Новини
Свят »
Украйна »
Телата на убитите деца в Старобилск се транспортират към техните общини
  Тема: Украйна

Телата на убитите деца в Старобилск се транспортират към техните общини

24 Май, 2026 19:10 1 889 89

  • старобелск-
  • русия-
  • украйна-
  • деца-
  • погребение-
  • транспортиране

Властите на ЛНР ще покрият всички разходи по погребенията

Телата на убитите деца в Старобилск се транспортират към техните общини - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Телата на децата, убити при нападението на украинските въоръжени сили срещу колежа в Старобилск, се транспортират до общините, където са били регистрирани. Алексей Самойлов, ръководител на президентската администрация на ЛНР, заяви пред ТАСС.

„Организирахме доставката [на телата на загиналите деца] до общините, където децата са били регистрирани и учредени. Ще организираме всичко, свързано с погребението; семействата и родителите на децата няма да срещнат никакви затруднения“, каза той.

Самойлов добави, че властите на ЛНР ще покрият всички разходи по погребението.

В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет в ЛНР. По време на удара там е имало 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и едно са убити. Според руския комисар по правата на човека Яна Лантратова, над 60 деца са ранени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 39 Отговор
    жената ..децата..така е на ВОЙНАТА-ДВИЖУХА

    Коментиран от #39

    19:12 24.05.2026

  • 2 Европейските подлоги

    66 30 Отговор
    защо мълчат? Това е дело на терористичният режим, който Европа спонсорира!

    Коментиран от #3, #14, #58

    19:12 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 48 Отговор
    АБЕ ДА ТИ.....пич ка та л елчина!!!!!!!!! СВО кой почна бе?

    Коментиран от #7, #15, #81

    19:15 24.05.2026

  • 5 Иван

    56 22 Отговор
    Психото Кая Калас поздрави нацистките хазари за успешната атака.

    19:16 24.05.2026

  • 6 Факти

    26 55 Отговор
    Няма убити деца там, това са руски лъжи. В интернет няма никъде доказателствен материал нито снимки нито видео.

    Коментиран от #13, #48, #77, #83

    19:16 24.05.2026

  • 7 Иван

    29 15 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Израел я почна ма, овцо.

    Коментиран от #11, #12

    19:17 24.05.2026

  • 8 колорадски

    5 13 Отговор
    личинки

    19:18 24.05.2026

  • 9 Нещо не се връзва инфото

    22 39 Отговор
    Възрастта на децата била от 20 до 39 годишна възраст. Някой лъже. Руснаците ?

    Коментиран от #23, #46, #72

    19:18 24.05.2026

  • 10 Българин

    21 29 Отговор
    Кой родител ще си прати детето на общежитие, на 50 км от фронта?!?

    Коментиран от #53, #84

    19:18 24.05.2026

  • 11 хай ван

    12 17 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    не мучи от обора

    19:19 24.05.2026

  • 12 Ай пи Пловдив

    7 17 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    ще си събираш кок алите

    Коментиран от #18

    19:19 24.05.2026

  • 13 Иван

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Няма евреи, има хазари.

    19:19 24.05.2026

  • 14 И какво искаш да ти кажат.

    19 47 Отговор

    До коментар #2 от "Европейските подлоги":

    Европа не е атакувала никой. Отговорност за всички жертви носи държанава, която първа е атакувала. Това е Русия, която атакува Украйна през 2022г.

    Коментиран от #20, #27, #28, #38, #70

    19:19 24.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    43 16 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всички знаят, че Украйна започна всичко. Що питаш? Всичко си беше мирно, светът гледаше зимната олимпиада в Сочи. Нещеш ли, спонсорирани с няколко милиона долара, група вагабонти от Лвов направи Майдан в Киев. Виктория Нюланд раздаваше курабийки и пари. Военен преврат свали Янукович, въпреки подписите на гаранти от Запада и се започна.

    Коментиран от #22, #24

    19:20 24.05.2026

  • 16 Евроатлантик

    37 12 Отговор
    Руснаците се грижат за телата на своите загинали, за разлика от киевската хунта, която ги оставя да се разлагат по полята и ги води безследно изчезнали за да не плаща обезщетения на близките и да крадат парите за заплатите им.

    19:20 24.05.2026

  • 17 Антиватник

    8 24 Отговор
    Извадили са замразени трупове.

    Коментиран от #21

    19:20 24.05.2026

  • 18 Иван

    20 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ай пи Пловдив":

    кок........гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио.

