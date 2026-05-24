Нетаняху и Тръмп настояват за демонтиране на съоръженията на Иран за обогатяване на уран и премахване на готовия материал

24 Май, 2026 19:01, обновена 24 Май, 2026 19:11 1 156 45

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • уран

Администрацията на Вашингтон очаква иранската страна да одобри мирното споразумение до няколко дни

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп се е „съгласил“, че окончателното споразумение с Иран трябва да включва демонтиране на съоръжения за обогатяване на уран и премахване на обогатен ядрен материал.

„Президентът Тръмп и аз се съгласихме, че всяко окончателно споразумение с Иран трябва да елиминира ядрената опасност. Това означава демонтиране на съоръженията за обогатяване на уран на Иран и премахване на обогатен ядрен материал от неговата територия“, написа Нетаняху в X, отбелязвайки, че е разговарял с американския лидер по телефона през нощта.

Представители на Оман и Иран проведоха разговори, по време на които обсъдиха принципите за осигуряване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Това беше съобщено в изявление на оманското външно министерство.

„След срещата между оманския външен министър Бадр ал-Бусаиди и иранския заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади се проведе разширена среща на оманската и иранската делегации, за да се обсъди набор от принципи, уреждащи свободата на корабоплаване през Ормузкия проток в съответствие с международното право“, се казва в съобщението.

Страните обмениха мнения относно необходимостта от гарантиране на сигурността на корабния трафик, търговията и веригите за доставки.

Отбелязва се, че преди това ал-Бусаиди е приел Гарибабади, който е предал устно послание от иранския външен министър Абас Арагчи. Посланието се отнася до „текущите преговори между Иран и САЩ, посредничени от Пакистан“ и „желанието на двете страни да възстановят свободата на корабоплаване през Ормузкия проток по безопасен и устойчив начин“.

Администрацията на Вашингтон очаква иранската страна да одобри мирното споразумение до няколко дни.

Това съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12.

Както пише в X, източник от американската администрация е уточнил, че „споразумението с Иран няма да бъде подписано днес“. Според журналиста страните все още не са постигнали съгласие по „няколко детайла“. „Преговорите все още са в ход по някои елементи от сделката“, добави той.

Според Равид, американската страна очаква, че „ще отнеме няколко дни, за да се получат всички одобрения“ за сделката от иранските власти. „Както разбираме, върховният лидер Моджтаба Хаменей е одобрил общите очертания на сделката, но дали това ще се превърне в окончателно споразумение остава открит въпрос“, отбеляза източник от американската администрация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че проектът на бъдещото споразумение с Иран е общо взето договорен.

Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирното споразумение с Иран.

Израелските сили убиха снайперист от батальона на Хамас Зейтун в Газа, който участвал в нападението срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Това съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF).

„Израелските отбранителни сили убиха снайпериста от батальона на Хамас Зейтун Хишам Махмуд Басал, член на бригадата Луай в град Газа. Терористът представляваше непосредствена заплаха за войските на израелската отбрана и беше убит при прецизен удар“, се казва в изявлението.

„Разузнавателният анализ показва, че Басал е участвал в нападението срещу базата Зиким по време на клането на 7 октомври“, отбеляза пресслужбата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВАМАТА САТАНИСТИ

    25 3 Отговор
    Нямат думата.

    19:13 24.05.2026

  • 2 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    5 25 Отговор
    Давайте урана
    Или следвате съдбата
    На Моджтабата

    19:13 24.05.2026

  • 3 Ку-ку

    4 25 Отговор
    Давай Биби.....тия само увъртат за да печелят време и трябва да им се напомни, че не те "карат влака".... 🚀

    Коментиран от #6

    19:14 24.05.2026

  • 4 Тръмпочев

    23 3 Отговор
    Не ми обръщайте внимание, забравих че няколко пъти последната година унищожавахме иранския ядрен потенциал и затова така се изцепих.

    19:15 24.05.2026

  • 5 Аяталоха

    21 2 Отговор
    Местя!!!

    19:15 24.05.2026

  • 6 бум бум Тел Авив

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ку-ку":

    Давай, ама купула стана на гевгир!

    19:16 24.05.2026

  • 7 Шестопръстия гръмовержец Биби

    3 16 Отговор
    Сърбят ма ръцете
    Аятоласи да бомбя.

