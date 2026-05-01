Шофьор прегази въоръжен с мачете мъж в Разград

Ожесточен битов скандал ескалира до атака с хладно оръжие и блъснат пешеходец вчера следобед в Разград, съобщават от ОДМВР - Разград. Екшънът на кръстовището между улиците "Любен Каравелов" и "Бърни Бърнев" е приключил с един настанен в болница и един прибран в полицейския арест.
Сигналът за разправата е подаден малко преди 18:00 часа на 30 април от 24-годишен жител на града. Конфликтът е възникнал между неговия 31-годишен брат и 45-годишен мъж, като поводът е бил премахване на вендинг автомат и поставяне на рекламно пано.
По-възрастният мъж умишлено е съборил машината на земята, след което е извадил мачете и е започнал да нанася удари по автомобилите на двамата братя – "Опел Корса" и "Митсубиши Каризма". В отговор на агресията, 31-годишният собственик на единия автомобил е потеглил и е прегазил нападателя. Пострадалият е транспортиран в МБАЛ - Разград със счупен крак, но без опасност за живота. Шофьорът е задържан, като по случая е образувано досъдебно производство.
В същия ден, около 11:30 часа, полицията е задържала 18-годишен младеж от село Юпер за притежание на наркотици. Той е пътувал в лек автомобил "Сеат Ибиза", управляван от 20-годишен мъж от Кубрат. Колата е спряна за проверка близо до кметството в кубратското село Сеслав. Вътре е имало общо четирима 18-годишни пътници, като у един от тях е открита суха тревиста маса, реагирала положително на канабис.
Досъдебно производство е образувано и за пътнотранспортно произшествие, станало рано сутринта на 30 април край кръстовището на главен път Е-70 и пътя за Самуил. Лек автомобил "Опел Вектра", шофиран с несъобразена скорост от 52-годишен мъж от село Владимировци, е блъснал 61-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в разградската болница с рани по главата и комоцио. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #8
13:09 01.05.2026
2 сенсей мюмюн
13:16 01.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мачетекилсъгейн
13:18 01.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не е мачете а е ятаган
Машината ще му събаря, прави се на пич
Сгазил го с колата, станал на керпич.
Тези полицаи, що не си стоят?
Нека ги оставят, да се разберат.
Коментиран от #11
13:20 01.05.2026
10 1488
13:21 01.05.2026
11 1488
До коментар #9 от "Не е мачете а е ятаган":"Не е мачете а е ятаган"
то и МЕЧ не са меч, а ятаган, демек турски подлоги
13:22 01.05.2026
12 ИНТЕРЕСНО
НА блт.21....
КАК ЛИ ЩЕ ФИНИШИРА СЛЕД ...7/8 месеца🤔
Коментиран от #18, #23
13:23 01.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
13:43 01.05.2026
15 НАЦИОНАЛИСТ
С МЪКА БРАТЯ ВИ СПОДЕЛЯМ: К У Рокрацията НАПРАВИ $и гани т€ -роми, А Българите -$и га ни!
МНОГО народ $€ ПОДЛЪГА ,ЧЕ фат ма кът П€ Д€ рад€ф ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА...,
ПОНЕЖЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЛИЧНО ГО ПОЗНАВАМ, ЩЕ ВИ КАЖА "братя" :
ГОЛЯМ $и га нин € "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т - АТ€И$Т нато-БКП Г€ Йрал р"ум€н" , Щ€ ВИ "ОПРАВИ"!
13:43 01.05.2026
16 6135
13:45 01.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Много ,,ИНТЕРЕСНО"!
До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":Този пасквил още колко пъти ще го папагалиш?!
Или ти плащат-,,на парче"...😝?!
13:51 01.05.2026
19 Дзак
Коментиран от #25
13:54 01.05.2026
20 Накакъв команчи
13:58 01.05.2026
21 Напомня ми за
13:59 01.05.2026
22 Казанлъшкия
14:04 01.05.2026
23 Е чакай,де?!
До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":Още не е започнало новото управление!
И веднага бързаш да ги плюеш...?!
Още на власт е наш Гюро-него обвинявай...!
Но те разбирам-боли те,че Твоят тандем- ,,Борисов-Пеевски",вече е ,,АУТ" и няма да можете да крадете...!
Но дерзай-поне си забавен...😆👍👏👍!
14:04 01.05.2026
24 Хубава работа...!
14:07 01.05.2026
25 Анонимен
До коментар #19 от "Дзак":Не, това е "Брачеда"!
14:10 01.05.2026
26 Сигурно
14:10 01.05.2026
27 Европейската икономика в действие
14:18 01.05.2026