    19:20 24.05.2026

  • 19 Спецьназ

    15 8 Отговор
    Нищо чудно да Е С БЪЛГАРСKИ СНАРЯД!

    НИЕ сме убийци, Баце!

    ФАКТ!

    19:21 24.05.2026

  • 20 Европа спонсорира

    31 11 Отговор

    До коментар #14 от "И какво искаш да ти кажат.":

    терористичният режим в Украйна. Затова и подлогите им мълчат!

    Коментиран от #42

    19:21 24.05.2026

  • 21 Иван

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Антиватник":

    Това да не ти е Сребреница бе, боклук?

    Коментиран от #31

    19:21 24.05.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 18 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Украина завзе Крим и почна СВО ЛИ?

    Коментиран от #26, #29, #37

    19:22 24.05.2026

  • 23 Умрел руснак

    13 18 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо не се връзва инфото":

    Има и 40 годишни деца.Руските глупаци не знаят и да лъжат.

    19:22 24.05.2026

  • 24 Отговорността за всички жертви

    8 25 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    в тази война се носи от държавата, която първа е атакувала, т.е. Русия. Европа и САЩ не носят абсолютно никаква отговорност за глупостта на Русия.

    Коментиран от #32, #34, #43

    19:22 24.05.2026

  • 25 Винкело

    9 9 Отговор
    Това и "терораша", дето й викат тук, не го е правила. Следва удар по строените за вечерна проверка в някоя украинска казарма с около 300 накаймени украински бандери.

    19:23 24.05.2026

  • 26 Смех с копейки

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Говориш с идиот.

    Коментиран от #30

    19:23 24.05.2026

  • 27 Първо Русия не е атакувала Украйна

    24 10 Отговор

    До коментар #14 от "И какво искаш да ти кажат.":

    И второ този град е в Луганска област. Ако Украйна твърди, че това е тяхна територия и живеят украинци, защо ги избиват?

    Коментиран от #63

    19:23 24.05.2026

  • 28 Иван

    16 5 Отговор

    До коментар #14 от "И какво искаш да ти кажат.":

    Нацисткото сатанинско коварно гнусно еврейство започна много преди 2022,овцо.

    19:25 24.05.2026

  • 29 Не бе

    18 10 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    САЩ направи преврат в Украйна и след 8 години предупреждаване от Русия, се стигна до СВО

    Коментиран от #33

    19:25 24.05.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "Смех с копейки":

    знам , но ми е забавно

    19:25 24.05.2026

  • 31 Я си

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Е.П.М.

    19:25 24.05.2026

  • 32 Айде бе

    12 6 Отговор

    До коментар #24 от "Отговорността за всички жертви":

    САЩ не направи преврат в Украйна, Европа не е спонсор на терористичният режим там!

    19:26 24.05.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Не бе":

    и кво стана?

    Коментиран от #35

    19:27 24.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами стана това

    15 8 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че невинни хора измират заради интересите на САЩ. А САЩ източва и унищожава Европа!

    Коментиран от #44

    19:28 24.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 РЕАЛИСТ

    17 9 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Търси причината, а не следствието. Украйна започна тормоз над рускоговорящото население в Украйна, гаче ли имаше друго и спиращите се за руснаци потърсиха майка Русия. Когато Косово се отдели , Русия каза" Правите лош прецедент, един ден ще си плащате" Декларацията за независимост на Крим беше копирана едно към едно с декларацията на Косово и Западът въпреки, че се захапа отзад, трябваше да преглътне. Колкото до СВО, самата Меркел призна, че Минските споразумения, са били за заблуда на Москва и време за въоръжаване на Украйна. Сега ще си сърбат попарата, дето сами си надробиха.

    Коментиран от #41, #75

    19:29 24.05.2026

  • 38 Атина Палада

    12 8 Отговор

    До коментар #14 от "И какво искаш да ти кажат.":

    Точно Европа е атакувала.Престъпният режим в Киев са само изпълнители ,т.е. наемни убийци! Наемният убиец ли е виновен или онзи,който го е наел?

    19:31 24.05.2026

  • 39 Жена, деца?

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    България е държава в демографска катастрофа с нов, демократичен, петрохански морал. Не знаем, що е това семейство, деца, грижи, радост, мъка. Тук хората просто доживяват дните си и не ги интерисува, че някъде си хората страдали, били загинали деца, и това се случва периодично вече повече от 10 години..

