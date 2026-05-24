Нетаняху и Тръмп настояват за демонтиране на съоръженията на Иран за обогатяване на уран и премахване на готовия материал

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп се е „съгласил“, че окончателното споразумение с Иран трябва да включва демонтиране на съоръжения за обогатяване на уран и премахване на обогатен ядрен материал.

„Президентът Тръмп и аз се съгласихме, че всяко окончателно споразумение с Иран трябва да елиминира ядрената опасност. Това означава демонтиране на съоръженията за обогатяване на уран на Иран и премахване на обогатен ядрен материал от неговата територия“, написа Нетаняху в X, отбелязвайки, че е разговарял с американския лидер по телефона през нощта.

Представители на Оман и Иран проведоха разговори, по време на които обсъдиха принципите за осигуряване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Това беше съобщено в изявление на оманското външно министерство.

„След срещата между оманския външен министър Бадр ал-Бусаиди и иранския заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади се проведе разширена среща на оманската и иранската делегации, за да се обсъди набор от принципи, уреждащи свободата на корабоплаване през Ормузкия проток в съответствие с международното право“, се казва в съобщението.

Страните обмениха мнения относно необходимостта от гарантиране на сигурността на корабния трафик, търговията и веригите за доставки.

Отбелязва се, че преди това ал-Бусаиди е приел Гарибабади, който е предал устно послание от иранския външен министър Абас Арагчи. Посланието се отнася до „текущите преговори между Иран и САЩ, посредничени от Пакистан“ и „желанието на двете страни да възстановят свободата на корабоплаване през Ормузкия проток по безопасен и устойчив начин“.

Администрацията на Вашингтон очаква иранската страна да одобри мирното споразумение до няколко дни.

Това съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12.

Както пише в X, източник от американската администрация е уточнил, че „споразумението с Иран няма да бъде подписано днес“. Според журналиста страните все още не са постигнали съгласие по „няколко детайла“. „Преговорите все още са в ход по някои елементи от сделката“, добави той.

Според Равид, американската страна очаква, че „ще отнеме няколко дни, за да се получат всички одобрения“ за сделката от иранските власти. „Както разбираме, върховният лидер Моджтаба Хаменей е одобрил общите очертания на сделката, но дали това ще се превърне в окончателно споразумение остава открит въпрос“, отбеляза източник от американската администрация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че проектът на бъдещото споразумение с Иран е общо взето договорен.

Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирното споразумение с Иран.

Израелските сили убиха снайперист от батальона на Хамас Зейтун в Газа, който участвал в нападението срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Това съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF).

„Израелските отбранителни сили убиха снайпериста от батальона на Хамас Зейтун Хишам Махмуд Басал, член на бригадата Луай в град Газа. Терористът представляваше непосредствена заплаха за войските на израелската отбрана и беше убит при прецизен удар“, се казва в изявлението.

„Разузнавателният анализ показва, че Басал е участвал в нападението срещу базата Зиким по време на клането на 7 октомври“, отбеляза пресслужбата.