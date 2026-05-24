Важните новини във ФАКТИ на 24.05.2026 г.

Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост. Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия!"

Порой и градушка удариха центъра на София СНИМКИ И ВИДЕО

Пороен дъжд, придружен от градушка, се изля над централните части на София. Валежите са изключително интензивни и продължиха повече от половин час, уточни бТВ.

Стара река е излязла от коритото си, част от трасето на пречиствателната станция на Карлово е отнесено от водата

Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, съобщиха от ВиК-Пловдив. Аварията се е случила снощи, като вследствие отпадните води се изливат директно в реката, уточни БНТ.

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Той пръв започна да разследва прокурорския син Васил Михайлов. Какво се случи с делата и каква трябва да е максималната присъда? Ексклузивно пред Стоян Нешев говори прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Иванов.

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод кончината на непълнолетно момиче

Кметът на Благоевград обяви утрешния ден – 25 май, за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок в квартал „Струмско“.

Българин стана №1 в света по математика

Докато България още празнува успеха на Дара на Евровизия, друг млад българин покори световния връх – този път в науката. 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място в света по математика на най-големия международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. В надпреварата са участвали ученици от близо 80 държави.

Затворници са мобилизирани при разчистването след стихията във Велико Търново

Допълнителен ресурс от 15 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч е мобилизиран на територията на община Велико Търново, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Стойчо Кацаров: Намалете областните управи от 28 на 6

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров предложи радикална оптимизация на държавния апарат чрез закриване на по-голямата част от областните управи в страната. В своя позиция относно възможностите за съкращаване на бюджетните разходи, той призовава за намаляване на регионалните структури от настоящите 28 на едва 9 или дори 6, аргументирайки се с напредналата дигитализация и отпадналите функции на тези институции.

Бебе на месец и момче на 8 г. пострадаха при катастрофа с обърнала се кола

Момиченце на месец и момче на 8 години са пострадали, след катастрофа на пътя между казанлъшките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, пише БТА.

Нов духовен символ в Поморие: Триметров мраморен паметник на Кирил и Методий

В Поморие вече се извисява нов паметник на светите братя Кирил и Методий, който се превърна в естествен център на празничните чествания около 24 май.

Кола се вряза в камион край Ботевград: Загина 25-годишен мъж, жена е в болница

При катастрофа тази сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха за БТА от МВР.

Откриха дреха на изчезналия мъж в Севлиево, брат му я разпозна

Отменени празненства на редица места в страната заради проливните дъждове и наводненията белязаха днешния 24 май. Най-тежка остава ситуацията в района на Севлиево, където продължава издирването на 55-годишен мъж.

Близо 3000 ученици се включиха в шествието за 24 май СНИМКИ

Близо 3000 деца, ученици, учители и директори се включиха в шествието за 24 май в София. Денят на знанието, духа и българската писменост премина с много усмивки, оркестри, състави и ансамбли, които създадоха празнична атмосфера в центъра на столицата.

Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов ВИДЕО

Има дни, в които една нация говори, а светът слуша. 24 май е такъв ден.

Ден, в който буквите не са символи върху хартия, а жив дъх на паметта.

Лишени от свобода се включват в почистването на Габрово след наводненията

Министерството на правосъдието се включва в помощ на общини, които бяха засегнати от наводненията през последните дни, посочи бТВ.

Евтим Милошев: Идеята на DARA за Дом на артистите е брилянтна

DARA поиска от културния министър създаване на Дом на артистите. Евтим Милошев каза, че това е „брилянтна идея“.