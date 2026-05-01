Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 1)

На фона на очевидния неуспех на Кремъл да завземе бързо Украйна, влошаващата се социално-икономическа ситуация в Русия и постепенното нарастване на недоволството от действията на Путин в самата Русия, идеята за провеждане на „алтернативна на Украйна“ победоносна военна кампания за „защита на руските интереси“ в съседните страни от ЕС, където шансовете за успех биха били по-високи, отколкото в Украйна, става все по-популярна сред руските пропагандисти. В този контекст балтийските и скандинавските страни, които руските неоимпериалисти считат за „изконно руски територии“, се оказват в най-заплашително положение. Те са дом на голяма руска общност, която открито застъпва пропутински възгледи, носталгия по съветското минало и възраждане на руското колониално влияние в региона.
Според Ричард Д. Хукър, експерт в Центъра за стратегия и сигурност „Скоукрофт“ към Атлантическия съвет, „Ако Владимир Путин не успее да постигне ясна победа в Украйна, той ще потърси другаде. Най-малко рисковият вариант за Москва и следователно най-вероятният е окупацията на определени региони на северния фланг на НАТО от руски войски. В същото време Русия иска да разшири военните и политическите си възможности спрямо Запада и смята пряката конфронтация със Запада за много вероятна, ако не и неизбежна. Путин ще търси възможности да възстанови престижа на Русия и да си върне бивши или спорни територии, да подобри стратегическата позиция на Русия и да изпита решителността и сплотеността на НАТО в сценарии, в които оценява вероятността за решителен отговор на Алианса като ниска, а шансовете за успех на приемлива цена като високи.“
Преди това, в интервю за подкаста на Table Media, съобщено от Ройтерс, началникът на германското разузнаване Бруно Кал също заяви, че Русия възнамерява да разшири конфронтацията със Запада отвъд Украйна. Според BND руските власти смятат, че задълженията за колективна отбрана, залегнали в член 5 от Северноатлантическия договор, са загубили практическата си сила. „Абсолютно сигурни сме и разполагаме с разузнавателни данни, потвърждаващи, че Украйна е само стъпка към западна посока“, подчерта Кал.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази подобно мнение, заявявайки, че Алиансът се готви за всички сценарии, включително евентуална руска атака срещу Европа през следващите три до пет години.
Войната срещу Украйна е задънена улица за плановете на Путин.
Русия направи настоящата война екзистенциална за Украйна – украинското общество, въз основа на опита на предишните поколения и настоящата война, разбира, че цената на прекратяването на съпротивата срещу агресията ще бъде не само изчезването на украинската държава, но и насилственото изместване на националната идентичност, съпроводено с масови репресии и престъпления.
От самото начало Кремъл се опита да представи на руското население пълномащабна война в Украйна под наратива на „Специална военна операция“. Самата публична употреба на термина „война“ в Русия беше наказуема с реални присъди през 2022-2024 г., а липсата на достатъчна идеологическа основа за агресия беше демонстрирана от рязкото отхвърляне от руснаците на принудителната мобилизация през есента на 2022 г. Впоследствие повечето руснаци възприеха войната с Украйна предимно като възможност да подобрят финансовото си положение, като станат наемници, докато идеологическото ѝ оправдание служи само като вътрешно оправдание за участие в „масово братоубийство“.
Този модел не може ефективно да постигне максималистичните цели на Москва и все повече се изчерпва поради икономически и социално-политически фактори. Стратегическият наратив на Кремъл за приемливостта на изтощителна война за Русия и неизбежността на нейната победа ежедневно се подкопава от самия факт на продължителни, изтощителни военни операции без значителен напредък на фронта, както и от ескалацията на украинските атаки срещу обекти на руския военно-промишлен комплекс и нефтена и газова инфраструктура. Натрупаните икономически и финансови проблеми, причинени от изтощителната война, бяха рязко изострени от недоволството сред почти всички категории руснаци относно ограниченията върху използването на интернет. Това предизвика и подхрани критики към правителството на Путин и дебат относно прекомерната цена на войната и целесъобразността на нейното продължаване. Също така демонстрира, че Кремъл няма да може да поддържа настоящата си стратегия (война на изтощение без драстични промени, масова мобилизация или разполагане на чуждестранни войски) за неопределено време. Следователно Кремъл ще бъде принуден да вземе стратегически решения още тази година.