    19:17 24.05.2026

  • 8 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    6 15 Отговор
    Има ли кво да папкате
    Фурмите и шам фъстъка свършиха
    Оставате на шербет.

    Коментиран от #11

    19:19 24.05.2026

  • 9 Спецназ

    17 2 Отговор
    Персите искат демонтиране на главите на Тръмп и Биби!

    Това за мене е пътя към мира!

    19:23 24.05.2026

  • 10 ЦИОНИТЕ

    20 2 Отговор
    Вкараха целия свят в криза.

    19:23 24.05.2026

  • 11 Сега в Иран

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "АЕ АЯТОЛАСЧЕТА":

    Пърленото ционистко е хит на сезона!

    Коментиран от #16

    19:24 24.05.2026

  • 12 Джръъъц

    13 3 Отговор
    Сатаняху настоявал за демонтиране на съоръженията на Иран за обогатяване на уран и премахване на готовия материал - ми що не го направи тогава?

    Треперят му мартинките Иран да не ги запраска, че и тромпета не може да му помогне.

    19:24 24.05.2026

  • 13 Вуте

    13 2 Отговор
    Щом Сатаняху е намесе инициативата е лоша.

    19:25 24.05.2026

  • 14 Без КОМЕНТАР

    3 11 Отговор
    Основни икономически показатели:
    Официална годишна инфлация: Нивата варират между 60,6% и 63,7%, като в някои селски райони достига над 91%.

    Скок в цените на храните: Инфлацията при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия надхвърля 89% на годишна база.

    Обезценяване на валутата: Иранският риал (IRR) отбелязва рекорден спад, като курсът достигна нива от над 1,4 милиона риала за един щатски долар.

    19:26 24.05.2026

  • 15 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    4 14 Отговор
    Явно ви е гот
    Биби да ви бомби

    19:27 24.05.2026

  • 16 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "Сега в Иран":

    Кажи го на
    Пърления Моджтабата.

    19:28 24.05.2026

  • 17 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    3 10 Отговор
    Тръмп ми са обади по жи сема
    Да са готвя за Иран
    Аятоласи от пещерите да вадя
    Като червеи от земята

    Коментиран от #22

    19:39 24.05.2026

  • 18 Гражданин.

    13 2 Отговор
    И двамата са воено престъпници.

    Коментиран от #20

    19:43 24.05.2026

  • 19 Тези

    9 2 Отговор
    двамата не ги броят за живи.

    19:46 24.05.2026

  • 20 Учат са от

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Гражданин.":

    Путин

    19:47 24.05.2026

  • 21 Иван

    13 2 Отговор
    Сатанинския нацистки хазарски коварен Израел трябва да бъде демонтиран.

    19:49 24.05.2026

  • 22 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Недей да изгаряш автомобилите.

    19:50 24.05.2026

  • 23 нннн

    0 3 Отговор
    ,,И ключът от квартирата, където парите стоят."/,,Дванайсетте стола"/

    19:53 24.05.2026

  • 24 Надали

    5 4 Отговор
    евреите ще позволят прекратяване на тази война. Кризата ще продължи дълго време

    19:57 24.05.2026

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 7 Отговор
    Ключови ядрени обекти в ИРАН

    Заводът в Натанз: Намира се в Централен Иран и е основният център за обогатяване на уран в страната. Части от него са разположени дълбоко под земята.

    Обектът във Фордо: Подземен ядрен комплекс, вкопан дълбоко в планина близо до град Кум. Поради местоположението си, той се счита за едно от най-защитените съоръжения в Иран.

    Ядреният център в Исфахан: Вторият по големина град в Иран разполага с голям център за ядрени технологии, който включва завод за производство на ядрено гориво.

    АЕЦ Бушер: Единствената работеща атомна електроцентрала в страната, разположена на брега на Персийския залив. Тя е предназначена за производство на електроенергия.

    Реакторът в Арак: Изследователски реактор с тежка вода, който исторически е бил част от опасенията за евентуално производство на плутоний.

    Скоро ша ви почвам пак

    Коментиран от #28

    20:31 24.05.2026

  • 26 Прецизният удар на Израел

    8 3 Отговор
    Означава 10 убити деца. Проклета сган.