    19:33 24.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Иван

    12 4 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Световното сатанинско еврейство ще те обяви за враг на третополовия опашат Мешия.

    19:33 24.05.2026

  • 42 И нали искате мир.

    10 17 Отговор

    До коментар #20 от "Европа спонсорира":

    За да има дълготраен мир в региона, единствения вариант е да се подпомага Украйна и най-вече военното производство там. Те сами си произвеждат оръжията имат нужда единствено от финансиране. Зависими са от САЩ само за ракетите Пейтриът.

    Коментиран от #47, #62

    19:33 24.05.2026

  • 43 първи бандерите атакуваха

    15 8 Отговор

    До коментар #24 от "Отговорността за всички жертви":

    Най-новите републики в състава на РФ - ДНР и ЛНР. Руснаците има право да се защитават.

    19:33 24.05.2026

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Ами стана това":

    САЩ тогава са големи тарикати-да настройват другите да се бият помежду си . а който им се е вързал..къв е?

    Коментиран от #45

    19:34 24.05.2026

  • 45 По скоро се замисли

    10 4 Отговор

    До коментар #44 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти какъв си, при положение, че се радваш, че САЩ унищожава Европа!

    19:35 24.05.2026

  • 46 Иван

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо не се връзва инфото":

    Гад и Моше не лъжат.

    19:36 24.05.2026

  • 47 Това звучи толкова глупаво

    13 6 Отговор

    До коментар #42 от "И нали искате мир.":

    колкото е пропагандата за глупаци с която ни заливат ден и нощ. Все едно искаш да гасиш огън с бензин! 😄Ако имахте малко повече на раменете, щяхте да се сетите, че тази пропаганда обслужва източването на Европа, посока САЩ и една част за корупция на европейските и украинските подлоги!

    Коментиран от #66

    19:38 24.05.2026

  • 48 СВО 1 550 дни РЕЗИЛ

    13 11 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Загиналите от 86 се оказаха 17, но никъде няма нито едно име. Детският омбудсман на окупационната администрация в Луганска област е потвърдил, че няма нито едно убито дете. Явно възрастта на "ребьонки" никак не е детска.

    Коментиран от #49, #56

    19:40 24.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дори нямаш срам

    9 11 Отговор

    До коментар #50 от "СВО 1 549 дни РЕЗИЛ":

    Жалки твари

    19:47 24.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 СВО 1 549 дни РЕЗИЛ

    13 8 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Децата на 20-40 години нямат навик всеки път да питат родителите какво да правят.

    19:52 24.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЗДРАСТИ ИЗМЕ....КЯР

    10 12 Отговор

    До коментар #48 от "СВО 1 550 дни РЕЗИЛ":

    ТОВА НЕ Е БУЧА ИЗМЕК...ЯР
    ТА В ТАЯ ВРЪЗКА
    НЯМА ПО ГНУДСНА И ЛЪЖЛИВА ТОВАР ОТ УК....РОПА ИЗМЕ....КЯР

    19:55 24.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ФАКТ

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Европейските подлоги":

    ватата мре в кански мъки заради неописуемо простия кремлски бакшиш

    Коментиран от #60

    19:56 24.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Май обърка какво тролиш 😄

    9 8 Отговор

    До коментар #58 от "ФАКТ":

    Европейските подлоги, защо мълчат? Това е дело на терористичният режим, който Европа спонсорира!

    19:58 24.05.2026

  • 61 Раковски

    9 11 Отговор
    Блестящ удар на украинските въоръжени сили! Над 100 болшевики и кадировци бяха изпратени при Кобзон. Ползвали са сградата за военни цели и са се криели зад цивилни, ужас! Анaтема! Руски фашундери!!!