В тази връзка Путин има пет възможности:
1) Да сключи истинско мирно споразумение – този вариант е очевидно неприемлив за Путин в момента поради неговата прекалена самоувереност, неоснователна вяра в собствените му сили и слабостта на опонентите му;
2) Да се съгласи на замразяване на фронта без официално подписване на документи – този вариант постоянно се отлага, тъй като се разглежда. Кремъл разглежда това като стратегия, към която винаги може да се върне;
3) да продължи войната на изтощение, надявайки се, че Украйна ще се провали – този подход бързо се изчерпва, в синхрон с намаляващата способност на Русия да поддържа огромните разходи за „наемнически“ модел на водене на война, а невъзможността значително да увеличи численото си предимство при този модел ефективно елиминира възможността за стратегически поврат;
4) да проведе масирана принудителна мобилизация с цел по-нататъшно засилване на военните действия – този избор е очевиден за руските военни и Z-блогърите, но е рисков от гледна точка на социално-политическата стабилност и увереността на Кремъл в ефективността на сценария на инерционна война. Той се забавя и от факта, че системата като цяло се е поучила от грешките от есента на 2022 г. и може да се върне към този сценарий по всяко време. 5) опит за преместване на бойното поле, както буквално, така и преносно, от фронтовете на руско-украинската война към друг театър на военните действия – въз основа на моделите на вземане на решения, които Владимир Путин е следвал през десетилетията в сложни вътрешни и геополитически ситуации, този сценарий става все по-вероятен, особено по отношение на балтийските страни, Финландия и ОНД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДЕРСКА МЪКА
Коментиран от #28, #163
12:53 01.05.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #20, #23, #25, #26
12:54 01.05.2026
5 празни дрънканици
Коментиран от #35
12:54 01.05.2026
6 и улиците в 404 празни
Коментиран от #151
12:55 01.05.2026
8 Майло
12:55 01.05.2026
9 сигурно вече гори
Коментиран от #48
12:55 01.05.2026
10 Каквото повикало...
Агресията ми е по-добра от агресията ти.
12:56 01.05.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така ли бе Воайьор?
12:57 01.05.2026
12 койдазнай
12:57 01.05.2026
13 Путин няма полезен ход и е обречен.
Коментиран от #30
12:57 01.05.2026
15 Нямат край
12:57 01.05.2026
17 Владимир Путин офишъл
Коментиран от #79
12:58 01.05.2026
18 Провинциалист от провинция Тракия
12:58 01.05.2026
20 не е лошо да си веган
До коментар #4 от "Аз съм веган":Но повечето вегани са и нещо друго..
12:58 01.05.2026
21 Приказки от под шипковия храст
Нооо балтийските тигри и финьовците
Очакват инвазия
Топ хижарска логика
Хахахахаха
12:58 01.05.2026
22 Оцеляване с месеци в окоп
Снимките на войници, измършавели от недохранване, разтърсиха Украйна.
Семействата им оповестиха ситуацията в социалните мрежи на 22 април: не бяха яли от 17 дни.
Ако има нещо, което един мъж в Украйна иска да избегне, то е да бъде мобилизиран в пехотата.
Коментиран от #84, #153
12:58 01.05.2026
23 да питам
До коментар #4 от "Аз съм веган":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #33
12:58 01.05.2026
24 Маце
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти май си пострадала от него,а? 🤣
12:58 01.05.2026
26 койдазнай
28 Част 2
До коментар #1 от "БАНДЕРСКА МЪКА":"Записки от съпротивата" от филма "Опасен чар"
29 Многоходовото
30 Хихихи
До коментар #13 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":Стига лъга бе
13:00 01.05.2026
31 БАНДЕРИЯ ЧАСТ 1-ВА
13:00 01.05.2026
32 Възpожденец 🇧🇬
Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!
Коментиран от #36, #41
13:00 01.05.2026
34 Мдааа Дааа понички на Майдана
До коментар #5 от "празни дрънканици":В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
13:01 01.05.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Възpожденец 🇧🇬":Българи живеещи в БГ - вие сте най смешните хора на света ,защото сте единствената държава купила два!!!,повтарям -два!!! ядрени реактора и не направили АЕЦ,защото така им казали американци ,еврогейци и други бклци.Срам пред предците Ви!!!За 35 г продажно духане на Запада ,стигнахте до положение да не можете един завод да направите ,а плюете Русия ,която Ви направи държава ,и то индустриална ,а не гастарбайтерска.
Загинали през турско рабство Българи се въртят в гробовете си
Коментиран от #53
13:01 01.05.2026
13:01 01.05.2026
38 ганди
13:02 01.05.2026
13:03 01.05.2026
41 Внимавай
До коментар #32 от "Възpожденец 🇧🇬":Изпотил си се... завий се да не простинеш...
13:03 01.05.2026
13:03 01.05.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Аз съм веган":Балит менья за тебя целый Чеп,хахвх
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вие сте изгорели, душевно.
До коментар #9 от "сигурно вече гори":И ти се из..ни от кеф, че ще умират хора, нали?! Това сте зомбираните путинофили!
13:05 01.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
51 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Приятен следобед на всички нормални хора!
13:06 01.05.2026
52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #44 от "Хахахахаахах":ЗА РАШКИНИ се женехте само калпавите БГ-та / дет не ви поглеждаха тука / и се хвалехте после с 3 деца-изведнъж
Коментиран от #64
Коментиран от #95
54 ами дааа..
13:07 01.05.2026
57 Чоната
13:08 01.05.2026
58 защо укрите позволяват това
59 Русия
13:09 01.05.2026
60 РФ е един огромен КЕН eф !
Преди 12 години, на 12 април 2014 г., руски паравоенни групи, водени от офицера от ФСБ Игор Гиркин (Стрелков), пресякоха границата и превзеха град Славянск, поставяйки началото на въоръжената окупация на Донецка област.
Години наред Русия твърдеше, че войната в Донбас е местно „въстание“. Самият Гиркин обаче по-късно призна в интервюта:
„Аз бях този, който натисна спусъка на войната. Ако нашето подразделение не беше пресякло границата, всичко щеше да приключи така, както в Харков или Одеса.“
Същото потвърди и Пригожин.
"Абсолютно ясно е, че СВО е стигнала до задънена улица. Вървим към военно поражение. Това е факт. Нека поне признаем този неприятен факт и изходим от предположението, че заплахата е реална"
„Противникът нанася удари преди всичко по най-болезнените за нас цели. Най-болезнените за нас цели не са държавни правителствени сгради, а на първо място нашите промишлени обекти“
13:10 01.05.2026
61 ГАРГАМЕЛ
13:10 01.05.2026
13:11 01.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хахахахаахах
До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Темата с гейьовете много те вълнува ,да не те е барнала да лапуркаш на някой циганин?
Коментиран от #83, #88, #93
13:12 01.05.2026
65 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:12 01.05.2026
67 стоян георгиев
13:13 01.05.2026
68 България
До коментар #59 от "Русия":Основни характеристики на фашизма:
Диктатура и лидерство: Концентрация на властта в ръцете на един лидер (фюрер/дуче) и премахване на демократичните процеси.
Ултранационализъм: Поставяне на нацията над личността, често съчетано с експанзионистични цели.
Анти-либерализъм: Остро отхвърляне на либералната демокрация, гражданските свободи и свободата на словото.
Насилие и милитаризъм: Използване на политическо насилие, паравоенни формирования и милитаризация на обществото за постигане на целите.
РФ и рашисткия режим на Путлер напълно припокрива характеристиките, дори надгражда с ваpваpcкия си манталитет.
Коментиран от #81, #85, #89, #91
13:13 01.05.2026
69 каши клошар
До коментар #63 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Украйна върна ли си Крим? И кой век го виждаш? Да взимат да се кротват, щото губим пари заради тях.
13:14 01.05.2026
70 az СВО Победа80
1. На врага се приписват намерения, каквито ние решим и които не влизат в плановете му...
2. Когато нищо от това, което сме приписали на врага като намерение и планове не се случи, веднага го обявяваме за наша "победа". Ето вижте, врагът се "уплаши" от нас и се "отказа" от плановете си...
3. Така без реална победа се самообявяваш за "победител"!
4. Разбира се, цялата тази "битка" и "победа" над врага се случват само и единствено във виртуалното пространство.
13:14 01.05.2026
71 Софиянец
13:14 01.05.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Войната я распали ЕС ,щото иска слаба ,васална Русия и суровините и,най вече.
Ама пак няма да стане,Като 1918,1941,1991
13:14 01.05.2026
73 Блогър от Москал.Крим е Украински
А Фюрера педофил при... Садам!
ЗАКРИВАЙ
Коментиран от #144
13:15 01.05.2026
74 Смях в залата
😁
13:15 01.05.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Малииииий,много си Про Зд!!!!
13:16 01.05.2026
79 хаха 🤣
До коментар #17 от "Владимир Путин офишъл":какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст и не може да.... 🤣
13:16 01.05.2026
84 мармот
До коментар #22 от "Оцеляване с месеци в окоп":късата клечка е да се родиш в Северна Корея, Русия, Палестина или Иран, по-лошо от това няма.
13:19 01.05.2026
86 000
13:19 01.05.2026
90 Рафинерия
Коментиран от #143
13:21 01.05.2026
91 АФФТОРЕ ...ТИ ЛИ СИ
До коментар #68 от "България":ДА ТИ ГО НАМААМ МЕЖДУ УШАЦИТЕ
13:21 01.05.2026
93 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #64 от "Хахахахаахах":И ние се вълнуваме 🥳
13:22 01.05.2026
94 истината
13:22 01.05.2026
95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Доналд":Напомням ,че ББ отказа "Южен поток", а миналата година сам Каза ,че газопровода "Балкански поток" сиреч орязаната версия на " Южен" е цитата-" печатница за пари"
В тогава защо го отказа?
Щото го купиха ...Тъжно.Купен министър - пркдседател
13:22 01.05.2026
96 фактически
13:23 01.05.2026
97 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
13:23 01.05.2026
98 Атина Палада
До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":За съжаление това е истината. До 5 г., от Федерацията ще остане само Московия -- кремля и 2 блата.
Коментиран от #106, #109
13:23 01.05.2026
99 Владимир Путин, президент
Мечти и Реалност.
Част 2 е за Кошмарната реалност ☝️
13:23 01.05.2026
100 БАНко
13:23 01.05.2026
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":Смачка,хахах ,е Що не сте в Москва бе Шики жио?хахахх
Коментиран от #116
13:24 01.05.2026
104 Пардон изцапах ви бохчата
13:25 01.05.2026
105 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":Лап Пай У Йоттт бре съдран пернишки хъесосс
13:25 01.05.2026
107 Вълко Червенков
13:26 01.05.2026
108 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #59 от "Русия":".. всичко ще продължи до пълна победа и капитулация на фашистите... "
Купи си един Пeтушок братуха и го положи сзади 👋😄
Коментиран от #166
13:26 01.05.2026
109 Гресиран козяк
До коментар #98 от "Атина Палада":Мартине това ,че се представяш като Атина не ти пречи да сиго слагаш в гаzaa.
13:27 01.05.2026
110 МОЛНИЯ!
Ама...така... Геройски го е молил
Коментиран от #119
13:28 01.05.2026
112 беден козляк
13:28 01.05.2026
113 кака Мара
13:29 01.05.2026
115 късата клечка в украйна
13:31 01.05.2026
118 какви са опциите в окопа
1. Предаваш се на руснаците. 2. Отстъпваш при своите. 3. Идваш на Слънчака. 4. Теглиш си куршума. 5 . Я си одите на ви. Много избори. А те седят и гладуват.