    20:31 24.05.2026

  • 27 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Нали шестопръстият Биби и едноухия клепар Доналд победиха още лани Иран и му бааа мааата на ядрената програма?Какво още искат?Ключа от квартирата където аятолаха си държи парите ли?

    Коментиран от #35

    20:37 24.05.2026

  • 28 фончо

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Белия вожд ще им пръцне на пацата, видя се колко могат

    20:39 24.05.2026

  • 29 Аятолаха

    7 2 Отговор
    Аз настоявам касапите евреискитенацисти да влязат във затвора на почивка барабар със касапина нетаняхуУу !!!!

    Коментиран от #32

    20:43 24.05.2026

  • 30 АЯТОЛАХА И ТОЙ ИСКА

    10 2 Отговор
    ДА НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАЗА ВАРАВАРСКА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ. ВЪПРОСЪТ НЕ Е ДО ЖЕЛАНИЯ,А ДО ВЪЗМОЖНОСТИ ТЪЙ ЧЕ КАУБОИТЕ И ЕВРЕИТЕ ДА СЕ КРОТНАТ.

    Коментиран от #36

    20:45 24.05.2026

  • 31 Тези тъпаци много

    8 2 Отговор
    искат и много говорят ,а ядта здрав бой.

    20:46 24.05.2026

  • 32 Тръмпясалия пират

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Аятолаха":

    Аааа не евреите могат да убиват всички съвсем демократично и им е позволено , но да се убие евреин е престъпление за човечеството !!!!

    20:46 24.05.2026

  • 33 Факти

    5 7 Отговор
    Иран приключи. Тая война беше точно 6 седмици. Оттогава само преговарят и чалмите отстъпват ли отстъпват. Накрая ще приемат всичко, защото нямат избор. Тръмп се разбра със Си да не им помага. Путин е на ръба и апирацията го изцеди. Члмите изгубиха всичките си съюзници.

    20:50 24.05.2026

  • 34 Тръмпясалия пират

    6 2 Отговор
    Аааа евреите могат да убиват всички съвсем демократично и им е позволено , но да се убие евреин е престъпление за човечеството !!!!

    20:51 24.05.2026

  • 35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Тръмп бомби Путин и аятоласите.
    Той не коментира.
    Той действа.

    20:52 24.05.2026

  • 36 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "АЯТОЛАХА И ТОЙ ИСКА":

    Израел е по-стар от смешната Персия, която няколко пъти си е сменяла азбуката и вярвата. Израел имат държава, азбука и вяра на поне 3000 години. Малки са, защото не са агресивен народ с имперски мераци. Достойни за уважение.

    Коментиран от #39, #41, #44

    20:53 24.05.2026

  • 37 нннн

    7 3 Отговор
    Тръмп: Много ви моля, предавайте се. Мен световно по футбол ме чака, 250-годишнина на САЩ, избори, които ще загубя... Влезте ми в положението.

    20:53 24.05.2026

  • 38 боико борисоф

    6 3 Отговор
    два пингвина лика прилика скоро и техния краи се види

    20:54 24.05.2026

  • 39 Чети чети

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Неуки човече.Направо счупи тъпомера.

    21:01 24.05.2026

  • 40 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    5 7 Отговор
    Давайте урана с добро
    Че Биби почва с лошо.

    21:01 24.05.2026

  • 41 🇧🇬❤️🇷🇺

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    А, защо ги изгониха от Египет?

    21:14 24.05.2026

  • 42 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 4 Отговор
    Тези две ционистки💩 вече не могат да казват нищо ,защото персите яко ги наритаха у зурлите и отделно Иран е вече ядрена сила с хиперзвукови ракети...

    21:26 24.05.2026

  • 43 Ха ха

    4 3 Отговор
    Иран няма да се съгласят и ще имадумкане по Израел.Израел сами си подписват смъртния акт..Натаняху трабва да го изправят пред съда за ибйството на невини деца и жени.Смъ рт на Натаняху.

    21:27 24.05.2026

  • 44 Щом е така

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Отивай си в чейффутландия, такива като теб след време ще твърдят че България е изконна еврейска територия

    21:31 24.05.2026

  • 45 Смешник

    2 2 Отговор
    Не е важно за какво настояват Нетаняху и Тръмп Важното е какво ще каже айтолаха

    21:48 24.05.2026

