Украински експерт: Руската офанзива едва започва

Настъпателната кампания на руските сили на фронта едва започва. Офанзивата вероятно ще се развие по сценарии от предишни години на войната, смята Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“.
„Не е съвсем правилно да се твърди, че настъплението на противника се е провалило. По-скоро то едва започва. Въз основа на постепенното натрупване на сили както в донецко направление, така и на юг, вече е възможно да се определят и да се представят основните направления на основните удари, определени от руското командване“, отбеляза той това в ефира на телевизионния канал FREEDOM.
Според Лакийчук, руснаците ще съсредоточат усилията си върху опити за обкръжаване на украинските отбранителни сили в северозападен Донбас и настъпление на запад в Запорожко направление.
В същото време както силите за отбрана, така и противникът постигат напредък в определени участъци от фронта, отбеляза експертът.
„В Александровско направление както руснаците, така и украинските сили за отбрана постигат тактически успехи, като не само успешно отблъскват настъплението на противника, но и продължават да го отблъскват в редица райони.“
"Тактиката на окупаторите се промени донякъде близо до Купянск в Харковска област". Лакийчук смята, че руснаците вероятно са се отказали от идеята да обградят цялата агломерация. За да осъществят такъв план, те ще трябва да преминат река Оскол от север и юг.
„Сега те очевидно са стигнали до заключението, че фронталното настъпление по левия бряг на Оскол е най-реалистично. Тоест, плановете им се свеждат до тактически успехи; те не се опитват да хванат пай в небето, но напрежението на този участък от фронта ще се запази“, продължи експертът.
"Врагът ще се опита да разтегне украинските резерви. Окупаторите ще подпалят фронтовата линия максимално на възможно най-широка площ“, смята Лакийчук.
Експертът отбеляза и нарастващото значение на направлението Лиман в плановете на руското командване.
„Това направление към Славянск, в обща перспектива, е насочено към създаване на „северни клещи“. „И обгръщането на нашата групировка сили в северозападен Донбас. Дали ще успеят да постигнат целите, поставени от Герасимов и неговия Генерален щаб, или отново ще изпаднат в безпорядък, зависи до голяма степен от Украинските отбранителни сили и способността на нашите защитници да намират ресурси, резерви и да ги концентрират за активна отбрана“, заключи Павло Лакийчук.
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна към 22:00 часа на 30 април са регистрирани 109 бойни сблъсъка с противника. Противникът е бил най-активен в секторите Покровск и Константиновск, където украинските защитници са отблъснали общо 35 атаки.
Съоснователят на DeepState Роман Погорели заяви, че руснаците оказват натиск върху различни сектори на фронта, а в някои райони се зараждат проблеми. Те провеждат най-активни щурмови операции в района на Константиновка в Донецка област. Рискове има и в района на Купянск в Харковска област.
Източник: www.unian.net
1 си дзън
07:44 01.05.2026
2 Отец Дионисий
07:45 01.05.2026
3 ТОВА
До коментар #1 от "си дзън":Кая Калас ли ти го каза?
07:47 01.05.2026
4 Шопо
07:48 01.05.2026
5 Исторически парк
07:48 01.05.2026
6 Българка 😺-Маца
07:49 01.05.2026
7 Валерий Герасимов, началник щаб
Завтра влизаме в Купянск ☝️
07:49 01.05.2026
8 Ха ха ха
07:50 01.05.2026
9 ЗЕЛЕНИЯ
07:53 01.05.2026
10 Развитие
07:54 01.05.2026
11 стоян георгиев
07:55 01.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Софиянец
07:56 01.05.2026
14 едва ли
До коментар #1 от "си дзън":Те и фашагите бяха притиснали русите край Москва река, но след това, ядоха дървото и утекоха сами в канала..
07:56 01.05.2026
15 Отговорът
Пригответе се за Тос3
Ужас безкрай или безкраен ужас
Наесен в Одеса
07:56 01.05.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "си дзън":Всеки опит за офанзива и руско величие свършват с канавка, купони и безкрайни опашки за хляб ☝️
07:57 01.05.2026
17 Небинарен модерен ляв
07:57 01.05.2026
18 Те не се
07:58 01.05.2026
19 кой мy дpeмe
07:59 01.05.2026
20 Хахахахаха
08:00 01.05.2026
21 ужас
08:01 01.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ФАКТ
08:02 01.05.2026
24 На мен
До коментар #3 от "ТОВА":Соловьов.
08:02 01.05.2026
25 Русия не е започнала
08:03 01.05.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #13 от "Софиянец":ПЯТЬ года Русия уверено пабеждава, на всеки Три месеца асвабаждава по две деревни, безспирно настъпва на място, Купянск пада Три раза в ден, а Парада тази година ща бъде в Киев с трофейна руска техника ☝️
08:03 01.05.2026
27 ВРЕМЕ БЕШЕ
08:05 01.05.2026
28 Ристе кьоравото
У.. йло ле превзема Покровск и Купянск и...нагодина,.. Лиса бон за другата седмица а...у Туапсе, Перм и целиот КЕН еф... гори,.. гори..Огънче...
Ееееедехееее
08:05 01.05.2026
29 Йосиф Кобзон
До коментар #17 от "Небинарен модерен ляв":Мой.
08:06 01.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
08:10 01.05.2026
32 Хахахахаха
08:10 01.05.2026
33 Време е...!
08:11 01.05.2026
34 марш.Жуков
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Даже на сухари, руският войник е непобедим и всеки път стига до Берлин.
08:12 01.05.2026
35 Абе зае....БИ...
АааааааХахахаха
А и КЕН ефо..пишат Молби до ЗСУ за... МИЛОСТ И ПОЩАДА оти.. монголскиот ХАГАНАТ.. гори
АааааааХахахаха
08:12 01.05.2026