Израел е готов за незабавни военни действия срещу Иран

Израелските отбранителни сили (IDF) са готови да възобновят „интензивните бойни операции“ срещу Иран „незабавно“ и ще поддържат бойна готовност „доколкото е необходимо“, заяви началникът на Генералния щаб Еял Замир, цитиран от офиса на говорителя на IDF.

„IDF продължава да следи регионалните развития и е готова незабавно да възобнови интензивните бойни операции и допълнително да отслаби иранския терористичен режим и неговите възможности. Ще поддържаме готовност и оперативна гъвкавост толкова дълго, колкото е необходимо“, се казва в изявлението.

Той добави, че IDF продължава да нанася удари по силите на Хизбула по всички фронтове. „Днес одобрих планове за продължаване на бойните операции на север; решени сме да задълбочим атаката срещу Хизбула във всички нейни терористични системи“, каза Замир.

Според началника на Генералния щаб, мисията на IDF е да провали плановете на ливанската групировка и да унищожи нейната инфраструктура, за да „служи като фронтова защита за северните общности“. Според Замир, щетите на Хизбула се нанасят систематично: ударите продължават и инфраструктурата се унищожава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, от своя страна, написа в социалната мрежа X, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп относно меморандума за разбирателство с Иран. Според него „Тръмп е потвърдил правото на Израел да се защитава от заплахи на всички фронтове, включително в Ливан“.

Въоръженият конфликт между Израел и Хизбула започна през 2024 г. Като част от съвместна военна операция със САЩ срещу Иран, Израел продължи и военните действия срещу ливанската групировка. Хизбула е съюзник на Иран.

По време на войната в Близкия изток обаче Ливан и Израел обявиха прекратяване на огъня, което влезе в сила на 17 април. Първоначално то беше обявено за 10 дни, но по-късно, в средата на май, говорителят на Държавния департамент Томи Пигот обяви, че страните са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни.

„На 14 и 15 май Съединените щати бяха домакини на двудневни много продуктивни разговори между Израел и Ливан. Прекратяването на огъня, обявено на 16 април, ще бъде удължено с 45 дни, за да се гарантира продължаващ напредък“, написа говорителят на Държавния департамент Х. в социалните мрежи.

Според него Съединените щати се надяват, че тези дискусии ще доведат до „траен мир, взаимно признаване на суверенитета и териториалната цялост и истинска сигурност по общата им граница“.