В Русия изчислиха: Украйна ще похарчи напълно заема си от €90 милиарда от ЕС за 232 дни
  Тема: Украйна

24 Май, 2026 06:52, обновена 24 Май, 2026 06:58

Преди това Киев оцени текущите разходи на приблизително 387 милиона евро на ден

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При сегашното си ниво на военни разходи, Украйна би изхарчила напълно заема си от 90 милиарда евро от Европейския съюз за 232 дни или по-малко от осем месеца, сочат изчисления на ТАСС.

Преди това Киев оцени текущите разходи на приблизително 450 милиона долара на ден (приблизително 387 милиона евро).

Приходите на Украйна през 2026 г. са приблизително 69 милиарда долара. Това би било достатъчно само за 153 дни военни действия.

Като цяло, оценките на Киев за собствените му разходи за продължаване на конфликта срещу Русия са се увеличили с повече от 40 милиарда долара годишно от края на 2025 г. Тогава Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна се нуждае от приблизително 120 милиарда долара годишно, от които около половината трябва да отидат за военни разходи. Въз основа на прогнозни дневни разходи от 450 милиона долара, Киев ще се нуждае от приблизително 164 милиарда долара годишно (приблизително 141 милиарда евро).

Европейският съюз не възнамерява да изплати изцяло заема от 90 милиарда евро през 2026 г., като планира да удължи тази сума до края на 2027 г. Задоволяването на нарастващите финансови нужди на Украйна обаче във всеки случай ще падне почти изцяло върху страните от ЕС (МВФ и други съюзнически държави допринасят само с малка сума, а САЩ напълно прекратиха прякото финансиране на Украйна).

Гореспоменатата сума на заема вече не включва двустранното финансиране от Киев, преките военни доставки или програмата за обществени поръчки на САЩ (PURL). Само в рамките на Контактната група за Украйна Киев е осигурил ангажименти за военни доставки на обща стойност 38 милиарда долара през 2026 г., докато ангажиментите на европейските страни само по програмата PURL възлизат на приблизително 4,8 милиарда долара до края на март 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    42 22 Отговор
    А след тази нощ на масова укро денацификация, даже още по-бързо 😂

    Коментиран от #5, #42, #56, #87, #89

    07:02 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Петър

    61 23 Отговор
    Чудно ми е, до кога десетки хиляди автомобили с украинска регистрация ще се движат по републиканската пътна мрежа на България без ГТП и без винетка?

    Коментиран от #48

    07:04 24.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стоенчо

    26 8 Отговор

    До коментар #2 от "Браво Украйна, Слава Украйна ❤️✊🏻":

    Машалла! Кажи чий е Крим?!

    Коментиран от #8, #44, #78

    07:06 24.05.2026

  • 7 Петър

    29 16 Отговор

    До коментар #2 от "Браво Украйна, Слава Украйна ❤️✊🏻":

    Моля те от сърце и душа, не бъди като леля Тодорка Тагарева или леля Соломонка, те не са добър пример за подражание!!!!

    07:09 24.05.2026

  • 8 Военкор

    22 29 Отговор

    До коментар #6 от "Стоенчо":

    Украинци изпаряват орки с морски дронове на брега на Крим!(видео)!

    Коментиран от #61

    07:12 24.05.2026

  • 9 за какъв ЗАЕМ СТАВА ВЪПРОС КАМАРАДИ

    43 20 Отговор
    ПЪРВО , НАСИЛСТВЕНО ЕС ГО КРАДЕ ОТ НАС И ВТОРО , ТОВА НЕ Е ЗАЕМ А ПОДЪРЪК НА ФАШИСТИТЕ , А ТРЕТО ТЕ НЯМА НИКОГА ДА НИ ГО ВЪРНАТ ПО ЛОГИКАТА НА ЖИВОТА - РУСИЯ НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ , ДА ВРЪЩА НЕЩО НА НАЦИСТИ УБИВАЩИ РУСНАЦИ ............... ИМА И ОЩЕ БАНДЕРИТЕ ХАРЧАТ ТЕЗИ ПАРИ ЗАЕДНО С ЕВРОКОМИСАРИТЕ ЗА ДА СИ КУПУВАТ ИМОТИ И ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ

    Коментиран от #64, #70

    07:12 24.05.2026

  • 10 Ха ха

    30 17 Отговор
    Почнеш ли да изчисляваш на другите разходите значи си капитолирал.

