Новини
Арагчи разговаря с Калас

1 Май, 2026 13:21

Двамата са разменили мнения относно последните регионални и международни събития

Арагчи разговаря с Калас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър и ръководителят на европейската дипломация обмениха мнения относно последните регионални и международни събития.

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе телефонен разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Той обяви това в своя Telegram канал.

По време на разговора страните „размениха мнения относно последните регионални и международни събития“, се казва в изявлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разговор с овца

    22 6 Отговор
    е невъзможен

    Коментиран от #7, #12

    13:23 01.05.2026

  • 2 Анонимен

    5 5 Отговор
    Розовите блянове и сънища нямат нищо общо с действителността .Два различни свята имат различно мнение по всички вълнуващи ги въпроси.

    Коментиран от #13

    13:28 01.05.2026

  • 3 Що не казват

    11 2 Отговор
    кой на кого се е обадил за да стане ясна работата? Ефтини номера са тия.

    Коментиран от #16

    13:30 01.05.2026

  • 4 Жената

    15 5 Отговор
    С нулев интелект и IQ с лимес нула дали е разбрала какво и се казва? Надали

    Коментиран от #5, #15

    13:30 01.05.2026

  • 5 Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Жената":

    Тук големия въпрос е дали въобще е разбрала с кого говори...?

    Коментиран от #18

    13:34 01.05.2026

  • 6 МАРИЯ КАЛАС НАЛИ НЕ Е ЖИВА БЕ ?

    4 1 Отговор
    КАК ДА Е РАЗГОВАРЯЛ ? ЕЙ КУКУНДЕЛИИИИИИ .........

    13:39 01.05.2026

  • 7 2554

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "разговор с овца":

    След като е възможен кекс с овца, защо да не е възможен и разговор?

    13:40 01.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 1 Отговор
    Бравос!Агарчи разговаря с най-умната жена на планетата!💋🦃🥳🤣👍

    Коментиран от #20

    13:42 01.05.2026

  • 9 така така

    2 6 Отговор
    Kaкво иска тоз муджахидин от европейците?

    13:44 01.05.2026

  • 10 Крякане напусто

    9 1 Отговор
    Какви ли мнения пък толкоз може да обмени Арагчи с една патица? Дано поне се е сетил да и хвърли малко семена, оная да си покълве

    Коментиран от #21

    13:46 01.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    А не бе, с мен ще разговаря. С Дедо къде ми е бастуня.....

    13:47 01.05.2026

  • 12 И кой го казва?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "разговор с овца":

    Овчия любовник ли?

    13:50 01.05.2026

  • 13 Анонимен Ганчоо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Но ти какво общо имаш с действителността?

    13:52 01.05.2026

  • 14 Гост

    2 2 Отговор
    Арагчи е поръчал чай със наргиле, оная е мълчала 1 час, кот пе.разбрала кво е чай!!!

    Коментиран от #22

    13:54 01.05.2026

  • 15 Ихууууу ганьовото

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Жената":

    Не е моя работа са оценявам интелекта на Кая Калас,но твоя е колкото да не забравиш къде живееш!!

    Коментиран от #17

    13:54 01.05.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Що не казват":

    Естествено,че иранеца се е обадил.При тези санкции и блокади на кого ще си продават петрола?

    13:56 01.05.2026

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ихууууу ганьовото":

    На Кая интелекта е предостатъчен за да бомби Три раза на ден Русия и да заличи Туапсе от картата ☝️

    13:57 01.05.2026

  • 18 По големият въпрос е

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    че жената горе има много по вече отколкото ти копей!!

    13:58 01.05.2026

  • 19 Дзак

    0 2 Отговор
    Та за отмъщение на Юбанчо, аз съм го накарал да ме открие и да драска във факти.бг срещу мен и срещу мои хора, да ме следи и клюкарства!

    13:58 01.05.2026

  • 20 Ихууууу ганьовата

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    За тебе простотията ли е мерило за интелигентност?

    13:59 01.05.2026

  • 21 А бе кух

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Крякане напусто":

    Иранеца заинтересования!Интересно,ти дали можеше да разговаряш с нея,Със сигурност не!

    14:01 01.05.2026

  • 22 А бе празен

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Защо си и кух бе?

    14:02 01.05.2026

  • 23 Артилерист

    1 0 Отговор
    Не съм сигурен, че Калас е била адекватна в този разговор. Тя разбира само от злобна русофобия. Между другото отпускането на 90-те млрд помощ за Украйна били съпроводени с меморандум, който по същество поставя Украйна под пълна външна зависимост, тоест външна властова окупация. Зеленски става безгласна и изолирана персона. В меморандома се изисква на клчови позиции -главен прокурор, шеф на съдебна система, министри на вътрешните и външни работи и прочие, да се поставят лоялни на ЕС кукли, чийто конци ще се дърпат само от урсулите. Зеленски е поставен в безизходен шах: ако приеме сам се лишава от управлението на укродържавата, а ако откаже траншовите от милиардите спират и украинците сами ще го довършат, когато се озоват пред гладната реалност
    Този меморандум всъщност разкрива целия механизъм на държане в колониално положение на всички съюзни държави, които си позволят да си изберат нехаресван от урсулите ръководител. Няма нужда да ходим далеч, а да си спомним какво се случваше в Бългория, когато властта случайно попадаше в левицата. Веднага започна рекета със спирането на траншовете. Активирането на НПО платените соросоидни банди отделно спомагаше за смяна на законната власт...

    14:18 01.05.2026