    Коментиран от #65

    19:58 24.05.2026

  • 62 МИР СЪС ЗОМБИРАНИ

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "И нали искате мир.":

    ЕДЕОТИ Е НЕВЪЗМОЖЕН
    ДОБРИЯ УКРОП Е МЪРТВИЯ УКРОП
    СТАЛИН ВИ ПОЖАЛИ В 1950 И СГРЕШИ
    А ВИЕ ТЪПАНА...РИТЕ СЕ ПОМИСЛИХТЕ ЗА ВЕЛИКИ
    Е ДА АМА НЕ ОБИКНОВЕННИ СЕЛСКИ ТАРИКАТИ СТЕ И ЯКО ША ЛА.....ПАТЕ БАУ....РА

    20:00 24.05.2026

  • 63 Вие съвсем се ошашавихте

    10 7 Отговор

    До коментар #27 от "Първо Русия не е атакувала Украйна":

    от тежкото положение на Русия и забравихте, кой атакува Украйна на 24.02.2022 :)))

    Коментиран от #64, #68

    20:01 24.05.2026

  • 64 Ами първо

    9 8 Отговор

    До коментар #63 от "Вие съвсем се ошашавихте":

    две области обявиха автономия, Русия ги призна. Поискаха помощ от Русия и те така! Не пропускай хронологията, че много ша та лъжат!

    20:03 24.05.2026

  • 65 ПРАВНУКА НА РАКОВСКИ

    10 4 Отговор

    До коментар #61 от "Раковски":

    А СЪМ ТЕ БАРНАЛ А СЪМ ТИ НАВРЯЛ ГЛАВАТА В Г......А

    20:03 24.05.2026

  • 66 И какъв друг вариант за

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Това звучи толкова глупаво":

    дълготраен мир виждаш? Как ще стане?

    Коментиран от #67

    20:05 24.05.2026

  • 67 Мир има само с капитулация и преговори

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "И какъв друг вариант за":

    Само в пропагандата за глупаци се случват чудеса!

    20:07 24.05.2026

  • 68 НЕ Е 24 02 2022

    10 5 Отговор

    До коментар #63 от "Вие съвсем се ошашавихте":

    ОЩЕ ДОСТА ПРЕДИ ТОВА ВСУ ПОЗОРНО ИЗБЯГА НА РУСКА ТЕРИТОРИЯ
    НАЛИ ПОМНИШ ИВАЙЛОВСКИЯ КОТЕЛ
    НЕ ПОМНИШ НАЛИ
    И КОЙ НАВРЯ ВСУ В КУЧИ Г.....З
    ОЩЕ ТОГАВА ПУТИН ПОЩАДИ УКРАИНСКИТЕ БОК.....ЛУЦИ И СБЪРКА ЩОТО ПРЕСИЧАНЕТО НА ГРАНИЦАТА ОТ ВОЕННИ Е ИНТЕРВЕНЦИЯ
    ВЯРНО Е ХВЪЛИХА АВТОМАТИТЕ
    НО СЕ ТАЯ
    ТА НЯМА ПО ДОЛНА ТОВАР ОТ УКРОПА ДОРИ И МАКЕДОНЕЦА

    20:11 24.05.2026

  • 69 Всичко от московия е лъжа и измама !

    7 11 Отговор
    Нямат край лъжите и зверствата на московските ваpваpи !

    20:12 24.05.2026

  • 70 И КОЯ УКРАЙНА

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "И какво искаш да ти кажат.":

    С КРИМ ДНР И ЛНР ИЛИ БЕЗ ТЯХ
    ТА КОЯ УКРАЙНА ДЕ....БИЛ

    20:15 24.05.2026

  • 71 Реалност

    4 9 Отговор
    Войната има неумолима логика на прогресия: последвалите удари на Украйна – истински ответни удари – ще бъдат дори по-големи и по-мощни, отколкото бяха в началото на тази година, които, между другото, за разлика от руските удари срещу цивилни цели, унищожават петролни рафинерии, фабрики, кораби, логистични центрове, арсенали, пристанища, щабове на армията и ФСБ и т.н.

    И да, руснаците трябва да бъдат вечно благодарни на украинците за начина, по който водят войната си.
    Защото взимането на същите тези ракети FP-5 с тон експлозиви и просто взривяването на цивилни – това не изисква много мозък.
    И да, Украйна има тази възможност.
    Има, но Киев не се стреми към това и когато войната свърши, ако бях руснаците, щях да бъда вечно благодарен на великодушните украинци.
    Но докато войната свърши, всеки руски гражданин трябва ясно да разбира, че ще има още повече атаки от Украйна и че има само един виновник за всичко това – Кремъл.

