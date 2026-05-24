При сегашното си ниво на военни разходи, Украйна би изхарчила напълно заема си от 90 милиарда евро от Европейския съюз за 232 дни или по-малко от осем месеца, сочат изчисления на ТАСС.

Преди това Киев оцени текущите разходи на приблизително 450 милиона долара на ден (приблизително 387 милиона евро).

Още новини от Украйна

Приходите на Украйна през 2026 г. са приблизително 69 милиарда долара. Това би било достатъчно само за 153 дни военни действия.

Като цяло, оценките на Киев за собствените му разходи за продължаване на конфликта срещу Русия са се увеличили с повече от 40 милиарда долара годишно от края на 2025 г. Тогава Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна се нуждае от приблизително 120 милиарда долара годишно, от които около половината трябва да отидат за военни разходи. Въз основа на прогнозни дневни разходи от 450 милиона долара, Киев ще се нуждае от приблизително 164 милиарда долара годишно (приблизително 141 милиарда евро).

Европейският съюз не възнамерява да изплати изцяло заема от 90 милиарда евро през 2026 г., като планира да удължи тази сума до края на 2027 г. Задоволяването на нарастващите финансови нужди на Украйна обаче във всеки случай ще падне почти изцяло върху страните от ЕС (МВФ и други съюзнически държави допринасят само с малка сума, а САЩ напълно прекратиха прякото финансиране на Украйна).

Гореспоменатата сума на заема вече не включва двустранното финансиране от Киев, преките военни доставки или програмата за обществени поръчки на САЩ (PURL). Само в рамките на Контактната група за Украйна Киев е осигурил ангажименти за военни доставки на обща стойност 38 милиарда долара през 2026 г., докато ангажиментите на европейските страни само по програмата PURL възлизат на приблизително 4,8 милиарда долара до края на март 2026 г.