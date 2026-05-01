Бритни Спиърс излезе от рехабилитационната клиника

Бритни Спиърс излезе от рехабилитационната клиника

1 Май, 2026 13:15 603 4

Певицата е завършила програмата за рехабилитация, на която се подложи след шофирането в нетрезво състояние

Бритни Спиърс излезе от рехабилитационната клиника - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс беше заснета за първи път след изписването си от рехабилитационен център, като по всичко личи, че се намира в стабилно състояние. Снимките, публикувани от Page Six, показват изпълнителката на Toxic в автомобил Mercedes-Benz G-Wagon, докато се придвижва в районите на Уестлейк Вилидж и Калабасас в Калифорния.

На кадрите певицата е в небрежен външен вид, със слънчеви очила и разпусната коса, като изглежда спокойна по време на пътуването. Според източници, цитирани от медията, тя е напуснала рехабилитационното заведение в сряда вечер и в момента се чувства „здрава, позитивна и мотивирана да започне нов етап“.

По информация на близки до нея лица, престоят в клиниката е бил доброволен и е имал за цел не само справяне със зависимости, но и стабилизиране на психичното ѝ състояние. След изписването си Бритни Спиърс продължава терапията дистанционно, като остава ангажирана с процеса на възстановяване.

Паралелно с това певицата е изправена пред съдебни процедури, след като срещу нея е повдигнато обвинение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотични вещества. Обвинението е свързано с инцидент от 4 март, когато органите на реда я задържат заради неравномерно движение по пътното платно. Според данни на прокуратурата във Вентура Каунти, в автомобила ѝ е било открито и неустановено вещество. Очаква се първото ѝ явяване в съда да бъде на 4 май.

Бритни постъпва в рехабилитационен център на 12 април по собствено решение. Източници тогава подчертаха, че стъпката е част от стремежа ѝ за възстановяване и приоритизиране на личното ѝ здраве.

В последните седмици певицата поддържа контакт със семейството си, включително с двамата си синове – Шон Престън и Джейдън Джеймс, с които сподели и снимки от семейната им почивка. Случаят се развива на фона на дългогодишния обществен интерес към личния и професионалния живот на изпълнителката, която през последните години нееднократно заявява намерение да възстанови стабилността си извън сцената.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шам фъстък

    3 0 Отговор
    Ура,другари и да живей!

    13:21 01.05.2026

  • 2 етикет

    2 0 Отговор
    ....в момента се чувства „здрава, позитивна и мотивирана да започне нов етап ОТ ЖИВОТА СИ.“.

    13:25 01.05.2026

  • 3 хаберих

    3 0 Отговор
    Британи Спеарс не бива да прекалява с химически вещества,защото ще остарее телесно и мозъчно,като дърта баба.

    Коментиран от #4

    13:33 01.05.2026

  • 4 Пфу

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаберих":

    Че тя вече е пълно разочарование, не че някога е било мокър сън за някого. Погледни и снимката.

    14:06 01.05.2026