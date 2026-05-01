Шофьор прегази въоръжен с мачете мъж в Разград

1 Май, 2026 13:07 2 863 27

В същия ден, около 11:30 часа, полицията е задържала 18-годишен младеж от село Юпер за притежание на наркотици

Шофьор прегази въоръжен с мачете мъж в Разград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ожесточен битов скандал ескалира до атака с хладно оръжие и блъснат пешеходец вчера следобед в Разград, съобщават от ОДМВР - Разград. Екшънът на кръстовището между улиците "Любен Каравелов" и "Бърни Бърнев" е приключил с един настанен в болница и един прибран в полицейския арест.

Сигналът за разправата е подаден малко преди 18:00 часа на 30 април от 24-годишен жител на града. Конфликтът е възникнал между неговия 31-годишен брат и 45-годишен мъж, като поводът е бил премахване на вендинг автомат и поставяне на рекламно пано.

По-възрастният мъж умишлено е съборил машината на земята, след което е извадил мачете и е започнал да нанася удари по автомобилите на двамата братя – "Опел Корса" и "Митсубиши Каризма". В отговор на агресията, 31-годишният собственик на единия автомобил е потеглил и е прегазил нападателя. Пострадалият е транспортиран в МБАЛ - Разград със счупен крак, но без опасност за живота. Шофьорът е задържан, като по случая е образувано досъдебно производство.

В същия ден, около 11:30 часа, полицията е задържала 18-годишен младеж от село Юпер за притежание на наркотици. Той е пътувал в лек автомобил "Сеат Ибиза", управляван от 20-годишен мъж от Кубрат. Колата е спряна за проверка близо до кметството в кубратското село Сеслав. Вътре е имало общо четирима 18-годишни пътници, като у един от тях е открита суха тревиста маса, реагирала положително на канабис.

Досъдебно производство е образувано и за пътнотранспортно произшествие, станало рано сутринта на 30 април край кръстовището на главен път Е-70 и пътя за Самуил. Лек автомобил "Опел Вектра", шофиран с несъобразена скорост от 52-годишен мъж от село Владимировци, е блъснал 61-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в разградската болница с рани по главата и комоцио. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    32 4 Отговор
    Един прекрасен ден за българската демокрация в Делиормана

    Коментиран от #8

    13:09 01.05.2026

  • 2 сенсей мюмюн

    23 1 Отговор
    топ новина за първи май

    13:16 01.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мачетекилсъгейн

    19 0 Отговор
    Причина за подобни инциденти разбира се е несъобразена и превишена скорост, както и дневните светлини. Още камери и глоби трябват.

    13:18 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не е мачете а е ятаган

    17 0 Отговор
    И това е напълно нормално за османската сгаан.
    Машината ще му събаря, прави се на пич
    Сгазил го с колата, станал на керпич.
    Тези полицаи, що не си стоят?
    Нека ги оставят, да се разберат.

    Коментиран от #11

    13:20 01.05.2026

  • 10 1488

    19 2 Отговор
    по вероятно е да уцелите три пъти шестица от тотото, извънземните да кацнат и румен да оправи бгто, отколкото да чуете бг реч у разградЕНИЯДВОР

    13:21 01.05.2026

  • 11 1488

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не е мачете а е ятаган":

    "Не е мачете а е ятаган"

    то и МЕЧ не са меч, а ятаган, демек турски подлоги

    13:22 01.05.2026

  • 12 ИНТЕРЕСНО

    6 6 Отговор
    КАК ЕКЗОТИЧНО ЗАПОЧНА УПРАВЛЕНИЕТО
    НА блт.21....
    КАК ЛИ ЩЕ ФИНИШИРА СЛЕД ...7/8 месеца🤔

    Коментиран от #18, #23

    13:23 01.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    8 0 Отговор
    Команчи , мескалероси , сиукси , пеони и апачи поеха по Пътеката на войната в делиорманската пустош ....

    13:43 01.05.2026

  • 15 НАЦИОНАЛИСТ

    4 5 Отговор
    ПРИЗНАВАМ ,ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ СА МЪЖКАРИ..., САМО ТАКА БИЙ (ГАЗИ)ДА ТЕ УВАЖАВАТ!

    С МЪКА БРАТЯ ВИ СПОДЕЛЯМ: К У Рокрацията НАПРАВИ $и гани т€ -роми, А Българите -$и га ни!

    МНОГО народ $€ ПОДЛЪГА ,ЧЕ фат ма кът П€ Д€ рад€ф ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА...,
    ПОНЕЖЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЛИЧНО ГО ПОЗНАВАМ, ЩЕ ВИ КАЖА "братя" :
    ГОЛЯМ $и га нин € "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т - АТ€И$Т нато-БКП Г€ Йрал р"ум€н" , Щ€ ВИ "ОПРАВИ"!

    13:43 01.05.2026

  • 16 6135

    8 0 Отговор
    То хубаво го е прегазил, ама като е видял, че още мърда, що не е дал на задна?

    13:45 01.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много ,,ИНТЕРЕСНО"!

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":

    Този пасквил още колко пъти ще го папагалиш?!
    Или ти плащат-,,на парче"...😝?!

    13:51 01.05.2026

  • 19 Дзак

    2 0 Отговор
    Това сте "Брат"!

    Коментиран от #25

    13:54 01.05.2026

  • 20 Накакъв команчи

    4 0 Отговор
    прегазил с колата някакъв ацтек! Индиански истории с пpимати от дебрите на Хиндостан! Защо всички тези сме ги свалили от дървета, а не сме ги оставили да хрупат кората им?

    13:58 01.05.2026

  • 21 Напомня ми за

    2 0 Отговор
    Третия закон на Нютон.

    13:59 01.05.2026

  • 22 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Еее, язък. Тия ц.гани са направо безсмъртни, егати малшанса

    14:04 01.05.2026

  • 23 Е чакай,де?!

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":

    Още не е започнало новото управление!
    И веднага бързаш да ги плюеш...?!
    Още на власт е наш Гюро-него обвинявай...!
    Но те разбирам-боли те,че Твоят тандем- ,,Борисов-Пеевски",вече е ,,АУТ" и няма да можете да крадете...!
    Но дерзай-поне си забавен...😆👍👏👍!

    14:04 01.05.2026

  • 24 Хубава работа...!

    2 0 Отговор
    Ама...сиганска...😟😨🙄!

    14:07 01.05.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Не, това е "Брачеда"!

    14:10 01.05.2026

  • 26 Сигурно

    0 0 Отговор
    е бил венецуелецот Тръмповите ?

    14:10 01.05.2026

  • 27 Европейската икономика в действие

    0 0 Отговор
    Капиталистически отношения между роднини в Делиормана и възвишени демократични отвоювани права с мачете! НПО Тата какво казват? Че така се отстоява демокрацията и всичко е в реда на нещата в икономиката.

    14:18 01.05.2026