13:33 01.05.2026
119 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #110 от "МОЛНИЯ!":По добре монгол ,отколкото манн гауу като тебе 😂🍌😂
13:34 01.05.2026
120 лошо Седларов , лошо
13:34 01.05.2026
121 статистически
13:35 01.05.2026
124 Янка Рупкина
Коментиран от #130, #168
13:37 01.05.2026
125 Смешко
Коментиран от #139, #149, #164
13:37 01.05.2026
126 Хаяско
Коментиран от #170
13:38 01.05.2026
129 Историята се повтаря,за съжаление
13:40 01.05.2026
130 Тъжна картина
До коментар #124 от "Янка Рупкина":За Украйна не знам ама измислената блатна федерация ще се разпадне .
Коментиран от #134
13:41 01.05.2026
132 Мол ния!
Очаквайте подробности
Коментиран от #141
13:41 01.05.2026
133 от БАН
13:41 01.05.2026
134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #130 от "Тъжна картина":Иска Ви че ,хахах,вече 1000 г не става,хахах
13:42 01.05.2026
135 Аз съм веган
До коментар #131 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти не си в Москва
13:42 01.05.2026
136 Ха ХаХа
13:43 01.05.2026
139 Владимир Путин, президент
До коментар #125 от "Смешко":"...Масово производство на надуваеми макети-танкове в Раша. Явно за примамки на дронове...."
Пълен тъпaк, за парада са !!!
Завтра надуваме самольотите, после две роти надуваеми кукли. Рассия сила....☝️😄
Коментиран от #154
13:44 01.05.2026
141 Дрън дрън то пряс
До коментар #132 от "Мол ния!":Изчезвай бе мульо
13:44 01.05.2026
142 Ха ХаХа
До коментар #140 от "Опелото":Ходжата ще пее на твоето погребение бе монголоиден татар с Господ..Монголското куче Тангра
13:46 01.05.2026
143 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Рафинерия":Украинските ТЕЦ Ове че сърдят че им взе химна,хахха́
13:46 01.05.2026
144 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Блогър от Москал.Крим е Украински":"Блогър от Москал" Това от къде е ,бе тпк,а?хахахвх
13:47 01.05.2026
145 Аз съм веган
13:48 01.05.2026
149 да питам
До коментар #125 от "Смешко":защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?
13:51 01.05.2026
151 Кучетата
До коментар #6 от "и улиците в 404 празни":са изядени. Глад ги тресе
13:52 01.05.2026
152 ВВП
13:53 01.05.2026
153 Ганчо
До коментар #22 от "Оцеляване с месеци в окоп":Смятай какви неможачи са руснаците, щом с тия гладуващи пт седмици, 65+ годишни насила мобилизирани войници, които нямат оръжие, тъй като е откраднотото преди да стигне Украйна, фронта не помръдва.
А ако сменят зеленски и кражбите намалеят с 10%, то какво ще стане?!?
13:54 01.05.2026
154 да питам
До коментар #139 от "Владимир Путин, президент":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да е водещ флагман на парада на 9 май ?
13:54 01.05.2026
155 ВВП
Коментиран от #156
13:55 01.05.2026
156 ...
До коментар #155 от "ВВП":Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
13:56 01.05.2026
157 Бандеровец
13:57 01.05.2026
159 Бандеровец
14:01 01.05.2026
161 Апокалипсисът в Туапсе продължава.
14:04 01.05.2026
162 Бандеровец
14:08 01.05.2026
163 Владимирович... строго по плану
До коментар #1 от "БАНДЕРСКА МЪКА":БАНДЕРСКА МЪКА
3135ОТГОВОР
Част 1-ва
-;-
Нека русофилите да се радват на точното и план развитие на Усрацията!
Коментиран от #165
14:08 01.05.2026
165 Бандеровец
До коментар #163 от "Владимирович... строго по плану":На нас ни казаха, че като убиваме децата в Донбас с противопехотни мини „Лепесток“ , забранени за употреба, ще победим москалите.
14:11 01.05.2026
166 Русия
До коментар #108 от "Майор Деянов, на всеки километър":Деянов това е твой специалитет ,ти се показваш в Тик Ток как полагаш сзади разни предмети за да събираш лайкове ! Предай си съвета на роднините и децата !
14:11 01.05.2026
167 ВВП
14:15 01.05.2026
169 Смях в залата
😁
Коментиран от #172
14:18 01.05.2026
171 Бандеровец
14:20 01.05.2026
