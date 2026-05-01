Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград

Петима мъже загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Инцидентът е станал на околовръстния път към Новачене към 7:30 ч. в петък. Челно са се ударили тир и лек автомобил, когато по неясни причини колата навлязла в насрещното движение. Всички жертви пътували в автомобила.

От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват, че движението в района е ограничено, уточнява Нова телевизия. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа като броят на превозните средства в следващите дни ще достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие.