Франция е една от основните сили в ЕС, които възпрепятстват постигането на дългосрочен мир между Русия и Украйна, заяви руският посланик в Париж Алексей Мешков в интервю за РИА Новости.

„Франция е един от основните двигатели в рамките на Европейския съюз на усилията за предотвратяване на дългосрочен мир между Русия и Украйна“, каза дипломатът.

Според него Париж „предприема стъпки за подкопаване на всички възможни споразумения“.