    Вероятността да са римляни е голяма но те избиват и хора без вина. Причината е че се дават книжки без да има изисквания по закон не се изисква образование. Освен че недобросъвестни фирми дават платени книжки. Въпроса с ромляните е сериозен защото те избиват хора на всяка крачка.

    11:15 01.05.2026

