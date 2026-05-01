Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украински експерт: Руската офанзива едва започва
1 Май, 2026 07:26, обновена 1 Май, 2026 07:43 1 387 35

  • украйна-
  • русия-
  • война

Руснаците ще опитат да обкръжават украинските отбранителни сили в северозападен Донбас и да настъпление на запад към Запорожие, смята Павло Лакийчук

Украински експерт: Руската офанзива едва започва - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настъпателната кампания на руските сили на фронта едва започва. Офанзивата вероятно ще се развие по сценарии от предишни години на войната, смята Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“.

„Не е съвсем правилно да се твърди, че настъплението на противника се е провалило. По-скоро то едва започва. Въз основа на постепенното натрупване на сили както в донецко направление, така и на юг, вече е възможно да се определят и да се представят основните направления на основните удари, определени от руското командване“, отбеляза той това в ефира на телевизионния канал FREEDOM.

Според Лакийчук, руснаците ще съсредоточат усилията си върху опити за обкръжаване на украинските отбранителни сили в северозападен Донбас и настъпление на запад в Запорожко направление.

В същото време както силите за отбрана, така и противникът постигат напредък в определени участъци от фронта, отбеляза експертът.

„В Александровско направление както руснаците, така и украинските сили за отбрана постигат тактически успехи, като не само успешно отблъскват настъплението на противника, но и продължават да го отблъскват в редица райони.“

"Тактиката на окупаторите се промени донякъде близо до Купянск в Харковска област". Лакийчук смята, че руснаците вероятно са се отказали от идеята да обградят цялата агломерация. За да осъществят такъв план, те ще трябва да преминат река Оскол от север и юг.

„Сега те очевидно са стигнали до заключението, че фронталното настъпление по левия бряг на Оскол е най-реалистично. Тоест, плановете им се свеждат до тактически успехи; те не се опитват да хванат пай в небето, но напрежението на този участък от фронта ще се запази“, продължи експертът.

"Врагът ще се опита да разтегне украинските резерви. Окупаторите ще подпалят фронтовата линия максимално на възможно най-широка площ“, смята Лакийчук.

Експертът отбеляза и нарастващото значение на направлението Лиман в плановете на руското командване.

„Това направление към Славянск, в обща перспектива, е насочено към създаване на „северни клещи“. „И обгръщането на нашата групировка сили в северозападен Донбас. Дали ще успеят да постигнат целите, поставени от Герасимов и неговия Генерален щаб, или отново ще изпаднат в безпорядък, зависи до голяма степен от Украинските отбранителни сили и способността на нашите защитници да намират ресурси, резерви и да ги концентрират за активна отбрана“, заключи Павло Лакийчук.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна към 22:00 часа на 30 април са регистрирани 109 бойни сблъсъка с противника. Противникът е бил най-активен в секторите Покровск и Константиновск, където украинските защитници са отблъснали общо 35 атаки.

Съоснователят на DeepState Роман Погорели заяви, че руснаците оказват натиск върху различни сектори на фронта, а в някои райони се зараждат проблеми. Те провеждат най-активни щурмови операции в района на Константиновка в Донецка област. Рискове има и в района на Купянск в Харковска област.

Източник: www.unian.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    11 25 Отговор
    Руската офанзива едва започва и ще свърши както винаги - в канавката.

    Коментиран от #3, #14, #16

    07:44 01.05.2026

  • 2 Отец Дионисий

    12 7 Отговор
    Господ да ги благослови!

    07:45 01.05.2026

  • 3 ТОВА

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кая Калас ли ти го каза?

    Коментиран от #24

    07:47 01.05.2026

  • 4 Шопо

    21 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    07:48 01.05.2026

  • 5 Исторически парк

    17 5 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    07:48 01.05.2026

  • 6 Българка 😺-Маца

    13 5 Отговор
    Уудрий Вова,да се пукат душите черни душмански !

    07:49 01.05.2026

  • 7 Валерий Герасимов, началник щаб

    5 11 Отговор
    Русия настъпва отрицателно по целия фронт !!!
    Завтра влизаме в Купянск ☝️

    07:49 01.05.2026

  • 8 Ха ха ха

    20 5 Отговор
    До гуша дойдохте на света с вашата глупост и вашето нахалство. А можехте да сте най-богатата европейска държава. Имахте всичко но нямате акъл и. И сте неблагодарници и към Европа и към Русия.

    07:50 01.05.2026

  • 9 ЗЕЛЕНИЯ

    16 3 Отговор
    Ще сдава и Одеса.

    07:53 01.05.2026

  • 10 Развитие

    7 2 Отговор
    Наистина бавно и полека започват да увират укрократуните !

    07:54 01.05.2026

  • 11 стоян георгиев

    9 3 Отговор
    Е как, бе? Зеля до сега разправяше, че офанзивата била зачочнала, ама "смелите" бандеровци я били спрели 😂😂😂

    07:55 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Софиянец

    7 3 Отговор
    Мед ми капе от сърцето, като гледам пълните укро памперси 🤭

    Коментиран от #26

    07:56 01.05.2026

  • 14 едва ли

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Те и фашагите бяха притиснали русите край Москва река, но след това, ядоха дървото и утекоха сами в канала..

    07:56 01.05.2026

  • 15 Отговорът

    9 1 Отговор
    Руснаците завършат всичко което са започнали, няма значение от времето.
    Пригответе се за Тос3
    Ужас безкрай или безкраен ужас
    Наесен в Одеса

    07:56 01.05.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Всеки опит за офанзива и руско величие свършват с канавка, купони и безкрайни опашки за хляб ☝️

    Коментиран от #34

    07:57 01.05.2026

  • 17 Небинарен модерен ляв

    5 1 Отговор
    Чеи будут Херсон,Харков,Николаев и Одеса ?

    Коментиран от #29

    07:57 01.05.2026

  • 18 Те не се

    2 0 Отговор
    Опитват да хванат пай в небето. Това какво ще рече?

    07:58 01.05.2026

  • 19 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    украински експерт ! това звучи гордо.

    07:59 01.05.2026

  • 20 Хахахахаха

    6 1 Отговор
    Горе долу е прав човека, че положението ще става много лошо с укрите на фронта, липсва човешки потенциал да запълва дупките от украинска страна, никъде няма успехи на фронта и щом деепстейтбказва че се очертават проблеми умножете ги по 10 за реалното положение на фронта, украинските военни си признават че навсякъде почва да се пука фронта

    08:00 01.05.2026

  • 21 ужас

    1 3 Отговор
    Още половин милион ватенки ще дадат фира.

    08:01 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ФАКТ

    3 3 Отговор
    Любимото занимание на купейките е да обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.

    08:02 01.05.2026

  • 24 На мен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА":

    Соловьов.

    08:02 01.05.2026

  • 25 Русия не е започнала

    2 2 Отговор
    А като започне ще свърши в москва

    08:03 01.05.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    ПЯТЬ года Русия уверено пабеждава, на всеки Три месеца асвабаждава по две деревни, безспирно настъпва на място, Купянск пада Три раза в ден, а Парада тази година ща бъде в Киев с трофейна руска техника ☝️

    08:03 01.05.2026

  • 27 ВРЕМЕ БЕШЕ

    2 1 Отговор
    Но Обкръжаващите не убивайте. А вашият експерт зельо наркото нали бомби вече в дълбочина Русия прави си сам бомби дрончета дори и роботи за окопите дори и продава. . Всичко дезертира или измършавяло.

    08:05 01.05.2026

  • 28 Ристе кьоравото

    3 2 Отговор
    Па то пролетната движуха на пи..Дерите Узкоглази.. приключи.
    У.. йло ле превзема Покровск и Купянск и...нагодина,.. Лиса бон за другата седмица а...у Туапсе, Перм и целиот КЕН еф... гори,.. гори..Огънче...
    Ееееедехееее

    08:05 01.05.2026

  • 29 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Небинарен модерен ляв":

    Мой.

    08:06 01.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    0 0 Отговор
    Шъ им праят Курск 2, 3, 4, абе до последния ахмак!

    08:10 01.05.2026

  • 32 Хахахахаха

    1 0 Отговор
    Значи ще има още от любимото на укрите-този град не е стратегически важен и изтегляме се на по изгодни позиции, любимите лафчета на укрите хахаахахха

    08:10 01.05.2026

  • 33 Време е...!

    2 0 Отговор
    Тоя ,,експерт",да отиде на фронта и на практика да приложи дълбокомислените си анализи,от калният окоп,или влажната землянка...

    08:11 01.05.2026

  • 34 марш.Жуков

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Даже на сухари, руският войник е непобедим и всеки път стига до Берлин.

    08:12 01.05.2026

  • 35 Абе зае....БИ...

    1 0 Отговор
    Пиздоглазите...13 год... мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и чак сега шеле а я...почват..движухата ?!?
    АааааааХахахаха
    А и КЕН ефо..пишат Молби до ЗСУ за... МИЛОСТ И ПОЩАДА оти.. монголскиот ХАГАНАТ.. гори
    АааааааХахахаха

    08:12 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания