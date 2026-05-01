Украински експерт: Руската офанзива едва започва

Настъпателната кампания на руските сили на фронта едва започва. Офанзивата вероятно ще се развие по сценарии от предишни години на войната, смята Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“.

„Не е съвсем правилно да се твърди, че настъплението на противника се е провалило. По-скоро то едва започва. Въз основа на постепенното натрупване на сили както в донецко направление, така и на юг, вече е възможно да се определят и да се представят основните направления на основните удари, определени от руското командване“, отбеляза той това в ефира на телевизионния канал FREEDOM.

Според Лакийчук, руснаците ще съсредоточат усилията си върху опити за обкръжаване на украинските отбранителни сили в северозападен Донбас и настъпление на запад в Запорожко направление.

В същото време както силите за отбрана, така и противникът постигат напредък в определени участъци от фронта, отбеляза експертът.

„В Александровско направление както руснаците, така и украинските сили за отбрана постигат тактически успехи, като не само успешно отблъскват настъплението на противника, но и продължават да го отблъскват в редица райони.“

"Тактиката на окупаторите се промени донякъде близо до Купянск в Харковска област". Лакийчук смята, че руснаците вероятно са се отказали от идеята да обградят цялата агломерация. За да осъществят такъв план, те ще трябва да преминат река Оскол от север и юг.

„Сега те очевидно са стигнали до заключението, че фронталното настъпление по левия бряг на Оскол е най-реалистично. Тоест, плановете им се свеждат до тактически успехи; те не се опитват да хванат пай в небето, но напрежението на този участък от фронта ще се запази“, продължи експертът.

"Врагът ще се опита да разтегне украинските резерви. Окупаторите ще подпалят фронтовата линия максимално на възможно най-широка площ“, смята Лакийчук.

Експертът отбеляза и нарастващото значение на направлението Лиман в плановете на руското командване.

„Това направление към Славянск, в обща перспектива, е насочено към създаване на „северни клещи“. „И обгръщането на нашата групировка сили в северозападен Донбас. Дали ще успеят да постигнат целите, поставени от Герасимов и неговия Генерален щаб, или отново ще изпаднат в безпорядък, зависи до голяма степен от Украинските отбранителни сили и способността на нашите защитници да намират ресурси, резерви и да ги концентрират за активна отбрана“, заключи Павло Лакийчук.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна към 22:00 часа на 30 април са регистрирани 109 бойни сблъсъка с противника. Противникът е бил най-активен в секторите Покровск и Константиновск, където украинските защитници са отблъснали общо 35 атаки.

Съоснователят на DeepState Роман Погорели заяви, че руснаците оказват натиск върху различни сектори на фронта, а в някои райони се зараждат проблеми. Те провеждат най-активни щурмови операции в района на Константиновка в Донецка област. Рискове има и в района на Купянск в Харковска област.

Източник: www.unian.net