Бритни Спиърс излезе от рехабилитационната клиника

Бритни Спиърс беше заснета за първи път след изписването си от рехабилитационен център, като по всичко личи, че се намира в стабилно състояние. Снимките, публикувани от Page Six, показват изпълнителката на Toxic в автомобил Mercedes-Benz G-Wagon, докато се придвижва в районите на Уестлейк Вилидж и Калабасас в Калифорния.

На кадрите певицата е в небрежен външен вид, със слънчеви очила и разпусната коса, като изглежда спокойна по време на пътуването. Според източници, цитирани от медията, тя е напуснала рехабилитационното заведение в сряда вечер и в момента се чувства „здрава, позитивна и мотивирана да започне нов етап“.

По информация на близки до нея лица, престоят в клиниката е бил доброволен и е имал за цел не само справяне със зависимости, но и стабилизиране на психичното ѝ състояние. След изписването си Бритни Спиърс продължава терапията дистанционно, като остава ангажирана с процеса на възстановяване.

Паралелно с това певицата е изправена пред съдебни процедури, след като срещу нея е повдигнато обвинение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотични вещества. Обвинението е свързано с инцидент от 4 март, когато органите на реда я задържат заради неравномерно движение по пътното платно. Според данни на прокуратурата във Вентура Каунти, в автомобила ѝ е било открито и неустановено вещество. Очаква се първото ѝ явяване в съда да бъде на 4 май.

Бритни постъпва в рехабилитационен център на 12 април по собствено решение. Източници тогава подчертаха, че стъпката е част от стремежа ѝ за възстановяване и приоритизиране на личното ѝ здраве.

В последните седмици певицата поддържа контакт със семейството си, включително с двамата си синове – Шон Престън и Джейдън Джеймс, с които сподели и снимки от семейната им почивка. Случаят се развива на фона на дългогодишния обществен интерес към личния и професионалния живот на изпълнителката, която през последните години нееднократно заявява намерение да възстанови стабилността си извън сцената.