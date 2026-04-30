Новини
България »
София »
Николай Василев: Успешна мярка срещу демографската криза ще бъде да се дава на семейство с бебе до 13 000 евро

30 Април, 2026 18:21 1 512 83

  • николай василев-
  • раждаемост-
  • нси-
  • данни-
  • българия

НСИ да направи етническа разбивка на раждаемостта в страната

Николай Василев: Успешна мярка срещу демографската криза ще бъде да се дава на семейство с бебе до 13 000 евро - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Раждаемостта в България трябва да се удвои (около 100 000 - бел.ред.), за да нямаме демографска криза. Политиците не припознават кризата и не дават решение. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Когато аз бях на власт вървяхме към 100 000 новородени бебета. Тогава, обаче обществото бе по-позитивно и имаше вяра в утрешния ден. Сега на раждаемостта пречи цялостната липса на доверие в политиците и това, че управляват добре държавата, обясни той.

Предлагам, за да се подобри демографската картина в страната, да се дава на семействата на новородено до 13 000 евро. Размер на осигурителния доход – тези, които си плащат осигуровките да получават повече, както и семействата с висше образование. Другото ми предложение е да се увеличат четири пъти месечните осигуровки за деца. Вместо да се харчат пари за глупости, могат да се дават за децата. Защо в София още има деца, за които няма места в детските градини. По-лесно да си купят жилища семействата с деца, предложи Василев.

Той призова НСИ да направи етническа разбивка на раждаемостта в страната. Според него може да се окаже, че ромите в България имат най-ниската раждаемост. Политиците да се събудят и да дадат мерки, заяви икономистът.

На въпрос за икономическата програма на новата власт Николай Василев каза, че засега не знаем нищо: „Не знаем какво ще правят, не мога да определя програмата им като дясна. За всички леви това е дясна програма. Не очаквам Радев да води политика по-близка до десните. Когато предложат програма с 40% разходи и дефицит близък до нулата, а и концесия на магистралите, тогава ще ги подкрепя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    28 1 Отговор
    Откъде тия пари?

    Коментиран от #33, #57, #70, #78

    18:23 30.04.2026

  • 2 Този

    53 2 Отговор
    беше от придворните шутове,позабогатели покрай мадридския комарджия! Нищо полезно за държавата не е свършил !

    Коментиран от #20

    18:23 30.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    43 1 Отговор
    Този държи 20 процента от енергото в София и ви праща двойни сметки за ток.

    Коментиран от #73

    18:24 30.04.2026

  • 4 Тома

    14 3 Отговор
    А бе ти луд ли си каза му бати Бойко тиквата

    18:24 30.04.2026

  • 5 вижда се

    45 1 Отговор
    Само психичноболни хора искат да ни управят !!

    18:25 30.04.2026

  • 6 Хаха

    49 0 Отговор
    Да се дават пари за бебета,но само на тези които работят на трудов договор!

    Коментиран от #71

    18:25 30.04.2026

  • 7 Българин

    53 1 Отговор
    И всички от мургавия етнос ще се втурнат да правят още повече деца, за да вземат парите.

    Коментиран от #36

    18:25 30.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя пък

    47 0 Отговор
    Индианците ще станат повече от бледоликите за нула време.

    Коментиран от #28

    18:26 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    32 2 Отговор
    Никакви пари на някакви необразовани бАклуци!
    Тоест нито стотинка за бебета!

    Има си "такс ретърн". Приспадат се от данъците за годината!

    18:27 30.04.2026

  • 12 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    Това трябваше да се направи преди двадесет години.

    18:27 30.04.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    37 2 Отговор
    Цял живот на хранилка, плужекът му ниеден! Тоя колко грехове има, няма толкова новородени в България!

    Коментиран от #24

    18:28 30.04.2026

  • 14 604

    18 1 Отговор
    Дължите ми 36 000 лв на старите пари...2 влога от бабите за кола и апартамент...13 000 евра пхахахаха само бой иебън и сръбско белким спрът с упашатите лъжи....

    18:28 30.04.2026

  • 15 хахаха

    22 0 Отговор
    тоз отворко знае ли, че България е на трето място по най-голямо намаление на населението? За периода 2000 - 2025 година сме намаляли с 23%. Пред нас са само Украйна с 33% и Маршаловите острови с 29%. Кой я докара дотам тая наша клета държава?

    Коментиран от #21

    18:29 30.04.2026

  • 16 Прави сметка ромите колко пари ще

    29 0 Отговор
    Съберат за отрицателно време.

    18:30 30.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Колкото и Пари !

    13 1 Отговор
    Да Ми Даваш !

    Не Искам !

    Да Осъждам !

    Децата Си !

    На РОБСТВО !

    18:30 30.04.2026

  • 19 хаха

    17 2 Отговор
    Никакви помощи и за безработни! Реално е застраховка на работещите ако останат без работа.
    И една такава "застраховка" би трябвало да важи за определен срок!

    Никакви помощи и за долучилите от ТЕЛК някаква степен на инвалидност през последните 10 години!
    Нови комисии да проверят Тиквените телк-аджии!

    18:30 30.04.2026

  • 20 Как да не е свършил...

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    Виж колко акъл раздава.

    18:30 30.04.2026

  • 21 Ми управляващите особено след

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    Влизането в ЕС. Може би не би трябвало да има връзка но има.

    18:32 30.04.2026

  • 22 Злобен и дребнав икономист

    17 0 Отговор
    Този кога ще порасне най сетне

    18:33 30.04.2026

  • 23 Малкият Мук стана левичар!

    24 1 Отговор
    Иска му се пак да е на власт.

    Циганите, които политкоректно нарича "роми", т.е. хора (за тях българите не сме хора, заедно с Ники Мук Василев), само това чакат!

    За 13 000 евро и дипломи за висше образование ще си купят, без да могат да пишат и да четат!

    18:33 30.04.2026

  • 24 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Не размишлявай ,ами напъвай вдовицата да ражда

    Коментиран от #48

    18:34 30.04.2026

  • 25 Щом Желаеш !

    12 0 Отговор
    Да Прекръстиш !

    България !

    На Циганландия !

    Направи го !


    То !

    От Самосебе Си !

    Ще Стане !

    18:35 30.04.2026

  • 26 провинциалист

    15 0 Отговор
    Тоя искаше да не го питаме вече за еврозоната. За нищо не трябва да го питаме. Само шамари без обяснения!

    18:35 30.04.2026

  • 27 Кирил

    16 1 Отговор
    Тогава циганките няма да раждат на 12 години, а на 10

    18:36 30.04.2026

  • 28 Да видим тогава те дали ще ни дават

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя пък":

    Работа и помощи както им се дават сега. Мисля че нямат такива намерения. Даже и пенсиите няма да изплатят на сегашните вносители на осигуровки , включително и на техните ментори жълтопаветниците.

    18:36 30.04.2026

  • 29 Дика

    12 2 Отговор
    Как пък ги сметна тия 13000 евро.

    18:37 30.04.2026

  • 30 Ромлянин

    14 3 Отговор
    Ай колко 13 ки ще нацвъкам на Айшето

    18:37 30.04.2026

  • 31 няма смисъл

    11 1 Отговор
    нека само крадливите богаташи се размножават и като не остане кой да им работи ще се самоизядат за да се очисти планетата Земя от плевелите!

    18:37 30.04.2026

  • 32 Аише

    8 0 Отговор
    Само дайте тея пари и оправям демографската криза

    18:37 30.04.2026

  • 33 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    Светованата банка ще напълни България с пакистанци.

    18:37 30.04.2026

  • 34 безпартиен

    7 0 Отговор
    Когато някой като този реши да дава пари от държавните,нека каже от къде ще ги вземе!Е чак сега един етнос който наближава милион ще започне да ражда като за премиални!Не е ли по добре такива пари да се дават с условия на които трябва да отговарят родителите-примерно на родители с висше образование, работещи по трудови договори и двамата!Ако не са изпълнени условията - пари няма!Така ще има стимулиране на образовани,професионално подготвени и с трудови навици хора, които ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ в държавния бюджет!!!

    Коментиран от #38

    18:38 30.04.2026

  • 35 Мюмюн

    7 0 Отговор
    Виднага качвам на Айшето да прайми ги.

    Коментиран от #45

    18:38 30.04.2026

  • 36 а кой

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    ще плаща сметката?

    Коментиран от #68

    18:38 30.04.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    НА СЕМЕЙСТВО ВИСШИСТИ!
    да даваш по 13 хил на цветнокожи е престъпление! И НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ИЗКАРА ТИЯ ПАРИ! Или да ги вземем на Никито от спестяванията!

    18:40 30.04.2026

  • 38 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "безпартиен":

    Във Франция има такава практика, и да - обвързана е с образователен ценз. При тях се облекчават данъците, което също е вид стимул, като по-учените родители имат по-големи облекчения.

    Коментиран от #41

    18:40 30.04.2026

  • 39 Помощ трябва да се дава само за

    6 2 Отговор
    Второ дете защото българите масово имат по едно дете. Това е мярката. Но само за второ дете до стабилизиране на ситуацията.

    18:40 30.04.2026

  • 40 62955

    12 0 Отговор
    Той призова НСИ да направи етническа разбивка на раждаемостта в страната. Според него може да се окаже, че ромите в България имат най-ниската раждаемост.
    ТОВА Е ГОЛЯМА ГЛУПОСТ!!!!!!

    18:40 30.04.2026

  • 41 французите

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    са цивилизован народ а не като ганчо кроманьонеца..

    18:41 30.04.2026

  • 42 Двоен удар

    9 1 Отговор
    Още по-успешно ще е, ако тези пари се вземат във вид на данъци от тези, които държат празни комплекси от жилища, защото едно от виновните за кризата е липсата на жилище.

    18:42 30.04.2026

  • 43 ИНДИАЦИТЕ ЩЕ НИ ЗАЛЕЯТ

    9 0 Отговор
    До 2040 болшинство

    18:43 30.04.2026

  • 44 ПАНАЦЕЯ

    9 1 Отговор
    Решението на всички проблеми в България се нарича ЛУСТРАЦИЯ!

    18:44 30.04.2026

  • 45 Асан

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мюмюн":

    Ш изчакаш да сляза, дань стани беля

    18:44 30.04.2026

  • 46 Ганя Путинофила

    2 10 Отговор
    Готов съм да оплождам русофилки безплатно!
    Ще се народят много русофилчета!

    Коментиран от #58, #64

    18:46 30.04.2026

  • 47 ммм

    6 1 Отговор
    Тея пари само на майки със средно образование.

    18:49 30.04.2026

  • 48 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    Е, не става. Водно ми е, а тя пък е пресъхнала. А и двамата си имаме деца. Пари (засега) тя има, не е опряла до 25К лв.😎

    18:51 30.04.2026

  • 49 Гост

    8 0 Отговор
    Това не му ли викат купуване на гласове?
    Познайте кой ще се облажи най-много от тази мярка?

    18:52 30.04.2026

  • 50 ааа

    7 0 Отговор
    Дано си жив да те шибат ромите с ниската раждаемост :)

    18:52 30.04.2026

  • 51 Еш па тоа

    8 0 Отговор
    Според него може да се окаже, че ромите в България имат най-ниската раждаемост. ?!? Ко речи?!

    18:53 30.04.2026

  • 52 Нарцис като всички

    9 0 Отговор
    Как па всеки предлага начини на раздаване на народни пари и никой не предлага начин за умножаване на народните пари.

    18:53 30.04.2026

  • 53 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Аааа.....Зеленски няма да разреши с неговите пари да се подпомага раждаемостта в България

    18:53 30.04.2026

  • 54 селяк

    7 1 Отговор
    м@нг@лете ша забогатеат с по 10-15 шавета :Д

    18:53 30.04.2026

  • 55 Само се пишат глупости по форумите

    7 0 Отговор
    Има две три правилни мнения но обикновенно никой не ги чете. Не е чудно че сме в това положение.

    18:54 30.04.2026

  • 56 Турбо

    5 0 Отговор
    Правилно е не да се раздават помощи за деца,а да се намалят данъците на работещите семейства с деца.

    18:57 30.04.2026

  • 57 ромите в БГ имат най-ниската раждаемост?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    Ромите не знам , ама циганките снасят като заразени

    18:57 30.04.2026

  • 58 Смешник

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ганя Путинофила":

    Добре,че такива, като теб само ги оправят,без да ги оплодят.Не бива да се размножават.

    18:58 30.04.2026

  • 59 Помощ трябва да се дава само за

    4 1 Отговор
    Второ дете , защото българите имат масово по едно дете. Това е правилната мярка. Поне до стабилизиране на ситуацията.

    18:58 30.04.2026

  • 60 Анонимен

    1 1 Отговор
    Не знам предложението му дали би променило нещо, но поне казва, че нещо трябва да се направи. Поне казва, че раждаемостта трябва да се увеличи, а не да попълва "дупките" с бежанци.

    Коментиран от #66

    19:00 30.04.2026

  • 61 Виждам в мола ромите с колички но и

    5 0 Отговор
    Майката и бащата не са на работа. Бащите защо не работят. Защо им дават детски надбавки след като бащите не работят. Хайде майките гледат децата , но бащите какво е обяснението. Има нещо нередно в това че получават детски а не работят !?!

    19:03 30.04.2026

  • 62 Нанков

    4 0 Отговор
    Този ненужник е годен за Екерисаж . Ненормален популист ,но като какъв разлайва кучетата и защо сега ? НСИ да направело. Що не го направихте преди когато отгледахме децата си с 30 лв детски ,платени детски градини и платено уж безплатно образование . На каквито и да е "Бивши " докарали страната до това положение трябва да им се забрани да словоблудстват и подливат вода с единствената цел политически срив на опоненти ,без значение от продължаващи последици за обеднелия народ. Кой и какъв си вече ти ,освен оядено юпи. на кого подливаш водата и кой народ искаш да грабиш ? Аз предлагам минимум 200 000 Евро на чаве и бизнеса с раждаемост на малолетни да се увеличи. Обаче - който не работи в затворено общежитие и да работи за ползу роду . Престъпник с висящо дело на улицата да няма . За кражба на каруца дърва -10 години труд в горското да сади дървета . Увеличение на всички данъци от сегашните 65 % с ДДС на 95 % . Прогресивен зверски данък . За укрилите или мамещи с ДДС иданъци - 30 години ефективно . Първо тоя плешивия дъртак да влиза за публични лъжи и измами.

    19:03 30.04.2026

  • 63 Чорбара

    6 0 Отговор
    Тоя продукт на скъсани Ка пут ,се е загрижен за си ганите.

    19:06 30.04.2026

  • 64 Африкански Негър

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ганя Путинофила":

    А тебе ега те оплодят Турските манфи , БОРСУК.

    19:06 30.04.2026

  • 65 Не философствай

    2 0 Отговор
    захващай се да бориш кризата. Нямаш вид като да можеш

    19:08 30.04.2026

  • 66 С бежанци ли

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    Ми те вземат хора от далечна Азия острови Индонезия Филипините Малайзия , които не знаят езика и са мюсулмани. Умно ли е това и каква е ползата ? Защо променят етническия състав на нацията така нагло. Българските работодатели са нагли и нахални продажници каквито няма никъде на света. Но защо държавата им го разрешава. Това са измислени бизнесмени.

    19:09 30.04.2026

  • 67 Хейт

    4 0 Отговор
    Мнооого си зле, Ники! Не случайно ти викат Ники Маус. Успешна мярка може да е такава, каквато беше в Унгария - опростяваш данъците на родителите. Така ще помогнеш на истинските работещи родители, които и без това са притиснати финансово. А в гетата не плащат никакви данъци - поне ще си спестиш да им даваш детски, та да мързелуват.

    19:12 30.04.2026

  • 68 Циганин прави деца за износ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "а кой":

    Циганин не работи. Циганин взима помощи от българин.

    Българин работи и плаща на циганин.

    19:13 30.04.2026

  • 69 Работодатели нарочно назначават

    3 0 Отговор
    На определени работни места хора от малцинствата или от бежанците и или мигрантите за да тормозят българите !!!

    19:14 30.04.2026

  • 70 Господари на Ефира

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    ОТО МАЙЧИНСТВО ОТОО ДЕТСКИ
    ОТО ДУНДУРКАНЕ НА УКРАЙНЦИТИ ПО НАЩУ ЧЕРНОМОРИЕ
    ОТО ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА , ОТ9 90МЛРД ЕВРО ОТ УРСУЛА
    ОТОО КОНТРАБАНДИ СТОКИ ПО МИТНИЦИТЕ

    АБЕ ЕЙ АЛЬО МЕН НА БУДАЛА ЛИ МЕ ПРАВИШ
    ОТ 3 ДЕНА ТЪРСЯ АНУС , СЕГА ТИЯ ПОРГАТИВИ В ЗАДНИКА ЛИ ДА СИ ГИ ТУРЯ
    АДИ НЕ МЕ ЯДОСВАЙ СИГА , ОТ КЪДЕ ВИКА ПАРИ
    А И МЕН 2 ДИЦА МИ СТИГА , Я НЕ ДА ПРАЙМ ФУТБОЛЕН ОТБОР , ЗА КО СА МИ ТОЛКОС МНОГУ !!!.😀😃🤡😋😄🤠🥰😁😍🥳😆😂.

    19:15 30.04.2026

  • 71 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Даването на пари "на ръка" в нашия случай е вредно. Първото и най-спешно нещо, което тряб а да се направи е да се освободят от данъци и такси младите семейства с деца и да им се дават все повече привилегии по мярката на увеличаване броя на децата, основно - помощ при закупуване на дом, автомобил, такси в детски градини, за да не се получи стимулиране на раждане на деца за ограбване на хазната и последващо за хвърляне на улицата/домове трябва да се помага мятериално само на работещи родители - купони/ваучери за най насъщни консумативи (памперси, дрешки и т.н.), надбавки за работещия родител и социална защита... Има множество мерки, които не биха повреди ли държавната хазна и биха създали осезаемо по-добри условия за създаване на семейства с повече деца.

    19:16 30.04.2026

  • 72 Сабри

    2 0 Отговор
    Веднага ше направя пет-шес лапета на булките в махалата. Само да не мъ съдят за педофилия, щото теа булките не са много големи.

    Коментиран от #79

    19:17 30.04.2026

  • 73 Конпира

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Аз държа другите осемдесет. И кво?

    19:18 30.04.2026

  • 74 Обявата

    1 1 Отговор
    За 5000 евраци печатам оригинално диплома за средно най-малко от Кипър ,за вишо 8000 а ако пратите и на Алито студентката детето бонус . Оригинал ,чисто ново . Ще сте на далавера с останалите пари да се напукате. Тези май всеки месец щели само да дават . Внимавайте да не са фалшиви щото толкоз пари истински няма от къде да вземат.

    19:19 30.04.2026

  • 75 Луд

    3 0 Отговор
    Василев изтрещя,,Работещ 45год няма пенсия от 10,000 евро годишно .Как умника реши да направи лилавите богати без нито ден трудов стаж.

    Коментиран от #83

    19:20 30.04.2026

  • 76 Аз.........

    1 1 Отговор
    Генералско джудже/Хари Потър/.
    Май искаш да дадеш властта на Виденов????
    И на Еврото може да са печатат нули!!!
    НДСВ вече го няма 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
    Несе ле наядохте се ши..ни комунисти.

    19:21 30.04.2026

  • 77 малък мук

    0 0 Отговор
    ти ли ще ги изкараш от джоба тия пари ,те кредитите ще пресъхнат

    19:22 30.04.2026

  • 78 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    Дайте да дадем по една торба пари! Това варненче, да каже докато беше министър на икономиката с пълно мнозинство в парламента как помогна на младите семейства? Ааа, сещам се от 20 години обяснява по всички студия как всичко държавно трябва да стане частно (да бъде "гепано" от някой разбойник) и всяко подпомагане от държавата е вредно. - Ама кой ли ще си спомни какво съм приказвал, мисли си Ники Василев и си мечтае отново да се повози на "Маруся" на държавната хранилка и да намаже обилно две три филии със свинска мас. Каква безочливост.

    19:23 30.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Въх - САКЪН

    1 0 Отговор
    ШЪ СЪ НАПЪЛНИМ СЪС ЛИЛАВИ

    19:25 30.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Увеличават се

    1 0 Отговор
    Българи 3,5 милиона, евроинтегриранимангали 2 милиона

    19:30 30.04.2026

  • 83 Крейзи

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Луд":

    3900 Евро- нямат и 5 хил. С 41 години стаж и внесени общо само от 20 година до сега над 70 хил. Евро . Виждат се в таблиците на НОИ . Ще има да вземаш дълго време от 65 на татък и тоалетна даже ако построиш няма да сбъркаш. Да ти уринират хората на късмета да се родиш и работиш в България ,но и да си мислят. Сметката е според тях, ако живееш още 20 години случайно след месечните доходи които отиват за лекарства и доктори точно колкото да изхарчиш взетото от теб ,без лихвите разбира се . А га се гътнеш от недоимък по с време ,за тях е икономия и бонус за същата тази "държава " .

    19:38 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове