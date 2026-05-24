Израел е готов за незабавни военни действия срещу Иран

24 Май, 2026 21:44, обновена 24 Май, 2026 21:50 711 16

Армията продължава да следи развитието на ситуацията в региона

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) са готови да възобновят „интензивните бойни операции“ срещу Иран „незабавно“ и ще поддържат бойна готовност „доколкото е необходимо“, заяви началникът на Генералния щаб Еял Замир, цитиран от офиса на говорителя на IDF.

„IDF продължава да следи регионалните развития и е готова незабавно да възобнови интензивните бойни операции и допълнително да отслаби иранския терористичен режим и неговите възможности. Ще поддържаме готовност и оперативна гъвкавост толкова дълго, колкото е необходимо“, се казва в изявлението.

Той добави, че IDF продължава да нанася удари по силите на Хизбула по всички фронтове. „Днес одобрих планове за продължаване на бойните операции на север; решени сме да задълбочим атаката срещу Хизбула във всички нейни терористични системи“, каза Замир.

Според началника на Генералния щаб, мисията на IDF е да провали плановете на ливанската групировка и да унищожи нейната инфраструктура, за да „служи като фронтова защита за северните общности“. Според Замир, щетите на Хизбула се нанасят систематично: ударите продължават и инфраструктурата се унищожава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, от своя страна, написа в социалната мрежа X, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп относно меморандума за разбирателство с Иран. Според него „Тръмп е потвърдил правото на Израел да се защитава от заплахи на всички фронтове, включително в Ливан“.

Въоръженият конфликт между Израел и Хизбула започна през 2024 г. Като част от съвместна военна операция със САЩ срещу Иран, Израел продължи и военните действия срещу ливанската групировка. Хизбула е съюзник на Иран.

По време на войната в Близкия изток обаче Ливан и Израел обявиха прекратяване на огъня, което влезе в сила на 17 април. Първоначално то беше обявено за 10 дни, но по-късно, в средата на май, говорителят на Държавния департамент Томи Пигот обяви, че страните са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни.

„На 14 и 15 май Съединените щати бяха домакини на двудневни много продуктивни разговори между Израел и Ливан. Прекратяването на огъня, обявено на 16 април, ще бъде удължено с 45 дни, за да се гарантира продължаващ напредък“, написа говорителят на Държавния департамент Х. в социалните мрежи.

Според него Съединените щати се надяват, че тези дискусии ще доведат до „траен мир, взаимно признаване на суверенитета и териториалната цялост и истинска сигурност по общата им граница“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 11 Отговор
    ердоган може да превземе бг за 3 дни

    ама не го прави защото генерал румен
    плаща османски кръвен данък "боташ"

    Коментиран от #12

    21:51 24.05.2026

  • 2 Народа

    11 1 Отговор
    Честит празник на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и книжовност! 🇧🇬

    21:51 24.05.2026

  • 3 Иван

    4 3 Отговор
    Евреите изплащат репарации на Иран като поддържат цените на петрола високи

    21:52 24.05.2026

  • 4 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Тия какво пак се напъват само подкукоросват дедо дони

    21:54 24.05.2026

  • 5 С лава Велик Израел

    4 9 Отговор
    У ДРИ БАЦЕ,.. У ДРИ ТАА МОСКАЛЯК ЧАЛМАРСКА ГНЯС!

    21:54 24.05.2026

  • 6 Помак

    6 1 Отговор
    Бат Милене хайде закривай и пусни онова дето казваш какво е било важно днес ,...честит празник на славянската писменост ..дали е на 24 или 11 май ,дали е македонски,български , словенски, руски вече един Господ знае ..само да не е банга ..че ште се затрием

    21:55 24.05.2026

  • 7 Ко пейки, фа.. шаги, ти рета..

    1 3 Отговор
    На всичките ви спирам Интернета;
    У дри ии
    Хехехехехехе

    21:56 24.05.2026

  • 8 ИМА ЕДНИ МИНИАТЮРНИ

    3 1 Отговор
    ЯПОНСКИ ПЕТЛЕТА ДЕТО СЕ ЕЖАТ ,А НАЙКРАЯ ВИНАГИ СА ПЕРА И ПЕРУШИНА.

    21:58 24.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    само да са ми ударили гаража с някой орех тия вати , ботокси ще хвърчат и куфари с фекалии на гнома и 3те му шимпанзета-,,руски лекари,,

    21:59 24.05.2026

  • 10 Ами

    7 1 Отговор
    Тия скоро май не са яли бой :)

    21:59 24.05.2026

  • 11 Някой

    5 3 Отговор
    Само че, САЩ май не са съгласни. Не за друго, сми цената на бензина в САЩ скочи доста. А и не стига оръжието - изразходваха го във военните действия до сега.
    С иранците чакат само сигнал, за да надупчват "Железния гевгир"!

    22:00 24.05.2026

  • 12 Феникс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Много е три дни, за около ден и половина ще стане! Още повече че аз не бих си мръднал и пръста по въпроса!

    22:01 24.05.2026

  • 13 Чорбара

    3 2 Отговор
    Гадове , заради вас страда целия свят.
    Проклети да бъдете

    22:04 24.05.2026

  • 14 поправиха ли издънения железен купол

    5 2 Отговор
    Иранците ще ги издънят като стара тенджера .

    22:05 24.05.2026

  • 15 Истинско обещание 🇮🇷

    1 1 Отговор
    Израел тества нервите на Иран като продължава да убива бебета и деца в Ливан и Палестина...постоянните масови убийства на ливанци скоро ще премине всички граници и накрая Иран ще изпепели Израел до основи и нито един терорист еврейски няма да остане жив . ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ ще бъде унищожен

    22:06 24.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.