Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 1)
Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 1)

1 Май, 2026 12:51 1 502 172

Реалността на руската заплаха за балтийските и скандинавските страни

Снимка: ЕРА/БГНЕС
На фона на очевидния неуспех на Кремъл да завземе бързо Украйна, влошаващата се социално-икономическа ситуация в Русия и постепенното нарастване на недоволството от действията на Путин в самата Русия, идеята за провеждане на „алтернативна на Украйна“ победоносна военна кампания за „защита на руските интереси“ в съседните страни от ЕС, където шансовете за успех биха били по-високи, отколкото в Украйна, става все по-популярна сред руските пропагандисти. В този контекст балтийските и скандинавските страни, които руските неоимпериалисти считат за „изконно руски територии“, се оказват в най-заплашително положение. Те са дом на голяма руска общност, която открито застъпва пропутински възгледи, носталгия по съветското минало и възраждане на руското колониално влияние в региона.

Според Ричард Д. Хукър, експерт в Центъра за стратегия и сигурност „Скоукрофт“ към Атлантическия съвет, „Ако Владимир Путин не успее да постигне ясна победа в Украйна, той ще потърси другаде. Най-малко рисковият вариант за Москва и следователно най-вероятният е окупацията на определени региони на северния фланг на НАТО от руски войски. В същото време Русия иска да разшири военните и политическите си възможности спрямо Запада и смята пряката конфронтация със Запада за много вероятна, ако не и неизбежна. Путин ще търси възможности да възстанови престижа на Русия и да си върне бивши или спорни територии, да подобри стратегическата позиция на Русия и да изпита решителността и сплотеността на НАТО в сценарии, в които оценява вероятността за решителен отговор на Алианса като ниска, а шансовете за успех на приемлива цена като високи.“

Преди това, в интервю за подкаста на Table Media, съобщено от Ройтерс, началникът на германското разузнаване Бруно Кал също заяви, че Русия възнамерява да разшири конфронтацията със Запада отвъд Украйна. Според BND руските власти смятат, че задълженията за колективна отбрана, залегнали в член 5 от Северноатлантическия договор, са загубили практическата си сила. „Абсолютно сигурни сме и разполагаме с разузнавателни данни, потвърждаващи, че Украйна е само стъпка към западна посока“, подчерта Кал.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази подобно мнение, заявявайки, че Алиансът се готви за всички сценарии, включително евентуална руска атака срещу Европа през следващите три до пет години.

Войната срещу Украйна е задънена улица за плановете на Путин.

Русия направи настоящата война екзистенциална за Украйна – украинското общество, въз основа на опита на предишните поколения и настоящата война, разбира, че цената на прекратяването на съпротивата срещу агресията ще бъде не само изчезването на украинската държава, но и насилственото изместване на националната идентичност, съпроводено с масови репресии и престъпления.

От самото начало Кремъл се опита да представи на руското население пълномащабна война в Украйна под наратива на „Специална военна операция“. Самата публична употреба на термина „война“ в Русия беше наказуема с реални присъди през 2022-2024 г., а липсата на достатъчна идеологическа основа за агресия беше демонстрирана от рязкото отхвърляне от руснаците на принудителната мобилизация през есента на 2022 г. Впоследствие повечето руснаци възприеха войната с Украйна предимно като възможност да подобрят финансовото си положение, като станат наемници, докато идеологическото ѝ оправдание служи само като вътрешно оправдание за участие в „масово братоубийство“.

Този модел не може ефективно да постигне максималистичните цели на Москва и все повече се изчерпва поради икономически и социално-политически фактори. Стратегическият наратив на Кремъл за приемливостта на изтощителна война за Русия и неизбежността на нейната победа ежедневно се подкопава от самия факт на продължителни, изтощителни военни операции без значителен напредък на фронта, както и от ескалацията на украинските атаки срещу обекти на руския военно-промишлен комплекс и нефтена и газова инфраструктура. Натрупаните икономически и финансови проблеми, причинени от изтощителната война, бяха рязко изострени от недоволството сред почти всички категории руснаци относно ограниченията върху използването на интернет. Това предизвика и подхрани критики към правителството на Путин и дебат относно прекомерната цена на войната и целесъобразността на нейното продължаване. Също така демонстрира, че Кремъл няма да може да поддържа настоящата си стратегия (война на изтощение без драстични промени, масова мобилизация или разполагане на чуждестранни войски) за неопределено време. Следователно Кремъл ще бъде принуден да вземе стратегически решения още тази година.

В тази връзка Путин има пет възможности:

1) Да сключи истинско мирно споразумение – този вариант е очевидно неприемлив за Путин в момента поради неговата прекалена самоувереност, неоснователна вяра в собствените му сили и слабостта на опонентите му;

2) Да се ​​съгласи на замразяване на фронта без официално подписване на документи – този вариант постоянно се отлага, тъй като се разглежда. Кремъл разглежда това като стратегия, към която винаги може да се върне;

3) да продължи войната на изтощение, надявайки се, че Украйна ще се провали – този подход бързо се изчерпва, в синхрон с намаляващата способност на Русия да поддържа огромните разходи за „наемнически“ модел на водене на война, а невъзможността значително да увеличи численото си предимство при този модел ефективно елиминира възможността за стратегически поврат;

4) да проведе масирана принудителна мобилизация с цел по-нататъшно засилване на военните действия – този избор е очевиден за руските военни и Z-блогърите, но е рисков от гледна точка на социално-политическата стабилност и увереността на Кремъл в ефективността на сценария на инерционна война. Той се забавя и от факта, че системата като цяло се е поучила от грешките от есента на 2022 г. и може да се върне към този сценарий по всяко време. 5) опит за преместване на бойното поле, както буквално, така и преносно, от фронтовете на руско-украинската война към друг театър на военните действия – въз основа на моделите на вземане на решения, които Владимир Путин е следвал през десетилетията в сложни вътрешни и геополитически ситуации, този сценарий става все по-вероятен, особено по отношение на балтийските страни, Финландия и ОНД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДЕРСКА МЪКА

    34 35 Отговор
    Част 1-ва

    Коментиран от #28, #163

    12:53 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    14 21 Отговор
    Хаяско няма изход. Изключително некадърен милиционер.

    Коментиран от #20, #23, #25, #26

    12:54 01.05.2026

  • 5 празни дрънканици

    21 11 Отговор
    А укрите стоят гладни на фронта и продължават да ядат боя .

    Коментиран от #35

    12:54 01.05.2026

  • 6 и улиците в 404 празни

    22 7 Отговор
    Потника няма кого да лови вече . Даже кучета няма .

    Коментиран от #151

    12:55 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майло

    11 16 Отговор
    Ще продължи, ако като общество му позволим, не трябва да позволяваме на агресора да остава безнаказан.

    12:55 01.05.2026

  • 9 сигурно вече гори

    10 9 Отговор
    Около 100 безпилотника"Геран" в момента летят към Виница. Също във въздуха са Ту-160 и Ту-95МС възможни изстрелвания на ракети Х-101.

    Коментиран от #48

    12:55 01.05.2026

  • 10 Каквото повикало...

    3 6 Отговор
    Дойде време да си мерим агресиите
    Агресията ми е по-добра от агресията ти.

    12:56 01.05.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така ли бе Воайьор?

    12:57 01.05.2026

  • 12 койдазнай

    9 14 Отговор
    Дания, Норвегия и Швеция още преди десетилетия са си направили ядрени бомби. Ако руската весна продължи на запад, то нощите в Ленинград ще бъдат особено бели!

    12:57 01.05.2026

  • 13 Путин няма полезен ход и е обречен.

    13 14 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #30

    12:57 01.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нямат край

    10 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:57 01.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Владимир Путин офишъл

    5 6 Отговор
    И 6@ л съм ги

    Коментиран от #79

    12:58 01.05.2026

  • 18 Провинциалист от провинция Тракия

    7 5 Отговор
    Финландия и балтийските са в еврозоната - тя нали пазеше от руското влияние, ко ни плащат тука?!?

    12:58 01.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не е лошо да си веган

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Но повечето вегани са и нещо друго..

    12:58 01.05.2026

  • 21 Приказки от под шипковия храст

    11 5 Отговор
    Има неуспех в украйна колапс на икономиката
    Нооо балтийските тигри и финьовците
    Очакват инвазия
    Топ хижарска логика
    Хахахахаха

    12:58 01.05.2026

  • 22 Оцеляване с месеци в окоп

    13 6 Отговор
    Късата клечка е да попаднеш в украинската пехота .
    Снимките на войници, измършавели от недохранване, разтърсиха Украйна.
    Семействата им оповестиха ситуацията в социалните мрежи на 22 април: не бяха яли от 17 дни.

    Ако има нещо, което един мъж в Украйна иска да избегне, то е да бъде мобилизиран в пехотата.

    Коментиран от #84, #153

    12:58 01.05.2026

  • 23 да питам

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #33

    12:58 01.05.2026

  • 24 Маце

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти май си пострадала от него,а? 🤣

    12:58 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 койдазнай

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Путин има една задача и тя е да разруши Русия. Това и прави, точно според нарежданията на сорос, който го е определил за Президент н Русия. А тукашните русофили ще останат по-изненадани, от колкото комунистите, подкрепящи Перестройката и Горби.

    12:59 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Част 2

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДЕРСКА МЪКА":

    "Записки от съпротивата" от филма "Опасен чар"

    12:59 01.05.2026

  • 29 Многоходовото

    8 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:00 01.05.2026

  • 30 Хихихи

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":

    Стига лъга бе

    13:00 01.05.2026

  • 31 БАНДЕРИЯ ЧАСТ 1-ВА

    8 6 Отговор
    - 50% население, -25% територия.
    Чакаме 2-ра серия.

    13:00 01.05.2026

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    9 10 Отговор
    🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
    Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
    Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
    България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!

    Коментиран от #36, #41

    13:00 01.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мдааа Дааа понички на Майдана

    9 7 Отговор
    Тръмп: Европейците от НАТО създадоха бъркотия в Украйна. Войната продължава и заради безумните $350 милиарда от Байдън

    13:00 01.05.2026

  • 35 Грешите.

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "празни дрънканици":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    13:01 01.05.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #32 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Българи живеещи в БГ - вие сте най смешните хора на света ,защото сте единствената държава купила два!!!,повтарям -два!!! ядрени реактора и не направили АЕЦ,защото така им казали американци ,еврогейци и други бклци.Срам пред предците Ви!!!За 35 г продажно духане на Запада ,стигнахте до положение да не можете един завод да направите ,а плюете Русия ,която Ви направи държава ,и то индустриална ,а не гастарбайтерска.
    Загинали през турско рабство Българи се въртят в гробовете си

    Коментиран от #53

    13:01 01.05.2026

  • 37 истината за положението в 404

    6 5 Отговор
    взимат те насилствено ,изсипват те в неква дупка след 20 дневна обработка зад теб загряд отряди напред врагове , що не се договарят това ми е непонятно

    13:01 01.05.2026

  • 38 ганди

    5 9 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е те от тези 4 области, руската армия си обра крушите. Поне тези, които успяха. А че Путин ги вписа в конституцията на Русия, е подвиг, като все едно Радев да запише Цариград за български.

    13:02 01.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зеления път

    8 5 Отговор
    Това не става за четене, но и за коментари също. Дано по-скоро руснаците да приключат Зелената шайка и да спасят поне малка част от братята си в Украйна.

    13:03 01.05.2026

  • 41 Внимавай

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Изпотил си се... завий се да не простинеш...

    13:03 01.05.2026

  • 42 az СВО Победа80

    7 6 Отговор
    Много се забавлявам, когато враговете на Русия започнат да ни обясняват какво мисли или възнамерява да направи Путин!
    🤣🤣🤣

    13:03 01.05.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Аз съм веган":

    Балит менья за тебя целый Чеп,хахвх

    13:03 01.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вие сте изгорели, душевно.

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "сигурно вече гори":

    И ти се из..ни от кеф, че ще умират хора, нали?! Това сте зомбираните путинофили!

    13:05 01.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Стига с тая хЕЙ фантазия бе га Мен,нимя Тука такива клубове.Само си мечтаете да Ви порчи яки руснаци ,а те го правят с жени,хахахах

    13:06 01.05.2026

  • 51 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    9 4 Отговор
    Поръчкова русофобия.
    Четенето на подобни "статии" ще ви докара до моята клиника.

    Приятен следобед на всички нормални хора!

    13:06 01.05.2026

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахахаахах":

    ЗА РАШКИНИ се женехте само калпавите БГ-та / дет не ви поглеждаха тука / и се хвалехте после с 3 деца-изведнъж

    Коментиран от #64

    13:06 01.05.2026

  • 53 Доналд

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Евала!!!

    Коментиран от #95

    13:06 01.05.2026

  • 54 ами дааа..

    6 4 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини европейските съюзници от НАТО, че са довели Украйна до състояние на пълeн бардак в страната.И ние им помагаме (на съюзниците от НАТО ) с Украйна. Те създадоха в Украйна пълен хаос, тотален хаос, а ние им помагаме в това, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

    13:07 01.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Чоната

    6 5 Отговор
    Всичко приключва! Путин не може да се възползва от цената на петрола! Всичко ще изгори, защото пундю немое го защити! Нужен му е тръмп!

    13:08 01.05.2026

  • 58 защо укрите позволяват това

    3 3 Отговор
    Който е толкова , че да позволи да го вкарат в окоп си заслужава съдбата. Никой не може да ме хване да се бутам по траншеи. Стрелбата по панички е кеф, но стрелбата по мен е кофти. Отделно, че с могли да направят различни неща, вместо да се преструват на Гюро Михайлов. Между другото последния е завлякъл със себе си още хора - Никола Костадинов, Илия Кръстев, Костадин Аргиров и Митю Петков. Та и тези са поставили в риск други.

    13:09 01.05.2026

  • 59 Русия

    5 6 Отговор
    Всичко ще продължи до пълна победа и капитулация на фашистите и евролибералните травес.....

    Коментиран от #68, #108

    13:09 01.05.2026

  • 60 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 4 Отговор
    Преди 12 години Русия подпали войната в Донбас!
    Преди 12 години, на 12 април 2014 г., руски паравоенни групи, водени от офицера от ФСБ Игор Гиркин (Стрелков), пресякоха границата и превзеха град Славянск, поставяйки началото на въоръжената окупация на Донецка област.
    🚩 Митът за „гражданската война“
    Години наред Русия твърдеше, че войната в Донбас е местно „въстание“. Самият Гиркин обаче по-късно призна в интервюта:
    „Аз бях този, който натисна спусъка на войната. Ако нашето подразделение не беше пресякло границата, всичко щеше да приключи така, както в Харков или Одеса.“
    Същото потвърди и Пригожин.

    На 23 Април 2026, терористът Гиркин-Стрелков казва :
    "Абсолютно ясно е, че СВО е стигнала до задънена улица. Вървим към военно поражение. Това е факт. Нека поне признаем този неприятен факт и изходим от предположението, че заплахата е реална"
    „Противникът планира да спечели войната срещу нас. За съжаление, като цяло той напредва доста сериозно в тази посока“.
    „Противникът нанася удари преди всичко по най-болезнените за нас цели. Най-болезнените за нас цели не са държавни правителствени сгради, а на първо място нашите промишлени обекти“

    Коментиран от #72

    13:10 01.05.2026

  • 61 ГАРГАМЕЛ

    2 4 Отговор
    В ФАШИСТКА У-КРАЙНА НЯМА ДЪЛГА КЛЕЧКА , ВСИЧКИ СА КЪСИ , КАКТО ЗЕЛЕНОТО ЧОВЕЧЕ ОТ БУНКЕРА В КИЕВ !!! ЗА ТОВА СЕ ГРИЖАТ ФАШИСТИ ПО УЛИЦИТЕ НА СЕЛА И ГРАДОВЕ СЪБИРАЙКИ БЯГАЩИТЕ ОТ СМЪРТТА УКРАИНСКИ МЪЖЕ !!!

    13:10 01.05.2026

  • 62 Има доста манипулации

    3 4 Отговор
    Досега във всички видеоматериали с освободени украински военнопленници всички те изглеждат добре облечени, нахранени и в добро състояние. Нищо такова, че били зле третирани, малтретирани, изнасилвани, гладували и дрън-дрън пол Ю ции. Така че ... както те казват - по-добре в плен, отколкото в окопа.

    13:11 01.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хахахахаахах

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Темата с гейьовете много те вълнува ,да не те е барнала да лапуркаш на някой циганин?

    Коментиран от #83, #88, #93

    13:12 01.05.2026

  • 65 УДРИ С ЛОПАТАТА

    3 4 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    13:12 01.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Няма никаква агресия! У крайна не е суверенна държава, а бивша и настояща руска територия! Като Крим!

    13:13 01.05.2026

  • 68 България

    6 5 Отговор

    До коментар #59 от "Русия":

    Основни характеристики на фашизма:
    Диктатура и лидерство: Концентрация на властта в ръцете на един лидер (фюрер/дуче) и премахване на демократичните процеси.
    Ултранационализъм: Поставяне на нацията над личността, често съчетано с експанзионистични цели.
    Анти-либерализъм: Остро отхвърляне на либералната демокрация, гражданските свободи и свободата на словото.
    Насилие и милитаризъм: Използване на политическо насилие, паравоенни формирования и милитаризация на обществото за постигане на целите.

    РФ и рашисткия режим на Путлер напълно припокрива характеристиките, дори надгражда с ваpваpcкия си манталитет.

    Коментиран от #81, #85, #89, #91

    13:13 01.05.2026

  • 69 каши клошар

    4 5 Отговор

    До коментар #63 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Украйна върна ли си Крим? И кой век го виждаш? Да взимат да се кротват, щото губим пари заради тях.

    13:14 01.05.2026

  • 70 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Схемата по която работят подобни пропагандни материали е следната:

    1. На врага се приписват намерения, каквито ние решим и които не влизат в плановете му...

    2. Когато нищо от това, което сме приписали на врага като намерение и планове не се случи, веднага го обявяваме за наша "победа". Ето вижте, врагът се "уплаши" от нас и се "отказа" от плановете си...

    3. Така без реална победа се самообявяваш за "победител"!

    4. Разбира се, цялата тази "битка" и "победа" над врага се случват само и единствено във виртуалното пространство.

    13:14 01.05.2026

  • 71 Софиянец

    4 5 Отговор
    Срещу западния фашизъм само с агресия трябва да се реагира!

    13:14 01.05.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 6 Отговор

    До коментар #60 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Войната я распали ЕС ,щото иска слаба ,васална Русия и суровините и,най вече.
    Ама пак няма да стане,Като 1918,1941,1991

    13:14 01.05.2026

  • 73 Блогър от Москал.Крим е Украински

    4 5 Отговор
    П едерацията отива по пътя на СССР!
    А Фюрера педофил при... Садам!
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #144

    13:15 01.05.2026

  • 74 Смях в залата

    3 2 Отговор
    Републиканецът Линдзи Греъм казъл - "Международният наказателен съд е само за африканци и руснаци. Този съд не е за демокрации, а за международни престъпници като Путин например."

    😁

    13:15 01.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Малииииий,много си Про Зд!!!!

    13:16 01.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 хаха 🤣

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин офишъл":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст и не може да.... 🤣

    13:16 01.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 мармот

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Оцеляване с месеци в окоп":

    късата клечка е да се родиш в Северна Корея, Русия, Палестина или Иран, по-лошо от това няма.

    13:19 01.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 000

    3 5 Отговор
    То е ясно, че путин ще загуби, а ес е хилядолетен райх. По-важното е каква част от "богатата" бг рая може да се нахрани три пъти дневно?

    13:19 01.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Рафинерия

    5 0 Отговор
    Земи огин, запали ме, направи ме пепел!

    Коментиран от #143

    13:21 01.05.2026

  • 91 АФФТОРЕ ...ТИ ЛИ СИ

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "България":

    ДА ТИ ГО НАМААМ МЕЖДУ УШАЦИТЕ

    13:21 01.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахахаахах":

    И ние се вълнуваме 🥳

    13:22 01.05.2026

  • 94 истината

    5 4 Отговор
    След началото на CBО около 200 хиляди украинци се записаха доброволци в армията, 7 милиона избягаха от Украйна. Най-голямата украинска общност е в Русия. Сега ги влачат по улиците да ги закарат на фронта, където след няколко седмици ги убиват. А в Русия всеки ден се записват доброволци 500 човека.

    13:22 01.05.2026

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Доналд":

    Напомням ,че ББ отказа "Южен поток", а миналата година сам Каза ,че газопровода "Балкански поток" сиреч орязаната версия на " Южен" е цитата-" печатница за пари"
    В тогава защо го отказа?
    Щото го купиха ...Тъжно.Купен министър - пркдседател

    13:22 01.05.2026

  • 96 фактически

    3 7 Отговор
    Русия вече 5 години не е провела нито една масивна военна операция в Украйна. Всичките тия приказки за дронове са пълни глyпости - Русия разполага с военна мощ да разгроми Украйна в най-кратки срокова, но това не целта. Русия има две цели: 1) разгром на запада с хибридна война и 2) унищожаване на петата колона в Русия. Противоречията в ЕС все повече се задълбочават, икономиката се срива, а в Русия вече са осъдени 8 хиляди, само за 2025 са започнати 20 хиляди съдебни дела.

    13:23 01.05.2026

  • 97 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    3 3 Отговор
    Виете. ли виете от мъка ,злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,Бай Перукан си джавка и той но не вреди ,а новият Искандер 1000М гордо лети ли лети за ужас на враговете .

    13:23 01.05.2026

  • 98 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":

    За съжаление това е истината. До 5 г., от Федерацията ще остане само Московия -- кремля и 2 блата.

    Коментиран от #106, #109

    13:23 01.05.2026

  • 99 Владимир Путин, президент

    5 0 Отговор
    "...Част 1.. "

    Мечти и Реалност.

    Част 2 е за Кошмарната реалност ☝️

    13:23 01.05.2026

  • 100 БАНко

    3 3 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЗАЩО ПИШЕТЕ ТАКИВА БЕЗУМИЯ , ТЕ СА САМО ЗА МАЛКО УМНИТЕ !!! А ,,РУСКИТЕ НЕУСПЕХИ " СЕ РАВНЯВАТ НА .... ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ДОНБАС И НОВОРУСИЯ , ПЛОЩ КОЛКОТО 30 % ОТ ГЕРМАНИЯ , ПО ГОЛЯМА ОТ ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ !!! И КОЛКОТО ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИЦИ ДАНИЯ !!!

    13:23 01.05.2026

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":

    Смачка,хахах ,е Що не сте в Москва бе Шики жио?хахахх

    Коментиран от #116

    13:24 01.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Пардон изцапах ви бохчата

    4 4 Отговор
    Мене повече ме интересува докога ще продължава наглата и варварска американско ционистката агресия срещу суверенен Иран, и няма ли нй после от Брюксел да им наложат някакви пакети санкции да им замразят шекелите и доларите в евро банките и да забранят на туроператорите да правят екскурзии до Телавив и Вашингтон под заплаха от милион Евро глоба. И кога от факти ще мъцнете нещо по тоя въпрос също ми е интересно да разбера...

    13:25 01.05.2026

  • 105 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Абе.. кво..продължение,..":

    Лап Пай У Йоттт бре съдран пернишки хъесосс

    13:25 01.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Вълко Червенков

    2 1 Отговор
    По мое време най-големите проблеми бяха маната при мушмулата и кражбите на вилици от студентския стол.

    13:26 01.05.2026

  • 108 Майор Деянов, на всеки километър

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Русия":

    ".. всичко ще продължи до пълна победа и капитулация на фашистите... "

    Купи си един Пeтушок братуха и го положи сзади 👋😄

    Коментиран от #166

    13:26 01.05.2026

  • 109 Гресиран козяк

    2 4 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    Мартине това ,че се представяш като Атина не ти пречи да сиго слагаш в гаzaa.

    13:27 01.05.2026

  • 110 МОЛНИЯ!

    5 2 Отговор
    Великият Главкомандващ избягал Геройски от лошият ГОТВАЧ, и днес е молил Бай ДОНЧО да убеди Зеленски и да даде ЕДНА спокойна вечер на монголите да си направят Парад пред мумията!
    Ама...така... Геройски го е молил

    Коментиран от #119

    13:28 01.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 беден козляк

    2 3 Отговор
    Късата клечка за мене да съм пасивен колоездач и никой в Севлиево да не ми обръща по добавящото внимание, то се налага да си го пъхам сам, че нямам пари а и квартира във Филиповци, тия НПО-та нещо рязко спряха кранчето.