    Коментиран от #73, #74

    20:17 24.05.2026

  • 72 КОЕ ИНФО БЕ

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо не се връзва инфото":

    ОТ ТЕЛЕМАРАТОНА НА ЗЕЛЕНЧУКА ЛИ БЕ
    АМИ ТРУПОВЕТЕ СА В МОРГАТА РАНЕНИТЕ СА В БОЛНИЦАТА
    ЖУРНАЛИСТИТЕ СА ТАМ
    И ДА ОТБЕЛЕЖА
    ТРУПОВЕТЕ НЕ ПУШАТ
    РЯДКО ТЪПИ СТЕ МУЦКА
    ТОЯ ПЪТ СЕ НАНИЗАХТЕ ДО КАРТОФИТЕ АМА ЩОТ СТЕ ОЛИ....ГОФРЕНИ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ВРЪТКАТЕ

    20:22 24.05.2026

  • 73 АСТИНОМИЯ

    8 2 Отговор

    До коментар #71 от "Реалност":

    Ти ли си писал стратегията на тази война ? Знаеш отлично Кой , Какво , Къде , Колко , Как и Защо ли ?

    20:23 24.05.2026

  • 74 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "Реалност":

    Ти къде витаеш?От коя палата на Карлуково пишеш?

    20:24 24.05.2026

  • 75 ПРИЯТЕЛ

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    ГОВОРИШ СЪС ЗОМБИ
    ИМА ЕДИН НАЧИН ЗА КОМУНИКАЦИЯ
    ДЪРВЕН КОЛ В ТИКВАТА

    20:26 24.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 АМАН!

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Русия е поканила западните телевизии ББС и други да отидат да снимат на място – 21 убити ученици, които са учили в професионалния педагогически колеж в Луганск и живели в общежитието му, и още 60 тежко ранени. Но западните телевизии са отказали да се отзоват. СРАМ ЗА ЕС И ЗА НАС, ЗАЩОТО ДРОНЪТ, ИЗСТРЕЛЯН ОТ УКРАИНСКИТЕ НАЦИСТИ, Е БИЛ ПРОИЗВЕДЕН С ПОМОЩТА НА ЗАПАДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ!!! Крайно време е да се сложи край на тези издевателства. Ако бях на мястото на Путин и Сие щях да ги шатна масирано с ядрено оръжие нацистките укри и евроатлантическите им съюзници! Крайно време е за по-радикални мерки и да се свършва!!!

    Коментиран от #79

    20:31 24.05.2026

  • 78 Живял и работил в Украйна

    7 7 Отговор
    Долни ,подли терористи! Нямо по-гадно племе от укрите.Между другото,там,ако те чуят да говориш на български веднага ти скачат пет шест момчета и те бият докато дишаш.

    20:36 24.05.2026

  • 79 Прав си

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "АМАН!":

    Време е за ядрено оръжие.Просят си го.

    20:38 24.05.2026

  • 80 Това е реалността за съжаление

    5 6 Отговор
    Всички подлоги, като започнем от шпротата, акушерката, франсето, та чак до "доблестната" бг журналистика заклеймиха Русия, нито дума за наркомана!

    20:41 24.05.2026

  • 81 Мачко,

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Седни си на заднико ,докато можеш.Не се пеняви толкова,шекели йок.

    20:42 24.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Един неврон

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Нали затова забраниха руските медии... мозък

    21:18 24.05.2026

  • 84 Обща култура

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Те там живеят - в Луганска област. Става втпрос за милиони хора с руско самосъзнание, които бяха малтретирани и убивани от киевската хунта 8 години подред и СВО запопна чак тогава

    21:20 24.05.2026

  • 85 Долен наркоман

    3 2 Отговор
    Сега доволен ли си или пак някой друг е виновен докога ще го търпят тоя подмолен клоун това ли е справедливост

    21:26 24.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Лег

    1 2 Отговор
    На фронтовата линия сте оставили общежитие пълно с деца??,?? Що ни баламосвате?

    21:44 24.05.2026

  • 88 Лъжежурналист и кремълска подлога в едно

    1 2 Отговор
    Поредна тъпана.рска статия на Минди лена Богданска - десета за деня и все така лъжлива и провокативна. Те ака наречените "деца" са от 17 години нагоре (сиреч студенти) до едно и са събрани там за обучение в управление на дронове. Но нищожества и псрвдожирнашусти като автора на тази помия тиражират руските лъжи. Но нищо не се забравя и всеки му ще се създаде заслуженото!!!

    22:00 24.05.2026

  • 89 Бурундук

    1 2 Отговор
    Маймуно лъжлива - напиши нещо за убитите днес в Киев от руските ракети, вместо да хленчиш за фалшивото общежитие. Дори военкорите там се смеят с подобни нелепи измислици....

    22:03 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания