Николай Василев: Успешна мярка срещу демографската криза ще бъде да се дава на семейство с бебе до 13 000 евро

Раждаемостта в България трябва да се удвои (около 100 000 - бел.ред.), за да нямаме демографска криза. Политиците не припознават кризата и не дават решение. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Когато аз бях на власт вървяхме към 100 000 новородени бебета. Тогава, обаче обществото бе по-позитивно и имаше вяра в утрешния ден. Сега на раждаемостта пречи цялостната липса на доверие в политиците и това, че управляват добре държавата, обясни той.

Предлагам, за да се подобри демографската картина в страната, да се дава на семействата на новородено до 13 000 евро. Размер на осигурителния доход – тези, които си плащат осигуровките да получават повече, както и семействата с висше образование. Другото ми предложение е да се увеличат четири пъти месечните осигуровки за деца. Вместо да се харчат пари за глупости, могат да се дават за децата. Защо в София още има деца, за които няма места в детските градини. По-лесно да си купят жилища семействата с деца, предложи Василев.

Той призова НСИ да направи етническа разбивка на раждаемостта в страната. Според него може да се окаже, че ромите в България имат най-ниската раждаемост. Политиците да се събудят и да дадат мерки, заяви икономистът.

На въпрос за икономическата програма на новата власт Николай Василев каза, че засега не знаем нищо: „Не знаем какво ще правят, не мога да определя програмата им като дясна. За всички леви това е дясна програма. Не очаквам Радев да води политика по-близка до десните. Когато предложат програма с 40% разходи и дефицит близък до нулата, а и концесия на магистралите, тогава ще ги подкрепя.