    13:28 01.05.2026

  • 113 кака Мара

    2 3 Отговор
    Дреме ми за някакъв в Окоп в Украйна . Молете се да не падне Слана и Убие Реколтата в България .Иначе ще ядете домати по 500 евро Килото .

    13:29 01.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 късата клечка в украйна

    1 3 Отговор
    не мисля, че правилния израз тук е "да изтеглиш късата клечка". Правилният израз е - бусификация.

    13:31 01.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 какви са опциите в окопа

    2 3 Отговор
    Много е дълго да го чета. Ще им помогна с няколко опции:
    1. Предаваш се на руснаците. 2. Отстъпваш при своите. 3. Идваш на Слънчака. 4. Теглиш си куршума. 5 . Я си одите на ви. Много избори. А те седят и гладуват.

    13:33 01.05.2026

  • 119 Майор Деянов, на всеки километър

    5 1 Отговор

    До коментар #110 от "МОЛНИЯ!":

    По добре монгол ,отколкото манн гауу като тебе 😂🍌😂

    13:34 01.05.2026

  • 120 лошо Седларов , лошо

    1 3 Отговор
    Късата клечка е да идеш на гроба на загиналия ти син и да те закопчеят от ТЦК щото и това съм гледал

    13:34 01.05.2026

  • 121 статистически

    2 2 Отговор
    А с колко човека намаля България за последните 36 години? Без формална война!

    13:35 01.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Янка Рупкина

    4 4 Отговор
    укрите , мързеливи и изключително злобни, така че не ми е жал за тях. Соред министърката им по демографията само за 2025 населението е намаляло с 1.2 милиона. Дано този път това да е края на този доста жалък народ и на измислената им държава

    Коментиран от #130, #168

    13:37 01.05.2026

  • 125 Смешко

    6 0 Отговор
    Масово производство на надуваеми макети-танкове 😆 в Раша. Явно за примамки на дронове.

    Коментиран от #139, #149, #164

    13:37 01.05.2026

  • 126 Хаяско

    4 3 Отговор
    За парада няма техника товариши и ще бъде само 30 минути защото ме е страх да изляза от бункера.

    Коментиран от #170

    13:38 01.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Историята се повтаря,за съжаление

    2 4 Отговор
    Бре, не мирясаха тия западни изроди! Хем Европа затъва,хем Путин и е виновен! Тръгнали да се репчат на най- силната ядрена държава! Малоумници!

    13:40 01.05.2026

  • 130 Тъжна картина

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Янка Рупкина":

    За Украйна не знам ама измислената блатна федерация ще се разпадне .

    Коментиран от #134

    13:41 01.05.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Мол ния!

    4 2 Отговор
    120 елитни Тик Ток АХМАЦИ ФИРА! При сблъсък на Ахмак - Слива със...Батальона - ШаманБат от ИЧКЕРИЯ,..истинските Чеченци са ги избили докрак!
    Очаквайте подробности

    Коментиран от #141

    13:41 01.05.2026

  • 133 от БАН

    3 3 Отговор
    Мисля че на пеперугите с западните ценности ще им се отрази добре да прекарат три месеца в окопа за да видят какво е война и да знаят за какво подскачат

    13:41 01.05.2026

  • 134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #130 от "Тъжна картина":

    Иска Ви че ,хахах,вече 1000 г не става,хахах

    13:42 01.05.2026

  • 135 Аз съм веган

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти не си в Москва

    13:42 01.05.2026

  • 136 Ха ХаХа

    0 3 Отговор
    Щом толкова са писали значи лъжат

    13:43 01.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Владимир Путин, президент

    5 0 Отговор

    До коментар #125 от "Смешко":

    "...Масово производство на надуваеми макети-танкове в Раша. Явно за примамки на дронове...."

    Пълен тъпaк, за парада са !!!
    Завтра надуваме самольотите, после две роти надуваеми кукли. Рассия сила....☝️😄

    Коментиран от #154

    13:44 01.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Дрън дрън то пряс

    1 3 Отговор

    До коментар #132 от "Мол ния!":

    Изчезвай бе мульо

    13:44 01.05.2026

  • 142 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #140 от "Опелото":

    Ходжата ще пее на твоето погребение бе монголоиден татар с Господ..Монголското куче Тангра

    13:46 01.05.2026

  • 143 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Рафинерия":

    Украинските ТЕЦ Ове че сърдят че им взе химна,хахха́

    13:46 01.05.2026

  • 144 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "Блогър от Москал.Крим е Украински":

    "Блогър от Москал" Това от къде е ,бе тпк,а?хахахвх

    13:47 01.05.2026

  • 145 Аз съм веган

    4 0 Отговор
    В туапсе Бензиностанцията си има действащ вулкан.

