Николай Василев: Успешна мярка срещу демографската криза ще бъде да се дава на семейство с бебе до 13 000 евро

Раждаемостта в България трябва да се удвои (около 100 000 - бел.ред.), за да нямаме демографска криза. Политиците не припознават кризата и не дават решение. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Когато аз бях на власт вървяхме към 100 000 новородени бебета. Тогава, обаче обществото бе по-позитивно и имаше вяра в утрешния ден. Сега на раждаемостта пречи цялостната липса на доверие в политиците и това, че управляват добре държавата, обясни той.
Предлагам, за да се подобри демографската картина в страната, да се дава на семействата на новородено до 13 000 евро. Размер на осигурителния доход – тези, които си плащат осигуровките да получават повече, както и семействата с висше образование. Другото ми предложение е да се увеличат четири пъти месечните осигуровки за деца. Вместо да се харчат пари за глупости, могат да се дават за децата. Защо в София още има деца, за които няма места в детските градини. По-лесно да си купят жилища семействата с деца, предложи Василев.
Той призова НСИ да направи етническа разбивка на раждаемостта в страната. Според него може да се окаже, че ромите в България имат най-ниската раждаемост. Политиците да се събудят и да дадат мерки, заяви икономистът.
На въпрос за икономическата програма на новата власт Николай Василев каза, че засега не знаем нищо: „Не знаем какво ще правят, не мога да определя програмата им като дясна. За всички леви това е дясна програма. Не очаквам Радев да води политика по-близка до десните. Когато предложат програма с 40% разходи и дефицит близък до нулата, а и концесия на магистралите, тогава ще ги подкрепя.
Тоест нито стотинка за бебета!
Има си "такс ретърн". Приспадат се от данъците за годината!
18:27 30.04.2026
Колкото и Пари !
Не Искам !
Да Осъждам !
Децата Си !
На РОБСТВО !
18:30 30.04.2026
И една такава "застраховка" би трябвало да важи за определен срок!
Никакви помощи и за долучилите от ТЕЛК някаква степен на инвалидност през последните 10 години!
Нови комисии да проверят Тиквените телк-аджии!
18:30 30.04.2026
Циганите, които политкоректно нарича "роми", т.е. хора (за тях българите не сме хора, заедно с Ники Мук Василев), само това чакат!
За 13 000 евро и дипломи за висше образование ще си купят, без да могат да пишат и да четат!
18:33 30.04.2026
Направи го !
То !
От Самосебе Си !
Ще Стане !
18:35 30.04.2026
37 ДрайвингПлежър
да даваш по 13 хил на цветнокожи е престъпление! И НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ИЗКАРА ТИЯ ПАРИ! Или да ги вземем на Никито от спестяванията!
18:40 30.04.2026
38 Факт
До коментар #34 от "безпартиен":Във Франция има такава практика, и да - обвързана е с образователен ценз. При тях се облекчават данъците, което също е вид стимул, като по-учените родители имат по-големи облекчения.
Коментиран от #41
18:40 30.04.2026
45 Асан
До коментар #35 от "Мюмюн":Ш изчакаш да сляза, дань стани беля
18:44 30.04.2026
48 Евгени от Алфапласт
До коментар #24 от "Абе":Е, не става. Водно ми е, а тя пък е пресъхнала. А и двамата си имаме деца. Пари (засега) тя има, не е опряла до 25К лв.😎
18:51 30.04.2026
64 Африкански Негър
До коментар #46 от "Ганя Путинофила":А тебе ега те оплодят Турските манфи , БОРСУК.
19:06 30.04.2026
66 С бежанци ли
До коментар #60 от "Анонимен":Ми те вземат хора от далечна Азия острови Индонезия Филипините Малайзия , които не знаят езика и са мюсулмани. Умно ли е това и каква е ползата ? Защо променят етническия състав на нацията така нагло. Българските работодатели са нагли и нахални продажници каквито няма никъде на света. Но защо държавата им го разрешава. Това са измислени бизнесмени.
19:09 30.04.2026
68 Циганин прави деца за износ
До коментар #36 от "а кой":Циганин не работи. Циганин взима помощи от българин.
Българин работи и плаща на циганин.
19:13 30.04.2026
70 Господари на Ефира
До коментар #1 от "Аууу":ОТО МАЙЧИНСТВО ОТОО ДЕТСКИ
ОТО ДУНДУРКАНЕ НА УКРАЙНЦИТИ ПО НАЩУ ЧЕРНОМОРИЕ
ОТО ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА , ОТ9 90МЛРД ЕВРО ОТ УРСУЛА
ОТОО КОНТРАБАНДИ СТОКИ ПО МИТНИЦИТЕ
АБЕ ЕЙ АЛЬО МЕН НА БУДАЛА ЛИ МЕ ПРАВИШ
ОТ 3 ДЕНА ТЪРСЯ АНУС , СЕГА ТИЯ ПОРГАТИВИ В ЗАДНИКА ЛИ ДА СИ ГИ ТУРЯ
АДИ НЕ МЕ ЯДОСВАЙ СИГА , ОТ КЪДЕ ВИКА ПАРИ
А И МЕН 2 ДИЦА МИ СТИГА , Я НЕ ДА ПРАЙМ ФУТБОЛЕН ОТБОР , ЗА КО СА МИ ТОЛКОС МНОГУ !!!.😀😃🤡😋😄🤠🥰😁😍🥳😆😂.
19:15 30.04.2026
71 Дядо ви
До коментар #6 от "Хаха":Даването на пари "на ръка" в нашия случай е вредно. Първото и най-спешно нещо, което тряб а да се направи е да се освободят от данъци и такси младите семейства с деца и да им се дават все повече привилегии по мярката на увеличаване броя на децата, основно - помощ при закупуване на дом, автомобил, такси в детски градини, за да не се получи стимулиране на раждане на деца за ограбване на хазната и последващо за хвърляне на улицата/домове трябва да се помага мятериално само на работещи родители - купони/ваучери за най насъщни консумативи (памперси, дрешки и т.н.), надбавки за работещия родител и социална защита... Има множество мерки, които не биха повреди ли държавната хазна и биха създали осезаемо по-добри условия за създаване на семейства с повече деца.
19:16 30.04.2026
78 Дядо ви
До коментар #1 от "Аууу":Дайте да дадем по една торба пари! Това варненче, да каже докато беше министър на икономиката с пълно мнозинство в парламента как помогна на младите семейства? Ааа, сещам се от 20 години обяснява по всички студия как всичко държавно трябва да стане частно (да бъде "гепано" от някой разбойник) и всяко подпомагане от държавата е вредно. - Ама кой ли ще си спомни какво съм приказвал, мисли си Ники Василев и си мечтае отново да се повози на "Маруся" на държавната хранилка и да намаже обилно две три филии със свинска мас. Каква безочливост.
19:23 30.04.2026
83 Крейзи
До коментар #75 от "Луд":3900 Евро- нямат и 5 хил. С 41 години стаж и внесени общо само от 20 година до сега над 70 хил. Евро . Виждат се в таблиците на НОИ . Ще има да вземаш дълго време от 65 на татък и тоалетна даже ако построиш няма да сбъркаш. Да ти уринират хората на късмета да се родиш и работиш в България ,но и да си мислят. Сметката е според тях, ако живееш още 20 години случайно след месечните доходи които отиват за лекарства и доктори точно колкото да изхарчиш взетото от теб ,без лихвите разбира се . А га се гътнеш от недоимък по с време ,за тях е икономия и бонус за същата тази "държава " .
19:38 30.04.2026