Рубио: Ако преговорите се провалят, опцията е нови военни действия срещу Иран

Администрацията на Вашингтон обмисля възможността за възобновяване на военни действия срещу Иран, ако не успее да постигне целите си чрез преговори с Техеран, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за индийския телевизионен канал India Today.

„Президентът ясно заяви, че ще направи всичко необходимо, за да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Той предпочита да постигне това чрез преговори и дипломация и ние ще използваме всички средства за това“, каза държавният секретар на САЩ.

„Но в крайна сметка, ако това не се получи, президентът има тази възможност“, добави Рубио, говорейки за възобновяване на военните действия срещу Иран. „Но това не е нашето предпочитание. Първият ни избор е споразумение чрез преговори и ние ще работим за това.“

Рубио заяви, че Иран ще спечели, ако изпълни условията на Вашингтон относно Ормузкия проток и ядрената си програма.

„Иран със сигурност ще спечели, ако наистина се съгласи на това и тези преговори“, каза той в интервю за индийския телевизионен канал India Today. Държавният секретар на САЩ обясни, че САЩ искат от иранските власти „отваряне на пролива, сериозни преговори и резултат, при който те никога няма да имат ядрени оръжия и въпросите за обогатяването и високообогатения уран бъдат решени“.

„И в замяна на това те ще спечелят“, добави Рубио. Той не уточни какви стъпки имат предвид САЩ.

„Проливът трябва да бъде отворен незабавно и напълно“, каза той, обяснявайки исканията на САЩ. „Това е първата стъпка.“ „Втората стъпка е Иран да се ангажира със сериозни преговори по три въпроса: ангажиментът му никога да не притежава ядрени оръжия, ограниченията на капацитета му за обогатяване и какво да прави с високообогатения уран“, продължи Рубио.

„Няма причина уранът да е обогатен до 60%, освен ако не искате да го обогатите до 90% и да го използвате за военни цели.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че е постигнато общо съгласие по проект на бъдещо споразумение с Иран. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

Съединените щати чакат отварянето на Ормузкия проток, след което ще бъдат готови да обсъдят ядрения въпрос с Иран, каза по-рано Рубио в интервю за The New York Times.

„Не можете да решите проблема с иранската ядрена програма за 72 часа, като го надраскате на салфетка. Протокът трябва да бъде отворен незабавно и след това, в съответствие с договорените параметри, ще започнем много сериозни преговори за обогатяване, за високообогатен уран и за ангажимента им никога да не притежават ядрени оръжия“, каза той.

Според вестника, Рубио по този начин е сигнализирал, че американската администрация е готова да се съгласи на временно споразумение, което не би лишило незабавно Техеран от възможността да разработва ядрени оръжия.

Иранските власти многократно са заявявали, че ядрената програма на Ислямската република е изключително с мирен характер и че Техеран никога не се е стремил да притежава атомна бомба.