    13:48 01.05.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #125 от "Смешко":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    13:51 01.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Кучетата

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "и улиците в 404 празни":

    са изядени. Глад ги тресе

    13:52 01.05.2026

  • 152 ВВП

    1 3 Отговор
    Да гледат Киев и Окрайната ,да се сещат за Ко иде реч..Руини и съборетини.. Мизерия.

    13:53 01.05.2026

  • 153 Ганчо

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Оцеляване с месеци в окоп":

    Смятай какви неможачи са руснаците, щом с тия гладуващи пт седмици, 65+ годишни насила мобилизирани войници, които нямат оръжие, тъй като е откраднотото преди да стигне Украйна, фронта не помръдва.
    А ако сменят зеленски и кражбите намалеят с 10%, то какво ще стане?!?

    13:54 01.05.2026

  • 154 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Владимир Путин, президент":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да е водещ флагман на парада на 9 май ?

    13:54 01.05.2026

  • 155 ВВП

    0 3 Отговор
    Путин е бавен ,методичен ,садистичен..Светът е пред тотален колапс..След К19 ,нещата поеха в лоша посока ..

    Коментиран от #156

    13:55 01.05.2026

  • 156 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "ВВП":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    13:56 01.05.2026

  • 157 Бандеровец

    1 3 Отговор
    На нас Володимир Зиленски ни каза, че ще победим и москалите ще бъдат наши роби.

    13:57 01.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Бандеровец

    1 3 Отговор
    Петро Порошенко ни каза, че нашите деца ще ходят на училище, а децата на москалите ще бъдат в мазетата. Ние ще работим, а москалите ще бъдат наши роби!

    14:01 01.05.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Апокалипсисът в Туапсе продължава.

    3 1 Отговор
    През нощта на 30 април срещу 1 май морският терминал беше атакуван от дронове за четвърти път през последните седмици. Освен терминала е атакуван и ударен нефтопреработвателният завод. Дим от огромния пожар се разпространява над цялата област и града. Към момента няма нито дума от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

    14:04 01.05.2026

  • 162 Бандеровец

    1 3 Отговор
    На нас ни казаха, че като засипем в Донбас улиците, училищата и детските градини с противопехотни мини „Лепесток“ ще победим москалите.

    14:08 01.05.2026

  • 163 Владимирович... строго по плану

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДЕРСКА МЪКА":

    БАНДЕРСКА МЪКА
    3135ОТГОВОР
    Част 1-ва
    -;-
    Нека русофилите да се радват на точното и план развитие на Усрацията!

    Коментиран от #165

    14:08 01.05.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Бандеровец

    0 3 Отговор

    До коментар #163 от "Владимирович... строго по плану":

    На нас ни казаха, че като убиваме децата в Донбас с противопехотни мини „Лепесток“ , забранени за употреба, ще победим москалите.

    14:11 01.05.2026

  • 166 Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #108 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Деянов това е твой специалитет ,ти се показваш в Тик Ток как полагаш сзади разни предмети за да събираш лайкове ! Предай си съвета на роднините и децата !

    14:11 01.05.2026

  • 167 ВВП

    0 2 Отговор
    Пуделите са ликвидирани от инфлация и недоимък..Тягаво .

    14:15 01.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Руснаците бягат и изоставят военната хунта в Мали. Бунтовниците почти безпрепятствено установяват контрол над най-важните обекти в страната. Високопоставен малийски чиновник обвини руските наемници в предателство.

    😁

    Коментиран от #172

    14:18 01.05.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Бандеровец

    0 0 Отговор
    Противопехотните мини тип „Лепесток“ ги разпръскваме в Донбас, въпреки че са забранени в цял свят. Много руски деца убихме и осакатихме с тях. Цяла алея в гробищата. Слава на героите! Европа подкрепя убийствата на деца и е на наша страна.

    14:20 01.05.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

