Телата на децата, убити при нападението на украинските въоръжени сили срещу колежа в Старобилск, се транспортират до общините, където са били регистрирани. Алексей Самойлов, ръководител на президентската администрация на ЛНР, заяви пред ТАСС.

„Организирахме доставката [на телата на загиналите деца] до общините, където децата са били регистрирани и учредени. Ще организираме всичко, свързано с погребението; семействата и родителите на децата няма да срещнат никакви затруднения“, каза той.

Самойлов добави, че властите на ЛНР ще покрият всички разходи по погребението.

В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет в ЛНР. По време на удара там е имало 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и едно са убити. Според руския комисар по правата на човека Яна Лантратова, над 60 деца са ранени.