    Коментиран от #49, #55

    07:13 24.05.2026

  • 11 5.50 евро за зеле в София

    26 18 Отговор
    А Тръмп тези дни информира света, че при последата размяна на убити, Русия е върнала 20 хиляди украинци, а получила малко повече от 500. Но бусефикацията в Киев продължава, включват се 18 годиши деца;

    Коментиран от #26, #43, #82

    07:13 24.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гресирана ватенка":

    той е зацапан вече//по разумно е да го увие на руло , и да седне на него

    07:14 24.05.2026

  • 13 Истината

    20 18 Отговор

    До коментар #2 от "Браво Украйна, Слава Украйна ❤️✊🏻":

    Колко станаха жертвите на Украйна, 2 милиона или 2,5 милиона и до кога ще издържа и децата от детските градини ли ще мобилизит за да оставят повече място за еврейския проект на зеленото

    Коментиран от #79

    07:17 24.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    27 15 Отговор
    ? Западът знае, че подлата Великобритания и „автократът на Байдън“ са решили да продължат войната. Те знаят, че зла вещица Нуланд открито призна, че САЩ директно и нагло са спонсорирали антируския преврат на Майдана. Меркел открито призна, че Западът няма намерение да изпълнява Минските споразумения, използвайки гаранциите им като глътка въздух за превъоръжаването на Украйна. И какво следва? Русия вече знае, че колективният Запад е група безмозъчни, неподвластни на обясненията лъжци и лицемери. Защо се преструвате, че „чувате това за първи път“

    Коментиран от #74

    07:17 24.05.2026

  • 15 Просията е на топа.каспаров -президенТ!

    16 20 Отговор
    Просията до септември края и началото на октомври тази година ще почне да се самоунищожава.Най вероятно първи ще отиде при кобзон ,пусьо ,а после и другите ги чакат в хага!

    07:17 24.05.2026

  • 16 Тц,тц,тц 😂😂😂

    15 20 Отговор
    Тези руснаци били голями изчислители.😂

    07:18 24.05.2026

  • 17 И Киев е Руски

    19 17 Отговор
    Руските войски използваха ТОС-1А, за да поразят ключови цели на украинските въоръжени сили в Сумска област, съобщава MWM. В течение на 24 часа термобаричната огнехвъргачна система помогна за унищожаването на пет вражески опорни пункта и четири центъра за управление на безпилотни летателни апарати

    Коментиран от #22

    07:20 24.05.2026

  • 18 Тези тАпаци все

    18 22 Отговор
    чуждите пари броят и "в паницата на другите гледат".
    Не седнат да си оправят кочината - 17200000 кв км и нямат 1 (Една) магистрала като в нормалния свят; изгубиха 1300000 убити и осакатени; украинците унищожиха 25 процента от производствените и 40 процента от износните пристанищни мощности на петрол и газ и за какво? - за ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО. Унищожиха си икономиката и най-важното - Репутацията. Тя и преди не беше висока, но в момента (и в следващите 50 - 100 години) никой не им вярва и им няма доверие.

    07:20 24.05.2026

  • 19 404

    10 10 Отговор
    ТОС-1А привлече значително внимание поради бойните си характеристики, демонстрирани по време на конфликта в Украйна. Нейните боеприпаси действат чрез разпръскване на газообразен химически облак във въздуха, който след това се детонира от вакуумен експлозив, създавайки ударна вълна с високо налягане, която силно изсмуква въздуха от затворените пространства. Това води до разкъсване на белите дробове на всеки, който се намира наблизо

    Коментиран от #25, #83, #84

    07:21 24.05.2026

  • 20 Коко Джамбо

    11 10 Отговор
    Мисля, че каквото и да става Путин трябва да се бие до края, ако ще да свърши като Хитлер. Иначе всички ще му се смеят. Вместо да ставаш чучело, по-добре да умреш като мъж.

    Коментиран от #24

    07:24 24.05.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    12 19 Отговор
    Честит Празник на България !!!
    Замислям се дали щеше да има Русия, ако ги нямаше Българската Азбука, Език, Писменост.
    Ако беше малко по-културна грамотна страна, Русия също би трябвало да празнува този свят праз, но Русия и култура са несъвместими неща ☝️

    Коментиран от #27

    07:24 24.05.2026

  • 22 Термобарични глупости...

    15 21 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    5-та година и Нещо! Едно Голямо Нищо.
    Докараха се дотам, да не могат да защитят Москва от дроновете, които скоро ще преминат на парад на червения площад, преди да подпалят кремъл.

    07:25 24.05.2026

  • 23 Тошо сливата

    12 21 Отговор
    Всички знаем че ватнaта държава е зле с математиката и хронологията! Иначе нямаше да си ликвидира златото!

    07:27 24.05.2026

  • 24 Хахаха

    15 15 Отговор

    До коментар #20 от "Коко Джамбо":

    Путин и мъж... Мъжете не се крият в бункери, като мишки в трици.

    07:29 24.05.2026

  • 25 тъпо

    14 17 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    Даже Тръмп видя,че от руснаците нищо не става и се оттегли като разреши на украинците да удрят по руски територии когато и където решат.

    07:31 24.05.2026

  • 26 Русуфил хардлайнaр

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "5.50 евро за зеле в София":

    Ти си кoпейка, щом даваш 5.50 евро за зелe! Познаф ли?

    07:31 24.05.2026

  • 27 Колю Паръма

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Ами тя Русия не свързва писмеността с България. В техните учебници пише, че писмеността идва от Византия. Пише, че Русия е най-големият пазител и разпространител на тази "Славянска", така наречена писменост

    07:32 24.05.2026

  • 28 Кирило Буданов, разведчик

    14 16 Отговор
    Доброе утро таваришчи.
    Докато руснята "изчислява" нещо си, украинската разведка изчисли 21 брадати Мухтара преселили се в Руския Мир след снощния хирургичен удар по Старобелск !!! Планираме и работим по нови високоточни, прецизни удари в Москва, Крим, Сочи ☝️ Спасибо за подкрепата.

    Коментиран от #29

    07:32 24.05.2026

  • 29 Хаха

    7 10 Отговор

    До коментар #28 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Значи това били така наречените "студенти", обучавани в "колежа", който от момента на пълномащабната инвазия, тоест отдавна, не функционира и до сградата му няма как да има достъп, лице без военен статус.

    07:40 24.05.2026

  • 30 ЕС загива

    22 10 Отговор
    Всичко е вярно, но има една грешка, която Русия е допуснала
    ТЕЗИ €90 милиарда от ЕС не са заем, а Поредния Подарък,
    Който Урсулите дават на ЗеленияФашист!

    07:41 24.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Никой

    5 6 Отговор
    Наполеон има опит в бизнеса.

    07:54 24.05.2026

  • 33 Даскала

    9 13 Отговор
    В напразни изчисления са си блъскали глaвите си ушaнкити!! Където е текло, пак ще тече! Ще има още и още! И путин ще помогне! Вече се подновява темата за замразените кoпейки!

    07:58 24.05.2026

  • 34 .... продължението

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Янек Казеловски":

    Ама пък как , украинците трепат руски орки,а? Безценно.

    07:58 24.05.2026

  • 35 Ядеш ли руски гомня?

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Янек Казеловски":

    Ядеш ли ?

    08:01 24.05.2026

  • 36 Зеления път

    13 6 Отговор
    Ами, то Зеленото си харчи всичко до което се докопа, а и Зелена Елена постоянно го "дрънчи" за пари... Всичко му е като бащиния за него.

    08:02 24.05.2026

  • 37 Зеленски вечния президент

    5 7 Отговор
    Не е вярно, лъжат рашистите, жена ми и аз ще го изхарчим за ден

    08:04 24.05.2026

  • 38 Сеирджия

    8 10 Отговор
    Ако руснаците вземат много да мърдат, да са дърват и наглеят, ще провокорат пълна конфискация на замразените активи!

    08:06 24.05.2026

  • 39 4445

    11 6 Отговор
    Наливат се пари в каца без дъно.Европа отслабва,заради укрите.

    08:08 24.05.2026

  • 40 Лука

    7 5 Отговор
    Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !

    08:09 24.05.2026

  • 41 Педя Човек Лакът Ракета

    7 10 Отговор
    Да де но 232 дни военни действия означава още 232 000 руски мусора пръснати на части по полетата на Украйна. Означава и още много взривени терминали хранилища и заводи за петрол бензин дизел. В един момент на хората ще им писне. След още 232 дни Путаран ще бъде в пълно безсилие да спре тоталната икономическа разруха. Нашествениците ги чакат тежки и мъчни времена.

    08:10 24.05.2026

  • 42 Лука

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Фашизма ев просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    08:12 24.05.2026

  • 43 Покрай Зельо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "5.50 евро за зеле в София":

    цената на зелето се вдига! Нормално е!
    Търсен продукт!

    Коментиран от #46

    08:14 24.05.2026

  • 44 Лука

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Стоенчо":

    По документи на ООН крим е украйнски !

    08:14 24.05.2026

  • 45 ЗЕЛЕНСК Е ОБЕЩАЛ

    9 4 Отговор
    Да открадне и този заем много по-бързо.

    Коментиран от #50

    08:17 24.05.2026

  • 46 Британските служби

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Покрай Зельо":

    0Като му клъцнем зелката накрая, за да не приказва, - цената на зелето ще се нормализира.

    Коментиран от #75

    08:17 24.05.2026

  • 47 това са руски фейкове

    8 3 Отговор
    Бандерите ще откраднат парите много по-бързо!

    08:19 24.05.2026

  • 48 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Ми купи им ,нали си интернационален патриот

    Коментиран от #63

    08:22 24.05.2026

  • 49 факуса

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    ха ха русия я фалирахте преди няколко години,пак ли ще я превземата,то не остана нищо,смо бойци с лопатки ама пак не можете

    08:22 24.05.2026

  • 50 КОПЕЙЗАЖ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "ЗЕЛЕНСК Е ОБЕЩАЛ":

    Дръж се за това дето си се хванал.иначе нищо.

    08:24 24.05.2026

  • 51 Боко

    7 2 Отговор
    “Няма проблем”
    Ще изтеглим нов ,и нов ,и…и ще го връщаме до 4281 год👍👌
    Важното е наркомана и крадливите урсулитки да намажат още някоя годинка 🥳

    08:26 24.05.2026

  • 52 Русия трябва да отмъсти за жертвите

    8 6 Отговор
    От удара на ВСУ по колежа в Старобилск.

    08:26 24.05.2026

  • 53 Даскала

    7 6 Отговор
    Путин да плаща лиценз, че пише с моите букви и гаварит на развален български! Македонец такъв!

    08:27 24.05.2026

  • 54 За какво са и ЯО на Русия ако няма да

    5 6 Отговор
    Бъдат използвани единствено за отмъщение на жертвите от пансиона в Старобилск.

    08:30 24.05.2026

  • 55 А бе човек,

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    само като напишеш "капитолирал", а ти го правиш непрекъснато, и на всички им става ясно нивото на интелектуалния ти потенциал. Равно е на това на кокошка-носачка. То бива неграмотност, ама пък чак толкова!

    Коментиран от #81

    08:31 24.05.2026

  • 56 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Ще я видиш масовата денацификация в Украйна през крив макарон. Денарусофикацията в Русия е в ход!

    08:34 24.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Русийката

    3 7 Отговор
    да помисли тя колко още може да издържи!

    Коментиран от #69, #76

    08:39 24.05.2026

  • 60 Да си кажем истината в очите

    7 4 Отговор
    По бързото ликвидиране на киевския режим ще освободо много милиарди за мирни цели. И Агоноята ще бъде по кратка и безболезнена

    08:39 24.05.2026

  • 61 Д-р Хаус

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Военкор":

    Уро. Ди

    08:41 24.05.2026

  • 62 Атанас

    3 1 Отговор
    Вече е откраднат

    08:43 24.05.2026

  • 63 Петър

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Моля те от сърце и душа, не бъди като леля Тодорка Тагарева, леля Евгения Дайнова, леля Соломонка, леля Ива Инджова или леля Гога Лозанова, те не са добър пример за подражание!!!

    08:44 24.05.2026

  • 64 Масова ваксинация

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "за какъв ЗАЕМ СТАВА ВЪПРОС КАМАРАДИ":

    Всички бг тротинеткаджии си мислеха че ще ги водят в клуба на богатите, а се озоваха в клуба на бедните

    08:45 24.05.2026

  • 65 Ще ги дадат за повече убити московци

    3 4 Отговор
    Е какво ги интересува московските глупаци как Киев ще харчи парите си, че и да коментират?!

    Коментиран от #73

    08:51 24.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 оня с коня

    3 5 Отговор
    Братушките буквално са Заседнали в Историята и с типични за Соца похвати за ОТКЛОНЯВАНЕ на общественото мнение към други държави се опитва да успокои назряващото в геометрична Прогресия Вътрешно недоволство.И е казано:"Не плачи на чужд гроб,защото не знаеш от коя страна е ... на мъртвеца",ама вече не сме до тях да ги съветваме и са го ударили през Просото.

    Коментиран от #71

    08:52 24.05.2026

  • 68 Прегладнял урсулианец

    2 2 Отговор
    - Дарявам още половин цент.

    08:52 24.05.2026

  • 69 Купи си нещо отМагазинаАко не те е страх

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Русийката":

    Русийката е доказала много пъти колко може да издържи и ще издържи, в това съмнение няма, само за бг евро пръд, львците не знам колко още ом остава..

    Коментиран от #85

    08:52 24.05.2026

  • 70 Дединпръцкооо

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "за какъв ЗАЕМ СТАВА ВЪПРОС КАМАРАДИ":

    РУСИЯ ЩЕ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ,АКО НЯМА ПАРИ ЩЕ ПЛАЩА С ТЕРИТОРИИ.

    Коментиран от #72

    08:55 24.05.2026

  • 71 Прегладнял урсулианец

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    - А, за нас чува ли се нещо по медиите? Казват ли ви колко милиона останахме без работа? Съобщават ли, колко фабрики затварят всеки ден? Колко дългове трупат богатите от клуба, без да имат ясен план, как ще се изплащат?
    Не! Не ви казват. Либералните медии в ЕС ви занимават с проблемите на Русия, за да не виждате тинята, в която затъваме.

    08:55 24.05.2026

  • 72 Прегладнял урсулианец

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Дединпръцкооо":

    Победителите не плащат.

    Коментиран от #91

    08:56 24.05.2026

  • 73 Прегладнял урсулианец

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ще ги дадат за повече убити московци":

    Ами, точно колкото и теб те интересува как фалирала Русия.
    Всеки сам избира на коя новина да вярва, докато не дойдат годишните финансови отчети и се окаже, че руснакът е с 2% ръст на икономиката, а ЕС забавял сривът си

    08:59 24.05.2026

  • 74 Сульооо красний

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    КАКВО ТЪРСЯТ БЛИЗКИТЕ НА РУСКИЯ ЕЛИТ В "ГНИЛИЯ ЗАПАД"?ЗАЩО НЕ ОТИДОХА В СЕВЕРНА КОРЕЯ,,КУБА,........??

    Коментиран от #77, #90

    08:59 24.05.2026

  • 75 Ихууууу ганьовото

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Британските служби":

    ДАНО ТОГАВА И ВАШАТА ПРОСТОТИЯ ИЗЧЕЗНЕ

    09:01 24.05.2026

  • 76 Прегладнял урсулианец

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Русийката":

    Русия си направи нов икономически съюз с азиатските страни, ОАЕ, и Бразилия. Търгуват си помежду си и вече не ги интересуват европейци и кравари.
    В техният съюз са страните с ресурсите, с производството и с технологиите.
    В нашият съюз сме ние, които чакаме на субсидии.

    09:02 24.05.2026

  • 77 Мисли малко

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сульооо красний":

    Разузнават, евролибецо, разузнават.

    Коментиран от #93

    09:03 24.05.2026

  • 78 Лелинпръцкоо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стоенчо":

    Кое и дете от детската градина да питаш ще ти каже-укрински е!

    09:03 24.05.2026

  • 79 Прррррръдльоооо

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Украинците трепят рашки като хлебарки с роботи и дронове. Живата сила е сведена до минимум.

    09:07 24.05.2026

  • 80 Зеленски

    3 0 Отговор
    За нула време ще им видим сметката на демьгите.Ще има за бял цимент.

    09:10 24.05.2026

  • 81 Пръдльооо

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "А бе човек,":

    Допуснал е човека една правописна грешка,но по важното е че те е настъпил по мазола.

    09:13 24.05.2026

  • 82 Вие сте от клуба на богатите

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "5.50 евро за зеле в София":

    При нас в Белгия една зелка е 1,5€. Домати набрани предния ден 2€. Олио слънчогледово, фастъчено и царевично 2€. Зехтин първа преса 5€. Свинско месо без кокал 8€. Отворете сайтовете на LIDL и ALDI.

    Коментиран от #86

    09:16 24.05.2026

  • 83 Мамино пръцковче

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    С тези мазни,тлъсти и долни лъжи никого няма да стреснеш,но ще разсмееш стари и млади.

    09:18 24.05.2026

  • 84 А бе кух

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    Измисли някоя друга глупост,тази вече омръзна.

    09:21 24.05.2026

  • 85 Дърт пръдльооо овехтял

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Купи си нещо отМагазинаАко не те е страх":

    Много просто,другар.Купуваме хранителни продукти от производители и се чувстваме много добре.за разлика от тебе.

    09:25 24.05.2026

  • 86 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Вие сте от клуба на богатите":

    Тия белгийски Цени дето ги пише са Отличен Аргумент да си стоите там където сте и да не ви минава през Ума да се връщата в България.А логиката е елементарна- Колкото сме по-малко тука,толкова и на по-малко Калпаци ще си делим Благинките/"Мазнинки" им казва бат Бойко- да е жив и здрав/.

    09:29 24.05.2026

  • 87 Хи хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Тези щом започнаха да изчисляват за колко време украинците ще изхарчат заема,означава следното:КАПИТУЛАЦИЯТА НА РУСИЯ НАБЛИЖАВА!!

    09:31 24.05.2026

  • 88 НЕМОЖАЧи.ру

    2 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    09:37 24.05.2026

  • 89 Дърт пръдльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    РУСИЯ ГУБИ ВОЙНАТА В ТИЛА И НА ФРОНТА! НО ТИ НЕ СПИРАШ С МЕЧТИТЕ И ЛЪЖИТЕ!.....ДО КОГА??

    09:41 24.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Дединпръцкооо

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Прегладнял урсулианец":

    РУСИЯ НЯМА ДА Е ПОБЕДИТЕЛ,НО ЩЕ ПЛАЩА!!

    09:43 24.05.2026

  • 92 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Това":

    МНОГО ОБЩО ИМА, НО С ТОВА НА РАМЕНЕТЕ СИ НИКОГА НЯМА ДА ПРОУМЕЕШ!!

    09:47 24.05.2026

  • 93 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Мисли малко":

    Разузнават на баба ти кюлотите.Кой ти каза какво означава мислене?

    09:58 24.05.2026

