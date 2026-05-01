Шофьор прегази въоръжен с мачете мъж в Разград

Ожесточен битов скандал ескалира до атака с хладно оръжие и блъснат пешеходец вчера следобед в Разград, съобщават от ОДМВР - Разград. Екшънът на кръстовището между улиците "Любен Каравелов" и "Бърни Бърнев" е приключил с един настанен в болница и един прибран в полицейския арест.

Сигналът за разправата е подаден малко преди 18:00 часа на 30 април от 24-годишен жител на града. Конфликтът е възникнал между неговия 31-годишен брат и 45-годишен мъж, като поводът е бил премахване на вендинг автомат и поставяне на рекламно пано.

По-възрастният мъж умишлено е съборил машината на земята, след което е извадил мачете и е започнал да нанася удари по автомобилите на двамата братя – "Опел Корса" и "Митсубиши Каризма". В отговор на агресията, 31-годишният собственик на единия автомобил е потеглил и е прегазил нападателя. Пострадалият е транспортиран в МБАЛ - Разград със счупен крак, но без опасност за живота. Шофьорът е задържан, като по случая е образувано досъдебно производство.

В същия ден, около 11:30 часа, полицията е задържала 18-годишен младеж от село Юпер за притежание на наркотици. Той е пътувал в лек автомобил "Сеат Ибиза", управляван от 20-годишен мъж от Кубрат. Колата е спряна за проверка близо до кметството в кубратското село Сеслав. Вътре е имало общо четирима 18-годишни пътници, като у един от тях е открита суха тревиста маса, реагирала положително на канабис.

Досъдебно производство е образувано и за пътнотранспортно произшествие, станало рано сутринта на 30 април край кръстовището на главен път Е-70 и пътя за Самуил. Лек автомобил "Опел Вектра", шофиран с несъобразена скорост от 52-годишен мъж от село Владимировци, е блъснал 61-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в разградската болница с рани по главата и комоцио. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.